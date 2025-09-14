Vedeta Craiovei amenință adversarele: „Vreau să dau gol în fiecare meci”
Gazeta Sporturilor, 14 septembrie 2025 20:20
Stevan Nsimba (29 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit la finalul victoriei cu Farul, scor 2-0, din runda 9 din Superliga. Steven Nsimba a marcat primul gol în meciul din Bănie. L-a învins pe Buzbuchi cu un lob frumos. A ajuns, astfel, la 7 goluri marcate în 11 meciuri jucate în tricoul oltenilior. A spus la final că vrea să o țină tot așa și să înscrie în fiecare partidă. ...
• • •
Manchester City - Manchester United 3-0 » Demonstrație de forță a „cetățenilor” pe Etihad # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața marii rivale Manchester United, 3-0, în capul de afiș al etapei cu numărul #4 din Premier League.Programul complet al etapei #4 din Premier League+1 FOTOClasamentul din Premier League:FINAL » Manchester City - Manchester United 3-0Click AICI pentru statistici;Au marcat: P. Foden (18'), E. ...
3 faze controversate în Craiova - Farul » Expertul în arbitraj a dat verdictul: „Trebuia cartonaș roșu” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a câștigat cu Farul, scor 2-0, în etapa #9 din Superliga. Au fost mai multe faze cu semnul întrebării pe parcursul meciului, analizate la final de Marius Avram.Fostul arbitru a transmis că Farul trebuia să aibă un om eliminat în prima repriză. E vorba de Radaslavescu, care a primit cartonaș galben la o intrare dură.Marius Avram, după Craiova - Farul 2-0: „Cartonaș roșu la Radaslavescu”Prima fază controversată a partidei a avut loc în minutul 18. ...
Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul celor de la Farul, a tras concluziile la finalul eșecului cu Craiova, scor 0-2, din runda 9 din Superliga. Ianis Zicu le-a reproșat elevilor faptul că nu au reușit să fructifice ocaziile pe care le-au avut, dar și erorile din defensivă. A mai spus că îi vede pe olteni principalii favoriți în lupta la titlu. Ianis Zicu, după Craiova - Farul: „S-a complicat situația”+1 FOTO„S-a complicat situația. 1-0 pentru Craiova destul de devreme. ...
Franco Mastantuono (18 de ani) a fost convocat de selecționerul Diego Placente în lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial U20 din această toamnă, însă Real Madrid nu îi permite tânărului fotbalist să facă deplasarea.Cupa Mondială U20 se va desfășura în Chile, în perioada 27 septembrie - 19 octombrie 2025. ...
Aur pentru Sabrina Voinea la Cupa Mondială din Paris, la un an după dezamăgirea trăită la Jocurile Olimpice! # Gazeta Sporturilor
Sabrina Voinea (18 ani) a cucerit medalia de aur în finala de la sol a etapei de Cupă Mondială de Gimnastică Artistică de la Paris, care s-a desfășurat în capitala Franței, în 13-14 septembrie. ...
Adrian Vasile, după victoria din Champions League cu Ferencvaros: „Acolo este o chestie ancestrală” # Gazeta Sporturilor
Adrian Vasile, antrenorul lui CSM București, a analizat victoria cu Ferencvaros, scor 31-28, din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor.Tehnicianul campioanei României s-a arăta extrem de mulțumit de faza defensivă a echipei lui și a comparat apărarea porții proprii cu apărarea unui castel. ...
Laszlo Balint, dezamăgit după eșecul cu FC Botoșani: „În fotbal nu câștigă mereu echipa care merită” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani a câștigat derby-ul moldovean pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa #9 din Superliga, și a urcat pe locul 3 în clasament. Echipa lui Leo Grozavu (58 de ani) a ajuns la cinci meciuri consecutive fără înfrângere în Superligă și continuă startul excelent de sezon. Singurul eșec al moldovenilor datează din 4 august, 1-2 cu Rapid.În fața a 4. ...
