Capcane mortale! Masacrul invizibil al păsărilor din Oradea: sute de zburătoare mor sub stâlpii de electricitate de la marginea orașului (FOTO)
Bihoreanul, 12 septembrie 2025 08:20
Un fenomen grav, dar aproape necunoscut orădenilor, se desfășoară de câțiva ani în apropierea gropii de gunoi din Oradea: numeroase păsări, în special berze albe, mor electrocutate sub stâlpii de medie tensiune! Datele adunate de asociația Grupul Milvus arată că, doar în ultimii trei ani, au fost găsite cel puțin 140 de păsări moarte, iar specialiștii avertizează că numărul real este mult mai mare.
• • •
Acum 30 minute
08:20
Acum 2 ore
07:40
Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața, joi seară, în apele Crișului Repede, în localitatea bihoreană Sântandrei. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 20:15, de un martor care semnala că bărbatul intrase în râu și nu a mai ieșit la suprafață.
Acum 12 ore
20:40
Zi plină, sâmbătă, la subunitățile ISU din Bihor. Pompierii își sărbătoresc ziua cu exerciții și surprize pentru vizitatori # Bihoreanul
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” Bihor marchează sâmbătă Ziua Pompierilor din România, printr-o serie de evenimente dedicate cetățenilor. Acțiunile se vor desfășura la sediul principal al ISU din Oradea, pe strada Avram Iancu nr. 9, precum și la toate subunitățile din județ, în intervalul 10:00-16:00.
19:50
Camioane prea grele, amendate pe drumurile județene din Bihor: Amenzi de peste 80.000 de lei în două luni # Bihoreanul
În ultimele două luni, Compartimentul Transport din cadrul Consiliului Județean Bihor a aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 81.500 lei, pentru depășirea maselor și dimensiunilor maxime admise de către operatorii de transport marfă pe drumurile județene.
Acum 24 ore
19:10
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat finalizarea cu aproape două luni înainte de termen a lucrărilor de amenajare a malului drept al Crișului Repede, pe tronsonul din zona podului Sfântul Ladislau. Promenada are și prima scară de pești cu ferestre de observație, lucrare care a fost făcută și refăcută. Acum, ABA garantează că este funcțională.
18:30
Guvernul a aprobat programul Rabla 2025. Voucherul pentru mașini electrice a fost redus la jumătate # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Hotărârea prin care se lansează un nou program Rabla Auto dedicat exclusiv persoanelor fizice. Programul are o alocare bugetară de 200 milioane lei, fonduri provenite din diminuarea sumelor destinate altor programe de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
18:10
Jaf oribil în Bihor: un tânăr și-a legat părinții adoptivi de mâini și de picioare și le-a furat banii, bijuteriile și mașina din curte, ajutat de un tovarăș # Bihoreanul
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar un altul, de 22 de ani, din Oradea, a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, după ce, în noaptea de marţi spre miercuri, cu fața acoperită, au intrat peste părinții adoptivi ai celui din urmă, i-au amenințat, le-au legat mâinile și picioarele și au fugit cu 3.500 de euro, bijuterii, telefoane și mașina din curte.
17:00
Printre evenimentele sportive ale lunii septembrie din judeţul Bihor se remarcă meciurile echipei naţionale de handbal feminin a României în compania multiplei campioane şi deţinătoarei titlului mondial, reprezentativa Franţei. Cele două jocuri amicale vor avea loc săptămâna viitoare, joi, 18 septembrie, ora 18, şi sâmbătă, 20 septembrie, ora 15, la Oradea Arena. Având în vedere anvergura echipei adverse care ne vizitează oraşul, organizatorii îndeamnă iubitorii sportului să îşi achiziţioneze din timp biletele de intrare.
16:20
O femeie de 40 de ani din Oradea a fost arestată preventiv, joi, după ce a atacat un pensionar de 87 de ani în scara unui bloc, ca să-i fure banii din borsetă. Ghinionul atacatoarei: victima avea doar 10 lei.
