Horoscop zilnic 12 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Antena1, 12 septembrie 2025 00:40
Horoscopul zilei de vineri, 12 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 30 minute
00:40
Acum 2 ore
23:50
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 septembrie 2025. Ana află că Victoria nu este mama Alexiei. Ce se întâmplă cu Sandra # Antena1
În episodul 3 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat pe 11 septembrie 2025, Ana află că Victoria nu este mama Alexiei, iar Sandra devine principalul suspect în cazul morții lui Leo, după ce un pistol apare în casa lui Basty. Iată ce se întâmplă!
Acum 8 ore
18:40
Lucrurile pe care nu le întrebi la interviu, le afli doar la Noaptea Companiilor. 14-15 Octombrie. București # Antena1
Noaptea Companiilor - singurul eveniment care transformă, timp de două seri, birourile unor companii de top din București într-un spațiu deschis, autentic și prietenos.
18:30
Microsoft a creat un computer bazat pe lumină, ce ar putea reduce consumul energetic atunci când vine vorba de inteligența artificială.
18:00
Cât a încasat Mihai Trăistariu în ultimul an din drepturile de difuzare străinătate. De ce câștigă vara cei mai mulți bani # Antena1
Mihai Trăistariu nu s-a sfiit să recunoască câți bani încasează și care sunt sursele lui de venit. Artistul încă se bucură de difuzarea piesei „Tornero” care l-a consacrat.
17:50
Iese soarele pe strada lor! Cele 3 zodii care scapă de probleme și griji începând de joi, 11 septembrie 2025 # Antena1
Astrologii au dezvăluit care sunt cele 3 zodii care scapă de probleme și griji începând cu ziua de joi, 11 septembbrie 2025. Descoperă dacă te numeri printre norocoși.
17:20
„Cea mai clară dovadă a vieții pe Marte” a fost dezvăluită de NASA. Ce viețuitoare extraterestre au fost identificate # Antena1
„Cea mai clară dovadă a vieții pe Marte” a fost dezvăluită de NASA, după investigații ample care au presupus și analizarea unor roci neobișnuite.
Acum 12 ore
17:00
Ce nume inedit şi rar a ales Michaela Prosan pentru fiul ei. Actriţa l-a făcut public abia după 4 ani # Antena1
Michaela Prosan i-a pregătit o petrecere cu tematică fiului său cu ocazia împlinirii vârstei de 4 ani. Iată ce fotografii emoționante a publicat protagonista din serialul Iubire cu parfum de lavandă și cum s-a aflat numele fiului ei de fapt!
17:00
Micul-dejun este una dintre cele mai importante mese ale zilei, iar pentru copii reprezintă momentul în care organismul primește energia necesară pentru a face față provocărilor de la școală și activităților fizice.
17:00
Combinația de iaurt cremos și fructe proaspete de pădure oferă un echilibru perfect între prospețime, dulceață și răcorire. Pregătirea rapidă face prăjitura cu iaurt și fructe de pădure potrivită chiar și pentru ocazii neplanificate.
17:00
Taurina este adesea lăudată pentru efectele sale benefice asupra sănătății, dar cercetările recente ridică semne de întrebare cu privire la adevăratul său impact. Află de ce este atât de controversat acest aminoacid folosit ca ingredient în multe băuturi energizante.
17:00
Ovăzul coloidal se regăsește în multe produse de îngrijire a pielii, dar poate fi aplicat și sub formă de mască sau adăugat în apa de baie. Acest remediu natural calmează pielea iritată și are efect hidratant. Iată cum să-l integrezi în rutina ta de îngrijire.
17:00
Ce trebuie să faci dacă copilul are accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță # Antena1
Perioada de antrenament la oliță poate fi un pas important în dezvoltarea copilului. Dar odată ce începe să meargă în colectivitate, pot apărea accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță chiar dacă acasă lucrurile păreau sub control.
16:40
Sofia Vergara, actrița de la Hollywood în vârstă de 53 ani, iubește din nou după despărțirea de Lewis Hamilton! Cine e noul iubit # Antena1
După despărțirea de celebrul Lewis Hamilton, se pare că actrița Sofia Vergara iubește din nou.
16:40
Mireasa sezonul 12. Încălcare gravă de regulament! Simona Gherghe a anunțat o sancțiune pentru întreaga casă # Antena1
O încălcare gravă de regulament a avut loc în casa Mireasa sezonul 12. Concurentei respective i s-a dat șansa să recunoscă greșeala, însă nu a făcut niciun pas în acest sens.
16:40
Există ceva magic în serile de vară petrecute în aer liber, când lumina caldă se împletește cu râsete, muzică și gusturi care evocă vacanțe mediteraneene.
