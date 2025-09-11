Emmanuel Macron anunţă „mobilizarea” a trei avioane Rafale pentru protejarea spaţiului aerian polonez
News.ro, 11 septembrie 2025 21:20
Franţa va „mobiliza” trei avioane Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez”, a anunţat pe X, joi seara, preşedintele francez Emmanuel Macron, după incursiunea dronelor ruse în Polonia.
Maramureş: Doi cetăţeni ucraineni, aflaţi de mai multe zile în munţi, au solicitat ajutor/ Salvamont şi Poliţia de frontieră intervin în sprijinul lor # News.ro
Salvamontiştii şi poliţiştii de frontieră din judeţul Maramureş intervin, joi seară, pentru recuperarea a doi tineri ucraineni care s-au rătăcit în munţii Maramureşului. Cei doi se află pe munte de mai multe zile, sunt uzi şi fără provizii.
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a autorizat joi transferul fundaşului franco-spaniol Aymeric Laporte la Athletic Bilbao, clubul său de origine, de la Al-Nassr (Arabia Saudită), a anunţat echipa bască.
CSM, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului: Responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, că ”responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”. ”Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a arătat Secţia pentru judecători a CSM.
Atletism: "Probabil aş fi alergat mult mai repede". Usain Bolt afirmă că şi-ar fi doborât recordul cu ajutorul noilor tehnologii # News.ro
Deţinătorul recordului mondial la 100 m (9,58 secunde la Berlin în 2009), Usain Bolt, a declarat la Tokyo, în cadrul unui eveniment organizat de Puma, că dacă ar fi avut „super-spikes”, noile ghete create de Puma, ar fi putut să-şi depăşească recordul şi să obţină un timp de 9,42 secunde.
UE menţine termenul-limită 2028 pentru renunţarea la gazul rusesc, după discuţiile cu şeful energiei din SUA # News.ro
Uniunea Europeană îşi păstrează obiectivul de a elimina complet importurile de petrol şi gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, a declarat joi comisarul european pentru Energie Dan Jorgensen, după o întâlnire la Bruxelles cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, transmite Reuters.
Un fost avocat din Alba, condamnat definitiv pentru înşelăciune în domeniul imobiliar, cu prejudiciu de 12 milioane de euro, cere eşalonarea amenzii penale de 27.000 de lei la care a fost condamnat # News.ro
Ovidiu Jidveian, un fost avocat din Alba Iulia condamnat definitiv pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, după ce a încasat 12 milioane de euro pentru apartamente pe care nu le-a livrat niciodată, solicită eşalonarea amenzii penale de 27.000 de lei pe care trebuie să o plătească, potrivit sentinţei de condamnare definitive.
Maia Sandu s-a întâlnit la Roma cu premierul Giorgia Meloni şi cu preşedintele Senatului italian: „Relaţiile dintre Republica Moldova şi Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată” - FOTO # News.ro
Preşedinta Maia Sandu, aflată în vizită la Roma, a avut întrevederi cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, şi cu preşedintele Senatului, Ignazio La Russa, discutând inclusiv despre cooperarea pentru asigurarea integrităţii proceselor electorale din Republica Moldova şi a votului diasporei moldovene din Italia, în condiţiile în care în această ţară vor fi deschise cele mai multe secţii de vot din străinătate - 75 - pentru alegerile legislative din 28 septembrie.
Bărbat, reţinut de DNA după ce ar fi pretins 180.000 de euro pentru a determina judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o anumită soluţie într-un dosar în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European # News.ro
Un bărbat care a cerut 180.000 de euro de la o persoană susţinând că poate influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o anumită soluţie într-un dosar în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European a fost reţinut de DNA. El a fost prins în flagrant când primea 60.000 de euro.
Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă, primar general: La nivel teoretic, cred că este pregătit. Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine / Cel mai bun primar a fost Băsescu, ca să fie foarte clar # News.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, întrebat dacă deputatul USR Cătălin Drulă este pregătit să fie primar general, că la nivel teoretic, crede că este pregătit însă nu crede că ar fi un primar general mai bun decât el. Ciucu a mai arătat că cel mai bun primar a fost Traian Băsescu.
Ciprian Ciucu, despre alegerile în Capitală: PSD a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea # News.ro
Primarul Sectorului 6, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că PSD a spus că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă şi că în coaliţie nu le-a spus de ce, doar că nu vrea, numai că aici nu este despre vrut sau despre nevrut, este despre a respecta legea. Ciucu a mai spus că el nu predează pentru un candidat comun al coaliţiei, arătând că acest clivaj, coaliţie, putere versus extremişti, este un clivaj care nu trebuie să fie întreţinut.
Liga 2: FC Voluntari - Concordia Chiajna, scor 1-0. Învingătorii au înscris în inferioritate numerică # News.ro
Formaţia FC Voluntari a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2 Casa Pariurilor.
Un avion cu muncitori ai Hyundai şi LG, reţinuţi în urma unui raid al imigraţiei din SUA, a decolat spre Coreea de Sud # News.ro
Un avion care transportă peste 300 de muncitori coreeni reţinuţi săptămâna trecută în timpul unui raid al autorităţilor americane de imigraţie la o fabrică de baterii Hyundai–LG Energy Solution din statul Georgia a părăsit joi spaţiul aerian american, îndreptându-se spre Coreea de Sud, a relatat agenţia Yonhap, citată de CNBC.
Maramureş: Mobilizare a autorităţilor pentru căutarea unui bărbat care a incendiat mai mult bunuri, după care a fugit/ El a fost prins şi dus la audieri # News.ro
Poliţişti, poliţişti de frontieră şi jandarmi din judeţul Maramureş s-au mobilizat, joi, pentru găsirea unui bărbat suspectat că a dat foc, în mod deliberat, unor bunuri deţinute de consăteni ai săi cu care a avut un conflict. Căutările s-au făcut terestru, dar şi din aer, cu sprijinul unui elicopter, joi seară, suspectul fiind prins şi dus la Poliţie, pentru audieri.
Asasinarea lui Charlie Kirk - FBI dă publicităţii imagini cu o „persoană de interes” şi roagă publicul să ajute la identificarea ei # News.ro
FBI şi autorităţile din statul Utah au dat publicităţii, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu persoana pe care o suspectează că ar putea avea legătură cu împuşcarea mortală, miercuri, a activistului şi influencerului conservator Charlie Kirk în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar.
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină în 2027 / C. Ex. al UEFA nu a luat o decizie cu privire la disputarea în afara continentului a unor meciuri din LaLiga şi Serie A # News.ro
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului.
Justiţia UE anulează decizia Comisiei Europene care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti # News.ro
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizaţia acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenţionarea construcţiei de reactoare nucleare ruseşti în Ungaria. Contractul a fost atribuit fără licitaţie publică şi protejat de secret timp de 30 de ani, arată Boursorama.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C: Am demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C, el afirmând că a demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante. Ministrul mai spune că va avea discuţii cu instituţii - cheie, precum Departamentul de Comerţ al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiţii şi dezvoltare.
Ilie Bolojan, discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, joi, o discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere, anunţă Executivul.
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni # News.ro
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar aceştia s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegaţia americană care a negociat eliberarea lor, a anunţat Ambasada SUA la Vilnius, relatează Reuters şi AFP.
Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză. Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.
Alfred Simonis: Începând de anul viitor, Turkish Airlines va opera pe ruta Timişoara-Istanbul/ Vor fi cinci curse săptămânal, începând din luna aprilie # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat că, începând din luna aprilie 2026, compania aeriană Turkish Airlines va opera pe ruta Timişoara-Istanbul, urmând să fie introduse cinci curse pe săptămână.
Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane de lei. Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde a scăzut de la 37.000 de lei la 18.500 de lei.
Nicuşor Dan, despre procentul de 40% al AUR: Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie, că nu crede că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi este sarcina Guvernului şi a lui, pentru că el a propus românilor această coaliţie şi acest guvern, să le arate că lucrează pentru români.
Peste 800 de profesori de gimnaziu şi liceu au participat, în această vară, la ateliere de educaţie economică şi financiară # News.ro
Peste 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar au participat, în această vară, la 28 de ateliere de educaţie economică şi financiară, anunţă Ministerul Educaţiei. Programul, aflat la a doua ediţie, se adresează profesorilor de gimnaziu şi liceu, în calitatea lor de formatori şi multiplicatori de mesaje educaţionale pentru elevi.
Preşedintele Nicuşor Dan: Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea / Nu se pune problema de anticipate, înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea. El a mai spus că nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea sa, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite.
Anglia: Un club din liga a treia a înscris un jucător care este încarcerat pentru că a a cauzat moartea unui biciclist # News.ro
Un caz neobişnuit în League One, divizia a treia engleză: echipa Mansfield Town, clasată pe locul 11 în campionat după şapte etape, l-a înscris pe atacantul Lucas Akins pe lista jucătorilor pentru prima parte a sezonului. Însă jucătorul în vârstă de 36 de ani este în prezent în spatele gratiilor.
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timişoara: robotica, AI şi expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România # News.ro
MedLife, liderul pieţei de servicii medicale private din România, continuă să îşi consolideze poziţia de companie orientată spre tehnologie şi inovaţie, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timişoara.
Nicuşor Dan: Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, a făcut nişte mişcări substanţiale. Cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, nu vreau să o amplific şi mai mult # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, şi aici a făcut nişte mişcări substanţiale, iar cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, adăugând că nu vrea să intre foarte mult în dezbaterea asta, pentru că nu vrea să amplifice şi mai mult această discuţie.
Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii la Aeroportul Băneasa. Ea prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar pentru aviaţia generală şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” 2025-2035. Strategia prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar dedicat aviaţiei generale şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf, faţă de 600 în prezent, precum şi modernizarea suprafeţei de mişcare a aeroportului.
Peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, sunt scoase la vânzare, în 30 septembrie, la Bucureşti.
UPDATE - Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul. Acesta pare a fi „de vârstă universitară” # News.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.
Nicuşor Dan: Sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o ţară foarte sigură / Pe chestiunea de servicii, fără să am informaţia completă, da, a existat o interferenţă în jocul politic, de-a lungul anilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România şi anume că e o ţară foarte sigură. El a precizat că, pe chestiunea de servicii, fără să aibă informaţia completă, consideră că a existat o interferenţă în jocul politic, de-a lungul anilor.
MOL şi O&GD au descoperit un nou zăcământ petrolier, în Ungaria, la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri # News.ro
MOL şi O&GD anunţă că au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de Galgahévíz, Ungaria. Potrivit companiilor, noul zăcământ contribuie în mod semnificativ la securitatea aprovizionării Ungariei.
Nicuşor Dan, despre România ca stat eşuat: Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, care nu are strategiile fundamentale / Astea sunt părţi de eşec importante # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, întrebat dacă astăzi România este un stat eşuat, că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, un stat care nu are strategiile fundamentale, acestea fiind părţi de eşec, importante.
Compania italiană Costa Cruises estimează pentru anul viitor o creştere de 7% a vânzărilor în România. Românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală şi de Est # News.ro
Compania italiană Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, estimează o creştere anuală de 5-10% în următorii 3-5 ani a vânzărilor pe piaţa locală. Potrivit companiei, România este, pentru companie, a doua cea mai puternică piaţă din Europa Centrală şi de Est, iar românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală şi de Est. Pentru 2026, compania vizează o majorare de 7% a vânzărilor în România. O croazieră All Inclusive porneşte de la 599 euro/persoană, pentru şapte nopţi, cu taxe portuare incluse.
Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru # News.ro
Deputaţii spanioli au respins miercuri un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez, care nu dispune însă de o majoritate în Parlament, relatează AFP.
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal # News.ro
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor.
Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul # News.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.
Poveştile românilor din Diaspora şi patrimoniul personal, în dezbatere la Muzeul Naţional al Ţăranului Român # News.ro
Centrul de Cercetare a Migraţiei şi Patrimoniului anunţă prima sa conferinţă-dezbatere, adresată atât specialiştilor cât şi publicului larg, cu tema „Obiecte cu poveste. Românii din Diaspora şi patrimoniul personal”. Evenimentul va avea loc vineri, începând cu ora 18:00, la Sala Media a Muzeului Naţional al Ţăranului Român.
Programul PSD de relansare a economiei - Rogobete propune extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente / Doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă / Propunerile celorlalţi miniştri social-democraţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune extinderea capacităţii de producţia pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional, dar şi extinderea fabricilor care produc materiale sanitare. El a precizat că doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă şi a explicat că, din cele 43 de fabrici care funcţionează, doar 14 au întreg procesul tehnologic pentru producţia de medicamente. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că trebuie deblocat programul RABLA pentru tractoare din fonduri europene, iar ministrul Muncii, Forin Manole, a vorbit despre angajarea tinerilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune acces cu prioritate la preţuri rezonabile la gazele din Marea Neagră pentru marile companii româneşti
FC Petrolul, anunţ legat de modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive # News.ro
FC Petrolul Ploieşti a anunţat, joi, că susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi adaptarea acesteia la cerinţele anului 2025, implicit şi la necesităţile suporterilor şi cluburilor pentru îmbunătăţirea atmosferei pe arenele sportive.
Animest - Secţiunea dedicată copiilor include 22 de scurtmetraje din peste 15 ţări - VIDEO # News.ro
Secţiunea din cadrul Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest dedicată celor mai tineri dintre cinefili propune noi călătorii pline de aventuri şi lecţii importante în perioada 3 - 12 octombrie. Minimest revine cu proiecţii speciale, o competiţie jurizată de copii, ateliere de animaţie stop-motion şi benzi desenate, staţii de animaţie unde toţi cei interesaţi sunt bineveniţi să încerce şi să descopere o parte din culisele filmului de animaţie, precum şi dimineţi de weekend la cinema pentru întreaga familie.
Bach şi breakdance, capodopere romantice şi experienţe imersive inspirate de Klimt, la Festivalul „Enescu” # News.ro
Festivalul Internaţional „George Enescu” propune joi trei evenimente majore, fiecare cu propria identitate artistică şi fiecare construind, în felul său, punţi între lumi aparent îndepărtate: trecut şi prezent, muzică şi dans, sunet şi imagine.
După „parada dictatorilor”, Rubio şi Hegseth au vorbit cu omologii lor din China. Şeful Pentagonului a transmis Beijingului că Washingtonul nu doreşte un conflict # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa discuţie cu omologul chinez şi a subliniat că Statele Unite nu caută conflictul cu China, dar îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific, a anunţat miercuri Pentagonul. Şi secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul chinez de externe Wang Yi despre probleme globale şi regionale, în continuarea întâlnirii pe care cei doi au avut-o în Malaezia în acest an, relatează Reuters.
Dezvoltatorul Opus Land Development construişte un nou proiect rezidenţial, Cosmopolis Evolia, investiţia depăşeşte 200 de milioane de euro # News.ro
Dezvoltatorul Opus Land Development anunţă lansarea Cosmopolis Evolia, un proiect rezidenţial ce se construieşte pe o suprafaţă de 270.000 mp. Investiţia estimată pentru Cosmopolis Evolia depăşeşte 200 de milioane de euro.
