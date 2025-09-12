Luare de poziții în Ghencea » Fanii Stelei, o nouă ofensivă la Gigi Becali: „Când de banii ciobanului cu toții se vor lepăda...”
Gazeta Sporturilor, 12 septembrie 2025 03:30
Suporterii Stelei și-au continuat războiul de lungă durată cu Gigi Becali și la meciul cu ASA Târgu Mureș de joi, câștigat cu 2-1 de „militari”. Patronul de la FCSB a fost ținta unui banner incisiv afișat de ultrașii din Peluza Sud pe durata primei reprize.A devenit o obișnuință ca Gigi Becali, considerat de steliști factorul declanșator al conflictului identitar izbucnit acum mai bine de 10 ani, să fie contestat meci de meci de către suporterii trupei din Ghencea. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum o oră
03:30
Luare de poziții în Ghencea » Fanii Stelei, o nouă ofensivă la Gigi Becali: „Când de banii ciobanului cu toții se vor lepăda...” # Gazeta Sporturilor
Suporterii Stelei și-au continuat războiul de lungă durată cu Gigi Becali și la meciul cu ASA Târgu Mureș de joi, câștigat cu 2-1 de „militari”. Patronul de la FCSB a fost ținta unui banner incisiv afișat de ultrașii din Peluza Sud pe durata primei reprize.A devenit o obișnuință ca Gigi Becali, considerat de steliști factorul declanșator al conflictului identitar izbucnit acum mai bine de 10 ani, să fie contestat meci de meci de către suporterii trupei din Ghencea. ...
Acum 6 ore
00:00
Două noi scenarii la FCSB în cazul accidentării lui Adrian Șut: „Verdictul e crimă!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit ultimele estimări legate de revenirea lui Adrian Șut, jucătorul roș-albaștrilor accidentat la acțiunea echipei naționale.Mihai Stoica a transmis că roș-albaștrii încearcă o variantă prin care să-l poată avea cât mai repede la antrenamente, dar dacă aceasta nu va funcționa, mijlocașul defensiv al roș-albaștrilor va ajunge „la cuțit”. ...
11 septembrie 2025
23:30
Prezent la o conferință în Italia, Dan Șucu a vorbit despre Rapid: „Din momentul în care am investit, mi-am dat seama că o echipă mică nu poate performa bine fără să se consolideze” # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu, patronul celor de la Rapid și Genoa, a fost prezent la la conferința „Genoa și fotbalul: un nou pod între economia Italiei și a Romnâniei” și a vorbit despre obiectivele cele două cluburi pe care le conduce.Omul de afaceri român a anunțat că pentru Rapid își dorește să joace în cupele europene, în timp ce pentru clubul italian a setat o țintă de 40 de puncte. ...
23:30
Din Superligă, cu dedicație pentru PSD » Ce sume au dat Gigi Becali, Varga, Nețoiu și asociata lui Rotaru # Gazeta Sporturilor
Anul 2024 a fost un an record pentru alegeri, cetățenii români fiind chemați de patru ori să voteze. Pentru campaniile electorale, partidele au avut nevoie de bani, iar câțiva dintre sponsori au venit din lumea fotbalului.Alegeri europarlamentare, alegeri locale, alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale (doar turul 1) au fost cele patru momente extrem de importante pentru partidele politice din România. ...
23:20
„Nu meritam să câștigăm” » Daniel Oprița și-a criticat jucătorii și pune presiune pe conducere: „Mai trebuie pus ceva la contract” # Gazeta Sporturilor
Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul de la Steaua, și-a criticat jucătorii după victoria cu liderul din Liga 2, ASA Târgu Mureș, scor 2-1, apoi a cerut conducerii să îl convingă pe mijlocașul Dragoș Nedelcu (28) să semneze cu militarii.Dragoș Nedelcu, fostul mijlocaș de la FCSB, se antrenează de câteva zile cu Steaua, dar nu a pus semnătura pe contract. Oprița a spus că „mai trebuie pus ceva la contract” și a pus presiune pe conducere să rezolve mutarea. ...