Liverpool are are un start bun în Premier League în acest sezon, iar acest lucru a fost evidențiat și de presa britanică după victoria cu Burnley, scor 1-0, din runda 4. Aceștia sunt impresionați de spiritul de luptă al echipei lui Arne Slot. Liverpool a învins-o pe Burnely prin golul înscris de Mohamed Salah din penalty în minutul 90+5. „Cormoranii” sunt lideri în Premier League, cu 12 puncte din tot atâtea posibile. ...
După 16 ani, Grecia câștigă din nou o medalie la EuroBasket! Final incredibil în confruntarea cu Finlanda, după o revenire spectaculoasă a nordicilor # Gazeta Sporturilor
Grecia a obținut medalia de bronz la Campionatul European de Baschet, după un duel spectaculos cu Finlanda, în finala mică a turneului organizat în Riga, Letonia. Elenii au condus în cea mai mare parte a jocului, însă au avut emoții pe final, înainte de a se impune cu 82-79.Finala EuroBasket 2025, disputată între Germania și Turcia, va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro. ...
Universitatea Craiova a pus în vânzare abonamentele pentru Conference League » Prețurile stabilite de Mihai Rotaru # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a pus în vânzare pachetele pentru cele 3 meciuri din Conference League. Oltenii le vor înfrunta pe teren propriu pe Noah, Sparta Praga și Mainz. La fel ca FCSB, Craiova a decis să scoată la vânzare pachete pentru cele 3 meciuri de acasă. Suporterii care au abonamente la meciurile de campionat vor putea achiziționa pachetele mai repede decât ceilalți. Vor avea parte și de prețuri speciale. ...
Dinamo, amical peste hotare » Invitată special la aniversarea celor 80 de ani: „Este vorba despre un gigant al fotbalului românesc" # Gazeta Sporturilor
Dinamo București va disputa un meci de pregătire în pauza internațională din luna octombrie. Vestea a fost dată de nord-macedonenii de la FC Pelister Bitola, care au anunțat oficial partida pe pagina lor de Facebook, în cadrul evenimentelor dedicate aniversării a 80 de ani de existență a clubului. ...
„Explozie” în fotbalul feminin! Cele mai scumpe 4 transferuri din istorie s-au făcut în 2025 # Gazeta Sporturilor
În perioada de mercato din vara acestui an s-au realizat cele mai scumpe 4 transferuri din fotbalul feminin. Dacă până acum cea mai mare sumă era de 1,05 milioane de euro, acum s-a ajuns până la aproape 2 milioane de euro.Până în acest an, cel mai scump transfer din istorie era cel al fotbalistei Naomi Girma, cumpărată de Chelsea de la San Diego Wave, în schimbul a 1,05 milioane de euro. ...
Farul, făcută KO de atacanții lui Rădoi » Nsimba, „Jucătorul lunii august” pe GSP.ro, a lovit din nou! # Gazeta Sporturilor
Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, a deschis scorul în minutul 22 al partidei cu Farul, din etapa #9 a Superligii. Francezul continuă forma care i-a adus premiul de „Jucătorul lunii august” în Ancheta Gazetei Sporturilor.După un start de meci în care Farul a fost sufocată de Craiova, a venit și golul, inevitabil. Al Hamlawi, care a ratat singur cu portarul, trimițând peste poartă, s-a revanșat la reușita lui Nsimba. ...
Campionul olimpic din 2021 se gândește la retragere după ce a ratat calificarea în finala Campionatelor Mondiale: „Speram că va exista puțină magie” # Gazeta Sporturilor
După ratarea calificării în finala probei de 100 de metri de la Campionatele Mondiale de Atletism, Marcell Jacobs (30 de ani), campionul olimpic și dublul campion european, și-a exprimat dezamăgirea și a dat de înțeles că se gândește la retragerea din activitate.În 2021, pe Stadionul Olimpic din Tokyo, Marcell Jacobs a obținut cea mai importantă medalie a carierei – aur la 100 de metri la Jocurile Olimpice. ...
După victoria de la Galați, Leo Grozavu a anunțat că vedeta echipei e OUT: „Am primit o lovitură” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a spus care este starea medicală a lui Hervin Ongenda (30, mijlocaș ofensiv), ieșit accidentat în meciul cu Oțelul, scor 1-0. Hervin Ongenda a pasat decisiv la golul marcat de Sebastian Mailat în prima parte, apoi a părăsit terenul accidentat în minutul 66. Leo Grozavu a transmis la finalul partidei că accidentarea pare să fie una gravă. ...
