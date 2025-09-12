Lidl lansează o campanie prin care primești bani în plus dacă returnezi ambalaje SGR
Profit.ro, 12 septembrie 2025 15:50
Lidl derulează o campanie în perioada 15 – 17 septembrie 2025 prin care clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în campanie în aceeași perioadă, împreună cu cardul Lidl Plus, primesc în aplicație un cupon de cumpărături în valoare de până la 25 de lei.
Acum 30 minute
16:00
CNAIR a semnat contractul pentru construcția lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA), iar asocierea are la dispoziție 24 de luni pentru a finaliza cei 39,7 km de la Salonta la Chișineu Cris.
16:00
ANALIZĂ 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare. Prețuri și cu 40% mai mari în cartierele care au reprezentat “vârful de lance” al dezvoltării rezidențiale # Profit.ro
Aproximativ 63.000 de locuințe au fost construite în ultimii cinci ani în București, acestea având o pondere de 20% în totalul livrat la nivel național. Sectorul 4 a fost motorul care a susținut dezvoltarea imobiliară a Capitalei din 2020 și până în prezent. Următoarele două epicentre de creștere au fost Sectoarele 3 și 6.
Acum o oră
15:50
15:40
Danemarca intenționează să achiziționeze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziție de armament din istoria țării, a anunțat vineri ministrul Apărării, invocând situația dificilă din punct de vedere al securității, relatează Reuters.
15:40
Fondul Monetar Internațional previzionează că economia României va crește în 2025 cu 1%, iar în 2026 cu 1,4%, estimări în scădere comparativ cu cele din primăvară, de 1,6% și, respectiv 2,8%.
Acum 2 ore
15:20
Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez FOTO # Profit.ro
Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez, printr-un program-pilot care va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton, din localitatea Blanc-Mesnil, din regiunea Île-de-France, la nord-est de Paris. Programul-pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a, informează Ambasada României în Franța.
15:10
ULTIMA ORĂ ArcelorMittal oprește definitiv producția la fabrica din Hunedoara. Salariații disponibilizați vor primi plăți compensatorii # Profit.ro
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, a anunțat compania.
15:10
Republica Moldova: Toamna spionilor, războiul sondajelor false și primari interziși în România # Profit.ro
Cele mai importante știri din 11 septembrie din Republica Moldova.
15:00
Nostalgia TV lansează grila de toamnă. Seriale care au scris istorie și premiere așteptate # Profit.ro
Toamna aceasta, Nostalgia TV, televiziune ce face parte din portofoliul Clever Group, îi poartă pe telespectatori într-o călătorie în timp, acolo unde amintirile copilăriei, serile de familie și emoția poveștilor clasice revin la viață.
15:00
ULTIMA ORĂ Fidelis – oferta lunii septembrie de titluri de stat pentru populație adună subscrieri semnificativ mai mari decât la exercițiile din vară. Preferință clară pentru titlurile denominate în euro # Profit.ro
Obligațiunile guvernamentale puse în vânzare de Ministerul Finanțelor au avut o căutare bună și s-au apropiat de reperul unei tranșe de la FMI de la sfârșitul anilor ’90. Investitorii au fugit, totuși, de scadențele lungi la lei.
14:50
FOTO VIDEO Controale cu 120 de inspectori Antifraudă în trei complexuri comerciale și logistice din București și Ilfov # Profit.ro
ANAF a inițiat acțiuni de control în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților ilicite asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat, anunță Fiscul. La controale, începute în data de 10 septembrie, participă 120 de inspectori antifraudă.
Acum 4 ore
14:10
VIDEO Profit.ro Live TV – Alexandra Boroș, co-fondatoare SQB Robotics: Avem potențialul să ne transformăm într-un unicorn. Suntem în curs de a atrage 500.000 de euro. Vizăm și extinderea în Emirate # Profit.ro
Modelul de business al SQB Robotics s-a schimbat din vânzarea de magazine automatizate în închirierea acestora, compania pregătește trei noi locații în România și lansează o nouă linie de business sub brandul Proximart. Start-up-ul a investit deja 100.000 de euro în dezvoltarea tehnologiei și se află în procesul de atragere a unei finanțări de 500.000 de euro de la business angels. Extinderea internațională vizează Emiratele Arabe Unite, unde există deja o cultură puternică a adoptării roboților și a inteligenței artificiale.
13:50
FMI se așteaptă la o creștere graduală a economiei României și la reducerea inflației până la finalul lui 2026 # Profit.ro
Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esențială pentru contracararea extinderii deficitelor gemene, în timp ce inflația va rămâne temporar la un nivel ridicat, înainte de a scădea sub marja de toleranță a BNR, până la finalul lui 2026, se arată în concluziile vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional, după consultările cu autoritățile române în baza Articolului IV.
13:50
Explicația Ryanair după ce a tăiat două milioane de locuri de la zborurile din Spania. Acum intenționează să taie încă un milion # Profit.ro
Operatorul aerian irlandez este nemulțumit de creșterea cu 6,5% a taxelor pentru pasageri și spune că vizează reducerea zborurilor de pe aeroporturi regionale spaniole, inclusiv din Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife din Insulele Canare, scriu Financial Times și Reuters.
