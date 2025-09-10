Dr. Răzvan Constantinescu, către Colegiul Medicilor Iași: Să se dispună autorităților și organizațiilor în cauză să recunoască eroarea, să-și retragă acuzațiile și să-și ceară scuze public, după cum tot public am fost denigrat
ActiveNews.ro, 10 septembrie 2025 21:10
În data de 6 septembrie 2025, în Brașov, Hotel ”Aro Palace”, s-a desfășurat Conferința Națională „Covid-19 și Convergența bio-digitală, retrospectivă, actualități, perspective”, având deviza: ”Viitorul copiilor este o prioritate”.
• • •
Cancelarul Germaniei și industria auto o înfruntă pe Ursula von der Leyen. Trecerea la mașini electrice din 2035 „nu este un obiectiv realizabil” # ActiveNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a inaugurat marți salonul auto de la München, pledând pentru „o reglementare europeană inteligentă, fiabilă și flexibilă” în domeniul automobilelor electrice.
Cum au fost executați de CNA colegii noștri de la Nașul TV și Starea de Libertate. ActiveNews, pe lista neagră. Raportul în baza căruia milițienii gândirii au dispus cenzurarea adevărurilor din Conferința despre Covid și vaccinuri de la Brașov # ActiveNews.ro
Politrucii CNA au hotărât ilegitim, încălcând Constituția României, cenzurarea transmisiilor televiziunii libere Nașul Tv și a organizației civice Starea de Libertate de la conferința despre Covid de la Brașov organizată de medici și specialiști curajoși din România.
De Nașterea Maicii Domnului, primul praznic mare din Noul An al Bisericii, școala este bulversată de un guvern care are un ministru al Educației grotesc. Profesorii au ieșit în stradă - mai bine mergeau cu copiii la Liturghie... - copiii rămân fără burse, votanții lui Nicușor se lamentează, cei care nu l-au votat îi blamează. Academia Română tace
Kaja Kallas și gafele ei, exemplul viu al diplomației celor 27. UE, spectator neajutorat, dezorientat și din ce în ce mai irelevant în fața SUA, Chinei și Rusiei # ActiveNews.ro
O gafă majoră referitoare la Rusia și China în cel de-al Doilea Război Mondial subliniază și contrazice mentalitatea caricaturală a europenilor cu privire la unele din marile puteri mondiale.
10.000 de militari ai SUA ar putea fi retrași din Europa de Est, în principal din Polonia și România. Washingtonul își revizuiește strategia pe flancul estic al NATO # ActiveNews.ro
Statele Unite intenționează să retragă până la 10.000 de soldați din Europa de Est, ceea ce provoacă îngrijorare în rândul aliaților lor.
”BLOCĂM TOT” – Franța zguduită de proteste masive: gări paralizate, baricade și ciocniri cu jandarmii # ActiveNews.ro
Franța se confruntă cu una dintre cele mai intense zile de tulburări sociale din ultimii ani, la care au participat peste 29.000 de oameni. Mișcarea a fost declanșată de apelul de a „Bloca totul”, lansat pe Telegram.
Ursula anunță: "Începe o nouă PLANDEMIE!" – Așa se explică isteria produsă de Conferința de la Brașov: a stricat ploile! # ActiveNews.ro
În cadrul discursului săudespre starea Uniunii, rostit în fața unui Parlament European, pe care Politicol-a descris ca „irascibil, uneori ostil”, președinta Comisiei Europene a făcut mareleanunț.
Dr. Damian Baciu: Dansul a început și o serie de medici au invitat Colegiile Medicilor la un tangou # ActiveNews.ro
Spre asigurarea întregului public că nu vom dezarma, că nu avem niciun fel de ezitare, vă informez că dansul a început și o serie de medici au invitat colegiile medicilor la un tangou!
Rușii susțin că nu există dovezi care să demonstreze că dronele doborâte în Polonia le aparțin. Este prima reacție oficială din partea Rusiei.
