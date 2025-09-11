Patrick Mouratoglou: ”Eu şi Serena ne-am certat de câteva ori pe tema greutăţii ei”

14:30

Deputatul USR Cătălin Drulă a dat publicităţii, joi, o reacţie la declaraţia social-democratului Daniel Băluţă privind „retragerea PSD din coaliţie în cazul unei coaliţii USR-PNL pentru Primăria Bucureşti”, precizând că ameninţarea stabilităţii ţării „pentru un calcul de partid e şantaj politic pe spatele oamenilor”. Potrivit lui Drulă, alegerile „nu sunt un privilegiu al PSD”, ci „un drept al oamenilor” şi nimeni „nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid”. „Nu te joci cu democraţia şi cu dreptul la vot. (...). Alegerile nu sunt o decizie de oportunitate a Guvernului sau a unui partid, ci o obligaţie legală: în trei luni de la vacantarea funcţiei trebuie organizate. Bucureştiul are nevoie de un primar legitim”, afirmă Drulă.