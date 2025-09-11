Grupul spaniol Ecoener anunță primul său parc eolian din România - Investiție de 85 milioane de euro, cu sprijin de la stat
11 septembrie 2025
Grupul spaniol Ecoener, specializat în proiecte de energie regenerabilă, construiește primul său parc eolian din România în județul Iași, o investiție de 85 de milioane de euro, pentru care a obținut o subvenție de la stat.
• • •
Connections Consult, companie care a prins mai multe contracte cu statul, raportează o majorare cu 30% a profitului net semestrial
Listată în anul 2021 pe piața AeRO de la BVB, compania de software Connections Consult și-a majorat substanțial profitabilitatea, pe fondul unor afaceri cu o dinamică atenuată. Anticipare pentru o majorare a business-ului cu o cincime.
Polonia și Letonia au impus de azi restricții asupra spațiului aerian de la granițele cu Rusia și Belarus, la o zi după ce avioane de luptă NATO au doborât drone rusești care pătrunseseră pe teritoriul polonez.
Farmaceutica Remedia majorează prețul ofertei de răscumpărare pe care o are în derulare. Acțiunile scad la bursă
După ce inițial a promovat o operațiune de buy-back la un preț inferior celui din piața secundară, Farmaceutica Remedia a revizuit prospectul și a majorat prețul în contextul unei rate de subscriere foarte mică.
Fidelis – Subscrieri de peste 350 milioane euro cu o zi înainte de închiderea ofertei de titluri de stat pentru populație
Cu o preferință debalansată către instrumentele financiare denominate în lei, obligațiunile guvernamentale puse în vânzare de Ministerul Finanțelor au avut o căutare bună și s-au apropiat de reperul unei tranșe de la FMI de la sfârșitul anilor ’90.
Bursa românească – anemică în ziua în care indicele Dow Jones de la New York a cucerit un nou maxim istoric
Indicele BET de la BVB a avut un avans modest într-o sesiune în care doar acțiunea-fanion a pieței locale a depășit pragul unor tranzacții de 1 milion de euro.
Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului pentru reducerea timpului de lucru
Deputații spanioli au respins un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez, care nu dispune însă de o majoritate în Parlament, relatează AFP.
Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul de construcție a unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro care ar fi urmat să fie finanțată parțial printr-un ajutor de stat.
Bolt lansează serviciile de intermediere transport la cerere în Lugoj, ajungând la o acoperire de 43 de orașe la nivelul întregii țări.
Italienii de la Costa Cruises estimează vânzări mai mari cu 7% anul viitor în România, a doua cea mai mare piață din regiune pentru companie
Compania italiană Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, estimează o creștere anuală de 5-10% în următorii 3-5 ani a vânzărilor pe piața locală. Potrivit companiei, România este, pentru companie, a doua cea mai puternică piață din Europa Centrală și de Est, iar românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală și de Est. Pentru 2026, compania vizează o majorare de 7% a vânzărilor în România. O croazieră All Inclusive pornește de la 599 euro/persoană, pentru șapte nopți, cu taxe portuare incluse.
Bolojan a discutat cu omologul său bulgar despre construcția celui de-al doilea pod peste Dunăre la Ruse
Pemierul Ilie Bolojan a avut astăzi o discuție telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, iar printre subiectele discutate s-a numărat proiectul unui nou pod peste Dunăre la Ruse.
VIDEO Profit.ro Live TV – Aurelian Marin, fondator Paradis Hotels&Resorts: Ibis Styles Venus va fi primul hotel din lume din lanțul Ibis Styles care va funcționa în regim all-inclusive
Sezonul estival pe litoral a început mai greu în acest an, luna iunie fiind sub așteptări față de anii trecuți, afirmă Aurelian Marin, fondator Paradis Hotels&Resorts. Compania a investit recent într-un hotel de lanț, Ibis Styles Venus, clasificat la patru stele, și pregătește introducerea sistemului all-inclusive. Aurelian Marin mizează pe turismul balnear ca viitor motor al dezvoltării litoralului și atrage atenția că stațiunile din sud au crescut spectaculos în ultimii ani datorită investițiilor și voucherelor de vacanță.
