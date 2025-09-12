Bursele europene au închis în creștere, euro s-a apreciat după decizia BCE de menținere a dobânzilor neschimbate și datele privind inflația din SUA

14:40

Consiliul de Administrație al companiei de stat Electrocentrale București (ELCEN), cel mai mare producător de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, s-a întrunit de urgență și a decis numirea ca director general interimar a lui Mihai Volf, director pentru Juridic și Achiziții al ELCEN.