15:40
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu Autobuzul turistic. Se vor efectua curse vineri, 12, sâmbătă, 13 şi duminică, 14 septembrie 2025, ȋncepând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 20:00 (ultima cursă).
15:00
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 electrician în cadrul Secției Automatizări-Contoare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
15:00
Premieră medicală la Oradea: Screening gratuit pentru atrofia musculară spinală la toți nou-născuții din Bihor # Bihoreanul
Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor lansează un program pilot de screening neonatal gratuit pentru atrofia musculară spinală (SMA), o boală genetică rară care afectează neuronii motori și poate duce la dizabilitate severă sau deces dacă nu este depistată și tratată la timp. Programul este derulat prin Centrul Regional de Genetică Medicală și va include toți nou-născuții din județul Bihor.
14:30
Business Creative Style SRL, sediul social în Municipiul Oradea, Str. Beöthy Ödön, Nr. 1, județ Bihor, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: “Achiziție de dotări IT la Business Creative Style SRL”, nr. ordine 1705.1/i3/c9, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
14:20
Pompierii au montat gratuit detectoare de fum în casele mai multor familii vulnerabile din Bihor (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Mai multe familii vulnerabile din judeţul Bihor au primit gratuit detectoare de fum şi monoxid de carbon, montate de pompieri în cadrul unei campanii naţionale denumită "Detector pentru viaţă".
13:40
Doi candidați la șefia Gărzii Forestiere Oradea. Ministerul organizează și o dezbatere publică, inclusiv online, pe această temă # Bihoreanul
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează o dezbatere publică pe tema desemnării celor cinci inspectori șefi temporari ai Gărzilor Forestiere teritoriale (Brașov, București, Focșani, Oradea și Timișoara). Consultarea societății civile se va face într-un eveniment care se va desfășura fizic și online, astfel că și bihorenii interesați pot participa și fără să meargă la București. Pentru Garda Forestieră Oradea, s-au înscris în cursă doi candidați: actualul inspector șef Dan Maxim și un subaltern al său, Horia Dărăștean.
12:40
Ana Blandiana revine la Oradea, pentru un dialog cu scriitorul András Visky, în cadrul evenimentului „Reziliența spiritului sub opresiune” # Bihoreanul
Poeta Ana Blandiana și scriitorul András Visky se vor afla la Oradea pentru dezbaterea „Reziliența spiritului sub opresiune”, în cadrul căreia cei doi vor discuta despre felul în care istoria le-a modelat destinele, dar și creațiile literare. Evenimentul va avea loc marți, 23 septembrie, în sala FIX, din Șirul Canonicilor. Intrarea este gratuită.
11:40
Meteorologii au emis o nouă avertizare de tip cod galben valabilă inclusiv în Bihor. Zona de munte a județului se află sub alertă de ploi însemnate cantitativ, până în noaptea de joi spre vineri.
11:00
În contextul în care justiția este în protest, consider că este important să se cunoască faptul că există, pe lângă sistemul instanțelor judecătorești, un sistem de justiție privat, care poate fi mult mai eficient și mai rapid decât justiția statală. De altfel, marile companii multinaționale preferă, în majoritatea situațiilor, arbitrajul internațional privat, în detrimentul sistemelor de justiție ale țărilor în care au afaceri în derulare.
10:20
Un cunoscut teolog și preot român își lansează cartea la Oradea, în dialog cu Mihai Maci # Bihoreanul
Orădenii pasionați de cultură și teologie sunt invitați joi, 18 septembrie, la Teatrul de Stat Regina Maria, unde va avea loc lansarea cărții „Învierea lui Lazăr de-a lungul secolelor. Volumul I: 125–1486”, semnată de părintele dr. Bogdan Tătaru-Cazaban și apărută la Editura Spandugino.