23:00
Nicolas Popescu a debutat și a spus de ce a venit la Steaua: „O echipă uriașă. O să arăt din ce în ce mai bine” # Gazeta Sporturilor
Nicolas Popescu (22 de ani), fiul lui Gică Popescu, a debutat în tricoul noii echipe în victoria cu Târgu Mureș, scor 2-1, din runda 6 din Liga 2.În Ghencea, la meciul de debut în tricoul Stelei, Nicolas Popescu a fost titular și a jucat până în minutul 77. La final, a spus de l-a făcut să facă pasul de la Farul la Steaua: își dorea să prindă mai multe minute pe teren. A spus că s-a sfătuit și cu tatăl lui înainte să ia această decizie. ...
22:50
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!” # Gazeta Sporturilor
Un control al Curții de Conturi, instituția supremă de audit a României, la Agenția Națională pentru Sport a scos la iveală faptul că instituția a virat rente viagere către 5 foști sportivi români decedați, în perioada în care a fost condusă de Eduard Novak și de Elisabeta Lipă.Plățile efectuate de ANS către sportivii decedați se ridică la peste jumătate de milion de lei, sumele fiind cuprinse între 10.000 și aproape 300.000 de lei. ...
22:20
Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial de noul club: „Vreau să devin un simbol” # Gazeta Sporturilor
Manchester City l-a prezentat oficial pe Gianluigi Donnarumma (26 de ani), portarul transferat de la Paris Saint-Germain. Italianul a semnat un contract pe cinci ani cu englezii.Transferat în această de la PSG în schimbul sumei de 30 de milioane de euro, Gianluigi Donnarumma a fost prezentat joi, 11 septembrie, de echipa antrenată de Pep Guardiola. Pe canalele oficiale ale clubului au apărut primele imagini cu jucătorul în tricoul „cetățenilor”. ...
Acum 8 ore
22:10
Kiki Musampa (48 de ani), fostul fotbalist olandez care a jucat la Ajax, Atletico Madrid și Manchester City, s-a trezit în centrul unui scandal după ce a fost arestat în Olanda sub suspiciunea că ar fi evitat plata a peste 100.000 de euro impozite.Kiki Musampa, fost jucător al lui Ajax și Atletico Madrid, iar acum antrenor secund la academia clubului din Amsterdam, a fost reținut marți în timpul unei percheziții la domiciliul său. ...
22:00
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Cine a făcut asta...” # Gazeta Sporturilor
Ruben Neves (28 de ani), mijlocașul de la Al Hilal și cel mai bun prieten al regretatului Diogo Jota, a reacționat vehement după ce o revistă din Portugalia a pus pe prima pagină o fotografie care sugera o îmbrățișare pasională cu văduva lui Jota, Rute Cardoso.Pe trei iulie, lumea fotbalului a fost zguduită de vestea că Jota și fratele său Andre și-au pierdut viața într-un accident rutier. ...
21:10
Agenția națională pentru Sport a plătit rente viagere de peste jumătate de milion de lei unor sportivi decedați # Gazeta Sporturilor
Un control al Curții de Conturi la Agenția Națională pentru Sport a scos la iveală faptul că instituția a virat rente viagere către 5 foști sportivi români decedați.Plățile efectuate de ANS către sportivii decedați se ridică la peste jumătate de milion de lei, sumele fiind cuprinse între 10.000 și aproape 300.000 de lei. ...
21:10
Edward Iordănescu, întrebat frontal de polonezi dacă se întoarce la națională » A dezvăluit ce i-a pus pe masă Federația # Gazeta Sporturilor
Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul de la Legia, a fost întrebat de jurnaliștii polonezi dacă ia în calcul să se întoarcă pe banca naționalei României. Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei pare incert, după ultimele rezultate. Chiar selecționerul a spus de mai multe ori că este dispus să plece în cazul în care se va găsi o altă variantă de antrenor. ...
