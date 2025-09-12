Revolut intră in top 5 bănci din Italia
Profit.ro, 12 septembrie 2025 12:50
Banca digitală Revolut a anunțat că a depășit 4 milioane de clienți în Italia, plasându-se printre primele cinci bănci italiene ca număr de clienți, după ce s-a clasat și pe primul loc printre băncile străine care operează în țară, scrie presa italiană.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0694 lei, de la 5,0707 lei, înregistrat joi.
13:10
Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro în perioada ianuarie – iulie # Profit.ro
Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro, în perioada ianuarie – iulie, până la 220,157 miliarde euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).
13:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită îîn Statele Unite ale Americii, anunță că a avut întâlniri cu marii finanțatori de pe Wall Street, instituții financiare care au sprijinit constant accesul României pe piețele internaționale, cât și dezvoltarea pieței titlurilor de stat
Acum 30 minute
13:00
Ministerul Energiei pregătește schimbarea legii pentru a amâna închiderea termocentralelor pe cărbune ale României și a exploatărilor miniere ce le alimentează # Profit.ro
Ministerul Energiei are deadline luna viitoare pentru a prezenta în Guvern un proiect de lege de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, pentru amânarea termenului de închidere a termocentralelor pe lignit ale României și a exploatărilor miniere ce le alimentează cu combustibil, prevăzut de OUG menționată.
Acum o oră
12:50
Banca digitală Revolut a anunțat că a depășit 4 milioane de clienți în Italia, plasându-se printre primele cinci bănci italiene ca număr de clienți, după ce s-a clasat și pe primul loc printre băncile străine care operează în țară, scrie presa italiană.
12:30
Comisia Federală pentru Comerț a SUA (FTC) a anunțat că a demarat o investigație asupra a șapte companii, printre care Alphabet, Meta și OpenAI, pentru a evalua modul în care acestea testează, monitorizează și gestionează riscurile potențiale ale chatboturilor AI destinate consumatorilor, relatează Reuters.
Acum 2 ore
12:10
ELCEN a anulat evenimentul de prezentare a planului de a încălzi geotermal Bucureștiul alături de americani, după punerea sub control judiciar a șefului companiei # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN) a Ministerului Energiei, cel mai mare producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire (SACET) al Capitalei, totodată unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, a anulat evenimentul programat pe 29 septembrie la care urma să prezinte oficial un proiect anunțat mai demult, de exploatare a resurselor de energie geotermală de lângă București, prin utilizarea ei în SACET.
11:50
Producătorii și magazinele vor trebui să reducă risipa de haine și mâncare. Surplusul de hrană nevândut ar putea fi donat, arată o Directivă UE # Profit.ro
Proiectul de directivă pentru reducerea rispei alimentare și a deșeurilor din industria textilă a fost propus de Comisia Europeană încă din anul 2023, iar acum a trecut de faza finală de aprobare, primind „undă verde” de la europarlamentari, în a doua lectură, în sesiunea plenară a Parlamentului de la Strasbourg.
11:40
În semestrul I al acestui an, au fost date în folosință 24.609 de locuințe, în scădere cu 1.327 de locuințe, față de semestrul I 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
11:40
Lanțul românesc de cinematografe Happy Cinema se extinde cu un un nou cinematograf în Arad, în cadrul Agora Mall.
11:30
Economia Franței se confruntă cu un risc major, dincolo de turbulențele politice - analiști # Profit.ro
După ce prim-ministrul Franței a fost demis prin vot parlamentar, un succesor a fost instalat și țara a traversat noi proteste, atenția investitorilor se mută asupra unei probe decisive: actualizările ratingului de credit, transmite CNBC.
Acum 4 ore
11:20
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5% în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,918 milioane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:10
Gazele din Marea Neagră, în Parlament: Un proiect de înăsprire a fiscalității și de limitare a libertății de vânzare a producătorilor a primit avize negative de la 3 instituții # Profit.ro
Un proiect de modificare a Legii offshore inițiat în iunie 2025 de mai mulți deputați neafiliați, care înăsprește semnificativ fiscalitatea impusă producătorilor de gaze naturale din Marea Neagră și le limitează libertatea de vânzare a volumelor offshore extrase, a ajuns acum, după vacanța parlamentară, la comisiile de specialitate ale Senatului, cu 3 avize negative de la instituțiile avizatoare.
