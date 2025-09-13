Horoscop de weekend: 13 – 14 septembrie
SportMedia, 13 septembrie 2025 02:20
Horoscop de weekend pentru zilele de 13 si 14 septembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 13 – 14 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
02:20
Superbacteriile ar putea ucide milioane de oameni până în 2050. Dar e posibil să avem de 100 de ani tratamentul # SportMedia
Antibioticele, miraculoasele medicamente care au revoluționat medicina în secolul XX, își pierd rapid puterea. Însă un tratament uitat, descoperit pentru prima dată în urmă cu mai bine de un secol, oferă speranță. Până în 2050, „superbacteriile” rezistente la medicamente ar putea ucide până la 10 milioane de oameni pe an, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății … The post Superbacteriile ar putea ucide milioane de oameni până în 2050. Dar e posibil să avem de 100 de ani tratamentul appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Ultimul lucru de care ai nevoie e să rătăcești un lucru, mai ales când ești pe fugă și dacă este foarte valoros. Dar dacă te pricepi să cauți metodic, ai șanse mari să-l găsești mai ușor. Un telefon mobil rătăcit prin casă mai poate fi găsit dacă nu e închis, dar cheile, cardul, buletinul sau … The post Cum să găsești obiectele pierdute: 6 metode care dau rezultate appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Un studiu suedez de 15 ani arată clar ce alimente cresc riscul de demență și boli de inimă. Ce ar trebui să mănânci # SportMedia
Alimentația joacă un rol esențial în modul în care bolile cronice se acumulează odată cu înaintarea în vârstă. Un studiu suedez de amploare evidențiază clar faptul că anumite alimente protejează creierul și inima, în timp ce dietele inflamatorii cresc riscurile. În cadrul acestui nou studiu, realizat de Karolinska Institutet și publicat în Nature Aging, cercetătorii … The post Un studiu suedez de 15 ani arată clar ce alimente cresc riscul de demență și boli de inimă. Ce ar trebui să mănânci appeared first on spotmedia.ro.
02:20
A fost nevoie de zeci de bătălii pierdute, de umilințe publice, naționale și internaționale, de compromiterea procesului electoral pentru ca la nivelul elitei politice să se recunoască și să se interiorizeze faptul că România a fost învinsă în confruntarea cu Rusia. După 1990, doctrinarii FSN, moștenitorii Partidului Comunist, aveau nevoie de un mesaj puternic prin … The post Cât de vulnerabilă e România? Dușmanul din interior și cum ne-a adormit Rusia appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Horoscop de weekend pentru zilele de 13 si 14 septembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 13 – 14 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
00:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcție, pe directorul Administrației Naționale ”Apele Române”, Sorin Lucaci. Buzoianu a motivat decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor. ”Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în … The post Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale ”Apele Române” appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Avertismentul unui medic: Observăm o tendință privind consumul de droguri chiar la vârste de sub zece ani # SportMedia
Pericolul privind consumul de droguri ”este la tot pasul”, iar copiii sunt foarte vulnerabili în faţa acestuia, afirmă directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 2, Alexandra Dobre, de profesie medic. Alexandra Dobre subliniază că vârsta la care copiii încep să devină victime ale consumului de stupefiante a … The post Avertismentul unui medic: Observăm o tendință privind consumul de droguri chiar la vârste de sub zece ani appeared first on spotmedia.ro.