20:40
Mihai Stoica a ales adversara la barajul pentru Mondial: „Mai bine cu ei, decât cu Ungaria” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a spus ce națională ar prefera să întâlnească România la barajul pentru Campionatul Mondial. România a rămas cu șanse pur teoretice de a merge la Cupa Mondială din 2026 prin intermediul preliminariilor. Elevii lui Mircea Lucescu mai pot ajunge la turneul final prin intermediul barajului, la care au șanse de 99 la sută să participe. ...
20:30
Înotătorul Ben Proud și-a explicat participarea la „Enhanced Games”: „În Marea Britanie sportivii nu sunt plătiți atât de mult pe cât s-ar putea crede” # Gazeta Sporturilor
Ben Proud (30 de ani), vicecampion olimpic în proba de 50 m liber, a șocat lumea înotului când a anunțat că va participa la „Enhanced Games”. # El a oferit și câteva motive în interviurile care au urmat după acest anunț. # Enhanced Games este o companie start-up care promovează o competiție de tip olimpic fără teste antidoping și la care niciun sportiv activ de talia lui Proud nu își anunțase participarea. ...
20:20
Decizie șocantă a unui judecător londonez » Rivalitățile fotbalistice între angajați „strică armonia la serviciu”! # Gazeta Sporturilor
Fanii fotbalului pot fi refuzați la angajare dacă susțin o echipă rivală celei a colegilor! Decizia îi aparține unui judecător englez, care a motivat că șefii au dreptul să-și bazeze deciziile pe faptul că un nou om în echipă cu simpatii contrare cu majoritatea companiei ar putea „deteriora armonia la locul de muncă”. ...
Acum 12 ore
20:00
Într-un sprint în trei, la finalul în cățărare pe Pasul Dichiu, italianul de 21 de ani, Cesare Chesini a sărbătorit victoria în fața lui Philipp Hofbauer și Colin Stussi.Prin acest succes, Chesini a preluat și tricoul galben de lider al Turului României. Cel mai bine clasat român a fost Mattew-Denis Piciu, pe locul 14. ...
20:00
Moment incredibil la Voluntari - Concordia Chiajna: a luat două „galbene” într-un minut, după două faze identice! # Gazeta Sporturilor
Andrei Pițian (29 de ani), fotbalistul celor de la FC Voluntari, a fost protagonistul unui moment rar: în confruntarea cu Concordia Chiajna din etapa #6 a Ligii 2 a luat două galbene într-un minut, după două faze aproape identice.Fundașul central al celor de la FC Voluntari a primit cartonașul roșu după două trageri de tricou aproape consecutive. „Centralul” Dan Buzărnescu i-a arătat cartonașele galbene în minutele 65 și 66. ...
19:50
Ovidiu Burcă a făcut scandal la conferință: „Toate au o limită! Unii mint cu lejeritate” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Burcă (45 de ani), antrenorul celor de la Sepsi, a făcut scandal, după ce echipa lui a pierdut meciul cu Chindia, scor 0-3, la „masa verde”.Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis ca târgoviștenii să câștige cu 3-0 meciul încheiat cu 1-1 pe teren. Motivul? Giovani Ghimfuș s-a aflat pe teren, chiar dacă inițial nu fusese trecut pe foaia de joc.După ce Laszlo Dioszegi a făcut scandal, a venit și rândul lui Ovidiu Burcă să își exprime nemulțumirea. ...
19:30
UEFA a anunțat o nouă decizie de impact pentru FCSB privind lista cu jucători pentru Europa League: echipele pot schimba un jucător care are o accidentare îndelungată până la meciul 6 din faza ligii.Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a plâns de faptul că echipele în Europa League nu pot schimba lista pentru meciurile din faza grupei din ianuarie. ...
