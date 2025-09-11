Campioana mondială la handbal feminin, Franța, vine la Oradea

13:50

Oradea nu este peste tot atât de strălucitoare cum apare pe Instagram, s-au convins rudele unei eleve de clasa a IX-a, venită de la țară la o școală din oraș. Părinții au cazat-o în internatul Colegiului Mihai Viteazul, dar au și scos-o imediat de acolo, preferând să o mute în chirie, după ce au văzut cât de murdare și învechite sunt camerele și spațiile comune. Directorul școlii, Ruben Filimon, recunoaște situația, dar spune că n-are ce face acum, pentru că internatul urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare.