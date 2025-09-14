Vedeta Craiovei amenință adversarele: „Vreau să dau gol în fiecare meci”

13:30

Julia Paternain (25 de ani) din Uruguay a urcat duminică pe treapta a treia a podiumului la maraton, aducând prima medalie mondială la atletism pentru țara sa.Fotografiile de după cursă au surprins-o pe Julia Paternain uluită, parcă nevenindu-i să creadă. Nu era sigură pe ce loc a terminat după un maraton feminin extrem de dificil la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Un cameraman i-a spus că e pe locul al treilea. ...