Călin Georgescu, la IPJ Ilfov. Mesajul crucial transmis de liderul suveraniștilor: ”Va veni foarte curând adevărul despre anularea alegerilor” - ”Milioane de români trebuie să strige: DESTUL!” # ActiveNews.ro
Zile cruciale pentru liderul suveraniștilor! Călin Georgescu a ajuns, miercuri dimineață, la poliție pentru a da cu subsemnatul în fața oamenilor legii pe măsura controlului judiciar. Sute de oameni au venit de la prima oră la sediul IPJ Ilfov pentru a-l susține.
Într-o declarație în fațaParlamentului, premierul Donald Tusk a afirmat că, noaptea trecută, au existat19 violări ale spațiului aerian polonez de către drone care veneau din Belarus.
Taxele vamale ale lui Trump nu opresc roțile Chinei - Exporturile gigantului asiatic au crescut în august - Se repetă istoria cu sancțiunile împotriva Rusiei # ActiveNews.ro
Exporturile Chinei continuă să crească implacabil în ciuda tarifelor vamale impuse de Donald Trump.
Patrick Andre de Hilerin: CÂT COSTĂ SĂ-ȚI UMEZEASCĂ FESELE PRIMUL FILOSOF AL NAȚIUNII? # ActiveNews.ro
Patrick Andre de Hilerin comentează apariția odei lui Liiceanu, în contextul inaugurării librăriei Humanitas din sediul Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai, Oradea.
Dr. Geanina Hagimă: Despre Războiul Cognitiv, Manipulare și Convergența Bio-Digitală – Perspective de la Conferința de la Brașov # ActiveNews.ro
Câteva informații despre-conferința de la Brașov ,- despre RĂZBOIUL COGNITIV actual , recunoscut oficial de NATO și nu numai, realizat prin MANIPULAREA SUBCONȘTIENTULUI dar si prin tehnologii de tipul NANOTEHNOLOGIEI...
Delirul (auto)lingușirii: Aaron Liiceanu, fratele lui Moise de la Oradea. Ion Cristoiu îi dă lecții lui Liiceanu – Bolojan e soarele nostru în timpul nopții! # ActiveNews.ro
„Atunci Moise a zis către Domnul: "O, Doamne, eu nu sunt om îndemânatic la vorbă, ci grăiesc cu anevoie și sunt gângav; și aceasta nu de ieri de alaltăieri, nici de când ai început Tu a grăi cu robul Tău; gura mea și limba mea sunt anevoioase".
Trump reacționează la crima care a șocat America: ”Irina a fost măcelărită de un monstru dement eliberat de 14 ori în orașele conduse de democrați” # ActiveNews.ro
Într-un discurs emoționant din Biroul Oval, fostul președinte Donald Trump a comentat public uciderea Irinei Zarutska, o tânără refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani, înjunghiată mortal într-un tren de metrou din Charlotte, Carolina de Nord.
Criticul de film Elena Dulgheru prezintă un Medalion Tenghiz Abuladze la Festivalul de Film Georgian # ActiveNews.ro
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, în perioada 10-12 septembrie, la Cinema „Geo Saizescu” din Râmnicu Vâlcea va avea loc Festivalul de film georgian „Conștiința libertății”, informează Arhiepiscopia Râmnicului.
România, zguduită de un scandal internațional: Mafia din Creta a mituit oficiali NATO din țara noastră pentru un contract de 9 milioane de euro # ActiveNews.ro
Are „mafia cretană” vreo legătură, și dacă da, în ce fel, cu un caz grav de mituire a unor oficiali NATO în România? Pe baza unor informații și a unor date care nu au fost incluse în documentele judiciare oficiale din Grecia, ci sunt...
Proclamarea canonizării Sfântului Sofian Boghiu, mărturisitor al Rugului Aprins și închisorilor bolșevice, va avea loc pe 16 septembrie la Mănăstirea Antim din Capitală # ActiveNews.ro
Sfântul Sofian (din Botez Serghei Boghiu) s-a născut în 7 octombrie 1912 la Cuconeștii Vechi, în județul Bălți din Basarabia, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la Mănăstirea Antim din Capitală.
Am realizat ca oamenii de acolo nu au acreditari, nu au competente suficiente si tot ce fac e sa le suceasca mintile atat lor, cat si parintilor.