Mâna lui Hannibal a salvat-o pe Liverpool în ultimul minut, pe terenul nou-promovatei! # Gazeta Sporturilor
Liverpool a câștigat cu mari emoții în deplasare cu Burnley, scor 1-0, în etapa #4 din Premier League. Mohamed Salah a înscris unicul gol al partidei în ultimul minut al prelungirilor, din penalty.Campioana en-titre s-a chinuit să marcheze pe terenul nou-promovatei. A punctat abia în prelungiri, când Hannibal Mejbiri a făcut o gafă uriașă. S-a apărat cu mâna sus la o centrare și a comis henț. După intervenția VAR, s-a dictat lovitură de la 11 metri. ...
Jurgen Klopp (54 de ani), tehnicianul care a scris istorie la Liverpool și Borussia Dortmund, ar putea deveni antrenorul unei echipe de Liga Campionilor începând din vara viitoare, anunță presa din Portugalia.Programul complet al etapei #4 din Premier LeagueLa finalul stagiunii 2023/2024, după nouă ani petrecuți pe Anfield Road, Jurgen Klopp a luat decizia de a se retrage din antrenorat pentru o perioadă nedeterminată. ...
Marc Marquez își demonstrează supremația, se impune în San Marino și e aproape de al 7-lea titlu mondial al carierei # Gazeta Sporturilor
Deși nu a plecat din pole position, Marc Marquez (32 de ani, Ducati Lenovo Team) s-a impus la Marele Premiu din San Marino, a obținut a 8-a victorie în 9 curse și este foarte aproape de a-și asigura al 7-lea titlu mondial al carierei.În urmă cu o săptămână, în cadrul Marelui Premiu al Cataluniei, Alex Marquez a întrerupt seria remarcabilă de 7 victorii consecutive a fratelui său și și-a adjudecat prima poziție. ...
Dacia a luat o decizie majoră » Le Figaro scrie despre noua direcție a companiei # Gazeta Sporturilor
Două știri îi vor surprinde pe cei care sunt interesați de Dacia, o marcă low cost, așa cum era la momentul achiziționării sale de către Renault în 1999.În primul rând, numirea, la 1 septembrie, a unei directoare provenite de la Mercedes, Katrin Adt, în funcția de CEO al mărcii. ...
E știut faptul că recentul egal al României din Cipru, comparabil cu un eșec în condițiile mediocrității adversarului, 128 în ierarhia FiFA, a stârnit valuri cât casa și i-a enervat pe fanii naționalei. Constatând că echipa lor de suflet e ca și scoasă din cursa pentru Mondialele 2026, cu șanse minime de a termina pe 2 în grupa de calificare, aceștia au pus și problema despărțirii de selecționer. ...
Accidentare TERIBILĂ pentru titularul din Superliga! Va fi operat și va absenta cel puțin 6 luni # Gazeta Sporturilor
Liderul paselor decisive din Superliga, Silviu Balaure (29 de ani), s-a accidentat la unul dintre antrenamentele lui Hermannstadt.Balaure și-a rupt ligamentele încrucișate ale genunchiului drept în cursul acestei săptămâni, într-un meci-școală susținut cu Hermannstadt împotriva lui CSC Șelimbăr. ...
Universitatea Craiova - Farul, în runda #9 din Superliga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și Farul se întâlnesc duminică, de la 18:00, în etapa #9 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1.Programul complet al etapei #9Duelurile dintre Universitatea Craiova și Farul au fost întotdeauna spectaculoase. Iar acum este din nou unul de play-off. ...
Fabio Capello, verdict despre Interul lui Cristi Chivu: „Trebuie să își recapete mentalitatea de învingători” # Gazeta Sporturilor
Legendarul Fabio Capello a analizat derby-ul Juventus - Inter, 4-3, din etapa #3 de Serie A. Acesta a vorbit pe larg despre Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu.Fabio Capello a punctat evoluția slabă a ambilor portari și lipsa unui jucător care să creeze pericol prin dribling la Inter. ...
