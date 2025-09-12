Încă o licitație a PMT anulată. Nu au fost oferte valabile pentru autobuzul electric care să ajungă la Dudești și Becicherec
Timis Online, 12 septembrie 2025 10:00
Primăria Timișoara, în parteneriat cu primăriile din Dudeștii Noi și Becicherecu Mic și-au pus în plan să achiziționeze, cu fonduri din PNRR, un autobuz electric care să circule pe traseul dintre municipiu și cele două comune, adică pe linia M44. Licitația de pe SEAP, însă, a fost anulată din lipsă de oferte valide.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
10:00
Încă o licitație a PMT anulată. Nu au fost oferte valabile pentru autobuzul electric care să ajungă la Dudești și Becicherec # Timis Online
Primăria Timișoara, în parteneriat cu primăriile din Dudeștii Noi și Becicherecu Mic și-au pus în plan să achiziționeze, cu fonduri din PNRR, un autobuz electric care să circule pe traseul dintre municipiu și cele două comune, adică pe linia M44. Licitația de pe SEAP, însă, a fost anulată din lipsă de oferte valide.
Acum 2 ore
08:30
Vineri, 12 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
11 septembrie 2025
21:50
O tânără de 27 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din Giroc.
Acum 24 ore
20:50
A vrut să plece fără să plătească. Bărbat reținut după ce a încercat să fure produse de 3.500 de lei # Timis Online
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost surprins încercând să iasă dintr-un supermarket din Timișoara fără să plătească produse în valoare de peste 3.500 de lei.
20:40
Timișoara găzduiește Noaptea Cercetătorilor Europeni: experimente, tururi interactive și educație digitală la Muzeul Tehnic UPT # Timis Online
Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de ID/IFR și Educație Digitală, Centrul Multimedia și proiectul cultural Spotlight Heritage Timișoara, invită publicul la o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor Europeni.
19:30
Tauromahia se intitulează următorul – tentant și provocator!- eveniment de artă al Kunsthale Bega, videoartă de Cosmin Paulescu. Vernisajul se va desfășura sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 18:00. „Video art-urile lui Cosmin Paulescu din anii ’90 documentează un moment de tranziție radicală în România, corpul artistului devenind un instrument de expresie directă și politică”, dezvăluie organizatorii.
18:00
Ce aspecte care țin de un hotel trebuie luate în considerare pentru colaborări de tip corporate # Timis Online
În mediul de afaceri actual, călătoriile de serviciu sunt o parte esențială a activității multor companii. Indiferent dacă vorbim despre întâlniri cu partenerii, conferințe sau vizite la sediile din alte orașe, angajații au nevoie de condiții optime de cazare pentru a rămâne productivi și odihniți. Alegerea unui hotel pentru colaborări pe termen lung nu se reduce doar la preț sau la proximitatea față de un anumit obiectiv, ci și la calitatea camerelor în care angajații vor fi cazați.
16:30
Colonoscopia, investigația care poate salva vieți. Cum trebuie să te pregătești pentru procedură # Timis Online
Cancerul colorectal rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate oncologică în România, cu o incidență de 10,1 cazuri la 100.000 de persoane.
16:30
Ședință cu scântei la Consiliul Județean Timiș, pe tema înființării unei firme a instituției care să gestioneze deponeul de deșeuri de la Ghizela. Președintele Alfred Simonis și-a ieșit din fire când unul dintre consilierii județeni a cerut retragerea proiectului pentru a fi lămurite mai multe aspecte din document.
15:20
FOTO. Baza sportivă de pe strada Mircea cel Bătrân va fi gata săptămâna viitoare. Va purta numele „Vasile Deheleanu” # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că lucrările la baza sportivă de pe strada Mircea cel Bătrân, din Ronaț, vor fi gata săptămâna viitoare. Cu această ocazie, anunță și numele noii baze: „Vasile Deheleanu”, după fotbalistul de legendă care jucat la Poli și Ripensia în perioada interbelică.