Într-o premieră mondială absolută, un guvern al unei țări de 30 de milioane de suflete, Nepal, a căzut victimă nu armelor sau baricadelor tradiționale, ci unei arme digitale: meme-urile virale și postările de pe rețelele sociale.
Trump se spală pe mâini de atacul Israelului asupra Qatarului: ”Sunt foarte nemulțumit!” Cinci membri Hamas, inclusiv șeful din Gaza, au fost uciși # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este ”foarte nemulțumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului și că va face o declarație completă pe această temă miercuri.
Trump cere UE să impună tarife de 100% asupra Chinei și Indiei pentru a pune presiune pe Putin # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunea Europeană să impună tarife de 100% asupra Chinei și Indiei ca strategie pentru a exercita presiune asupra președintelui rus Vladimir Putin, relatează Financial Times.
Franța militarizată: Macron îl numește premier pe Sébastien Lecornu, ministrul Apărării între 2022 și 2025 # ActiveNews.ro
Președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu, fost ministru al Apărării și un apropiat al său, în funcția de prim-ministru, la doar o zi după căderea guvernului Bayrou.
9 septembrie: 85 de ani de la masacrul de la Treznea. Mărturii din infern: Horthiștii au pus mâna pe copiii de români și îi aruncau de vii în foc, făcându-i să moară în chinuri groaznice. Jale mare răsuna în tot locul de plânsetele lor # ActiveNews.ro
În toamna anului 1940, imediat după intrarea în vigoare a Diktatului de la Viena, care prevedea cedarea Ardealului de Nord către Ungaria horthystă, în mai multe localități din această parte a României trupele maghiare au ucis sute de români, printre cele mai cunoscute fiind masacrele de la Treznea, unde au fost ucise 86 de persoane
10 septembrie: Sfânta Pulheria, împărăteasa, sora lui Teodosie cel Tânăr, apărătoare a dreptei credințe. Pomenirea Sfintelor Mucenițe Fecioare Minodora, Mitrodora și Nimfodora # ActiveNews.ro
Pentru binele Imperiului a consimțit să devina soția lui Marcian, cu condiția să i se permită să-și păstreze fecioria chiar în căsătorie. Așa încât împărații au trăit în curăție, ca frate și soră, până la sfârșit.
153 de ani de la intrarea în veșnicie a Crăișorului Munților Avram Iancu - 10 septembrie 1872. Cine îl atacă pe Avram Iancu atacă România! Uitați-vă pe câmp românilor, suntem mulți și tari, că Dumnezeu e cu noi! BALADĂ: Pr. Gheaja, Arhid. Bucă și TRoNoS # ActiveNews.ro
Avram Iancu a fost conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, calitate în care a comandat armata românilor transilvăneni împotriva trupelor maghiare ale lui Lajos Kossuth, care au decimat în Transilvania circa 40.000 de români.
BYD, cel mai mare constructor chinez de mașini electrice, va începe producția în Ungaria. UE, pe jantă: pierde războiul taxelor vamale la ea acasă # ActiveNews.ro
Cel mai mare producător de mașini electrice din China, BYD (Build Your Dreams) a anunțat, luni, că noua sa fabrică de vehicule electrice din Ungaria va intra în funcțiune până la sfârșitul anului în curs.
Milițienii de la CNA au cerut Facebook și YouTube să ne șteargă filmările de la Conferința medicilor din Brașov despre pericolele vaccinurilor experimentale Covid. Sunt "ilegale" # ActiveNews.ro
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în ședința de marți, ștergerea de pe rețelele sociale a videoclipurilor de la conferința medicilor "antivacciniști" din Brașov.
Nu e de la vaccin: Ministrul Sănătății s-a prăbușit în plină conferință de presă, în Suedia - VIDEO # ActiveNews.ro
"Arăta foarte rău. A căzut chiar în fața mea", a declarat un reporter DN.
Pe lângă asta, deficitul real pe 2024 a cifrat undeva la 37 mld. Euro. Din totalul cheltuielilor statului, in funcție de sursă, cel puțin 10,4 mld. au fost doar dobânzile pe care le plătim la împrumuturi externe (pentru că, deh, ne împrumutăm la dobânzi de peste 7%).