19:30
De la copilul dator la „Regele prosecco-ului” » Cum s-a reinventat Marek Hamsik după retragere # Gazeta Sporturilor
Există povești care nu încap doar în statistici, se scriu între lacrimi și bucurii, între sacrificii de familie și nopți de glorie. Periplul lui Marek Hamsik începe într-un oraș mic din Slovacia, Banska Bystrica, și își continuă cursul pe marile stadioane ale lumii, pentru ca mai apoi să își găsească tihna într-o cramă, acolo unde sticlele de vin îi poartă semnătura. ...
19:30
UEFA a anunțat că finala Ligii Campionilor din 2027 se va disputa pe „Wanda Metropolitano”, stadionul celor de la Atletico Madrid.Arena lui Atletico Madrid, considerată de la bun început mare favorită pentru găzduirea finalei, a fost aleasă datorită facilităților sale moderne, a standardelor înalte de ospitalitate, precum și a experienței sale în organizarea de evenimente internaționale majore. ...
19:10
Larisa Vasilică, voleibalistă la Rapid, dezvăluiri sincere din vestiar: „Mergem la piscină, facem grătare și după ne certăm... Eu de ce nu joc, ea de ce joacă?” # Gazeta Sporturilor
Larisa Vasilică (26 de ani) face parte din galeria tinerelor talente ale voleiului românesc și este cunoscută pentru dinamismul și precizia loviturilor sale. De-a lungul carierei, a evoluat pentru mai multe cluburi importante din România și a reprezentat naționala în competiții internaționale. În prezent, joacă pentru Rapid, aducând energie și experiență în fiecare meci.- Larisa, bine ai venit la emisiune! Direct de la antrenament. ...
19:00
Usain Bolt (39 de ani) octuplu campion olimpic, a spus în cadrul unui eveniment organizat la Tokyo că recordul mondial la 100 m ar fi fost și mai bun dacă ar fi avut la dispoziție tehnologia actuală a pantofilor de sprint. Jamaicanul îl deține din 2009 și este de 9,58 secunde.Usain Bolt a participat joi a un eveniment organizat la Tokyo de Puma, sponsorul său tehnic, înaintea Campionatelor Mondiale de Atletism (13-21 septembrie). ...
19:00
Ce dileme are Neluțu Sabău înaintea meciului cu Rapid: „Uite, ei au venit cu aceste probleme” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, este pregătit de U Cluj - Rapid (vineri, Cluj Arena, ora 21:00), chiar dacă a întâmpinat probleme cu Capradossi și Drammeh care au revenit în Transilvania după drumuri epuizante cu ocazia convocării la naționalele lor. În schimb, poate juca noul sosit PostolachiU Cluj - Rapid este unul dintre cele mai tari meciuri ale etapei, la reluarea campionatului. ...
18:40
Virgiliu Postolachi, prezentat la U, a trimis săgeți către CFR Cluj: „Voiam să găsesc un club”. Ce a spus despre duelul cu Rapid # Gazeta Sporturilor
Virgiliu Postolachi, 25 de ani, a mărturisit că voia să ajungă la un club care să aibă încredere totală în capacitățile sale de atacat. Vrea să debuteze vineri pentru U Cluj și să marcheze din nou contra giuleștenilorU Cluj - Rapid este vineri seară, de la ora 21:00, ardelenii speră să administreze primul eșec giuleștenilor în actuala stagiune. "Șepcile roșii" s-au întărit pe ultima sută de metri din mercato cu doi jucători în ofensivă. ...
18:30
Hakim Abdallah (27 de ani), atacantul celor de la UTA Arad, s-a accidentat la naționala Madagascarului și va lipsi între două și trei luni.Hakim Abdallah a marcat în meciul dintre Madagascar și Chad, scor 3-1, însă nu poate să se bucure din plin de reușită. A căzut pe umăr imediat după gol și a făcut o fractură de claviculă, conform spuselor antrenorului Adrian Mihalcea. Atacantul ar urma să lipsească între două și trei luni. ...
