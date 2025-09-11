Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei
Adevarul.ro, 11 septembrie 2025
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian. Declaraţia a fost făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată.
„Nu simt empatie". Cristian Tudor Popescu comentează asasinare lui Charlie Kirk: „Asasinul i-a furnizat și un răspuns"
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, într-un text publicat pe pagina personală de Facebook, asasinarea activistului american Charlie Kirk.
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol au scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului, pe fondul excedentului de pe piaţa mondială, indică un raport publicat joi de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care se aşteaptă la o continuare a producţiei excedentare, chiar dacă cererea
Răspunsul dat de CSM după suspendarea în instanță a dosarului unui bolnav de cancer, pe fondul protestelor. „Judecătorii nu pot suplini obligația statului"
După ce un pacient bolnav de cancer s-a trezit că dosarul în care cerea compensarea tratamentului, vital pentru el, a fost suspendat la Curtea de Apel București, pe fondul protestelor, CSM a emis un comunicat în care şi-a prezentat punctul de vedere.
Misiune de salvare a doi tineri ucraineni care au cerut ajutor după ce au trecut în România, prin Munţii Maramureşului
Doi ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au solicitat ajutor la 112, joi seara, după ce și-au dat seama că s-au rătăcit la 1.700 de metri altitudine.
Norocul unui bărbat care și-a pierdut Rolexul de 50.000 de euro. Unde l-a găsit după câteva zile
Un bărbat și-a recuperat ceasul Rolex, evaluat la 50.000 de euro, după câteva zile, de la serviciul „Obiecte Pierdute”, potrivit publicației France Info.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi o discuție telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.
A alcătui o listă exhaustivă a erorilor de limbă înregistrate astăzi este un demers utopic.
Hagi va fi coleg de echipă uriașul Usyk. Eveniment excepțional la Lisabona, organizat de Crucea Roșie
Eveniment de solidaritate pentru Crucea Roșie.
Doi antreprenori români cuceresc Japonia. Povestea lor de succes de la Expo Osaka 2025
Aflați la Interviurile Adevărul cum doi antreprenori români și-au prezentat creațiile la Expo 2025 Osaka și cum au promovat România prin artă și meșteșug.
O țară din Balcani devine prima din lume care numeşte un ministru virtual, creat de AI. Obiectivul, eliminarea corupţiei
O ţară din Balcani a intrat în istorie printr-o decizie inedită: a numit primul ministru virtual din lume, creat de inteligența artificială. Noua „membră” a guvernului, botezată Diella, va gestiona domeniul achizițiilor publice, un sector puternic marcat de corupție.
Lukașenko eliberează 52 de prizonieri politici după 5 ore de discuții cu trimisul lui Trump. SUA ridică sancțiuni
Cincizeci și doi de prizonieri politici din Belarus, printre care membri ai opoziției, jurnaliști și protestatari antiguvernamentali, au fost eliberați, a anunțat joi președintele lituanian Gitanas Nausėda.
Compania românească AnimaWings va opera din această toamnă 12 noi rute de zbor între România și destinaţii importante
Românii de la AnimaWings îşi extind portofoliul de zboruri. Din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care conectează hub-urile aeriene din România cu Munchen, Praga, Sofia, Tel Aviv, Istanbul şi Dubai. Din primăvara anului viitor va fi introdusă și ruta Bucureşti-Geneva şi retur.
Un român a șocat Belgia după ce și-a atacat fosta soție și i-a tăiat gâtul în plină stradă. Ce pedeapsă riscă
Un român din Knokke-Heis, Belgia, riscă ani grei de închisoare pentru o tentativă de omor comisă asupra fostei sale soții, în luna martie a anului trecut.
„Asasinarea lui Charlie Kirk va schimba nu doar fața Americii, ci a lumii întregi". Profeția unui scriitor român
Scriitorul Vasile Ernu susține că asasinarea lui Charlie Kirk, activistul considerat unul dintre fondatorii mișcării MAGA și un apropiat de-al lui Donald Trump, este un fel de crimă fondatoare a noii hegemonii politice a noului conservatorism american.
Radu Benea poate deveni din nou campion la Super Rally dacă învinge la Trofeul Mihai Leu
Pilotul timișorean Radu Benea poate deveni campion național la turisme la Super Rally pentru al doilea an consecutiv dacă se va impune în acest weekend la Trofeul Mihai Leu de la Hunedoara.