11:00
Cel mai folosit serviciu de e-mail, deținut de Google, oferă acum utilizatorilor o modalitate de a vedea mai bine mesajele care confirmă comenzi și livrări de produse.
10:50
Câștigul salarial mediu net a fost 5.517 lei, în luna iulie 2025, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna iunie 2025, iar câștigul salarial mediu brut a fost 9.201 lei, cu 45 lei (-0,5%) mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de statistică (INS).
10:40
O femeie a fost depistată la intrarea în Parlament, având șase cuțite asupra sa. Polițiștii și jandarmii fac verificări.
10:40
Casalux.ro - Tendințe pentru 2026 în decorațiuni interioare, de la Paris Design Week FOTO # Profit.ro
Esența tendințelor de acum în design interior și decorațiuni merge într-o singură direcție: construirea unui ACASĂ cât mai personal.
10:30
Tremuratul la câini este un comportament care poate stârni îngrijorare din partea noastră, mai ales când apare brusc sau fără o cauză evidentă. În realitate, există mai multe motive pentru care un câine poate tremura: unele complet inofensive, altele care necesită intervenție veterinară.
10:20
De ce oamenii consumă mai mult zahăr, potrivit oamenilor de știință. Înghețata, deserturile congelate și băuturile super-răcoritoare capătă un farmec aparte în zilele toride de vară. Pe măsură ce schimbările climatice aduc temperaturi tot mai ridicate, americanii consumă din ce în ce mai multe astfel de produse, arată o nouă cercetare, cu consecințe îngrijorătoare pentru sănătate.
10:00
Pentru mulți grădinari, luna septembrie înseamnă sfârșitul sezonului de vară și începutul pregătirilor pentru iarnă. Totuși, grădina nu trebuie lăsată goală, pentru că există destule legume care se pot planta în această perioadă. Unele sunt plante cu creștere rapidă, care oferă recolte înainte de venirea înghețului, iar altele rezistă bine la frig și îți pot asigura verdețuri proaspete chiar și în zilele reci.
09:50
Cea mai interesantă funcție a căștilor AirPods Pro 3 nu va fi disponibilă în Uniunea Europeană de la început # Profit.ro
Apple a prezentat marți noile căști AirPods Pro 3, care oferă o serie întreagă de noutăți și îmbunătățiri, însă nu toate acestea vor putea fi folosite și în Europa, cel puțin la început.
09:40
Renato Viola din Salerno, unul dintre cei mai apreciați „maeștri pizzaioli” din Italia, a creat pizza Louis XIII (sau „Luigi XIII”), considerată cea mai scumpă pizza din lume.
09:30
În semestrul I al anului, investițiile nete realizate în economia națională au însumat 83,813 miliarde lei, în creștere cu 1%, comparativ cu semestrul I 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
09:30
INEDIT Albania numește un ministru generat de inteligența artificială care se va ocupa de achizițiile publice, pentru a elimina corupția # Profit.ro
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat numirea unui ministru generat de inteligența artificială (AI) - o premieră mondială - care va fi responsabil de achizițiile publice, scopul fiind eliminarea oricăror tentative de corupție, relatează AFP.
09:30
Mult-întâziata centrală nouă de la Iernut: Constructorul spaniol Duro Felguera ia în calcul să dea în judecată Romgaz, după ce a primit notificare de reziliere a contractului # Profit.ro
Constructorul spaniol Duro Felguera a anunțat că ia în calcul să dea în judecată compania românească de stat Romgaz, după ce aceasta i-a transmis notificare de reziliere a contractului încheiat în 2023, de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei centrale noi de producție de energie pe gaze de la Iernut, de 430 MW, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020.
Acum 6 ore
09:20
A fost deshis ultimul testament al lui Giorgio Armani. Legendarul designer a lăsat două testamente secrete, documentele fiind fost scrise de mână și sigilate. Primul este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie. Ambele testamente au fost deschise marți, 9 septembrie, în fața moștenitorilor desemnați și a notarului Elena Terrenghi, transmite La Stampa, citată de Rador.
09:00
Vinul zilei: un cupaj roșu rubiniu din Cabernet Sauvignon, Merlot și Syrah. Elegant și intens, cu arome de mure, cireșe, lemn dulce și tabac, savuros alături de carne roșie, lasagna sau paste # Profit.ro
Recomandarea de azi, Ninfa de la crama Velenosi, este un cupaj roșu italian intens și elegant, cotat cu 99 de puncte Luca Maroni.