16:30
David Popovici a „cerut” românilor un cadou de ziua lui! Ce a spus că vrea, cu ocazia zilei sale de naștere: „De data aceasta” # Antena1
Recent, David Popovici a transmis un mesaj prin care a „cerut” românilor un cadou de ziua lui. Descoperă ce își dorește sportivul, cu ocazia zilei sale de naștere.
16:00
Mireasa sezonul 12. Alina a făcut streaming pentru adulți. Fostul soț a intervenit telefonic și a amenințat cu instanța # Antena1
Alina de la Mireasa sezonul 12 a dezvăluit că în trecut a practicat streaming pentru adulți. Conform ei, neajunsurile din adolescență au făcut-o să apuce pe această cale.
16:00
Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni # Antena1
La aproape două luni de când a fost eliberată, Elena Udrea a vorbit despre noul său loc de muncă, acum că fiica ei a început școala.
15:40
Câți bani a făcut Andra Gogan în toată cariera ei. De la ce vârstă a început și câți bani mai are acum în cont # Antena1
Andra Gogan a mărturisit câți bani a câștigat de-a lungul carierei sale și când a început totul. Iată cât a investit de fapt în filmele pe care le-a produs alături de fratele ei, Răzvan Gogan.
15:10
Chef Nicolai Tand, din nou pe băncile școlii. Fostul concurent Asia Express a ales să își finalizeze studiile # Antena1
Chef Nicolai Tand a dezvăluit recent că a luat o decizie importantă legată de studiile sale.
15:10
Sarah, fiica Anamariei Prodan, a împlinit 25 de ani. Impresara i-a făcut o urare emoționantă: „Nu-mi găsesc cuvintele” # Antena1
Fiica Anamariei Prodan a împlinit 25 de ani, iar impresara i-a făcut o urare specială în mediul online.
14:20
(P) Top tendințe în rochiile de mireasă pentru 2026 – propunerile consilierilor Elite Mariaj # Antena1
Trendurile sunt un punct de plecare, însă decizia finală reflectă povestea, stilul și emoția unică a miresei.
14:10
Francesca Sarao și Cristi Pungă se pregătesc de nuntă. Ce au dezvăluit concurenții Insula Iubirii sezonul 9 # Antena1
Francesca Sarao și Cristian Pungă, concurenții de la Insula Iubirii sezonul 9, se pregătesc pentru cel mai important eveniment din viața lor.
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 11 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 11 septembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:50
Invazie de meduze repetată în Portul Constanța. Ce se întâmplă cu viețuitoarele și de ce au apărut iar # Antena1
Mii de meduze au invadat malurile Mării Negre. Iată ce spun specialiștii despre fenomenul rar.
13:30
România propune pelicula Jaful Secolului la Premiile Oscar 2026. Cum a reacționat scenaristul Cristian Mungiu | VIDEO # Antena1
Jaful Secolului este propus la Premiile Oscar 2026. Iată ce reacție a stârnit vestea.
13:20
Mireasa sezonul 12. Liviu pare că s-a hotărât! Vrea să o cunoască pe Emily, după ce cunoașterea cu Ștefania s-a încheiat # Antena1
Încurcate sunt căile dragostei în casa Mireasa sezonul 12! Chiar dacă la începutul emisiunii, Liviu a fost atras de Diana, apoi de Emily, a ajuns să fie într-o cunoaștere cu Ștefania.
13:00
Imagini superbe de la filmările cărților de vizită din sezonul 12 Mireasa. Concurenții au rămas cu Halkidiki în suflet # Antena1
Filmările cărților de vizită pentru sezonul 12 Mireasa s-au desfășurat pe meleaguri grecești, mai precis în Halkidiki. Cu siguranță, tinerii își vor aminti mereu de locurile superbe în care a început povestea Mireasa: Iubire mediteraneeană.
13:00
Catinca și Calina au părăsit aseară Drumul Eroilor. Asia Express, din nou lider de audiență # Antena1
Aseară, Antena 1 a difuzat prima cursă pentru ultima șansă din acest sezon Asia Express – Drumul Eroilor. O ediție intensă, cu răsturnări spectaculoase de situație, care a ținut publicul cu sufletul la gură și a făcut ca reality-show-ul să fie din nou lider de audiență.
12:40
Înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu a avut loc ieri. Cine a apărut la mormânt și cine a lipsit de la eveniment # Antena1
Mama Adrianei Bahmuțeanu a fost condusă pe ultimul drum. Iată cine a fost marele absent de a înmormântare și cine a surprins pe toată lumea cu apariția sa.
12:20
Alege hanoracul care îți completează stilul și rutina. Experimentează, adaptează-ți garderoba și creează ținute care să te reprezinte în fiecare zi.
Acum 24 ore
11:30
Cine este și cum arată acum, la 22 ani, fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Vedeta se mândrește cu băiatul ei # Antena1
Raluca Bădulescu, celebrul critic de modă și concurentă Asia Express, se mândrește cu fiul ei, Alexandru.