ULTIMA ORĂ Blestemul continuă: Romgaz reziliază și al doilea contract de construire a noii centrale de la Iernut
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, reziliază și al doilea contact de construire a mult-întârziatei noi centrale de 430 MW de la Iernut, care trebuia să fie gata încă din 2020.
Guvernul va cumpăra un Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe, achiziție de 163,7 milioane lei
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o Hotărăre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziționarea unui Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe și și controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene. Valoarea totală a achiziției se ridică la 163,7 milioane lei, 90% fiind bani europeni.
Lingouri de aur și monede vechi de peste 4 milioane de euro, din colecția unei doamne, scoase la licitație
Peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, sunt scoase la vânzare, în 30 septembrie, la București.
MOL și partenerii săi de concesiune, O&GD, au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri în apropiere de Galgahévíz, Ungaria, cu o capacitate de o mie de barili pe zi.
Amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea pomilor și a băncilor din parcurile bucureștene ar putea crește de 60 de ori
Primăria București a lansat în dezbatere un proiect de hotărâre care crește de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea spațiilor verzi și a parcurilor din Capitală, potrivit documentului publicat de instituție. În schimb, amenda maximă pentru firmele care defrișează ilegal rămâne neschimbată, după cum arată proiectul care vizează modificarea normelor de protecție a spațiilor verzi, norme ce datează din 2009.
În linie cu așteptările analiștilor, Banca Centrală Europeană a decis să mențină rata dobânzii de referință neschimbată, în contextul în care economia Zonei Euro dă semne de reziliență, iar inflația rămâne aproape de ținta de 2% a BCE.
Numărul pasagerilor de pe aeroportul londonez Heathrow a depășit opt milioane de pasageri în august, pentru prima dată în istoria sa, pe fondul solicitărilor pentru extinderea sa, transmite DPA.
Veniturile Rusiei din vânzările de țiței și carburanți, aproape de minimul ultimilor ani. Scădere lunară de aproape un miliard de dolari
Veniturile Rusiei din vânzările de țiței și produse petroliere au scăzut în august, ajungând la unul dintre cele mai scăzute niveluri înregistrate de la începutul conflictului din Ucraina, a anunțat joi Agenția Internațională pentru Energie (AIE).
O ciupercă patogenă se răspândește rapid în spitalele din Europa. România - în top 5 al țărilor cu cele mai multe cazuri
Ciuperca patogenă Candidozyma auris se răspândește rapid în spitalele din Europa, potrivit unui raport publicat de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), informează DPA.
Opus Land Development lansează proiectul Cosmopolis Evolia, investiție de 200 milioane de euro
Dezvoltatorul Opus Land Development anunță lansarea Cosmopolis Evolia, un proiect rezidențial ce se construiește pe o suprafață de 270.000 mp. Investiția estimată pentru Cosmopolis Evolia depășește 200 de milioane de euro.
Zentiva, cel mai mare producător de medicamente generice în România, schimbă proprietarul. Tranzacție de peste 4 miliarde euro
Grupul farmaceutic ceh Zentiva, lider pe piața medicamentelor generice în România, va fi preluat de firma americană de private equity GTCR, în schimbul a 4,1 miliarde de euro.
Concept nou pentru fluidizarea traficului în București: Polițiști în aproape 100 de intersecții, dimineața și seara
Polițiștii vor fi prezenți în aproape 100 de intersecții din Capitală, dimineața și seara, pentru a ajuta la fluidizarea traficului odată cu începerea noului an școlar și revenirea locuitorilor din concedii.
Avertisment al Ministerului de Interne: site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit și s-a blocat accesul la site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul București i-a respins contestația, decizia instanței fiind definitivă. Georgescu a ajuns în sala de judecată și a fost așteptat în fața tribunalului de zeci de susținători, cu steaguri și flori.
