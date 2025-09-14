Ruben Amorim, frustrat după umilința din derby: „Nimeni nu știa ce trebuie să facă”

14:50

Sesiunea de duminică seară de la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo se încheie cu finalele din proba de 100 m, cea feminină este programată de la ora 16:13, iar cea masculină de la 16:20.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE 14:36. Favoritele și-au obținut calificarea în lupta pentru medalii. Cel mai bun timp l-a avut Melissa Jefferson-Wooden, 10,74 s, ea câștigând cu acest rezultat semifinala a treia. ...