18:20
Încă un nume tare în Superliga! A semnat în această seară cu CFR Cluj și a avut o singură cerință: „A zis doar că vrea să stea în centru, ca la ora 6 să-și bea cafeaua acolo” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit ce i-a cerut fostul atacant din Premier League, Islam Slimani, pentru a semna cu echipa din Gruia. Golgheterul all-time al Algeriei a semnat în această seară cu trupa condusă de pe bancă de Andrea Mandorlini și va fi concurent pe post cu Louis Munteanu în Gruia. ...
17:50
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a spus că atacantul Stipe Perica (30) a început antrenamentele alături de restul echipei.Stipe Perica a fost măcinat de o problemă în zona lombară în acest start de sezon. Zeljko Kopic nu l-a putut folosi decât 9 minute, în meciul cu Metaloglobus, scor 1-0, apoi problema a recidivat. ...
17:40
Mamadou Thiam a reacționat după ce Gigi Becali l-a numit „tanc”: „Jocul meu nu este bazat pe forță” # Gazeta Sporturilor
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul adus în această vară la FCSB de la U Cluj, a vorbit despre cum s-a realizat transferul său.Vârful de atac, adus ca variantă de avarie la gruparea alb-roșie, și-a descris, de asemenea, stilul de joc. ...
16:50
11 septembrie 2001, „ziua în care am fost învinși cu toții” » Ce titra Gazeta Sporturilor pe copertă, a doua zi după atentatele de la World Trade Center # Gazeta Sporturilor
În urmă cu 24 de ani, lumea era zguduită de atacurile teoriste de la World Trade Center. 2977 de persoane, inclusiv 403 poliţişti şi pompieri, au murit după ce două avioane au pus la pământ două clădiri simbol ale New Yorkului. A fost un eveniment tragic care a marcat istoria omenirii. Luptătorii Al Qaeda sunt responsabili pentru atentatele de la New York, în urma cărora și-au pierdut viața aproape 3.000 de oameni!O dramă fără precedent, care a schimbat cursul istoriei. ...
16:30
Situație incertă pentru clubul din România: de la meciuri în Europa la desființare # Gazeta Sporturilor
CSM Constanța traversează o perioadă complicată. Clubul de pe litoral nu și-a mai înscris în campionat echipele de seniori la baschet.În urmă cu un an, Constanța părea să devină noua capitală a baschetului românesc. Fetele cucereau în premieră titlul de campioană și debutau în cea mai importantă competiție continentală intercluburi, Euroligă. Băieții terminau pe locul 5 și jucau pentru prima oară în cupele europene. ...
16:20
Selecționerul „a rezistat” ședinței de joi, poate și pentru că discuțiile federale cu Hagi nu dăduseră roade sau poate că nici nu fuseseră demarate. După Nicosia, Mircea Lucescu spusese că e dispus să se dea la o parte doar dacă în locul său va fi adus Gică Hagi. Declarația a fost ca o predare de ștafetă, în sensul că actualul selecționer era preocupat de ce se va întâmpla la echipa națională și după plecarea sa. ...
16:20
Xabi Alonso a dat afară un jucător după haosul de la ultimul antrenament: „La revedere!” # Gazeta Sporturilor
Venirea lui Xabi Alonso pe banca tehnică a lui Real Madrid a adus o schimbare radicală în gestionarea vestiarului. Mesajul său a fost clar din prima zi: „Nimic stupid nu va fi permis”. La ultimul antrenament al madrilenilor, fundașul Antonio Rudiger (32 de ani) a fost dat afară de la antrenament de către antrenorul spaniol. ...