13:50
Creatorul de modă Giorgio Armani a dat instrucțiuni fundației care controlează grupul de lux pe care l-a înființat să vândă în următoarele 18 luni o participație de 15%, și apoi să renunțe la încă 30-55%, sau să listeze compania, în următorii cinci ani, transmite Reuters.
13:30
Apple și Samsung nu reușesc să concureze eficient cu producătorii chinezi de smartwatch-uri și brățări inteligente, care sunt dispuși să vândă cu o marjă mai mică de profit.
13:30
Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, își continuă expansiunea și inaugurează restaurantul cu numărul 110 din țară.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0694 lei, de la 5,0707 lei, înregistrat joi.
13:10
Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro în perioada ianuarie – iulie # Profit.ro
Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro, în perioada ianuarie – iulie, până la 220,157 miliarde euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).
13:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită îîn Statele Unite ale Americii, anunță că a avut întâlniri cu marii finanțatori de pe Wall Street, instituții financiare care au sprijinit constant accesul României pe piețele internaționale, cât și dezvoltarea pieței titlurilor de stat
13:00
Ministerul Energiei pregătește schimbarea legii pentru a amâna închiderea termocentralelor pe cărbune ale României și a exploatărilor miniere ce le alimentează # Profit.ro
Ministerul Energiei are deadline luna viitoare pentru a prezenta în Guvern un proiect de lege de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, pentru amânarea termenului de închidere a termocentralelor pe lignit ale României și a exploatărilor miniere ce le alimentează cu combustibil, prevăzut de OUG menționată.
12:50
Banca digitală Revolut a anunțat că a depășit 4 milioane de clienți în Italia, plasându-se printre primele cinci bănci italiene ca număr de clienți, după ce s-a clasat și pe primul loc printre băncile străine care operează în țară, scrie presa italiană.
12:30
Comisia Federală pentru Comerț a SUA (FTC) a anunțat că a demarat o investigație asupra a șapte companii, printre care Alphabet, Meta și OpenAI, pentru a evalua modul în care acestea testează, monitorizează și gestionează riscurile potențiale ale chatboturilor AI destinate consumatorilor, relatează Reuters.
Acum 6 ore
12:10
ELCEN a anulat evenimentul de prezentare a planului de a încălzi geotermal Bucureștiul alături de americani, după punerea sub control judiciar a șefului companiei # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN) a Ministerului Energiei, cel mai mare producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire (SACET) al Capitalei, totodată unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, a anulat evenimentul programat pe 29 septembrie la care urma să prezinte oficial un proiect anunțat mai demult, de exploatare a resurselor de energie geotermală de lângă București, prin utilizarea ei în SACET.
11:50
Producătorii și magazinele vor trebui să reducă risipa de haine și mâncare. Surplusul de hrană nevândut ar putea fi donat, arată o Directivă UE # Profit.ro
Proiectul de directivă pentru reducerea rispei alimentare și a deșeurilor din industria textilă a fost propus de Comisia Europeană încă din anul 2023, iar acum a trecut de faza finală de aprobare, primind „undă verde” de la europarlamentari, în a doua lectură, în sesiunea plenară a Parlamentului de la Strasbourg.
11:40
În semestrul I al acestui an, au fost date în folosință 24.609 de locuințe, în scădere cu 1.327 de locuințe, față de semestrul I 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
11:40
Lanțul românesc de cinematografe Happy Cinema se extinde cu un un nou cinematograf în Arad, în cadrul Agora Mall.
11:30
Economia Franței se confruntă cu un risc major, dincolo de turbulențele politice - analiști # Profit.ro
După ce prim-ministrul Franței a fost demis prin vot parlamentar, un succesor a fost instalat și țara a traversat noi proteste, atenția investitorilor se mută asupra unei probe decisive: actualizările ratingului de credit, transmite CNBC.
11:20
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5% în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,918 milioane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:10
Gazele din Marea Neagră, în Parlament: Un proiect de înăsprire a fiscalității și de limitare a libertății de vânzare a producătorilor a primit avize negative de la 3 instituții # Profit.ro
Un proiect de modificare a Legii offshore inițiat în iunie 2025 de mai mulți deputați neafiliați, care înăsprește semnificativ fiscalitatea impusă producătorilor de gaze naturale din Marea Neagră și le limitează libertatea de vânzare a volumelor offshore extrase, a ajuns acum, după vacanța parlamentară, la comisiile de specialitate ale Senatului, cu 3 avize negative de la instituțiile avizatoare.
11:00
Cel mai folosit serviciu de e-mail, deținut de Google, oferă acum utilizatorilor o modalitate de a vedea mai bine mesajele care confirmă comenzi și livrări de produse.
10:50
Câștigul salarial mediu net a fost 5.517 lei, în luna iulie 2025, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna iunie 2025, iar câștigul salarial mediu brut a fost 9.201 lei, cu 45 lei (-0,5%) mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de statistică (INS).
10:40
O femeie a fost depistată la intrarea în Parlament, având șase cuțite asupra sa. Polițiștii și jandarmii fac verificări.
