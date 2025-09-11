Șoferii din România, monitorizați ca în Bulgaria. CNAIR introduce camere pentru măsurarea vitezei medii
Adevarul.ro, 11 septembrie 2025 15:30
Șoferii din România nu vor mai putea scăpa de amenzi doar încetinind în dreptul radarelor. CNAIR pregătește instalarea unui sistem modern de monitorizare a traficului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
15:45
Scene de groază, la Safari World din Bangkok. Un îngrijitor a fost ucis de lei sub ochii turiștilor: „Au claxonat și au strigat după ajutor” # Adevarul.ro
Un îngrijitor de 58 de ani a fost atacat mortal de o haită de lei, în Thailanda, la Safari World Bangkok, chiar sub privirile turiștilor.
15:45
Paula Seling, omagiu înălțător pentru Eugen Doga pe scena festivalului Unforgettable 2025 # Adevarul.ro
Într-un program ce promite a fi cu adevărat memorabil, Unforgettable Festival 2025 aduce la București, pe scena din Piața Constituției, un moment cu totul special: Paula Seling va onora memoria marelui compozitor Eugen Doga.
Acum 30 minute
15:30
Șoferii din România, monitorizați ca în Bulgaria. CNAIR introduce camere pentru măsurarea vitezei medii # Adevarul.ro
Șoferii din România nu vor mai putea scăpa de amenzi doar încetinind în dreptul radarelor. CNAIR pregătește instalarea unui sistem modern de monitorizare a traficului.
15:30
Ciuperca periculoasă care se răspândeşte în spitalele din Europa, printre care și România. Medicii avertizează că poate fi mortală # Adevarul.ro
Ciuperca patogenă Candidozyma auris se răspândeşte rapid în spitalele din Europa, potrivit unui raport publicat joi, 11 septembrie, de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC).
Acum o oră
15:15
Novak Djokovic a fugit de dictatorul sârb Aleksandar Vučić. Tenismenul și-a înscris copiii la o școală din Atena # Adevarul.ro
La 38 de ani, jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic a început o viață nouă în Grecia.
15:15
Propunerile PSD pentru relansarea economică. Cum vrea să oprească ascensiunea partidelor populiste # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, 11 septembrie, Programul de Relansare Economică propus de formațiunea pe care o conduce.
15:15
Parlamentul European cere ajutor urgent pentru Gaza, eliberarea ostaticilor și recunoașterea Palestinei # Adevarul.ro
Eurodeputații condamnă blocada umanitară impusă de Israel, denunță atacurile Hamas și insistă asupra unei soluții bazate pe coexistența a două state.
15:15
La ceas de seară și greu, se fac calcule. Poate mâine e mai bine departe, în siguranță. Războiul a intrat în faza discuțiilor despre teritorii și supraviețuire, a definițiilor despre victorie. Până la care mai este drum lung, iar unii dintre eroii de ieri preferă să afle finalul dincolo.
15:15
În ciuda digitalizării, care se face defectuos și în ritm de melc, în instituțiile publice, în administrațiile locale, în ANAF, în alte instituții centrale și locale care lucrează cu cetățenii birocrația este din ce în ce mai mare, mai stufoasă!
15:00
Dmitri Medvedev a intervenit joi în cazul asasinării activistului conservator american Charlie Kirk, sugerând că violența politică din Statele Unite ar fi legată de sprijinul occidental pentru Ucraina.
15:00
O țară din Europa vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Proiect pilot, lansat de Ministerul Educației # Adevarul.ro
Ambasada României la Paris anunță că Ministerul Educației din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” în sistemul public preuniversitar.
15:00
Ce pot face românii în cazul unei pene de curent pe perioadă îndelungată. Sfaturile specialiștilor # Adevarul.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă lansează „Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice”, care aduce informații utile referitoare la modul în care cetățenii ar trebui să acționeze.
15:00
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Fostul candidat suveranist nu are voie să părăsească țara. Decizia este definitivă # Adevarul.ro
Tribunalul București a decis joi, 11 septembrie, ca fostul candidat suveranist, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar. El nu are voie să părăsească țara. Decizia este definitivă.
Acum 2 ore
14:45
Cât au plătit Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu pentru ghiozdanul de lux al fiicei lor # Adevarul.ro
Petra, fiica lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu, a făcut senzație din prima zi de școală, purtând un ghiozdan de lux care a atras atenția tuturor.
14:45
Guvernul a adoptat joi demararea programului Rabla și noile valori ale voucherelor, a informat Executivul. Sesiunea pentru înscrierea persoanelor fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi va fi lansată luna aceasta.
14:45
Cancelarul Germaniei a constatat lacune în apărarea Europei în timpul incursiunii dronelor rusești în Polonia. NATO trebuie să regândească sistemele de reacție # Adevarul.ro
Incidentul recent de la granița Poloniei, unde mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al unui stat membru NATO, nu este un accident — ci o provocare deliberată, susține cancelarul german Friedrich Merz.