16:10
Rennae Stubbs, predicție despre Novak Djokovic: „Acolo va fi ultimul lui turneu de Grand Slam!” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a câștigat ultimul lui trofeu de Grand Slam în 2023. A fost la New York, la US Open, și de atunci a rămas la cota 24. Rennae Stubbs (54 de ani), fostă campioană la dublu și pentru o perioadă antrenoarea Serenei Williams, este de părere că Nole va juca ultimul lui Grand Slam pe pământ australian.Djokovic a cucerit 24 de titluri de Grand Slam în carieră și deține recordul la masculin. ...
15:50
Naționala României se zbate într-un marasm al indeciziei, iar remiza cu Cipru, 2-2, nu e doar un scor într-o campanie de calificare, ci un nou simptom al bolii cronice din fotbalul românesc: frica de schimbare și incapacitatea de a construi lucid, pe termen lung.Mircea Lucescu, „Il Luce”, este un nume sacru pentru fotbalul românesc. ...
15:50
Meciul lui FCU Craiova de vineri, ANULAT! Clubul din Bănie, comunicat-vulcan pe Facebook: „O continuare a abuzurilor nemaiîntâlnite” # Gazeta Sporturilor
Miercuri seara, FCU Craiova ar fi fost exclusă din toate competițiile, conform unui anunț făcut de Federația Română de Fotbal. Decizia plutea în aer, având în vedere numeroasele probleme financiare ale clubului din Bănie și datoriile care au dus ca echipa să adune 106 puncte de penalizare. Joi, FCU Craiova a anunțat că meciul de vineri, din etapa a 3-a a Ligii 3, a fost ANULAT.Problemele par fără sfârșit la clubul patronat de Adrian Mititelu. ...
15:40
Depunctare? Amendă? Interdicții la transferuri? 74 de capete de acuzare împotriva lui Chelsea! # Gazeta Sporturilor
Federația Engleză de Fotbal a depus plângere împotriva lui Chelsea, pe care o acuză de încălcarea regulamentelor sale.Rechizitoriul se referă la un total de 74 de capete de acuzare, dar toate sunt din mandatul fostului proprietar al lui Chelsea, Roman Abramovici. Miliardarul rus a vândut gruparea londoneză unui consorțiu condus de antreprenorul american Todd Boehly, în mai 2022. ...
15:30
Liber de contract de la 1 iulie, portarul emblematic al lui Olympique Marseille, Steve Mandanda, a decis să își încheie cariera. Ajuns la 40 de ani, portarul francez Steve Mandanda a hotărât că a venit momentul să se retragă. Ultimul club pentru care a evoluat a fost Rennes. Cu toate că echipele Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest și Montpellier l-au contactat cu scopul de a-l convinge să li se alăture, fostul internațional a declinat ofertele. ...
Acum 24 ore
15:10
Dezvăluiri din spatele ușilor închise de la FRF » Ședință cu „cuțitele pe masă”: „Asta e cea mai mare problemă a fotbalului nostru!” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a României a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, și a remizat 2-2 cu Cipru, într-un meci contând pentru preliminariile Campionatului Mondial. Astăzi a avut loc o analiză la sediul FRF. În urma întâlnirii dintre Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, staff-ul echipei naționale și-a exprimat nemulțumirea față de condiția fizică a jucătorilor. ...
15:00
Apropiatul lui Mircea Lucescu, radiografie dură la GSP Live: „Nu pot fi de acord cu ce a spus” # Gazeta Sporturilor
Grigore Sichitiu, fost oficial în Liga 1 și apropiat al lui Mircea Lucescu, a reacționat după derapajul selecționerului, care și-a atacat incontrolabil contestatarii.Sichitiu a taxat imediat limbajul folosit de Mircea Lucescu. Fostul președinte al Rapidului crede că ieșirea nu îl caracterizează, iar el deja regretă cele spuse în direct.VIDEO. ...
