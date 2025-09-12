Încă o licitație a PMT anulată. Nu au fost oferte valabile pentru autobuzul electric care să ajungă la Dudești și Becicherec

17:20

Ca răspuns la acuzațiile din ultima vreme, miercuri, 10 septembrie, Retim a organizat o vizită cu presa la deponeul din Ghizela. Reprezentanții companiei au arătat de unde provine „surplusul” de deșeuri care ajunge în groapa de gunoi și au vorbit despre ce se poate face. Celula 2 a deponeului mai poate fi operată timp de unul sau doi ani, fără probleme, în funcție și de acțiunile autorităților.