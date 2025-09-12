Revolut intră in top 5 bănci din Italia

07:00

Renault mizează în continuare pe propulsia cu combustie, cel puțin pentru unul dintre modelele sale, într-un moment în care industria auto se îndreaptă către electrificare și nu mai investește în noi modele cu benzină. Dar compania franceză nu abandonează investițiile în mașini electrice sau în cele hibrid. Profit.ro a aflat câteva dintre secretele grupului care deține și marca Dacia, de la unul dintre top managerii companiei.