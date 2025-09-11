Grupul spaniol Ecoener anunță primul său parc eolian din România - Investiție de 85 milioane de euro, cu sprijin de la stat

18:40

Compania italiană Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, estimează o creștere anuală de 5-10% în următorii 3-5 ani a vânzărilor pe piața locală. Potrivit companiei, România este, pentru companie, a doua cea mai puternică piață din Europa Centrală și de Est, iar românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală și de Est. Pentru 2026, compania vizează o majorare de 7% a vânzărilor în România. O croazieră All Inclusive pornește de la 599 euro/persoană, pentru șapte nopți, cu taxe portuare incluse.