09:50
Poloiştii de la CSM Oradea au debutat cu o victorie categorică la turneul Cupei României, care are loc în aceste zile la Focşani. Campionii i-au surclasat miercuri pe bucureştenii de la Sportul Studenţesc, în faţa cărora s-au impus cu scorul de 21-2. Joi, în ziua a doua, roş-albaştrii se vor duela cu Dinamo, de la ora 16:30.
09:20
Din ring, după gratii: Boxerul Florin „Jaga” trimite poze din celula unei închisori belgiene (FOTO) # Bihoreanul
Pe vremuri boxer de performanţă, apoi vedetă locală doar prin scandaluri, vandalisme şi bătăi de stradă, bihoreanul Mihai Florin Mulcuţa, alias Florin "Jaga", a fost scos din ring şi pus pe bară. Bihorel a aflat că, în loc să ajungă la Las Vegas, cum visează orice pugilist serios, cariera internaţională a lui Jaga s-a împotmolit la Antwerp, capitala diamantelor...
Ieri
08:30
Peste 423 de elevi români au fost acceptați în 2025 la universități de top din lume. Harvard, Columbia, LSE, Bocconi, EPFL, printre destinații # Bihoreanul
Upgrade Education, lider în consultanță educațională în România, încheie anul academic 2024-2025 cu peste 245 elevi consiliați în procesul de admitere la universități internaționale. Elevii sprijiniți de Upgrade au obținut 423 oferte confirmate de studiu în străinătate în 2025, ceea ce înseamnă în medie 2,43 oferte per student. Aproape 47% dintre aceste oferte provin de la universități clasate în top 100 mondial, o creștere semnificativă față de anul trecut (41,59%). Această evoluție arată clar dorința elevilor români de a accesa educație de elită și capacitatea lor de a concura la cel mai înalt nivel internațional.
08:10
Judecaţi degeaba: Magistrații orădeni și-au pasat 10 ani dosarul unor evazioniști, până i-a scăpat trecerea timpului # Bihoreanul
Un dosar de evaziune fiscală trimis de DIICOT în judecată în 2016 a fost blocat aproape 10 ani în camera preliminară, până când faptele s-au prescris. Inculpații care ticluiseră o fraudă cu firme-fantomă - între care și celebrul Alexandru Talpoș, cel care se înstăpânise pe imaginea călugărului Arsenie Boca - scapă nepedepsiți, iar statul rămâne cu o pagubă de peste jumătate de milion de euro.
10 septembrie 2025
20:20
Noile locuri de muncă disponibile în Bihor. Vezi ce posturi se caută în Oradea și în alte localități din județ! # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor a publicat miercuri lista actualizată a locurilor de muncă vacante din județ. În această săptămână, sunt disponibile 856 de posturi, dintre care 527 în Oradea, iar restul în localități precum Beiuș, Salonta, Ștei, Aleșd, Paleu, Mădăras, Șanțion, Fughiu, Tileagd sau Valea lui Mihai.
19:30
Un bărbat în vârstă de 34 de ani din Tinca a ajuns după gratii, fiind arestat pentru 30 de zile, după ce a dat nu mai puțin de 9 lovituri în Oradea, în mai puțin de două luni. Paguba totală a fost estimată la aproape 20.000 de lei, iar polițiștii au recuperat doar jumătate.
18:40
Au consolidat săpătura cu palplanşe. Lucrările de înlocuire a canalizării din zona Penny Sovata se prelungesc (FOTO) # Bihoreanul
Avaria apărută marţi seară la reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială din zona magazinului Penny de pe strada Sovata din Oradea necesită lucrări de amploare. Echipele Companiei de Apă şi ale constructorului Socot, care desfăşura lucrări în zonă, au săpat în carosabil şi au bătut palplanşe, inclusiv pe timpul nopții, pentru stabilizarea locului intervenţiei.
18:30
Condamnare-bombă: Victor Micula, închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI! # Bihoreanul
Decizie bombă, miercuri, la Tribunalul Bihor: Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice.