00:20
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Poliţiştii ieşeni au precizat, vineri, că au fost sesizaţi cu privire la faptul că în municipiul Iaşi o persoană ar fi prins un porumbel, pe care ulterior … The post Dosar penal la Iași după ce o femeie a prins un porumbel și l-a mâncat appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:20
NATO lansează misiunea “Eastern Sentry” pe flancul estic: Ce s-a întâmplat în Polonia nu a fost un incident izolat. Au fost și în România, Estonia, Letonia și Lituania # SportMedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că incursiunea dronelor rusești în Polonia a reprezentat „cea mai mare încălcare a spațiului aerian al NATO pe care am văzut-o până acum”. El a anunțat într-o conferință de presă lansarea unei misiuni, denumită “Eastern Sentry”, care se va desfășura de-a lungul flancului estic al NATO, relatează … The post NATO lansează misiunea “Eastern Sentry” pe flancul estic: Ce s-a întâmplat în Polonia nu a fost un incident izolat. Au fost și în România, Estonia, Letonia și Lituania appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Plahotniuc ar putea reveni în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare # SportMedia
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care ani de zile a dominat viaţa politică şi economică din Republica Moldova, ar putea reveni în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie. Căutat pentru devalizarea unui miliard de dolari din băncile ţării, el urmează să fie extrădat din Grecia, unde a fost reţinut în … The post Plahotniuc ar putea reveni în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE și SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relațiile tensionate cu președintele Donald Trump. Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, eurodeputații fac presiuni pentru introducerea unei clauze de caducitate … The post Eurodeputații vor să modifice acordul comercial convenit între UE și SUA appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:20
Consultantul fiscal Adrian Bența explică într-un interviu pentru DW de ce majorarea TVA mai mare decât cea asumată de guvernul Bolojan, operată și de guvernul Boc în 2010, ar fi putut salva tăierile din Educație și din Sănătate. Domnule Adrian Bența, o mare parte a populației așteaptă de la Ilie Bolojan „să facă totul“, asemeni … The post Creșterea TVA la 24%, un colac de salvare a crizei bugetare appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că va desfășura trupe ale Gărzii Naționale în orașul Memphis, statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalității care vizează marile orașe din întreaga țară conduse de democrați. ”Mergem în Memphis. Memphis are probleme mari. Primarul este fericit, este un primar democrat (…) Vom rezolva … The post Trump anunță că trimite Garda Națională și în Memphis: Orașul are probleme mari appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România, ocazie cu care va avea întrevederi cu autoritățile de la București. Luni, Mathias Cormann va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan. Potrivit agendei anunțate de Guvern, cei doi oficiali vor discuta la Palatul Victoria, … The post Secretarul general al OCDE vine luni la București. Se întâlnește cu premierul Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:20
Un jucător venit să semneze cu CFR Cluj a fost trimis acasă. Ardelenii au descoperit ca Pape Abou Cisse are probleme la șold și i-au spus că nu va semna contractul, conform Gsp.ro. Pape Abou Cisse, fundaș central senegalez cu piciorul stâng, are o înălțime impresionantă de 1,97 m și 16 selecții la echipa națională. … The post CFR Cluj l-a trimis acasă: Transferul a picat în ultima clipă appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Familiile celor trei tineri români luați de viitură în Italia anul trecut cer despăgubiri de aproape 4 millioane de euro # SportMedia
Familiile celor trei tineri români morţi în 31 mai 2024, după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine, din nord-estul Italiei, au cerut în instanţă despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne şi de la Agenţia Regională de Coordonare a Sănătăţii, pentru prejudiciile … The post Familiile celor trei tineri români luați de viitură în Italia anul trecut cer despăgubiri de aproape 4 millioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că proiectele de spitale care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027. Decizia a fost luată după o întâlnire la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și reprezentanți ai spitalelor și constructorilor. Este vorba … The post Spitalele scoase din PNRR au fost salvate: Finanțarea vine prin Programul Sănătate appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Contract semnat pentru cel mai spectaculos tronson din Autostrada Vestului: pod de 1 km și legătură directă cu Ungaria # SportMedia