09:00
Notificările pot fi utile sau obositoare, în funcție de filtrare. Începe cu principiul că pe ceas ajung doar cele care cer atenție rapidă. Restul rămân pe telefon. În aplicația Watch, secțiunea Notifications îți arată fiecare aplicație în parte. Dezactivează Mirror iPhone pentru aplicațiile irelevante pe încheietură, cum ar fi promoțiile sau jocurile.
08:50
DIGI a angajat consultantul Rotschild pentru a explora o listare la bursă a operațiunilor sale din Spania # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi începe pregătirile pentru debutul la bursă al filialei sale din Spania, vizând o listare în 2026, scrie publicația spaniolă Expansion.
08:50
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Profit.ro
Fostul președinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, informează AFP.
08:30
Economia SUA dă primele semne de slăbiciune, spune FMI. Tarifele pot alimenta riscuri inflaționiste # Profit.ro
Economia Statelor Unite începe să arate primele tensiuni după ani de rezistență, cu o cerere internă în moderare și o încetinire a creșterii locurilor de muncă, a declarat joi Fondul Monetar Internațional, citat de Reuters.
08:20
Rusia și aliatul său cheie, Belarus, vor începe exerciții militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spațiul său aerian, transmite AFP.
08:20
Modelul Series X lasă sub 800 GB liberi, iar Series S coboară la circa 360 GB. Un SSD extern rezolvă rapid problema și scurtează migrarea jocurilor între console.
08:10
Acțiunile Oracle scad, după ascensiunea record alimentată de AI spre clubul companiilor de 1.000 de miliarde de dolari # Profit.ro
Acțiunile Oracle au scăzut cu circa 4%, după creșterea spectaculoasă de 35,9% din ședința precedentă, care a dus compania aproape de pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră și pe cofondatorul Larry Ellison aproape de titlul de cel mai bogat om din lume, transmite Reuters.
08:00
Două oferte pentru flota de camioane și remorci a Poștei Române. Buget - peste 25 milioane lei # Profit.ro
Asocierile formate din MHS Truck&Bus (lider) și BCR Leasing și Daimler Truck&Bus Romania (lider), Raiffeisen Broker de Asigurare și Raiffeisen Leasinng s-au înscris la o licitație organizată de Poșta Română pentru finanțarea prin leasing financiar a 24 autocamioane de 18-20 tone și 12 remorci de 18 tone pentru o perioadă de 4 ani (cu dobândă fixă și avans zero), precum și servicii de asigurare CASCO pentru 4 ani și servicii de asigurare RCA pentru 12 luni.
08:00
Nicușor Dan, despre România ca stat eșuat: Sunt o grămadă de instituții care nu funcționează, e un stat în care nu există suficientă grijă față de interacțiunea cu cetățeanul, care nu are strategiile fundamentale # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat dacă astăzi România este un stat eșuat, că sunt o grămadă de instituții care nu funcționează și e un stat în care nu există suficientă grijă față de interacțiunea cu cetățeanul, un stat care nu are strategiile fundamentale, acestea fiind părți de eșec, importante.
08:00
Uniunea Europeană își păstrează obiectivul de a elimina complet importurile de petrol și gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, a declarat comisarul european pentru Energie Dan Jorgensen, după o întâlnire la Bruxelles cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, transmite Reuters.
08:00
Parteneriatul dintre Volkswagen și Rivian pentru dezvoltarea de software dedicat mașinilor electrice se extinde și pe zona de achiziții, după cum au anunțat cele două companii în cadrul Summitu-ului Semiconductorilor desfășurat la Munchen, în marja IAA Mobility.
07:50
IGSU a anulat o licitație pentru 300 de containere destinate activităților de decontaminare chimică, biologică și nucleară # Profit.ro
Inspectoratul General pentru Situații Urgență (IGSU) a anulat o licitație pentru achiziționarea a 300 de containere destinate activităților de decontaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN), bugetul alocat procedurii fiind estimat la 360 milioane de euro, fără TVA.