17:30
Avertizare de la ANAF: Mesaje FALSE, care cer sume mari de bani, transmise în numele instituției! # Bihoreanul
Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat un apel la contribuabili să fie cu băgare de seamă, după ce în numele instituției au fost trimise mai multe mailuri care mint destinatarii că ar urma să recupereze sume mari de bani de la ANAF, dar cu condiția achitării unei alte sume consistente, cetățenii fiind îndrumați să facă plăți la orice stație Bitcoin.
17:30
FC Bihor joacă vineri cu Ceahlăul. Antrenorul Erik Lincar: „Nu ne va fi deloc uşor la Piatra Neamţ” # Bihoreanul
Fotbaliştii echipei FC Bihor revin în acest weekend la jocurile din campionatul ligii secunde, urmând a evolua vineri la Piatra Neamţ, pe terenul Ceahlăului, într-un joc ce va începe la ora 18 şi care va fi televizat. Antrenorul Erik Lincar spune că pe orădeni îi aşteaptă o deplasare complicată, căci Ceahlăul este o echipă foarte puternică.
17:10
De la patrimoniu la contemporaneitate: NOCA (New Oradea Contemporary Art) se deschide la Oradea sub administrarea Oradea Heritage # Bihoreanul
Oradea adaugă un nou reper cultural pe harta artistică a Europei: NOCA (New Oradea Contemporary Art), un centru inovator dedicat artei vizuale contemporane. Situat într-o clădire integral vitrată, pe malul Crișului Repede, Str. Independenței nr. 20, NOCA își propune să devină un pol de dialog și experiment artistic, deschis atât comunității locale, cât și publicului internațional.
16:40
În 2019, am avut onoarea să duc Oradea în Guinness Book, pentru "Cea mai mare oră de sport pe ghete Kangoo Jumps", dovedind că, atunci când comunitatea este unită, limitele dispar. Astăzi, pregătesc un nou moment de istorie: în cadrul festivalului One Big Jump Oradea, voi coordona încercarea obţinerii unui nou record, pentru "Cel mai mare lanţ uman dedicat vieţii"...
15:50
Cinema Palace din Lotus Oradea va fi închis timp de 3 zile. Ce anunță reprezentanții cinematografului # Bihoreanul
Cinema Palace din centrul comercial Lotus Oradea va fi închis între 15 și 18 septembrie pentru lucrări de digitalizare și modernizare. Potrivit reprezentanților cinematografului, investițiile ar urma să vizeze atât partea tehnică, cât și experiența clienților, cuprinzând inclusiv instalarea unor chioşcuri self-service pentru achiziţia rapidă de bilete şi produse.
15:10
Șoferul BMW-ului care a gonit după ambulanțe SMURD, prins de polițiști. Este vorba despre un tânăr din Bihor care a rămas fără permis # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni l-au găsit miercuri pe șoferul BMW-ului filmat în timp ce gonea cu viteză în spatele a două autospeciale SMURD aflate în misiune. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani, din județul Bihor.
14:40
Festival al alergării pe şosea la Oradea: sâmbătă va avea loc Campionatul Național de Alergare 5K și prima ediție a Oradea Run Fest # Bihoreanul
În Oradea şi judeţul Bihor încep în acest weekend competițiile atletice, destul de numeroase programate în această toamnă. Sâmbătă, 13 septembrie, în Piaţa Unirii din Oradea se va desfăşura o nouă ediţie a Campionatului Național de Alergare 5K Șosea, dar și prima ediție Oradea Run Fest. Sunt întreceri atletice rezervate atât sportivilor profesionişti, cât şi amatorilor, într-o zi care se anunță a fi un festival al alergării pe şosea.
