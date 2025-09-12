Occidentul trage cu rachete scumpe în dronele de carton ale Rusiei. Noul tip de război și lecția primită de NATO de la Ucraina

20:10

Activistul conservator Charlie Kirk, care a murit după ce a fost împușcat miercuri, în timpul ce rostea un discurs la Universitatea Utah Valley, s-a remarcat prin declarațiile sale radicale ce păreau menite să-i provoace pe cei care nu erau de acord cu el. El era un adept al armelor și considera că prețul unor decese … The post Cele mai controversate cuvinte pe care le-a spus Charlie Kirk: „Merită să avem câteva decese prin împușcare în fiecare an” appeared first on spotmedia.ro.