07:40
DOCUMENT Subscrierile asigurătorului de stat Eximasig au scăzut cu 7,7%, în timp ce profitul net a urcat # Profit.ro
Eximasig, companie controlată indirect de stat, a subscris în prima jumătate a acestui prime de asigurare de 32,24 milioane de lei, în scădere cu 7,7% față de iunie 2024, în timp ce profitul net a urcat de 11,94 milioane de lei la 13,22 milioane de lei.
07:30
IFN-ul controlat de fiica cea mai mică a lui Dan Voiculescu taie 2,1 milioane de lei din capital pentru acoperirea parțială a pierderilor # Profit.ro
Maimaicredit IFN, controlat de Dana Voiculescu, fiica cea mai mică a lui Dan Voiculescu, și-a diminuat capitalul social cu 2,1 milioane de lei, la un milion de lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile ale societății.
Acum 8 ore
07:20
Basarabia se pregătește de prima iarnă fără energie la preț preferențial din România, după 3 ani. Singura linie de înaltă de tensiune pentru import – risc de atacuri rusești # Profit.ro
Republica Moldova se pregătește de prima iarnă în care nu va mai beneficia de importuri de energie electrică din România la preț reglementat preferențial, legislația românească care prevedea această formă de sprijin ieșind din vigoare de la 1 iulie, odată cu eliminarea întregului sistem românesc de plafonare a prețurilor finale.
07:10
Metaminds va furniza Registrului Comerțului o platformă integrată de gestionare a fluxului de documente. Cât va încasa compania # Profit.ro
Metaminds a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație a Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru infrastructură hardware, software și de comunicații și upgrade tehnologic. Estimat la 73,76 milioane de lei, fără TVA, pentru 12 luni, contractul a fost 73,5 milioane de lei, fără TVA.
07:00
Secretele Renault Group, dezvăluite de directorul de programe: "Viitorul Clio va fi electric. Lucrăm la o nouă platformă pentru Megane și Scenic" # Profit.ro
Renault mizează în continuare pe propulsia cu combustie, cel puțin pentru unul dintre modelele sale, într-un moment în care industria auto se îndreaptă către electrificare și nu mai investește în noi modele cu benzină. Dar compania franceză nu abandonează investițiile în mașini electrice sau în cele hibrid. Profit.ro a aflat câteva dintre secretele grupului care deține și marca Dacia, de la unul dintre top managerii companiei.
06:30
Bursele europene au închis în creștere, euro s-a apreciat după decizia BCE de menținere a dobânzilor neschimbate și datele privind inflația din SUA # Profit.ro
Piețele de acțiuni europene au închis în teritoriu pozitiv, pe fondul deciziei Băncii Centrale Europene de a menține dobânda cheie și al publicării în SUA a datelor privind inflația, transmite CNBC.
06:20
Prețurile de consum în SUA au urcat peste așteptări în august, iar creșterea anuală a inflației a fost cea mai mare din ultimele șapte luni, taxele vamale anunțate de președintele Trump afectând costul mărfurilor importate, transmite Reuters.
Acum 12 ore
01:30
DOCUMENT&VIDEO Un fost tenor a câștigat licitația pentru studiul de fezabilitate al Cartierului Energiei din Capitală, ce va grupa companiile și instituțiile de stat din sector # Profit.ro
Un consorțiu format dintr-o companie de arhitectură și una de inginerie și consultanță tehnică, ambele românești, controlate de un antreprenor din domeniul proiectării ce are și studii teologice de muzică, profesând timp de mulți ani ca tenor de operă, a câștigat licitația de contractare a studiului de fezabilitate al proiectului imobiliar ″Cartierul Energiei″.
01:10
Inflația a crescut accelerat în august, peste așteptările analiștilor, care acum se așteaptă la o rată de două cifre la început de toamnă. BCR a crescut prognoza pentru finele anului cu aproape 1 punct procentual.
01:10
România își propune să investească peste jumătate de miliard de lei în 2025 în proiectul noii fabrici de pulberi de muniție la care se va asocia cu gigantul german Rheinmetall # Profit.ro
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul acesta al companiei de stat din industria apărării Pirochim SA Victoria, controlată de Ministerul Economiei, prevede cheltuieli pentru investiții în valoare de 575 milioane lei, potrivit ordinului de aprobare a documentului, proaspăt intrat în vigoare, cu mai puțin de 4 luni înainte de sfârșitul anului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.