13:50
Condiții precare într-un internat de liceu din Oradea: „Străzile orașului arată impecabil, dar spațiile pentru elevi sunt horror” (FOTO) # Bihoreanul
Oradea nu este peste tot atât de strălucitoare cum apare pe Instagram, s-au convins rudele unei eleve de clasa a IX-a, venită de la țară la o școală din oraș. Părinții au cazat-o în internatul Colegiului Mihai Viteazul, dar au și scos-o imediat de acolo, preferând să o mute în chirie, după ce au văzut cât de murdare și învechite sunt camerele și spațiile comune. Directorul școlii, Ruben Filimon, recunoaște situația, dar spune că n-are ce face acum, pentru că internatul urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare.
13:30
Poliția Bihor îl caută pe șoferul BMW-ului filmat cum gonește cu viteză după ambulanțe SMURD (VIDEO) # Bihoreanul
Polițiștii rutieri din Bihor încearcă să dea de urma șoferului unui BMW surprins într-o filmare în timp ce mergea în viteză imediat după două ambulanțe SMURD aflate în misiune.
12:50
Tânăr din Oradea, prins conducând cu 127 km/h pe Borșului. Așa s-a dat de gol și că luase substanțe interzise # Bihoreanul
Un tânăr orădean de 22 de ani s-a ales cu dosar penal și cu permisul suspendat, după ce a fost prins de radar conducând cu 127 km/h pe Șoseaua Borșului, într-o zonă cu limită de 70 km/h. Când l-au oprit, polițiștii au descoperit și că luase substanțe interzise.
12:40
Noul iPhone 17, lansat de Apple. Surpriza: „iPhone Air”, cel mai subțire smartphone creat vreodată # Bihoreanul
Apple a organizat marți seară, la Steve Jobs Theater din Cupertino, tradiționalul eveniment de toamnă, unde a prezentat noua generație de telefoane iPhone 17 și un model complet nou, iPhone Air, descris de companie drept „cel mai subțire iPhone din istorie”. Directorul Apple, Tim Cook, a deschis evenimentul drept „cel mai mare salt din istoria iPhone-ului” și a prezentat alături de telefoane și noi versiuni de AirPods și Apple Watch.
12:00
Restricții de circulație pe Aleea Tușnadului din Oradea, timp de două zile. Care sunt rutele ocolitoare # Bihoreanul
Sunt restricții de circulație pe Aleea Tușnadului în Oradea, începând de miercuri dimineață, până joi, 11 septembrie, ora 7, pentru lucrări la canalul colector menajer, efectuate de Compania de Apă. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat conform semnalizării rutiere temporare. Vezi mai jos planșa cu rutele ocolitoare.
11:50
În perioada 10 – 14 septembrie, în intervalul orelor 16:00 – 18:00, ERA Park Oradea și Prima oferă gratuit un ghiozdan complet echipat pentru școală tuturor copiilor care ne trec pragul.
11:40
Baschet: CSM CSU Oradea a cedat la zece puncte jocul amical din deplasare cu campioana Ungariei # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Oradea s-au deplasat marţi în Ungaria, unde au susţinut un nou joc de verificare, de această dată în compania campioanei ţării vecine, Szolnoki Olajbanyasz. Jocul roş-albaştrilor nu a fost, însă, unul strălucit de această dată, suferind în special în defensivă. La final, gazdele, care au controlat disputa, s-au impus cu scorul de 75-65.
11:40
Trei echipe orădene sunt angrenate în partea a doua a acestei săptămâni în Cupa României, atât la masculin cât şi la feminin, care este programată la Focşani, în perioada 10 - 13 septembrie. La masculin, CSM Oradea şi CSU Oradea au programate primele meciuri miercuri, în timp ce fetele de la CSU Oradea vor debuta joi.
11:30
Alertă internațională: Drone rusești au încălcat spațiul aerian al NATO, doborâte în Polonia # Bihoreanul
Este alertă internațională, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al NATO marți seară. Forțele armate poloneze au anunțat că au doborât mai multe astfel de drone care au pătruns în spațiul aerian al țării în timpul unui atac asupra Ucrainei. Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că aparatele au fost „neutralizate”, iar Comandamentul Operațional al armatei a calificat incidentul drept „un act de agresiune”, subliniind că unitățile sunt pregătite „pentru un răspuns imediat”.