14:45
Scene de groază în Bali, după cele mai puternice inundaţii din ultimele decenii. Mai mulţi turiști au fost evacuați cu caiace şi camioane militare # Adevarul.ro
Insulele Bali și Flores din Indonezia au fost lovite de cele mai devastatoare inundații din ultimele decenii, soldate cu pierderi de vieți omenești și distrugeri masive, şuvoaiele transformând celebrele destinații turistice în zone de dezastru.
14:45
Se făcea că Yo Kitamura, câștigătorul de anul trecut al secțiunii Violoncel a Concursului Enescu, ne-a dăruit, în cadrul ediţiei de anul acesta a Festivalului, chiar Simfonia concertantă pentru violoncel şi orchestră de George Enescu.
14:30
Dezvăluiri din ancheta ELCEN. Mașina de lux vândută doar în acte a fost găsită în parcarea directorului comercial # Adevarul.ro
Apar noi informații în ancheta DNA legată de mita pe care ar fi încasat-o directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN.
14:30
Cine este Mihai Volf, noul director general numit de ELCEN, după ce Claudiu Crețu a ajuns în vizorul DNA # Adevarul.ro
Consiliul de Administrație al ELCEN s-a întrunit de urgență și a decis schimbarea conducerii companiei, după ce DNA i-a plasat sub control judiciar pe directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial Cristian Zamfiroi. Noul director general este Mihai Volf.
14:15
Focuri de armă pentru prinderea unui recidivist, în județul Galați. Bărbatul i-a amenințat cu un cuțit pe polițiști # Adevarul.ro
Focuri de armă trase de polițiști în județul Galați pentru prinderea unui recidivist. Este vorba de un bărbat care a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor și a fost eliberat condiționat.
14:00
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă alianţă între PNL şi USR: „Mai bine, o alianţă guvernamentală”. Replica lui Daniel Băluţă # Adevarul.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, consideră că cea mai bună variantă este o alianţă guvernamentală la nivel naţional, în formatul actual, pentru stabilitate.
Acum 4 ore
13:45
SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei pentru un miliard de dolari. Moscova a acuzat Helsinki de pregătiri militare ofensive # Adevarul.ro
Statele Unite au anunțat că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate și echipamente asociate în valoare de peste un miliard de dolari către Finlanda, țară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia.
13:45
Gabi Boldici a suferit un infarct. Ginerele său, implicat într-un dosar care privește stadionul Extensiv # Adevarul.ro
Gabi Boldici (68 de ani) a fost portarul Unirsității Craiova, apoi a făcut parte din staff-ul tehnic al lui Victor Pițurcă (69 de ani).
13:45
Românii și bulgarii au cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană. Ce țări sunt pe primul loc # Adevarul.ro
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat.
13:30
Cine a fost Charlie Kirk, activistul conservator ucis la un eveniment public. „Acesta este un asasinat politic” # Adevarul.ro
Charlie Kirk, un cunoscut activist conservator din Statele Unite și un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment la Utah Valley University (UVU).
13:30
Noi pachete de sprijin pentru persoanele vulnerabile. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a prezentat joi noi pachete de sprijin financiar pentru perdsoanele vulnerabile, prezentând categoriile care vor beneficia de bani de la stat.
13:30
Vânătoarea ucigașului activistului Charlie Kirk continuă. America, o națiune în derivă, între glonț, ură și libertatea de a vorbi # Adevarul.ro
Trăgătorul care l-a împușcat în campusul din Utah pe Charlie Kirk, aliatul lui Trump și activist, este încă în libertate.
13:15
Strategia MAI pentru fluidizarea traficului în București: poliţişti în aproape 100 de intersecţii. Măsura este permanentă # Adevarul.ro
Poliţiştii vor fi prezenţi în aproape 100 de intersecţii din Capitală, dimineaţa şi seara, pentru a ajuta la fluidizarea traficului odată cu începerea noului an şcolar şi revenirea locuitorilor din concedii.
13:15
Cod galben de inundaţii în 9 judeţe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și scurgerilor pe versanţi # Adevarul.ro
Hidrologii au emis, joi, o avertizare cod galben de inundaţii pentru nouă judeţe din țară, ca urmare a scurgerilor importante pe versanţi, torenţi, pâraie și viiturilor rapide.
13:00
Polonia cere NATO mai multă protecţie aeriană, după o incursiune cu drone ruseşti. Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte de urgenţă # Adevarul.ro
După un incident fără precedent în care cel puţin 19 drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez, autorităţile de la Varşovia au cerut sprijin suplimentar din partea aliaţilor NATO, sub forma unor sisteme moderne de apărare aeriană şi tehnologii anti-drone.
13:00
Șeful Comisiei de Apărare conduce un Mercedes de 140.000 de euro, cumpărat de un magazin sătesc. Nu este trecut în declarația de avere # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Weber care conduce Comisia de Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, a fost filmat la volanul unui Mercedes AMG GLE 53.
13:00
Un român de 46 de ani și un georgian de 36 de ani au fost arestați la Milano, Italia, după ce polițiștii au descoperit că dețineau 324 de kilograme de argint și 61.000 de euro în numerar.