Oblique Seville este campionul mondial de la Tokyo din proba de 100 m » Melissa Jefferson-Wooden s-a impus la feminin # Gazeta Sporturilor
Oblique Seville (24 de ani) a câștigat aurul în proba de 100 m după o cursă pe care a dominat-o și pe care a terminat cu timpul de 9,77s . La feminin, s-a impus Melissa Jefferson-Wooden (24 de ani) cu un timp de 10,61s.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE 16:21. Oblique Seville a câștigat medalia de aur în proba de 100 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo cu un timp de 9,77 s. ...
Oblique Seville este campionul mondial de la Tokyo din proba de 100 m » Melissa Jefferson-Wooden s-a impus în proba feminină # Gazeta Sporturilor
Oblique Seville (24 de ani) a câștigat aurul în proba de 100 m după o cursă palpitantă. La feminin, s-a impus Melissa Jefferson-Wooden cu un timp de 10,61 s.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE 16:21. Oblique Seville a câștigat medalia de aur în proba de 100 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo cu un timp de 9,77 s. El a fost urmat de Keishane Thompson și de Noah Lyles. ...
Mijlocașul din Superliga și-a rupt ligamentele încrucișate! Va fi operat și va absenta cel puțin 6 luni # Gazeta Sporturilor
Liderul paselor decisive din Superliga, Silviu Balaure (29 de ani), s-a accidentat la unul dintre antrenamentele lui Hermannstadt.Balaure și-a rupt ligamentele încrucișate ale genunchiului în cursul acestei săptămâni, într-un meci-școală susținut cu Hermannstadt împotriva lui CSC Șelimbăr. Din informațiile Gazetei Sporturilor, mijlocașul în vârstă de 29 de ani va fi operat cel mai probabil marți, de cunoscutul chirurg ortoped Ionuț Codorean, fostul medic al FCSB-ului. ...
Melissa Jefferson-Wooden este campioana mondială de la Tokyo din proba de 100 m # Gazeta Sporturilor
Melissa Jefferson-Wooden a câștigat aurul în proba de 100 m după o cursă palpitantă. Urmează finala masculină de la ora 16:20UPDATE 16:15. Urmează finala masculină, unde Noah Lyles este favorit, el fiind campionul mondial și olimpic en-titre, dar felul în care a alergat în serii și semifinale nu a alimentat acest statut. Ceilalți finaliști sunt Kenneth Bednarek, Kishane Thompson, Oblique Seville, Kayinsola Ajayi, Letsile Tebogo, Gift Leotlela. ...
Decizia neașteptată a lui Denis Ciobotariu » Ce se întâmplă cu fundașul într-un moment în care Rapid are apărarea în „piuneze” # Gazeta Sporturilor
La ultimul meci de campionat, remiza albă din deplasare, cu U Cluj, Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, s-a putut baza pe numai doi fundași centrali, Lars Kramer și Alexandru Pașcanu.Pe foaie l-a mai avut doar pe „underul” Robert Bădescu (20 de ani), dar care n-a prins în teren niciun minut. În rest, ceilalți trei stoperi au probleme. ...
Ziua în care se dau medaliile în proba regină la Campionatele Mondiale de la Tokyo » S-au stabilit finalistele și finaliștii # Gazeta Sporturilor
Sesiunea de duminică seară de la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo se încheie cu finalele din proba de 100 m, cea feminină este programată de la ora 16:13, iar cea masculină de la 16:20. Americanca Melissa Jefferson-Wooden are cel mai bun timp, 10, 73 s, iar la masculin Kishane Thompson și Kenneth Bednarek nu au putut fi departajați. ambii terminând în 9,85 s.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE 15:04. ...
Valentin Crețu a găsit principalele motive de îngrijorare înainte de meciul cu Csikszereda: „Și în Liga 2 când îi dădeau la televizor mă uitam” # Gazeta Sporturilor
Valentin Crețu (36 de ani), fundașul dreapta al celor de la FCSB, a vorbit despre următoarea adversară a roș-albaștrilor din campionat, Csikszereda. Partida a fost programată duminică, 14 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul ciucanilor.Valentin Crețu a identificat principalele puncte forte ale ciucanilor și a transmis că va fi un meci greu deoarece se va juca cu casa închisă.VIDEO. ...
