Patrick Mouratoglou: ”Eu şi Serena ne-am certat de câteva ori pe tema greutăţii ei”
News.ro, 11 septembrie 2025 18:30
Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză. Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.
Acum 5 minute
18:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C: Am demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C, el afirmând că a demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante. Ministrul mai spune că va avea discuţii cu instituţii - cheie, precum Departamentul de Comerţ al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiţii şi dezvoltare.
Acum 15 minute
18:40
Ilie Bolojan, discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, joi, o discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere, anunţă Executivul.
Acum 30 minute
18:30
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni # News.ro
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar aceştia s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegaţia americană care a negociat eliberarea lor, a anunţat Ambasada SUA la Vilnius, relatează Reuters şi AFP.
18:30
18:30
Alfred Simonis: Începând de anul viitor, Turkish Airlines va opera pe ruta Timişoara-Istanbul/ Vor fi cinci curse săptămânal, începând din luna aprilie # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat că, începând din luna aprilie 2026, compania aeriană Turkish Airlines va opera pe ruta Timişoara-Istanbul, urmând să fie introduse cinci curse pe săptămână.
Acum o oră
18:20
Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane de lei. Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde a scăzut de la 37.000 de lei la 18.500 de lei.
Acum 2 ore
17:50
Nicuşor Dan, despre procentul de 40% al AUR: Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie, că nu crede că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi este sarcina Guvernului şi a lui, pentru că el a propus românilor această coaliţie şi acest guvern, să le arate că lucrează pentru români.
17:50
Peste 800 de profesori de gimnaziu şi liceu au participat, în această vară, la ateliere de educaţie economică şi financiară # News.ro
Peste 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar au participat, în această vară, la 28 de ateliere de educaţie economică şi financiară, anunţă Ministerul Educaţiei. Programul, aflat la a doua ediţie, se adresează profesorilor de gimnaziu şi liceu, în calitatea lor de formatori şi multiplicatori de mesaje educaţionale pentru elevi.
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea / Nu se pune problema de anticipate, înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea. El a mai spus că nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea sa, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite.
17:30
Anglia: Un club din liga a treia a înscris un jucător care este încarcerat pentru că a a cauzat moartea unui biciclist # News.ro
Un caz neobişnuit în League One, divizia a treia engleză: echipa Mansfield Town, clasată pe locul 11 în campionat după şapte etape, l-a înscris pe atacantul Lucas Akins pe lista jucătorilor pentru prima parte a sezonului. Însă jucătorul în vârstă de 36 de ani este în prezent în spatele gratiilor.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan: Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea
17:20
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timişoara: robotica, AI şi expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România # News.ro
MedLife, liderul pieţei de servicii medicale private din România, continuă să îşi consolideze poziţia de companie orientată spre tehnologie şi inovaţie, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timişoara.
17:20
Nicuşor Dan: Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, a făcut nişte mişcări substanţiale. Cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, nu vreau să o amplific şi mai mult # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, şi aici a făcut nişte mişcări substanţiale, iar cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, adăugând că nu vrea să intre foarte mult în dezbaterea asta, pentru că nu vrea să amplifice şi mai mult această discuţie.
17:10
17:10
Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii la Aeroportul Băneasa. Ea prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar pentru aviaţia generală şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” 2025-2035. Strategia prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar dedicat aviaţiei generale şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf, faţă de 600 în prezent, precum şi modernizarea suprafeţei de mişcare a aeroportului.
17:10
Peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, sunt scoase la vânzare, în 30 septembrie, la Bucureşti.
17:00
UPDATE - Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul. Acesta pare a fi „de vârstă universitară” # News.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.
17:00
Nicuşor Dan: Sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o ţară foarte sigură / Pe chestiunea de servicii, fără să am informaţia completă, da, a existat o interferenţă în jocul politic, de-a lungul anilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România şi anume că e o ţară foarte sigură. El a precizat că, pe chestiunea de servicii, fără să aibă informaţia completă, consideră că a existat o interferenţă în jocul politic, de-a lungul anilor.
