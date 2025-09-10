Activistul conservator Charlie Kirk, susținător marcant al lui Trump, împușcat în gât la Universitatea Utah. A MURIT! TRUMP CONFIRMĂ! - ACTUALIZARE VIDEO

20:00

De Nașterea Maicii Domnului, primul praznic mare din Noul An al Bisericii, școala este bulversată de un guvern care are un ministru al Educației grotesc. Profesorii au ieșit în stradă - mai bine mergeau cu copiii la Liturghie... - copiii rămân fără burse, votanții lui Nicușor se lamentează, cei care nu l-au votat îi blamează. Academia Română tace