Lidl lansează o campanie prin care primești bani în plus dacă returnezi ambalaje SGR

12:10

Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN) a Ministerului Energiei, cel mai mare producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire (SACET) al Capitalei, totodată unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, a anulat evenimentul programat pe 29 septembrie la care urma să prezinte oficial un proiect anunțat mai demult, de exploatare a resurselor de energie geotermală de lângă București, prin utilizarea ei în SACET.