17:00
MOL şi O&GD au descoperit un nou zăcământ petrolier, în Ungaria, la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri # News.ro
MOL şi O&GD anunţă că au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de Galgahévíz, Ungaria. Potrivit companiilor, noul zăcământ contribuie în mod semnificativ la securitatea aprovizionării Ungariei.
Acum 4 ore
16:50
Nicuşor Dan, despre România ca stat eşuat: Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, care nu are strategiile fundamentale / Astea sunt părţi de eşec importante # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, întrebat dacă astăzi România este un stat eşuat, că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, un stat care nu are strategiile fundamentale, acestea fiind părţi de eşec, importante.
16:50
Compania italiană Costa Cruises estimează pentru anul viitor o creştere de 7% a vânzărilor în România. Românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală şi de Est # News.ro
Compania italiană Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, estimează o creştere anuală de 5-10% în următorii 3-5 ani a vânzărilor pe piaţa locală. Potrivit companiei, România este, pentru companie, a doua cea mai puternică piaţă din Europa Centrală şi de Est, iar românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală şi de Est. Pentru 2026, compania vizează o majorare de 7% a vânzărilor în România. O croazieră All Inclusive porneşte de la 599 euro/persoană, pentru şapte nopţi, cu taxe portuare incluse.
16:50
Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru # News.ro
Deputaţii spanioli au respins miercuri un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez, care nu dispune însă de o majoritate în Parlament, relatează AFP.
16:50
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal # News.ro
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor.
16:50
Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul # News.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.
16:40
Poveştile românilor din Diaspora şi patrimoniul personal, în dezbatere la Muzeul Naţional al Ţăranului Român # News.ro
Centrul de Cercetare a Migraţiei şi Patrimoniului anunţă prima sa conferinţă-dezbatere, adresată atât specialiştilor cât şi publicului larg, cu tema „Obiecte cu poveste. Românii din Diaspora şi patrimoniul personal”. Evenimentul va avea loc vineri, începând cu ora 18:00, la Sala Media a Muzeului Naţional al Ţăranului Român.
16:40
16:30
Programul PSD de relansare a economiei - Rogobete propune extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente / Doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă / Propunerile celorlalţi miniştri social-democraţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune extinderea capacităţii de producţia pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional, dar şi extinderea fabricilor care produc materiale sanitare. El a precizat că doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă şi a explicat că, din cele 43 de fabrici care funcţionează, doar 14 au întreg procesul tehnologic pentru producţia de medicamente. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că trebuie deblocat programul RABLA pentru tractoare din fonduri europene, iar ministrul Muncii, Forin Manole, a vorbit despre angajarea tinerilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune acces cu prioritate la preţuri rezonabile la gazele din Marea Neagră pentru marile companii româneşti
16:30
FC Petrolul, anunţ legat de modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive # News.ro
FC Petrolul Ploieşti a anunţat, joi, că susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi adaptarea acesteia la cerinţele anului 2025, implicit şi la necesităţile suporterilor şi cluburilor pentru îmbunătăţirea atmosferei pe arenele sportive.
16:20
Animest - Secţiunea dedicată copiilor include 22 de scurtmetraje din peste 15 ţări - VIDEO # News.ro
Secţiunea din cadrul Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest dedicată celor mai tineri dintre cinefili propune noi călătorii pline de aventuri şi lecţii importante în perioada 3 - 12 octombrie. Minimest revine cu proiecţii speciale, o competiţie jurizată de copii, ateliere de animaţie stop-motion şi benzi desenate, staţii de animaţie unde toţi cei interesaţi sunt bineveniţi să încerce şi să descopere o parte din culisele filmului de animaţie, precum şi dimineţi de weekend la cinema pentru întreaga familie.
16:10
Bach şi breakdance, capodopere romantice şi experienţe imersive inspirate de Klimt, la Festivalul „Enescu” # News.ro
Festivalul Internaţional „George Enescu” propune joi trei evenimente majore, fiecare cu propria identitate artistică şi fiecare construind, în felul său, punţi între lumi aparent îndepărtate: trecut şi prezent, muzică şi dans, sunet şi imagine.
