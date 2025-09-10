Expoziție de instrumente muzicale, la Liceul Pedagogic din Timișoara

09:00

Polenul de ambrozie, o buruiană tot mai răspândită pe terenurile neîntreținute, provoacă alergii tot mai severe, afectând atât copii, cât și adulți sau vârstnici. Dr. Ramona Mureșan, medic specialist alergolog, ne explică ce este ambrozia, cum se manifestă alergia la polenul acesteia, ce metode de prevenție și tratamente există, inclusiv imunoterapia, și cum schimbările climatice și poluarea influențează severitatea simptomelor. Aflați care sunt semnele de alarmă, ce riscuri apar dacă alergia nu este tratată și cum vă puteți proteja eficient în timpul sezonului de polenizare.