11:30
Anca Serea, invitata ediției MediCOOL de astăzi. Ce informații utile vor afla telespectatorii, de la ora 18:00, pe Antena 1 # Antena1
MediCOOL prezintă zilnic sfaturi importante pentru a avea o viață cât mai bună.
10:40
Rezultate Loto azi 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 11 septembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
10:00
Există o modalitate corectă de a vorbi cu bebelușul tău? Un expert în dezvoltarea creierului explică ce înseamnă ”parentese” # Antena1
Vorbitul cu bebelușul tău nu este doar un gest de afecțiune, ci o activitate importantă pentru dezvoltarea creierului și limbajului. Descoperă ce este „parentese”, cum poate ajuta bebelușul să învețe limba și de ce nu este suficient să-i vorbești „normal”.
10:00
Obiceiuri aparent sănătoase care pot fi dăunătoare. Ce modificări pot determina în organism # Antena1
Dacă vrei să urmezi un stil de viață sănătos și începi să cauți informații pentru a-ți atinge obiectivele, se poate întâmpla ca o parte dintre acestea să nu fie adevărate. Citește despre obiceiuri aparent sănătoase care pot fi dăunătoare.
Ieri
00:40
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Concurenții și-au testat limitele # Antena1
Prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express - Drumul Eroilor s-a dat între Calina și Catinca, Anda Adam și Joseph, Alina Pușcău și Cristina Postu. La finalul unei zile în care concurenți și-au testat rezistența, o echipă a fost eliminată.
00:10
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie! # Antena1
Irina Fodor a anunțat prima echipă eliminată de la Asia Express - Drumul Eroilor, după o cursă pentru ultima șansă tensionată. Cum au reacționat concurenții când au aflat deznodământul.
10 septembrie 2025
23:40
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. O echipă a refuzat să facă una dintre probe, la cursa pentru ultima șansă # Antena1
Cursa pentru ultima șansă din a patra ediție de la Asia Express - Drumul Eroilor din 10 septembrie le-a testat limitele celor trei echipe. Concurenții au fost nevoiți să facă lucruri pe care nu le-au făcut în viața lor și și-au ieșit din zona de confort.
22:40
Iluzie optică virală! Găsește cățelul ascuns din imagine. Doar cei cu ochi ageri descoperă unde este animalul, de fapt # Antena1
O tânără a fost uimită de cât de bine s-a ascuns cățelul ei, formând o iluzie optică. Privește atent imaginea și descoperă unde se află animalul.
22:10
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Cine a intrat la cursa pentru ultima șansă. Primul vot a adus tensiuni între echipe # Antena1
Primul vot pentru ultima șansă a adus tesiune între concurenți, în a patra ediție la Asia Express - Drumul Eroilor, din 10 septembrie. Ce s-a întâmplat la careu, între concurenți.
17:40
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane # Antena1
Sistemul permite persoanelor aflate în parcuri, zone de promenadă sau alte locuri în care nu există puncte de returnare în imediata apropiere să lase ambalajele SGR în compartimente special amenajate pentru a fi utilizate ulterior de cei care își doresc să recupereze garanția de 50 de bani | Articol susținut de RetuRo.
17:40
Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți. Ce abilitate diferită au față de animalele obișnuite # Antena1
Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți și au o abilitate îmbunătățită față de rudele lor „naturale”.
17:20
Anunțul NASA misterios care deja ridică semne de întrebare. Mulți cred că agenția va anunța descoperirea vieții pe Marte # Antena1
Anunțul misterios NASA deja ridică semne de întrebare legate de o descoperire importantă de pe planeta Marte.
16:50
Ilona Brezoianu, ședința foto emoționantă la 7 luni de sarcină, alături de soțul ei. Ce mesaj a transmis viitoarea mămică # Antena1
Ilona Brezoianu, celebra actriță și jurata Te cunosc de undeva, a postat pe contul ei de Instagram o serie de fotografii emoționante.
16:50
Câte intervenții estetice are Elena Merișoreanu. Artista nu a ezitat să recunoască faptul că apelează la ajutorul esteticienilor # Antena1
Elena Merișoreanu, mai sinceră ca niciodată cu privire la procedurile estetice la care apelează. Iată cum arată sprâncenele artistei după ce și-a îndepărtat tatuajul pe care l-a făcut în urmă cu 30 de ani.
16:50
O femeie este terorizată de soacra ei. Ce aventură trăiește zilnic: „Aș putea continua la nesfârșit” # Antena1
Relația noră-soacră este una delicată. Iată prin ce trece o femeie de când s-a căsătorit.
16:50
Apple lansează iPhone 17, noua serie de smartphone-uri care vine cu noi specificații tehnice impresionante și un preț mai ridicat.
16:30
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Postarea emoționantă făcută de prezentatorul de la Neatza # Antena1
Atât Dani Oțil, cât și Gabriela Prisăcariu au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a micuțului Tiago.