13:00
Calea ferată poate fi refăcută cu banii luați de la UE pentru Apărare. „Tehnica militară merge cu trenul” # Adevarul.ro
Asociația Pro Infrastructură a salutat succesul României în cadrul programului SAFE, unde primește a doua cea mai mare alocare financiară din UE - de aproape 17 miliarde de euro - avertizând însă că „tehnica militară merge cu trenul”, iar banii ar putea fi folosiți și pentru refacerea căii ferate.
13:00
America, în genunchi. Uciderea lui Charlie Kirk aruncă o lumină cruntă asupra unei politici frânte și radicalizate - analiză BBC # Adevarul.ro
Sub cerul senin al unui campus universitar din Utah, într-o atmosferă aparent festivă, s-a consumat miercuri unul dintre cele mai tulburătoare episoade de violenţă politică din istoria recentă a Statelor Unite.
12:45
Exercițiu NATO de amploare în România: 5.000 de militari antrenați pentru apărarea flancului estic # Adevarul.ro
Un exercițiu militar de amploare, la care vor participa peste 5.000 de militari din mai multe state NATO, va avea loc în România și Bulgaria.
12:45
Lucrul cu utilaje grele reprezintă o provocare constantă pentru operatori, tehnicieni și manageri de șantier.
12:30
Fiica lui Kim Jong Un, văzută de agenția de spionaj sud-coreeană drept succesoarea liderului nord-coreean # Adevarul.ro
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, este considerată de agenția de spionaj a Coreei de Sud drept succesoarea recunoscută a acestuia, după ce l-a însoțit recent într-o vizită de mare vizibilitate la Beijing.
12:15
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a informat joi că anul trecut mai mult de 10 țări au majorat impozitele pentru bănci.
12:15
Viață pe Marte? Roverul Perseverance a găsit cele mai promițătoare dovezi de până acum # Adevarul.ro
Oamenii de ştiinţă au anunţat descoperirea celor mai promiţătoare dovezi de până acum privind viaţa trecută de pe planeta Marte. Roverul Perseverance al NASA a găsit roci marcate neobişnuit care conţin minerale despre care cercetătorii cred că ar fi fost produse de microbi antici.
12:15
Autorul unui omor comis acum 23 de ani, în Buzău, identificat. Este deja în închisoare pentru o altă crimă # Adevarul.ro
După 23 de ani, autorul unui omor deosebit de grav comis în ianuarie 2002 în județul Buzău a fost identificat. Bărbatul se află deja în penitenciar, pentru o crimă.
12:15
Un bărbat a ajuns în comă la spital, după ce a căzut cu o trotinetă electrică. Titi Aur: „În lumea civilizată e pericol public” # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap.
12:00
Scandalul în urma căruia Chivu a fost făcut „țigan” în Italia. Românul, bântuit de „Bătrâna Doamnă” # Adevarul.ro
Cristian Chivu (44 de ani) are sâmbătă primul mare test la Inter, derby-ul din deplasare cu Juventus Torino, unde adversar care îi răscolește amintirile neplăcute.
Acum 6 ore
11:45
Ministrul Educației, Daniel David, a lansat joi un atac la adresa fostului ministru Mircea Miclea, al cărui consilier a fost în perioada 2005.
11:45
AUR ajunge la ajunge la 40,8% în intenția de vot pentru parlamentare. Diferența dintre Putere și Opoziție se subțiază # Adevarul.ro
Partiul AUR continuă să crească în intenția de vot. Formațiunea politică condusă de fostul candidat la prezidențiale George Simion ajunge la 40,8% în intenția de vot pentru parlamentare. În paralel, preferința pentru celelalte partide din Opoziție fluctuează.
11:30
Diplomația lui Trump, „Hai, că începem!” , pusă la încercare în timp ce Rusia atacă granițele NATO # Adevarul.ro
Incursiunea recentă a unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei a redeschis, în plin an electoral, dezbaterea din Washington cu privire la politica externă promovată de președintele Donald Trump.
11:30
FlyLili, acuzată de evaziune, promite plata datoriilor și explică zborurile spre Congo. Compania ar fi transportat mercenarii lui Potra # Adevarul.ro
Compania aeriană Fly Lili, vizată într-un dosar de evaziune fiscală, anunță că își asumă plata restanțelor către stat și aplică un plan de redresare financiară.
11:15
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerbann a anunțat joi că a fost lansată licitația pentru serviciile de consultanță aferente Drumului Expres Bacău - Piatra Neamț, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte.
11:15
Care ar putea fi următoarele acțiuni ale Rusiei după incidentul cu drone din Polonia? Scenariile unui expert în securitate # Adevarul.ro
După incidentul fără precedent din noaptea de 10 septembrie, când cel puțin 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, scenariile privind posibilele acțiuni viitoare ale Rusiei în zona de graniță cu statele NATO devin tot mai sumbre.
11:00
Rusia testează limitele răbdării Occidentului. După ce drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, analiștii avertizează că incidentul nu este doar o întâmplare, ci parte a unei strategii mai ample de presiune psihologică asupra unui aliat-cheie al Ucrainei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.