O întrerupere de curent electric a lăsat insula Cuba fără electricitate pentru a patra oară în ultimele 12 luni, în ceea ce reprezintă cel mai recent semn al problemelor sistemice ale sistemului de generare a energiei electrice al țării, relatează The Times.
Amplasată strategic în locații cu trafic intens și vizibilitate maximă, reteaua Blitz TV livrează conținut direct către publicul țintă, fie că se află în drum spre serviciu, la sala de fitness, către birou sau într-o clinică medicală.
Exporturile Germaniei ar urma să scadă cu 2,5% în 2025, ca efect al noilor taxe vamale americane
Exporturile germane ar urma să înregistreze anul acesta un declin de 2,5%, a estimat Asociația Comercială a Germaniei (BGA), noile taxe vamale americane și birocrația de pe piața internă adăugându-se dificultăților cu care se confruntă firmele din cea mai mare economie europeană, transmite DPA.
CATL lansează în Europa bateriile Shenxing Pro: autonomie de peste 700 km, încărcare în 10 minute și un milion de km durată de viață
Contemporary Amperex Technology Limited, adică pe scurt CATL, a lansat la Munchen, în premieră mondială, noile baterii Shengxing Pro, baterii LFP care vin cu performanțe foarte bune și în același timp cu cel mai ridicat nivel de siguranță. Bateriile vor fi folosite de clienții locali, producătorii auto din Europa.
Pasajul Apărătorii Patriei peste șoseaua Berceni, din sectorul 4 al Capitalei, aflat în construcție, ar putea fi dat în folosință la sfârșitul anului viitor, a anunțat primarul Daniel Băluță alături de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Bolojan alocă 20 milioane lei din Fondul de rezervă pentru pacienții cu afecțiuni grave, care au nevoie de tratament în afara țării
Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății cu suma de 20 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară, în vederea asigurării tratamentelor medicale în străinătate pentru pacienții cu afecțiuni grave și foarte grave, care nu pot fi tratate în România.
Grupul MET, prezent și pe piața din România, a finalizat, prin filiala sa de trading, MET International AG, un acord Preliminar cu Divizia de Infrastructură a Keppel Ltd., împreună cu un importator licențiat de GNL Group, pentru livrări pe termen lung de gaz natural lichefiat (GNL) către Singapore, în cantitate de 0,5 milioane de tone pe an.
Retailerul german Lidl inaugurează un nou magazin în municipiul Oradea, județul Bihor
Banca Transilvania accelerează migrația clienților către BT Go, devenită cea mai mare platformă de business banking din țară
Liderul pieței bancare din România face un nou pas strategic în consolidarea digitală, concentrându-și serviciile în două aplicații principale. Procesul de migrare a clienților din vechile aplicații câtre noile platforme a accelerat în ultima perioadă, o performanță specială fiind reușită pe segmentul de business banking.
Șeful pe Juridic al ELCEN, numit director general interimar al producătorului de căldură, după punerea sub control judiciar a lui Claudiu Crețu, acuzat de corupție
Consiliul de Administrație al companiei de stat Electrocentrale București (ELCEN), cel mai mare producător de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, s-a întrunit de urgență și a decis numirea ca director general interimar a lui Mihai Volf, director pentru Juridic și Achiziții al ELCEN.
PSD propune un Fond național pentru inovare și producție farmaceutică românească. "Cumpără național și inteligent!"
PSD propune înființarea unui Fond național pentru inovare și producție farmaceutică românească și reforma achizițiilor din sănătate sub sloganul ”Cumpără național și inteligent”. Social-democrații mai prevăd și înființarea unui parc industrial farmaceutic național.
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici în septembrie și decembrie
Persoanele cu venituri mici vor primi câte 250 de lei, sub formă de ajutor social pentru alimente și mese calde, în lunile septembrie și octombrie, conform unei decizii luate în ședința de Guvern.