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani # Gazeta Sporturilor
O veste îngrozitoare a zguduit lumea sportului internațional duminică după-amiaza, după ce uriașul pugilist Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la doar 46 de ani.Ricky Hatton a fost găsit mort în locuința lui din Greater Manchester, iar poliția a declarat că decesul nu este considerat suspect, potrivit mirror.co.uk.Ricky Hatton a murit la doar 46 de aniCampionul mondial la box Ricky Hatton a fost găsit fără suflare în locuința lui din Greater Manchester. ...
Într-o zi în care plutonul a fost fărâmițat de un încăpățânat vânt lateral, germanul în vârstă de 21 de ani, Jonathan Rottmann a sărbătorit victoria cu un sprint într-un grup restrâns pe străzile din Slobozia.În ciuda schimbărilor majore din clasamentul general, Cesare Chesini și-a menținut poziția de lider în Clasamentul General cu zi înainte de finală, fiind acum cu opt secunde în fața lui Colin Stüssi. ...
Ziua în care se dau medaliile în proba regină la Campionatele Mondiale de la Tokyo » S-au stabilit finalistele # Gazeta Sporturilor
Sesiunea de duminică seară de la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo se încheie cu finalele din proba de 100 m, cea feminină este programată de la ora 16:13, iar cea masculină de la 16:20.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE 14:36. Favoritele și-au obținut calificarea în lupta pentru medalii. Cel mai bun timp l-a avut Melissa Jefferson-Wooden, 10,74 s, ea câștigând cu acest rezultat semifinala a treia. ...
Gică Hagi nu are dubii după ce Ianis a jucat primele minute la Alanyaspor: „Am fost acolo” # Gazeta Sporturilor
Gică Hagi (60 de ani) a fost întrebat duminică la prânz despre debutul fiului lui la Alanyaspor, Ianis jucând sâmbătă seara circa jumătate de oră la noua lui echipă, în victoria 2-1 cu Konyaspor, în etapa a 5-a din prima ligă turcă. ...
Andrea Miklos a trecut de serii în proba de 400 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Andrea Miklos (26 de ani) s-a calificat în semifinalele probei de 400 m, reușind cel mai bun timp al său din sezon. Ea va lupta, marți, pentru intrarea în finală. Până acum niciun sportiv tricolor nu a acces în lupta pentru medalii.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE 14:00 . ...
În campionatul trecut, Inter pierdea la Torino cu Juventus, 0-1 în februarie, iar la Milano făcea un 4-4, nu chiar ca la teatru, ci doar ca la un meci despre care s-a vorbit numai la superlativ, din punct de vedere al spectacolului oferit privitorului. Antrenor la Inter era Simone Inzaghi, iar Thiago Motta era, la acel moment, preferatul „Bătrânei Doamne”. ...
Nou-promovata Csikszereda primește vizita celor de la FCSB duminică seara, în etapa a 9-a a Superligii, iar cu câteva ore înainte de fluierul de start al acestei partide, pe site-ul harghitenilor a apărut o avancronică a acestei confruntări, disponibilă în mod prestabilit în limba română, așa cum este configurat site-ul, care mai poate fi accesat, la alegere, în maghiară și engleză. ...
Prezent la un festival organizat chiar de el, Lukas Podolski, 40 de ani, campion mondial cu Germania în 2014, nu și-a rezervat cameră într-un hotel de lux, ci s-a instalat într-o rulotă.Lukas Podolski a campat pentru 3 zile pe circuitul de Formula 1 de la Hockenheimring. ...
„Când vă întoarceți la echipa națională?” » Gică Hagi a răspuns ferm la întrebarea care „arde”: „Ascultați-l pe el!” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Hagi, fostul antrenor de la Farul Constanța, a vorbit despre posibilitatea ca acesta să preia selecționata României.După ultimele meciuri din preliminarii, Mircea Lucescu, selecționerul României, a declarat că îi va ceda locul lui Gică Hagi la cârma naționalei dacă acesta își dorește acest lucru. Sub zvonurile că Lucescu ar putea fi demis, selecționerul a avut o discuție cu cei de la FRF și urmează să continue pe bancă. ...