CNAIR a făcut un nou pas în dezvoltarea infrastructurii din vestul țării. Compania a semnat contractul pentru lotul 2 al Drumului Expres Arad – Oradea, pe tronsonul Salonta – Chișineu Criș, cu asocierea turco-română Onur Taahhut – Straco Holding. Valoarea lucrărilor este de 2,76 miliarde de lei (fără TVA), iar constructorii au la dispoziție 24 … The post Contract semnat pentru cel mai spectaculos tronson din Autostrada Vestului: pod de 1 km și legătură directă cu Ungaria appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Fanii echipei engleze de fotbal Liverpool sunt nerăbdători să îl vadă pe noul jucător Alexander Isak, transferat printr-o tranzacție record în Premier League, la meciului din acest weekend cu Burnley, dar antrenorul Arne Slot a spus, vineri, că suedezul va fi integrat în echipă în mod gradual, conform agenției Reuters. Isak a venit de la … The post Anunțul făcut de antrenorul lui Liverpool în privința lui Alexander Isak appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, a anunțat, vineri, compania. ”Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiții de piață foarte grele, determinate de prețuri foarte mari la energia electrică … The post ArcelorMittal oprește definitiv producția la fabrica sa din Hunedoara appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Nigerian arestat în București: Refuzat pentru că nu avea bani, a violat o prostituată și a strâns-o de gât # SportMedia
Un nigerian de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a strâns de gât şi a violat o prostituată, după ce aceasta i-a spus să plece când a constatat că bărbatul nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 … The post Nigerian arestat în București: Refuzat pentru că nu avea bani, a violat o prostituată și a strâns-o de gât appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Marius Șumudică și-a găsit echipă după plecarea de la Rapid. Fostul antrenor al Rapidului a purtat în ultima perioadă discuții cu mai multe cluburi din zona Golfului și din Asia, însă, potrivit Eurosport, tehnicianul a ales să continue în China. El urmează să preia banca celor de la Yunnan Yukun, formație unde îi va antrena … The post Marius Șumudică și-a găsit echipă appeared first on spotmedia.ro.
16:20
FMI scade prognoza: Doar 1% creștere economică pentru România în 2025. Care e cel mai important risc # SportMedia
Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a încheiat misiunea de consultări în România cu prognoze mai rezervate decât în primăvară. Experții instituției au revizuit în scădere estimările de creștere economică, atât pentru acest an, cât și pentru 2026. Astfel, PIB-ul României ar urma să avanseze doar cu 1% în 2025, în loc de 1,6% cât se anticipa … The post FMI scade prognoza: Doar 1% creștere economică pentru România în 2025. Care e cel mai important risc appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Sindicatele din administrația locală protestează luni, la București. O delegație va discuta cu Bolojan # SportMedia
Reprezentanți ai principalelor federații sindicale din administrația publică locală vor protesta, luni, 15 septembrie, în Capitală, la adresa măsurilor anunțate de Guvern privind reducerea personalului din acest sector. Potrivit președintelui Sindicatului Național „Forța Legii”, Ringo Dămureanu, o delegație a manifestanților urmează să aibă o discuție cu premierul Ilie Bolojan în aceeași zi. „Este o decizie … The post Sindicatele din administrația locală protestează luni, la București. O delegație va discuta cu Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
16:20
România nu are niciun radar fix: Proiectul cu 400 de camere pe șosele, blocat din lipsă de bani. CNAIR nu a început nici măcar licitația # SportMedia
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar fi trebuit să monteze 400 de radare fixe pe toate drumurile naționale, autostrăzi și șosele expres. Lansat în 2023, proiectul trebuia să fie finalizat încă din vara acestui an, însă nici măcar licitația pentru achiziția echipamentelor nu a început. Motivul este lipsa finanțării, ceea ce face … The post România nu are niciun radar fix: Proiectul cu 400 de camere pe șosele, blocat din lipsă de bani. CNAIR nu a început nici măcar licitația appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Presa americană, despre jucătoarea care a pierdut ultimele două finale de Grand Slam: „Trebuie să asculte sfatul Simonei Halep” # SportMedia
Presa americană consideră că jucătoarea care a pierdut ultimele două finale de Grand Slam trebuie să asculte sfaturile primite din partea Simonei Halep. Amanda Anisimova a cedat în finalele de la Wimbledon și US Open, iar jurnaliștii de la The Tennis Gazette și-au adus aminte de sfatul dat de Simona Halep în urmă cu 6 … The post Presa americană, despre jucătoarea care a pierdut ultimele două finale de Grand Slam: „Trebuie să asculte sfatul Simonei Halep” appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk a fost prins. „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem în custodie”, a spus Trump citat de Fox News. Șeful statului american a adăugat că persoana a fost denunțată de „cineva foarte apropiat ei” și că … The post „Cred că îl avem”: Trump anunță reținerea presupusului ucigaș al lui Charlie Kirk appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Rabla 2025 pornește la drum de luni. Producătorii de mașini critică programul și cer mai mulți bani pentru electrice # SportMedia