Brazilia evocă apărarea suveranității pentru folosirea energiei atomice în scopuri militare: „În viitor, vom avea nevoie de ea”. Presiunile lui Trump, rampă de proliferare nucleară în America Latină? # ActiveNews.ro
În contextul tensiunilor geopolitice crescânde din America de Sud, Brazilia pare să ia în considerare utilizarea energiei nucleare în scopuri militare. Un semnal puternic pe fondul apărării naționale și al presiunilor internaționale.
Un tramvai a deraiat in mijlocul intersecției de la Șincai cu Tineretului. Cauza a fost reprezentata de o trotineta abandonată fix in mijlocul intersecției care a fost luată de tramvai și pe care l-a scos de pe sine.
Ucraina, prima fază a războiului robotizat din istoria omenirii. Pacea mai așteaptă: trebuie trase concluziile care trebuie, de cine trebuie # ActiveNews.ro
Era războiului robotizat a sosit și omanirea asistă la prima sa fază în Ucraina. O fază care nu pare să se încheie până când nu toate concluziile vor fi trase.
SUA, de la putere maritimă la putere continentală în Coreea de Sud? Trump zguduie alianța cu Seul cerând proprietatea terenurilor unde sunt bazele americane # ActiveNews.ro
Puterea SUA în Asia a fost întotdeauna o prezență fără proprietate iar cererea lui Donald Trump privind terenurile bazelor americane din Coreea de Sud estompează această linie.
Spre deosebire de mulți,care au luat în deșert vorbele lui Liiceanu, eu le-am luat foarte în serios:omul este un arhanghel al progresismului, cu conexiuni în sferele superioareale Sistemului, de unde primește însărcinări să aducă mesaje pentru prostime.
Când judecă CCR sesizările AUR împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan # ActiveNews.ro
Judecătorii CCR vor judeca pe 24 septembrie sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, depuse de parlamentarii AUR, informează Mediafax.
Un cititor al editorialelor mele, cineva care îmi urmărește „pastilele” și care este un jurnalist de investigație de prestigiu, mi-a trimis o analiză interesantă. El spune că, în condițiile în care Călin Georgescu este fugărit în anchete...
Antisemitism și Fake News la SRI? Evrei deportați de Ungaria la Auschwitz, prezentați intenționat ca refugiați polonezi. Au scos și steaua lui David din poză # ActiveNews.ro
O fotografie postată de Serviciul Român de Informații (SRI) pe pagina de Facebook a instituției, pe 5 septembrie 2025, a declanșat un val de critici în mediul online. Reprezentanții serviciului secret sunt acuzați că prezintă...
Vreți să vedeți cum răspund autoritățile române atunci când cred că au de-a face cu jurnaliști proști?! Vreți să vedeți ce înseamnă bătaia de joc și miștocăreala? Pentru că acest caz este reprezentativ pentru oricine...
AUR a atacat la CCR proiectele impuse prin angajarea răspunderii de către Guvernul Bolojan: măsuri abuzive, adoptate fără vot democratic # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.
Viktor Orban susține că SUA au acceptat victoria Rusiei, iar Ucraina va fi împărțită în trei zone # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a lansat declarații explozive într-un interviu pentru publicația Magyar Nemzet. Acesta a susținut că Statele Unite și aliații occidentali ar fi recunoscut, de facto, victoria Rusiei în războiul din Ucraina.
Patrick André de Hillerin îl desființează pe Gabriel Liiceanu după exaltarea la adresa lui Bolojan: ”V-ați câștigat deja locul în galeria marilor lingăi de dreapta, nu mai insistați” # ActiveNews.ro
În stilul său sarcastic, Patrick André de Hillerin desființează textul lui Gabriel Liiceanu despre Ilie Bolojan, pe care îl consideră un nou exemplu de pupincurism intelectual.
„Creierul este un organ extraterestru. Creierul este o inteligență non-umană.” - Timothy Leary, Exo-Psychology.