15:00
El e jucătorul part-time de la națională: cifre de neînțeles pentru un fotbalist cu statut de vedetă! Merită să mai fie convocat? # Gazeta Sporturilor
Alexandru Mitriță, protagonistul unei răbufniri la finalul meciului cu Cipru, 2-2, poate fi catalogat drept un jucător part-time al echipei națională! „Piticul Atomic” e nemulțumit că nu i se oferă mai multe minute sub tricolor, însă cifrele sale completează un tablou straniu. Printre zecile de polemici provocate de rezultatul dezastruos din Cipru, situația fostului star al Craiovei a primit, la rândul ei, spații generoase în presa de sport. ...
15:00
Antrenorul lui Radu Drăgușin vreo introducerea unei reguli neobișnuite în fotbal. Și cu hențul în careu are o problemă # Gazeta Sporturilor
Managerul danez Thomas Frank l-a înlocuit pe Ange Postecoglou pe banca lui Tottenham în această vară.Marea dorință a lui Frank este ca International Football Association Board (IFAB), organismul responsabil cu regulile fotbalului, să introducă în fiecare repriză câte un time-out. ...
14:50
„Nu meriți să te califici!” » Gică Popescu, părere tranșantă despre naționala României: „Nu poate să emită pretenții” # Gazeta Sporturilor
Fostul intenațional Gică Popescu (57 de ani) consideră că naționala României nu merită să se califice la Campionatul Mondial din 2026, după ce „tricolorii” au remizat cu Cipru, scor 2-2.Elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani) au condus în meciul disputat la Larnaca cu scorul de 2-0, însă ciprioții au revenit, iar pe final au avut o șansă mare de a câștiga. ...
14:50
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute de sport pe zi, oriunde m-aș afla” + Carl Lewis: „Nici acum nu pot face nenorocitul ăla de șpagat” # Gazeta Sporturilor
Patru foști mari sportivi care au depășit borna celor 60 de ani de viață, printre care și românca Nadia Comăneci, au povestit pentru National Geographic ce fac pentru a înainta în vârstă cât mai armonios și pentru a-și păstra forma fizică în ciuda trecerii timpului. ...
14:40
Revine Liga 2 cu etapa #6: Steaua joacă joi » Programul complet al rundei și clasamentul # Gazeta Sporturilor
Meciurile din Liga 2 revin după acțiunile echipelor naționale din luna septembrie. Runda a 6-a va fi deschisă joi după-amiaza, când sunt programate primele două partide. Toate confruntările etapei vor fi liveTEXT pe GSP.ro.AICI, programul etapei în Liga 2, marcatori, statistici și clasamentDuelul ilfovean FC Voluntari - Concordia Chiajna deschide etapa a 6-a din Liga 2, joi, de la ora 18:00. În continuare, tot azi, de la 20:30 va avea loc meciul Steaua - ASA Târgu Mureș. ...
14:30
„Mircea Lucescu pierde!” » Radiografie dură, la GSP Live: „Nu pot fi de acord cu ce a spus” # Gazeta Sporturilor
Grigore Sichitiu, fost oficial în Liga 1 și apropiat al lui Mircea Lucescu, a reacționat după derapajul selecționerului, care și-a atacat incontrolabil contestatarii în direct.Lucescu s-a referit la jurnalistul Remus Răureanu, de la Iamsport, numindu-l „avorton”. Pe lângă, selecționerul „tricolorilor” a declarat că Marian Iancu e „un escroc ordinar”, în timp ce Radu Banciu a primit apelativul „cap pătrat”. ...
14:10
La un pas de tragedie! » Imagini dure la podcastul GSP „2 la 1”: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea” # Gazeta Sporturilor
Florentin Petre, 49 de ani, acum antrenor secund la Dinamo, e invitatul ediției #24 a podcastului GSP „2 la 1”, format realizat de Alexandru Barbu și Raul Rusescu. Episodul va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor, precum și pe GSP.ro, începând de vineri, ora 18:00.Prezent în studioul Gazetei Sporturilor, Petre a relatat incidentul dramatic din 2001, când a driblat miraculos o tragedie. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.