Program economic PSD - Revenirea la creștere economică de peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, credit fiscal pentru investiții de la zero, credit fiscal de până la 200% pentru cercetare, platformă digitală pentru toate avizele și autorizațiile necesare inve
Investițiile de la zero ar urma să beneficieze de credit fiscal (deduceri masive din impozitul pe profit) și garanții de stat, iar cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare ar urma să aibă o deductibilitate de până la 200%, propune PSD în programul de relansare a economiei prezentat astăzi. Acesta promite o revenire a creșterii economice peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, precum și crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele vizate, și mizează semnificativ pe credit fiscal și granații de stat pentru a stimula investițiile.
Program economic PSD: Jumătate de miliard de euro pentru industriile de vârf. Prime de angajare pentru tineri
PSD propune dezvoltarea Programului ”Primul loc de muncă”, care să promovceze angajarea tinerilor care nu urmează niciun program școlar sau de formare profesională (NEET), constituind un grup defavorizat, cu o rată a șomajului de circa 24% în România. Social-democrații propun și un program de peste jumptate de miliartd de euro pentru formarea resursei profesionale în industriile de vârf.
Program economic PSD: Relansarea Rabla pentru tractoare și utilaje, credite fiscale și garanții de stat pentru investiții în industria alimentară, credit fiscal pentru dobânzi la finanțarea investiției
Introducerea de credite fiscale de până la 50% din valoarea investiției în industria alimentară, garanții de stat la credite, teren și utilități pentru investiții noi de minim 3 milioane euro, precum credit fiscal pentru dobânzile la împrumuturile luate pentru investiții în ferme agricole, se numără printre măsurile propuse de PSD astăzi într-un program de relansare a economiei.
PSD promite facilități fiscale pentru gazele folosite ca materie primă în industrie. Posibil beneficiar: Romgaz, concesionar la Neptun Deep, după eventuala preluare a Azomureș
Programul de relansare economică a României elaborat de Partidul Social Democrat (PSD) promite facilități fiscale pentru gazele naturale folosite ca materie primă în industrie, posibil beneficiar fiind producătorul de gaze controlat de stat Romgaz, concesionar la zăcământul offshore Neptun Deep din Marea Neagră, care are în vederea preluarea Azomureș, cel mai mare combinat de îngrășăminte chimice din țară, controlat de grupul elvețian Ameropa.
La patru ani de când a promis prima oară că va introduce sunet lossless, Spotify anunță acum că acesta va fi, în curând, disponibil abonaților.
Kamala Harris își reglează conturile cu Joe Biden și anturajul acestuia într-o carte care va apărea în septembrie, în care fosta candidată democrată afirmă că a fost „nechibzuit" să i se permită președintelui în vârstă să candideze din nou, relatează AFP și Reuters.
Miliardarul american Larry Ellison, cofondatorul și directorul tehnologic al Oracle, a pierdut după doar câteva ore titlul de cea mai bogată persoană din lume în fața unui nume cunoscut.
DECIZIE Aeroportul Băneasa va fi modernizat cu un nou terminal și va putea procesa 800 pasageri pe oră de vârf. Estimare spre jumătate de milion de pasageri anul acesta
Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu va avea un nou terminal de procesare pasageri, cu facilitățile necesare, și cu o capacitate de minimum 800 de pasageri/oră de vârf, în acest sens urmând să fie analizate soluții inclusiv de achiziționare a unor imobile din apropiere, inclusiv prin expropriere, conform Programului strategic de dezvoltare și modernizare a aeroportului pentru perioada 2025 - 2035, aprobat acum de Guvern.
Creștere puternică a cererii de uraniu, pe fondul cererii tot mai mari de energie nucleară
Energia nucleară traversează o perioadă de redresare a cererii, iar uraniul, descris drept ”atomul ceresc”, revine în centrul atenției ca resursă esențială pentru alimentarea reactoarelor, transmite CNBC.
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate de Eurostat.