Problemele noului director al CNAB înainte de a fi numit în funcție. Amendat primtă în timp ce lucra la Transporturi
Bogdan Stelian Mîndrescu, noul director al CNAB, a fost amendat pe 4 iulie 2025 cu 10.000 de lei, în calitate de fost secretar de stat la Transporturi, pentru presupuse nereguli în bugetul instituției.
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Boala de care suferă preşedintele cecen Ramzan Kadîrov s-a agravat vizibil, afectându-i capacitatea de a-și exercita atribuțiile, astfel că o parte tot mai mare a responsabilităților conducerii statului a fost preluată de Magomed Daudov.
Joi, 11 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, s-au acordat 26.730 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.
Mașina premierului polonez Donald Tusk, furată din fața locuinței, chiar în ziua în care țara era atacată de dronele rusești
În timp ce atenția opiniei publice și a autorităților poloneze era concentrată asupra incidentului provocat de pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, un alt eveniment, de data aceasta de natură internă, a stârnit semne de întrebare privind securitatea la vârful guvernului: aut
Ninja România a lansat oficial pe piața locală Ninja CRISPi 4 în 1, primul airfryer portabil cu recipiente din sticlă rezistentă la temperaturi ridicate, care aduce tehnologia de gătit inteligent într-un format compact, sigur și ușor de transportat.
Bărbat prins sub un tractor care s-a răsturnat într-o pădure din Neamț. Pompierii au apelat la ATV-ul unui localnic ca să-l salveze
Un bărbat prins sub un tractor care s-a răsturnat, joi, 11 septembrie, într-o pădure din comuna Poiana Teiului, județul Neamț, a fost salvat de pompieri şi transportat la spital.
Nicuşor Dan crede că cel târziu la începutul lui 2027 România va începe „o creştere pe care românii o vor vedea"
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 11 septembrie, că Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului. Șeful statului le-a promis românilor că cel târziu la începutul lui 2027 vor vedea „o creştere” și a dat asigurări că nu se pune problema de alegeri anticipate.
Nicuşor Dan crede că „România este mai sigură decât alte ţări, chiar europene". Serviciile de informaţii au influenţat jocul politic
Preşedinteşe Nicuşor Dan a ţinut să puncteze că unul dintre cele mai bune lucruri care se întâmplă în România e faptul că ţara este „mult mai sigută” decât alte state europene şi a vorbit despre miza numirilor la vârful serviciilor de informaţii.
Nicușor Dan spune că România poate opri un atac similar celui provocat de Rusia asupra Poloniei. Moscova are și alte scenarii până în 2027 când e așteptată o agresiune comună China-Rusia asupra Europei și Asiei.
George Simion amenință alegătorii care i-au spus „nu" la prezidențiale: „Nu garantez că vor fi iertați". Liderul AUR face referire la revoltele violente din Nepal
George Simion a postat miercuri pe Facebook mesaje amenințătoare la adresa celor care l-au respins la alegerile prezidențiale din 2025. Liderul AUR a făcut referire explicită la revoltele violente care au avut loc în Nepal.
Peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, vor fi scoase la vânzare la o licitație organizată la data de 30 septembrie, în Bucureşti.
Ministerul Afacerilor Interne a anunţa că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat.
Dispute pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei: USR le vrea în toamnă, „așa cum cere legea". PSD le preferă în primăvară și amenință cu ruperea Coaliției
Dominic Frit a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, în această toamnă, precizând că și-l dorește pe Cătălin Drulă candidatul USR la PMB, dar că este „în dialog” cu PNL.
Surprize și cadouri de început de an școlar de la BT Pay Kiddo: 10% cashback și concurs cu premii
În perioada 8 septembrie – 31 octombrie, programul ”BT Pay Kiddo”, propus de Banca Transilvania, vine cu bani de buzunar pentru cei mici, cu ajutorul părinților.
Pe măsură ce sezonul rece își face simțită prezența, moda masculină intră într-o etapă de redefinire, în care funcționalitatea se împletește cu rafinamentul.
A fost găsită arma folosită pentru uciderea lui Charlie Kirk. FBI are imagini clare cu principalul suspect
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea lui Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect.
Hotelul în care s-au filmat multe scene din comedia românească „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență. Instanța a admis cererea depusă de acționari luna trecută.