Guvernul a aprobat, joi, bugetul Programului Rabla Auto 2025 și lista proiectelor prioritare finanțate din Fondul pentru Mediu. Startul programului se dă luni, 15 septembrie, cu validarea producătorilor auto. Reprezentanții producătorilor și importatorilor de mașini s-au arătat, însă, nemulțumiți de valoarea voucherelor, în special cele pentru autovehiculele electrice, care au fost reduse la jumătate. Etapa … The post Rabla 2025 pornește la drum de luni. Producătorii de mașini critică programul și cer mai mulți bani pentru electrice appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Occidentul trage cu rachete scumpe în dronele de carton ale Rusiei. Noul tip de război și lecția primită de NATO de la Ucraina # SportMedia
Drone rusești ieftine, construite din lemn și spumă, au invadat săptămâna aceasta spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte cu sisteme de armament de milioane de dolari. Acest lucru scoate în evidență lipsa de pregătire a NATO pentru astfel de amenințări. Cel puțin 19 drone au intrat miercuri în Polonia, reprezentând „un test politic … The post Occidentul trage cu rachete scumpe în dronele de carton ale Rusiei. Noul tip de război și lecția primită de NATO de la Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Autoritățile americane au recuperat o pușcă cu repetiție (bolt-action), considerată a fi arma folosită în uciderea activistului conservator Charlie Kirk, într-un atac ce a avut loc miercuri, în timpul unui eveniment universitar în Utah. Charlie Kirk, autor, gazdă de podcast și aliat apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost împușcat mortal cu un singur … The post Ce știm despre arma folosită în asasinarea lui Charlie Kirk appeared first on spotmedia.ro.
14:20
FCSB a stabilit echipa de start pe care o va alinia la următorul meci de campionat. Roș-albaștrii vor juca în deplasare cu Csíkszereda în această rundă, într-un meci în care au două absențe importante. Mihai Popescu este suspendat, în timp ce Adrian Șut nu va putea juca din cauza unei accidentări. De asemenea, Risto Radunović … The post FCSB, înapoi pe teren: Echipa de start stabilită pentru următorul meci appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Universitatea Craiova se concentrează pe pregătirea coordonării echipei în meciurile decisive. Toate acestea pentru că echipa și suporterii săi își doresc rezultate cât mai bune în acest sezon competițional, dar și în următoarele meciuri din Conference League. În acest articol urmărim să subliniem faptul că un rezultat bun pe teren este pregătit cu mult înainte. … The post Universitatea Craiova își îmbunătățește coordonarea înaintea meciurilor decisive appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Schimbări importante la impozitele pe case, terenuri și mașini – majorări semnificative și facilități eliminate # SportMedia
Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului Fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. De asemenea, sunt eliminate multe facilități privind taxele locale atât la persoane fizice, cât și la … The post Schimbări importante la impozitele pe case, terenuri și mașini – majorări semnificative și facilități eliminate appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:20
Un control al Curții de Conturi efectuat la Agenția Națională pentru Sport (ANS) a scos la iveală un caz incredibil. ANS a plătit rente viagere către foști sportivi români care muriseră. Potrivit raportului oficial, citat de Fanatik, ANS a efectuat plăți de peste jumătate de milion de lei în conturile a cinci foști sportivi decedați. … The post Raport oficial: ANS a plătit rente viagere pentru sportivi morți appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI are un clip nou cu criminalul, cere ajutor și promite bani pentru a-l găsi. JD Vance a cărat sicriul (Foto&Video) # SportMedia
Oficialii americani au lansat un apel urgent către populaţie pentru ajutor, în timp ce continuă să-l caute pe criminalul lui Charlie Kirk, dând publicităţii noi imagini de la locul atacului din Utah. La mai bine de 24 de ore după ce Kirk a fost împuşcat în timp ce vorbea în faţa a mii de oameni … The post Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI are un clip nou cu criminalul, cere ajutor și promite bani pentru a-l găsi. JD Vance a cărat sicriul (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Un incident neobișnuit a avut loc, vineri dimineață, la Palatul Parlamentului, unde o femeie de 35 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost oprită la intrare după ce asupra sa au fost descoperite șase cuțite. Potrivit unor surse judiciare citate de ProTV, femeia intenționa să participe la o activitate organizată în Parlament — Forumul … The post O femeie cu șase cuțite voia să intre în Parlament. Era pe o listă AUR appeared first on spotmedia.ro.