14:20
Fashion show într-o piață de vechituri din Timișoara, alături de un designer timișorean care a îmbrăcat-o pe Lady Gaga # Timis Online
În perioada 20–28 septembrie, designerul timișorean Dinu Bodiciu își mută atelierul în Piața Ocska din cartierul Mehala, unde va organiza o tabără de creație multidisciplinară intitulată „Asfalt Talcioc”. Evenimentul marchează o premieră națională, fiind primul fashion show desfășurat într-o piață de vechituri.
13:50
Atelierele practice de film documentar pentru adolescenți, organizate de Asociația One World Romania, revin în această toamnă la Timișoara în cadrul programului „Meet, Point & Shoot”, alături de alte patru orașe din țară. În paralel, în oraș va avea loc și a treia ediție a programului educațional „Juriul Liceenilor”, găzduit la Cinema Studio.
13:40
Conferința de deschidere a proiectului „Sarmale, Oale și Taclale” va avea loc vineri, 12 septembrie, la Muzeul Satului Bănățean, între orele 18:00 și 19:00.
12:20
Alegerea hanoracului și a pantalonilor cargo în cadrul aceleiași ținute definește unul dintre cele mai moderne și confortabile stiluri de stradă. Acest duo te ajută să construiești ținute flexibile, adaptate ritmului orașului. Iar dacă vrei să găsești echilibrul dintre libertate de mișcare și aspect îngrijit, această combinație poate fi o soluție simplă și practică. Mai jos afli cum să porți și să asortezi aceste piese pentru a obține un look urban autentic.
11:30
Poliția rutieră intensifică controalele la microbuzele școlare, pentru ca elevii să călătorească în siguranță la început de an școlar.
11:10
În mai multe localități din județul Timiș, meteorologii au emis o atenționare Cod Galben pentru rafale de până la 60 km/h. Avertizarea este valabilă în cursul zilei de azi, între orele 10:00 și 13:00.
11:10
Excesul ponderal crește riscul de cancer. Medicii atrag atenția asupra importanței unui stil de viață sănătos # Timis Online
Peste jumătate dintre europeni sunt supraponderali sau obezi, iar România urmează aceeași tendință. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, mai mult de o treime dintre adulții români suferă de obezitate, iar proiecțiile arată că, până în 2030, numărul persoanelor cu exces ponderal ar putea depăși 10,8 milioane.
10:50
Asociația Reconstituiri Istorice Timișoara, sprijinită suplimentar de administrația județeană # Timis Online
Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că instituția va sprijini suplimentar Asociația Reconstituiri Istorice Timișoara. „Istoria nu e doar în cărți. Putem să o trăim, să o simțim și să o transmitem mai departe”, a transmis Iovescu.
Ieri
10:00
Începând de marți, circulația feroviară a fost oprită la Remetea Mare. Aici, sunt în desfășurare lucrări care fac parte din proiectul de reabilitare a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad, executate de spaniolii de la FCC Construccion.
10:00
Activistul Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump și un susținătot al dreptului de a purta armă, împușcat mortal # Timis Online
Charlie Kirk a fost împușcat în timp ce participa la un eveniment dintr-un campus din Utah și a murit la scurt timp.
09:40
Primăria Timișoara a demolat zilele trecute o construcție ilegală din lemn, ridicată pe domeniul public în cartierul Ciarda Roșie. Nefiind găsită persoana care a ridicat construcția, cheltuielile sunt suportate din bugetul local.
09:10
S-a deschis Salonul Artelor Vizuale. Dintre sute de artiști, breasla și-a ales laureații anului 2025 # Timis Online
Peste o sută de artiști și de trei-patru ori mai mulți vizitatori s-au întâlnit, miercuri seara, în Palatul Baroc, la cea de-a 95-a, impresionantă, ediție a Salonului Artelor Vizuale Timișoara. Opulență creativă, forfotă, fantezie și multe emoții, căci vernisajul a prilejuit și decernarea râvnitelor premii anuale ale Uniunii Artiștilor Plastici.