10:40
Casalux.ro - Tendințe pentru 2026 în decorațiuni interioare, de la Paris Design Week FOTO # Profit.ro
Esența tendințelor de acum în design interior și decorațiuni merge într-o singură direcție: construirea unui ACASĂ cât mai personal.
10:30
Tremuratul la câini este un comportament care poate stârni îngrijorare din partea noastră, mai ales când apare brusc sau fără o cauză evidentă. În realitate, există mai multe motive pentru care un câine poate tremura: unele complet inofensive, altele care necesită intervenție veterinară.
Acum 8 ore
10:20
De ce oamenii consumă mai mult zahăr, potrivit oamenilor de știință. Înghețata, deserturile congelate și băuturile super-răcoritoare capătă un farmec aparte în zilele toride de vară. Pe măsură ce schimbările climatice aduc temperaturi tot mai ridicate, americanii consumă din ce în ce mai multe astfel de produse, arată o nouă cercetare, cu consecințe îngrijorătoare pentru sănătate.
10:00
Pentru mulți grădinari, luna septembrie înseamnă sfârșitul sezonului de vară și începutul pregătirilor pentru iarnă. Totuși, grădina nu trebuie lăsată goală, pentru că există destule legume care se pot planta în această perioadă. Unele sunt plante cu creștere rapidă, care oferă recolte înainte de venirea înghețului, iar altele rezistă bine la frig și îți pot asigura verdețuri proaspete chiar și în zilele reci.
09:50
Cea mai interesantă funcție a căștilor AirPods Pro 3 nu va fi disponibilă în Uniunea Europeană de la început # Profit.ro
Apple a prezentat marți noile căști AirPods Pro 3, care oferă o serie întreagă de noutăți și îmbunătățiri, însă nu toate acestea vor putea fi folosite și în Europa, cel puțin la început.
09:40
Renato Viola din Salerno, unul dintre cei mai apreciați „maeștri pizzaioli” din Italia, a creat pizza Louis XIII (sau „Luigi XIII”), considerată cea mai scumpă pizza din lume.
09:30
În semestrul I al anului, investițiile nete realizate în economia națională au însumat 83,813 miliarde lei, în creștere cu 1%, comparativ cu semestrul I 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
09:30
INEDIT Albania numește un ministru generat de inteligența artificială care se va ocupa de achizițiile publice, pentru a elimina corupția # Profit.ro
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat numirea unui ministru generat de inteligența artificială (AI) - o premieră mondială - care va fi responsabil de achizițiile publice, scopul fiind eliminarea oricăror tentative de corupție, relatează AFP.
09:30
Mult-întâziata centrală nouă de la Iernut: Constructorul spaniol Duro Felguera ia în calcul să dea în judecată Romgaz, după ce a primit notificare de reziliere a contractului # Profit.ro
Constructorul spaniol Duro Felguera a anunțat că ia în calcul să dea în judecată compania românească de stat Romgaz, după ce aceasta i-a transmis notificare de reziliere a contractului încheiat în 2023, de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei centrale noi de producție de energie pe gaze de la Iernut, de 430 MW, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020.
09:20
A fost deshis ultimul testament al lui Giorgio Armani. Legendarul designer a lăsat două testamente secrete, documentele fiind fost scrise de mână și sigilate. Primul este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie. Ambele testamente au fost deschise marți, 9 septembrie, în fața moștenitorilor desemnați și a notarului Elena Terrenghi, transmite La Stampa, citată de Rador.
09:00
Vinul zilei: un cupaj roșu rubiniu din Cabernet Sauvignon, Merlot și Syrah. Elegant și intens, cu arome de mure, cireșe, lemn dulce și tabac, savuros alături de carne roșie, lasagna sau paste # Profit.ro
Recomandarea de azi, Ninfa de la crama Velenosi, este un cupaj roșu italian intens și elegant, cotat cu 99 de puncte Luca Maroni.
09:00
Notificările pot fi utile sau obositoare, în funcție de filtrare. Începe cu principiul că pe ceas ajung doar cele care cer atenție rapidă. Restul rămân pe telefon. În aplicația Watch, secțiunea Notifications îți arată fiecare aplicație în parte. Dezactivează Mirror iPhone pentru aplicațiile irelevante pe încheietură, cum ar fi promoțiile sau jocurile.
08:50
DIGI a angajat consultantul Rotschild pentru a explora o listare la bursă a operațiunilor sale din Spania # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi începe pregătirile pentru debutul la bursă al filialei sale din Spania, vizând o listare în 2026, scrie publicația spaniolă Expansion.
08:50
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Profit.ro
Fostul președinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, informează AFP.
08:30
Economia SUA dă primele semne de slăbiciune, spune FMI. Tarifele pot alimenta riscuri inflaționiste # Profit.ro
Economia Statelor Unite începe să arate primele tensiuni după ani de rezistență, cu o cerere internă în moderare și o încetinire a creșterii locurilor de muncă, a declarat joi Fondul Monetar Internațional, citat de Reuters.
Acum 12 ore
08:20
Rusia și aliatul său cheie, Belarus, vor începe exerciții militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spațiul său aerian, transmite AFP.