12:20
UEFA a modificat regulamentul după protestul public inițiat de FCSB. Campioana României s-a arătat nemulțumită că nu poate adăuga jucători noi pe lista de cupele europene în pauza din iarnă. Drept urmare, UEFA a hotărât să schimbe regulamentul și va putea face o modificare până la etapa a 6-a, în cazul în care va avea … The post Decizia luată de UEFA după protestul făcut de FCSB appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Medicii care nu respectă programul la stat riscă să fie dați afară. Rogobete: Fiecare face ce vrea, cum vrea, când vrea # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va fi declanșat un control tematic la nivel național pentru depistarea medicilor care nu își respectă programul în spitalele publice. Oficialul avertizează că sancțiunea extremă va fi desfacerea contractului de muncă. Rogobete a admis că fenomenul medicilor care lucrează atât la stat, cât și la privat, fără să … The post Medicii care nu respectă programul la stat riscă să fie dați afară. Rogobete: Fiecare face ce vrea, cum vrea, când vrea appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Ziua 1297 Teroare în Herson. Sute de drone asupra Rusiei (Foto & Video). Au început manevrele „Zapad-2025” # SportMedia
Ziua 1297 de război a început cu atacuri aeriene de ambele părți. Forțele ruse au atacat cu drone în timpul nopții unul dintre cartierele de la periferia orașului Herson, în sudul Ucrainei, iar un incendiu a izbucnit într-o clădire rezidențială. Două persoane au fost ucise, iar cinci rănite într-un atac cu rachete lansat dimineață de … The post Ziua 1297 Teroare în Herson. Sute de drone asupra Rusiei (Foto & Video). Au început manevrele „Zapad-2025” appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Un jucător de la FCSB s-a accidentat grav și a primit o veste proastă. Așteptat să revină pe teren în luna octombrie, fundașul central Joyskim Dawa are noi probleme și va absenta o perioadă îndelungată. Potrivit managerului Mihai Stoica, revenirea lui Dawa nu se va mai produce în acest an. Durata totală de recuperare este … The post Accidentare teribilă la FCSB: „Va sta un an de zile” appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Federația Română de Fotbal a alcătuit o listă cu trei nume pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. În condițiile în care selecționerul s-a arătat dispus să plece de la echipa națională, FRF a început deja să caute soluții. Chiar dacă la nivel declarativ FRF încă îl susține pe Lucescu, oficialii de la … The post FRF a făcut lista: Trei soluții pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Ianis Hagi a avut momente dificile în ultimele luni, dar pare că soarele începe să iasă pe strada sa. Fotbalistul român este pregătit să debuteze pentru Alanyaspor în etapa programată în acest final de săptămână. Potrivit presei din Turcia, Ianis ar putea bifa primele minute în confruntarea contra celor de la Konyaspor de sâmbătă. Ianis … The post Ianis Hagi primește vestea pe care o aștepta de 4 luni appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în școli. În unele unități nu mai ajung nici cornul și laptele # SportMedia
Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere. Asta, deși Uniunea Europeană ne dă o parte din bani. Circa 1,9 milioane de elevi din toată țara așteaptă hotărârea … The post Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în școli. În unele unități nu mai ajung nici cornul și laptele appeared first on spotmedia.ro.