08:10
Joi, 11 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
10 septembrie 2025
21:10
În perioada 16 - 30 septembrie 2025, sala de lectură a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara va găzdui o expoziție de instrumente muzicale destinată exclusiv elevilor acestei prestigioase unități de învățământ din Timișoara.
21:10
Talent, pasiune, creativitate: educație artistică pentru toate vârstele la Școala de Arte Timișoara # Timis Online
De la a arte vizuale, la folclor, de la cântare bisericească la balet, de la muzica clasică la olărit, toate vârstele, pasiunile, aptitudinile creative și interpretative își găsesc locul la Școala de Arte din Timișoara. Până în 21 septembrie 2025, aici se desfășoară prima sesiune de înscrieri, la toate specializările puse la dispoziția publicului de toate vârstele.
20:30
Iubitorii de quiz-uri și fapte bune sunt invitați să participe la ediția 84 a Charity Quiz Night. Toate donațiile strânse vor merge către o asociație din județul Timiș, care ajută persoanele aflate în dificultate.
19:50
Clubul Rotaract Timișoara organizează sâmbătă, 14 septembrie, cursa caritabilă „RotaRUN – Aleargă pentru educația din mediul rural”, eveniment care va avea loc în Pădurea Verde, cu startul și finish-ul în parcarea fostului ZOO din Timișoara, între orele 09:00 și 15:00.
18:30
Primăria Timișoara extinde zona verde a orașului în cartierele Blașcovici, Kuncz și Dâmbovița, prin trei proiecte inițiate și votate de timișoreni în cadrul programului de bugetare participativă.
18:20
Primăria Timișoara demarează procesul de digitalizare a arhivei. Acest proces va permite consultarea online, fără a mai fi nevoie de o deplasare la arhivă.
18:10
VIDEO. Deși a fost aprobată înjumătățirea lor, facturile pentru „fracția verde” au rămas la tariful vechi. Dispută între Romocean și Moș # Timis Online
Viceprimărița Paula Romocean s-a plâns că ADID refuză să pună în aplicare tarifele reduse pentru colectare deșeurilor vegetale, aprobate încă din iunie, iar din acest motiv timișorenii ar abandona în continuare deșeurile vegetale pe stradă. În replică, Cristian Moș, șeful ADID, spune că Retim nu a făcut pasul necesar aprobării acestora.
17:20
De ce încă se aruncă și deșeuri reciclabile la groapa de gunoi? Vizită și explicații la deponeul de la Ghizela # Timis Online
Ca răspuns la acuzațiile din ultima vreme, miercuri, 10 septembrie, Retim a organizat o vizită cu presa la deponeul din Ghizela. Reprezentanții companiei au arătat de unde provine „surplusul” de deșeuri care ajunge în groapa de gunoi și au vorbit despre ce se poate face. Celula 2 a deponeului mai poate fi operată timp de unul sau doi ani, fără probleme, în funcție și de acțiunile autorităților.
14:40
Un microbuz al Jandarmeriei din Timișoara a fost implicat, marți seara, într-un accident rutier cu un TIR. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă șoferul microbuzului a fost amendat pentru nerespectarea distanței laterale.
14:00
În anul școlar 2025-2026, bursele sociale pentru elevi au un cuantum minim de 300 de lei pe lună și se acordă integral elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Aceste burse reprezintă un sprijin pentru elevii din medii dezavantajate, din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, fiind menite să încurajeze participarea la activitățile didactice și să prevină abandonul școlar.
14:00
Mașinile abandonate, ridicate de pe străzi și terenuri. Primăria Timișoara amenajează locuri de parcare între blocuri # Timis Online
Prin TIMPARK și Poliția Locală, municipalitatea timișoreană continuă să redea comunității spații blocate de vehicule abandonate. De la începutul anului au fost ridicate peste 160 de vehicule abandonate de pe domeniul public. Dintre acestea, 23 au fost recuperate de proprietari. Alte 200 au fost valorificate prin vânzare la licitații publice, confiscate inclusiv în 2024.
