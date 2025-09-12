DOCUMENT&VIDEO Un fost tenor a câștigat licitația pentru studiul de fezabilitate al Cartierului Energiei din Capitală, ce va grupa companiile și instituțiile de stat din sector

14:10

Investițiile de la zero ar urma să beneficieze de credit fiscal (deduceri masive din impozitul pe profit) și garanții de stat, iar cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare ar urma să aibă o deductibilitate de până la 200%, propune PSD în programul de relansare a economiei prezentat astăzi. Acesta promite o revenire a creșterii economice peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, precum și crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele vizate, și mizează semnificativ pe credit fiscal și granații de stat pentru a stimula investițiile.