Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la “masa verde” dintr-un motiv stupid

11:50

Vlad Dragomir, jucător care evoluează la Pafos, echipa din Cipru care s-a calificat în faza principală UEFA Champions League, nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie ale naţionalei României cu Canada şi Cipru, chiar dacă joacă meci de meci la echipa de club. După meciul de la Nicosia, Dragomir a […] Reacţia lui Vlad Dragomir, după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: "Nu am primit vreo explicaţie"