„Chestiile astea mă obosesc” » Fața mai puțin cunoscută a lui Kylian Mbappe! Dezvăluirile mamei lui: „Are 26 de ani și abia acum a descoperit cum să scoată bani de pe card” # Gazeta Sporturilor
Fayza Lamari, mama lui Kylian Mbappe (26 de ani), a vorbit deschis despre viața neobișnuită a fiului ei. Fotbalistul de la Real Madrid și naționala Franței duce o viață complet diferită de cea a semenilor săi încă din copilărie.Într-o ediție specială a revistei L'Equipe, dedicată lui Kylian Mbappé, Lamari a vorbit deschis despre viața fiului său. Fotbalistul duce o viață foarte neobișnuită încă de la o vârstă fragedă. ...
A jurat să nu se tundă până la 5 victorii consecutive ale favoriților și mai are de așteptat » Cum arată după aproape un an # Gazeta Sporturilor
Un suporter al lui Manchester United se află într-o situație delicată ca urmare a deciziei lui de a nu se tunde până când „Diavolii Roșii” nu vor câștiga cinci meciuri la rând. Ultima dată când acest s-a tuns se întâmpla pe 5 octombrie 2024, așa că a trecut aproape un an de la acel moment. ...
Julia Paternain din Uruguay și neașteptata medalie de bronz de la maraton la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Julia Paternain (25 de ani) din Uruguay a urcat duminică pe treapta a treia a podiumului la maraton, aducând prima medalie mondială la atletism pentru țara sa.Fotografiile de după cursă au surprins-o pe Julia Paternain uluită, parcă nevenindu-i să creadă. Nu era sigură pe ce loc a terminat după un maraton feminin extrem de dificil la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Un cameraman i-a spus că e pe locul al treilea. ...
Zeljko Kopic a anunțat o absență importană la meciul cu Petrolul: „Nu va fi pregătit pentru meciul acesta” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești din etapa #9 de Superliga, programată luni, 15 septembrie, de la ora 21:00. Zeljko Kopic a anunțat faptul că mijlocașul Cristian Mihai s-a întors cu o accidentare de la naționala U21 și nu va fi disponibil pentru meciul cu Petrolul. De asemenea, croatul a anunțat faptul că nici Andrei Mărginean și nici Adrian Mazilu nu sunt pregătiți fizic. ...
Gazzetta dello Sport analizează greșelile lui Cristi Chivu: „Pare a fi icoana crizei lui Inter” # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut derby-ul Italiei, cu Juventus, scor 3-4. Deși nerazzurrii au condus la un moment dat cu 3-2, amfitrionii au răsturnat situația pe tabelă în final.După a doua înfrângere consecutivă a Interului în campionat, 3-4 cu Juventus, și cele 6 goluri încasate în primele 3 etape, Cristi Chivu se află sub foc încrucișat. La Sky Sport Italia, primul care l-a încondeiat a fost Walter Zenga. ...
Victor Angelescu, „înțepături” la adresa lui Gigi Becali: „Când îl bate Rapidul nu iese două zile la televizor. Mă unge pe suflet” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre rivalitatea cu FCSB și patronul campioanei României Gigi Becali.Președintele celor de la Rapid a observat faptul că Gigi Becali se ferește să aibă intervenții la TV după ce echipa sa pierde cu giuleștenii. ...
Josue Homawoo a povestit pentru prima dată clipele de groază de pe teren: „Am fost inconștient și au urmat complicații” # Gazeta Sporturilor
Josue Homawoo (27 de ani), fundaș central al belgienilor de la Standard Liege și fost jucător al lui Dinamo București, a suferit o accidentare gravă în primele secunde ale partidei Standard Liege – Mechelen, scor 1-1, din etapa a 7-a a primei ligi belgiene.Accidentarea s-a produs după doar 8 secunde, în urma unui contact violent, cap în cap, cu Bafdili, aripa dreaptă a echipei adverse. ...