Imaginea care a făcut înconjurul lumii: selecționerul Austriei a tăiat terenul de fotbal cu o bicicletă electrică
Ralf Rangnick, 67 de ani, a suferit recent o operație.
Dronele lui Putin care au invadat Polonia urmau „o ruta directă către baza NATO care aprovizionează Ucraina"
Incidentul grav petrecut miercuri dimineață în spațiul aerian al Poloniei a readus în atenție fragilitatea graniței estice a NATO.
Flagrant DNA în Delta Dunării. Un bărbat a fost prins în timp ce primea 60.000 euro pentru a interveni într-un dosar al Parchetului European
Un bărbat a fost prins în flagrant delict în timp ce primea zeci de mii de euro pentru a influența o decizie judecătorească într-un dosar al Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi.
Explodează amenzile pentru aruncarea ambalajelor pe jos și toaletarea neautorizată a arborilor în Capitală. Sancțiunile propuse, de 50 de ori mai mari decât cele actuale
Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Capitalei.
Moştenirea lui Giorgio Armani: două testamente sigilate, scrise de mână, au fost deschise în prezența notarului. Ce avere avea
Giorgio Armani, figura emblematică a modei italiene, a lăsat în urmă două testamente scrise de mână, păstrate în condiții de maximă discreție, care au fost deschise în urmă cu două zile.
Tensiuni în Parlamentul European. Dreapta cere un moment de reculegere pentru activistul Charlie Kirk, refuzat de conducerea forului
Cererea mai multor eurodeputați din grupurile de dreapta și extremă dreaptă de a ține un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk a fost respinsă de conducerea Parlamentului European, declanșând proteste în hemiciclu.
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Primul fruct proaspăt a primit o certificare de sănătate recunoscută oficial de Uniunea Europeană.
Medic anchetat după ce a efectuat 21 de cezariene de urgență în 10 ore. „Și alții fac multe operații într-un ritm similar. Probabil cineva a făcut o plângere"
Un ginecolog este anchetat după ce a efectuat 21 de nașteri prin cezariană de urgență într-o singură tură.
Peste 100 de europarlamentari cer CE măsuri ferme pentru salvarea industriei oțelului. „Pentru România, miza este uriașă"
Un demers important pentru viitorul industriei oțelului din Uniunea Europeană, cu implicații directe pentru România, a fost lansat astăzi în Parlamentul European. Peste 100 de eurodeputați din principalele grupuri politice au semnat o scrisoare adresată CE, solicitând protecție comercială.
Tăcerea FBI și avionul oprit la sol. O piesă lipsă din tragedia din 11 septembrie 2001
În dimineaţa de 11 septembrie 2001, un avion United Airlines staţiona pe pista aeroportului JFK din New York, aşteptând permisiunea de decolare.
Guvernul a aprobat achiziţia unui avion Frontex pentru supravegherea frontierei externe
Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre adoptată joi, nota de fundamentare privind oportunitatea achiziţiei de către statul român a unui Avion Frontex în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe.
Profesor de sport reclamat de părinți după ce mai multe eleve ar fi fost abuzate sexual la școală
Părinții mai multor eleve de clasa a șasea au reclamat la poliție un profesor dintr-o școală din localitatea Jilavele, județul Ialomița, care le-ar fi abuzat sexual fiicele. Autoritățile au deschis o anchetă.
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timișoara: robotica, AI și expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă să își consolideze poziția de companie orientată spre tehnologie și inovație, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timișoara.
Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM) este fundamentul bunei guvernanțe în orice instituție publică din România.
Ministrul unei țări europene vrea reintroducerea serviciului militar: „Războiul se poartă dincolo de graniţele statului nostru, drone ruse survolează"
Ministrul turismului şi sportului din Slovacia, naţionalistul Rudolf Huliak, a propus joi, 11 septembrie, reintroducerea serviciului militar obligatoriu „în stil elveţian”.
Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova
Karpatia Horse Show, eveniment ajuns la un deceniu de existență, reunește într-o ediție aniversară pasiunea pentru cai, rafinamentul arhitectural al Domeniului Cantacuzino și atmosfera unui festival în aer liber.
Scene de groază, la Safari World din Bangkok. Un îngrijitor a fost ucis de lei sub ochii turiștilor: „Au claxonat și au strigat după ajutor"
Un îngrijitor de 58 de ani a fost atacat mortal de o haită de lei, în Thailanda, la Safari World Bangkok, chiar sub privirile turiștilor.