13:30
Donează și tu pentru Levi, tânărul în vârstă de 20 de ani care se luptă să trăiască. Trebuie să ajungă la un spital din Barcelona # Timis Online
Levi Anton, un tânăr student în vârstă de 20 de ani, se află internat în stare gravă la Spitalul Județean din Timișoara. Familia, prietenii și colegii s-au mobilizat să-l ajute, însă suma de care are nevoie pentru a beneficia de ajutor medical în Spania este foarte mare: aproape 212.000 euro. S-au adunat, până miercuri la prânz, 160.500 de euro, așadar orice sumă donată este importantă pentru recuperarea tânărului.
13:10
Festivalul Minorităților Etnice va avea loc în centrul Timișoarei. Ce pregătesc organizatorii # Timis Online
Ediția de anul acesta a MulticulTim – Festivalul Minorităților Etnice va avea loc în 19 și 20 septembrie în Piața Libertății și Piața Sfântul Gheorghe.
13:10
România rămâne codașa Europei când vine vorba despre capacitatea sistemului de educație de a-i păstra pe copii și tineri la școală. Potrivit raportului anual „Education at a Glance 2025”, publicat în această săptămână de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în anul 2023 o treime dintre adolescenții români de 15–19 ani nu erau înscriși în nicio formă de educație, iar 16% dintre copiii între 6 și 14 ani se aflau în afara școlii, cel mai mare procent din Europa.
13:10
Concurs de știință creativă pentru școlile din Timișoara. Înscrieri sunt deschise pentru ateliere STEAM # Timis Online
Începutul noului an școlar aduce o nouă invitație la creativitate și știință pentru elevii timișoreni. Mattika Explore lansează a doua ediție a concursului „Știință Creativă la școala mea”, oferind școlilor posibilitatea de a câștiga un pachet de 8 ateliere STEAM care combină știința cu artele vizuale.
12:30
Miercuri, în jurul orei 1, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați, prin apelul unic de urgență 112, de către un bărbat de 32 de ani, cu privire la faptul că intenționează să se sinucidă.
11:40
Între 16 și 20 septembrie, Timișoara se alătură mișcării europene dedicate mobilității sustenabile, printr-o serie de activități organizate de asociațiile Pedallez, Velodots și Timisiensis Bikers, alături de alte inițiative locale, cu scopul de a încuraja mersul pe bicicletă.
11:30
Un tânăr cu probleme psihice, cât pe ce să incendieze casele unor locatari din zona Balta Verde din Timișoara # Timis Online
Un bărbat care a incendiat vegetația de pe strada Taborului, în zona Balta Verde, a fost depistat de polițiștii locali. El are 28 de ani și probleme psihice.
11:20
Un bărbat de 68 de ani a ajuns la spital, miercuri, după un accident pe DN 6, în apropierea localității Lugojel.
10:20
Timișoara devine capitala filmului Science Fiction și Fantasy. Începe a VI-a ediție „The Galactic Imaginarium” # Timis Online
Între 12 și 21 septembrie, Timișoara găzduiește cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Film Science Fiction și Fantasy „The Galactic Imaginarium” (TGIFF), singurul eveniment de acest gen din România și unul dintre foarte puținele din Europa Centrală și de Est.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Timișoara găzduiește, între 12 și 14 septembrie, prima ediție a Festivalului Artizanilor, un eveniment marca Harababura Fair, ce aduce în prim-plan creativitatea locală și pasiunea pentru lucrul manual. Vizitatorii sunt așteptați zilnic între orele 12:00 și 22:00, iar accesul este gratuit.
09:40
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează a doua ediție a Festivalului-concurs de interpretare vocală și instrumentală „Luca Novac”. În semn de prețuire pentru cel mai mare taragotist al Banatului și pentru ceea ce a însemnat el în folclorul bănățean și național, concursul este destinat instrumentiștilor și soliștilor vocali amatori, cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani.
09:10
Miercuri, 10 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
9 septembrie 2025
19:00
O femeie de 44 de ani a fost rănită și transportată la spital, după ce un microbuz și un autoturism s-au ciocnit la o intersecție din Sânnicolau Mare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.