11:00
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Reparații - Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
11:00
Situație aberantă la o școală din Oradea: Copii de clasă pregătitoare au început școala, dar fără învățător! # Bihoreanul
Prima săptămână de școală este specială în viața oricărui copil, dar pentru elevii unei clase pregătitoare de la Școala Avram Iancu din Oradea va fi, cu siguranță, una greu de uitat. Emoționați și îngrijorați, copilașii merg în clasă zi de zi, fără să știe însă cine îi va ghida, pentru că nu li s-a desemnat încă o învățătoare. Conducerea școlii susține că n-are nicio vină și că Inspectoratul Școlar trebuie să le trimită un cadru didactic.
10:40
Dosar fâsâit! Parchetul Curții de Apel Oradea a „îngropat” anchetarea a 8 notari acuzați de falsuri și nu spune de ce # Bihoreanul
Parchetul Curţii de Apel a clasat dosarul în care inculpase opt notari pentru vânzarea de apartamente ridicate pe un teren al Primăriei Oradea. Notarii, dezvoltatorul Marius Hulber şi partenera acestuia, Teodora Sălăgean, au scăpat de acuzaţiile de fals şi înşelăciune, iar victimele vor plăti a doua oară pentru cota de teren pe care au crezut că o cumpăraseră odată cu apartamentele.
10:00
BMW, surprins în timp ce urmărea autospeciale SMURD pe un drum din Bihor. ISU a anunțat Poliția (VIDEO) # Bihoreanul
O mașină marca BMW a fost filmată în momentul în care circula imediat în spatele unei ambulanțe SMURD aflate în misiune, pe un drum din Bihor. Șoferul a depășit linia continuă de mai multe ori și a ignorat regulile de circulație.
09:20
Poluare Global(ă): Firma prietenă a Primăriei Oradea își sufocă vecinii din cartier (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Orădenii care locuiesc în cartierele de periferie Tokai și Tineretului nu mai știu cui să se plângă din cauza poluării. Pe strada Ogorului, vizavi de magazinul Metro, funcționează o stație de betoane și mixturi asfaltice a firmei Global Industrial, aceeași despre care BIHOREANUL a dezvăluit recent că are afaceri imobiliare cu directorul tehnic al Primăriei, Sebastian Marchiș, cu care și-a cumpărat împreună un teren rezidențial.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Viorel Pop, zis Uscatu, prins cu peste 11.000 de pachete de țigări de contrabandă, a scăpat de condamnare, dar a fost pus la plată # Bihoreanul
Viorel Pop, zis Uscatu, unul dintre cei mai cunoscuți contrabandiști de țigări din Bihor, a scăpat de condamnare în procesul în care e judecat alături de trei complici pentru constituirea unui grup criminal organizat și contrabandă. Cei patru au fost prinși cu peste 30.000 de pachete de țigări, însă Tribunalul Bihor i-a achitat după ce a constatat că faptele, comise în 2018, s-au prescris. Totuși, inculpații trebuie să achite statului prejudiciul de 427.579 lei, reprezentând TVA, accize și taxe vamale.
9 septembrie 2025
20:10
Tură cu bicicleta, între Oradea şi Băile Felix. Participanţii vor pedala împotriva abuzului contra copiilor # Bihoreanul
Sâmbătă, 27 septembrie, la Liceul Don Orione din Oradea va avea loc un eveniment dedicat copiilor şi comunităţii, sub mesajul STOP abuzului asupra copiilor. Manifestarea marchează un an de la lansarea iniţiativei "Camino for Children - 1 an de Drumul Speranţei", inspirată din celebrul traseu de pelerinaj Camino de Santiago din Spania.
