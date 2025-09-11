Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”

16:20

Selecționerul „a rezistat” ședinței de joi, poate și pentru că discuțiile federale cu Hagi nu dăduseră roade sau poate că nici nu fuseseră demarate. După Nicosia, Mircea Lucescu spusese că e dispus să se dea la o parte doar dacă în locul său va fi adus Gică Hagi. Declarația a fost ca o predare de ștafetă, în sensul că actualul selecționer era preocupat de ce se va întâmpla la echipa națională și după plecarea sa. ...