15:50
15:50
După „parada dictatorilor”, Rubio şi Hegseth au vorbit cu omologii lor din China. Şeful Pentagonului a transmis Beijingului că Washingtonul nu doreşte un conflict # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa discuţie cu omologul chinez şi a subliniat că Statele Unite nu caută conflictul cu China, dar îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific, a anunţat miercuri Pentagonul. Şi secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul chinez de externe Wang Yi despre probleme globale şi regionale, în continuarea întâlnirii pe care cei doi au avut-o în Malaezia în acest an, relatează Reuters.
15:40
Dezvoltatorul Opus Land Development construişte un nou proiect rezidenţial, Cosmopolis Evolia, investiţia depăşeşte 200 de milioane de euro # News.ro
Dezvoltatorul Opus Land Development anunţă lansarea Cosmopolis Evolia, un proiect rezidenţial ce se construieşte pe o suprafaţă de 270.000 mp. Investiţia estimată pentru Cosmopolis Evolia depăşeşte 200 de milioane de euro.
15:40
Sorin Grindeanu, despre reforma în administraţie: Mă aştept ca în această săptămână să avem o primă formă. Ştiu că vor exista discuţii pe finalul săptămânii, cu structurile asociative # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre reforma în administraţie, că se aşteaptă ca în această săptămână să fie o primă formă şi că vor exista discuţii pe finalul săptămânii, cu structurile asociative.
15:40
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar/ Tribunalul Bucureşti a respins contestaţia fostului candidat la alegerile prezidenţiale/ Decizia este definitivă # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce, joi, Tribunalul Bucureşti i-a respins contestaţia, decizia instanţei fiind definitivă. Georgescu a ajuns în sala de judecată şi a fost aşteptat în faţa tribunalului de zeci de susţinători, cu steaguri şi flori.
15:40
Avertisment al Ministerului de Interne - Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat / Structurile MAI au intervenit şi au blocat accesul la site-ul fals # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează, joi, că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit şi s-a blocat accesul la site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.
15:30
Guvernul a creat cadrul legal pentru achiziţionarea unui Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe / Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei, 90% fiind bani europeni # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărăre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziţionarea unui Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe şi şi controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene. Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei, 90% fiind bani europeni.
15:30
Grindeanu: Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie / Au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşească, dacă vor să continue în coaliţie, el arătând că aceste alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie. Grindeanu a mai arătat că înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliţie.
15:30
Compania italiană Costa Cruises îşi intensifică expansiunea în România şi vizează o creştere de aproape 10% pe piaţa locală. Românii reprezintă un sfert din numărul de pasageri din Europa Centrală şi de Est # News.ro
Dezvoltatorul Opus Land Development anunţă lansarea Cosmopolis Evolia, un proiect rezidenţial ce se construieşte pe o suprafaţă de 270.000 mp. Investiţia estimată pentru Cosmopolis Evolia depăşeşte 200 de milioane de euro.
15:30
Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câştigat, joi, etapa a doua a Turului României, desfăşurată pe distanţa de 172 kilometri, între Piteşti şi Pasul Dichiu.
15:20
Costel Dolachi, membru PNL, este noul prefect de Iaşi. El o înlocuieşte pe Luciana Antoci, care, cel mai probabil, va deveni consilier al premierului Bolojan pe probleme de educaţie # News.ro
Liberalul Costel Dolachi este noul prefect de Iaşi, el luând locul Lucianei Antoci, tot membru PNL, care, potrivit unor surse politice, va deveni consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie.
15:10
Polithink a lansat Statecraft Lab cu o dezbatere despre digitalizare şi politica externă a României # News.ro
Un sondaj prezentat de Polithink arată că românii vor mai mult Vest, mai multă digitalizare şi mai multă securitate. De la modelul estonian de e-guvernare până la obiectivul aderării la OCDE în 2026, concluziile au fost dezbătute la Statecraft Lab, primul eveniment public al noului think tank.
