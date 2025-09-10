Jurnal Antena Sport | O seară plină de adrenalină

13:20

Gigi Becali a dezvăluit a fost la un pas de a-l transfera pe Louis Munteanu, după ce s-a înţeles cu Neluţu Varga. Tot patronul campioanei României a renunţat la această mutare, deoarece a declarat că nu îl putea avea în lot în acest moment pe atacantul de 23 de ani. Louis Munteanu nu ar fi […] The post Gigi Becali s-a înţeles cu Neluţu Varga pentru Louis Munteanu, dar transferul a picat: “Am fost la un milimetru” appeared first on Antena Sport.