10:20
După ce aeronavele sale au interceptat drone în spațiul aerian polonez, în timpul nopții, NATO a încercat să-și liniștească cetățenii, afirmând că totul s-a desfășurat conform planului. Dar analiștii citați de Reuters spun că incidentul a ridicat întrebări importante despre cât de bine este echipată Alianța pentru a face față unor astfel de amenințări. Incidentul … The post Marile dileme privind apărarea NATO împotriva dronelor, după incidentul din Polonia appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Edi Iordănescu a fost întrebat dacă revine la echipa națională a României. Actualmente la Legia Varșovia, Edi Iordănescu a afirmat că nu se pune problema să se întoarcă în România. „Așa s-a spus și când am plecat de la națională, că aș fi avut pe masă un contract pe patru ani, dar iată că acum … The post Edi Iordănescu, întrebat dacă revine la naționala României: Răspunsul antrenorului appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Exclusiv Compania de fum și clădiri imaginare a Sectorului 1: milioane date pe salarii, dar fără proiecte majore pentru cetățeni. George Tuță speră s-o transforme # SportMedia
În 7 ani de existență, Compania de Investiții și Dezvoltare a Sectorului 1 SA (CIDS 1) a „ars” zeci de milioane de lei pe salarii, fără să livreze niciun proiect major. În schimb, a „parcat” niște bani publici, a trăit din dobânzi, a dat salarii generoase când nu avea nimic de făcut și rămâne, în … The post Exclusiv Compania de fum și clădiri imaginare a Sectorului 1: milioane date pe salarii, dar fără proiecte majore pentru cetățeni. George Tuță speră s-o transforme appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Trump nu condamnă Rusia după atacul asupra Poloniei: „S-ar putea să fi fost o greșeală” (Video) # SportMedia
Donald Trump a comentat pentru prima dată public incidentul în care mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. În fața reporterilor, Trump a declarat că „ar fi putut fi o greșeală”, exprimându-și însă frustrarea față de situația tensionată din regiune. „Ar fi putut fi o greșeală. Dar indiferent de asta, nu … The post Trump nu condamnă Rusia după atacul asupra Poloniei: „S-ar putea să fi fost o greșeală” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
08:20
După atacul cu drone rusești, Polonia cere ajutor: militarii merg la instrucție în Ucraina, aliații europeni trimit Rafale și sisteme Patriot # SportMedia
După incursiunea fără precedent a 19 drone rusești în spațiul său aerian, Polonia va trimite militari în Ucraina pentru consultări și instruire anti-drone, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În paralel, premierul polonez Donald Tusk a spus că Franța, Olanda, Marea Britanie și Suedia au promis sprijin militar direct, inclusiv avioane Rafale și sisteme Patriot, … The post După atacul cu drone rusești, Polonia cere ajutor: militarii merg la instrucție în Ucraina, aliații europeni trimit Rafale și sisteme Patriot appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. ”Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet. Acest val de anti-vaccinare, de anti-tehnologie, de anti-medicină până la … The post Ministrul Sănătății: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie (Video) appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: Teoretic, e pregătit, dar nu ar fi un primar mai bun ca mine. Cel mai bun a fost Băsescu, ca să fie foarte clar # SportMedia
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, potenţial candidat la PMB, spune că deputatul USR Cătălin Drulă este pregătit teoretic, însă nu crede că ar fi un primar general mai bun decât el. Ciucu a mai arătat că cel mai bun primar a fost Traian Băsescu. ”Domnul Drulă, din perspectiva mea, şi încerc să fiu cât de … The post Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: Teoretic, e pregătit, dar nu ar fi un primar mai bun ca mine. Cel mai bun a fost Băsescu, ca să fie foarte clar appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.