15:10
15:10
Primarul social-democrat al sectorului 4 susţine varianta unui candidat comun al coaliţiei la alegerile pentru Primăria Capitalei/ Daniel Băluţă, întrebat dacă va candida la şefia PSD: Este un lucru la care nu m-am gândit # News.ro
Primarul social-democrat al sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, susţine varianta unui candidat comun al coaliţiei la alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat dacă se gândeşte să candideze la şefia PSD, la congresul din toamnă al partidului, Băluţă a răspuns că el are un singur gând, şi anume acela că se găseşte „în echipa PSD” şi este „preocupat de proiectele de infrastructură” pe care doreşte să le facă în sectorul 4. „În PSD este mai puţin relevant acest lucru. Nu contează ce număr avem pe tricou, ci să ne preocupe ce facem pentru oameni. Aşa încât este un lucru la care nu m-am gândit”, a spus Băluţă.
15:00
Elev lovit cu pumnii de un coleg de clasă, într-o unitate din Târgu Jiu / Victima s-a prezentat la Urgenţe / Poliţiştii au deschis dosar penal # News.ro
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost lovit cu pumnii, la nivelul capului şi corpului, de către un coleg de clasă. Tatăl băiatului agresat a sesizat Poliţia, iar după incident şi-a dus fiul la Urgenţe. Poliţişti au deschis dosar penal pentru loviri şi alte violenţe.
Acum 6 ore
14:50
Bugetul Ministerului Sănătăţii, suplimentat cu 20 milioane lei pentru asigurarea tratamentelor medicale în străinătate pentru pacienţii care nu pot fi trataţi în România / 134 de pacienţi s-au tratat în străinătate de la începutul anului # News.ro
Guvernul a suplimentat, în şedinţa de joi, bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 milioane lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii cu boli grave şi foarte grave, care nu pot fi trataţi în ţară.
14:50
Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”: Vrem să punem România la treabă! Românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”, el declarând că vor să pună România la treabă iar românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să nu livreze doar austeritate extremă. Grindeanu a mai spus că, dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este acela de a oferi creştere economică.
14:50
Radu Oprea: Cea mai bună metodă de a descreşte deficitul bugetar este să creşti PIB-ul / Comisia de Prognoză estimează o creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, puţin faţă potenţialul real al economiei, estimat la 3% # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei din Comisia de Prognoză estimează că PIB-ul va creşte cu 0,6% până la sfârşitul anului. Oprea consideră că este foarte puţin pentru potenţialul economic al economiei româneşti, pe care social-democraţii îl estimează la cel puţin 3% anual.
14:40
Camera Reprezentanţilor din SUA a aprobat proiectul de lege pentru politica de apărare. Amendamentele care ar fi interzis finanţarea Ucrainei şi Taiwanului au fost respinse # News.ro
Camera Reprezentanţilor din SUA a adoptat miercuri versiunea sa pentru Legea privind autorizarea apărării naţionale (NDAA), care aprobă cheltuieli militare de aproape 900 de miliarde de dolari şi include un plan de simplificare a procesului de achiziţii în domeniul apărării, relatează Reuters.
14:30
Cătălin Drulă, despre declaraţia lui Daniel Băluţă privind „retragerea PSD din coaliţie în cazul unei coaliţii USR-PNL pentru Primăria Bucureşti”: Să ameninţi stabilitatea ţării pentru un calcul de partid e şantaj politic pe spatele oamenilor # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a dat publicităţii, joi, o reacţie la declaraţia social-democratului Daniel Băluţă privind „retragerea PSD din coaliţie în cazul unei coaliţii USR-PNL pentru Primăria Bucureşti”, precizând că ameninţarea stabilităţii ţării „pentru un calcul de partid e şantaj politic pe spatele oamenilor”. Potrivit lui Drulă, alegerile „nu sunt un privilegiu al PSD”, ci „un drept al oamenilor” şi nimeni „nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid”. „Nu te joci cu democraţia şi cu dreptul la vot. (...). Alegerile nu sunt o decizie de oportunitate a Guvernului sau a unui partid, ci o obligaţie legală: în trei luni de la vacantarea funcţiei trebuie organizate. Bucureştiul are nevoie de un primar legitim”, afirmă Drulă.
