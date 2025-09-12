ULTIMA ORĂ Fidelis – oferta lunii septembrie de titluri de stat pentru populaţie adună subscrieri semnificativ mai mari decât la exerciţiile din vară. Preferinţă clară pentru titlurile denominate în euro
Primanews.ro, 12 septembrie 2025 15:50
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:00
Acum 4 ore
13:00
FMI se aşteaptă la o creştere graduală a economiei României şi la reducerea inflaţiei până la finalul lui 2026
12:50
Polonia, mesaj pentru Donald Trump după ce preşedintele SUA a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greşeală”
12:50
Franţa şi Germania trimit avioane de luptă pentru protejarea spaţiului aerian polonez
12:40
Femeie prinsă la intrarea în Parlament cu şase cuţite asupra sa / Era înscrisă pe lista AUR pentru un eveniment
Acum 6 ore
11:50
Acum 24 ore
23:40
Nicuşor Dan: „România va începe o creştere vizibilă până cel târziu în 2027. Nu se pune problema de alegeri anticipate”
23:40
România condamnă ferm violarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE
23:20
VIDEO. Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, a fost împuşcat mortal. Se conturează ideea unui asasinat politic
23:20
Ciprian Ciucu, despre alegerile în Capitală: „Nu este vorba despre ce vrea PSD, ci despre respectarea legii. Alegerile trebuie organizate”
23:10
Noul program Rabla Auto pentru persoane fizice a fost aprobat: vouchere mai mici pentru maşinile electrice
23:10
Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal
18:40
Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”. Ce măsuri aduce
18:30
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici, în septembrie şi decembrie. Cine beneficiază de ajutor
Ieri
14:50
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici în septembrie şi decembrie
14:50
Guvern: Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 de lei / Tichete sociale de 500 de lei, pentru elevii defavorizaţi
13:20
Românii trăiesc, în medie, cu 5 ani mai puţin decât restul europenilor. Suntem pe penultimul loc în UE la speranţa de viaţă.
13:20
13:00
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia
10:10
Inflaţia anuală a urcat până aproape de 10%, în august, după creşterea TVA. Cel mai mult s-a scumpit pâinea
01:50
00:20
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea a 19 drone ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul / Cum se apără Moscova
00:10
Nicuşor Dan: România este pregătită să răspundă oricărei ameninţări, nu există motive de îngrijorare pentru populaţie
10 septembrie 2025
20:40
Franţa, paralizată azi de proteste: „Blocaţi totul!” / Mobilizare de amploare a forţelor de ordine / Zeci de persoane reţinute
20:20
La doar o zi după atacul din Qatar, Israelul bombardează intens o altă capitală din regiune
19:50
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul / Cum se apără Moscova
19:40
Prima reacţie a Casei Albe după ce 19 drone ruseşti au intrat în Polonia şi au fost doborâte
18:50
Şedinţă a coaliţiei la Guvern - pe agendă, pachetul de măsuri privind reforma administraţiei locale
18:40
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul
18:40
Spaţiul aerian al României a fost încălcat din nou de drone ruseşti. Nicuşor Dan: Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor / Ce avertizează Ministrul de Externe şi Ministrul Apărării
18:40
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Nicuşor Dan, despre situaţia economică: Mesajul meu este de stabilitate. Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului
13:40
Spaţiul aerian al României a fost încălcat astăzi de drone ruseşti. Nicuşor Dan: Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor / Ce avertizează Ministrul de Externe şi Ministrul Apărării
13:30
VIDEO. Preşedinta Comisiei Europene: Se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială, trebuie să apară o „Europă nouă”
12:50
12:30
Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul
12:30
10:40
Ministrul Economiei a concediat 21 de administratori speciali. Salariile ajungeau şi la 30.000 lei lunar
09:00
Sorin Grindeanu anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică
08:00
Netanyahu afirmă că războiul din Gaza se va încheia 'imediat' dacă Hamas acceptă propunerea lui Trump
07:00
Boloş despre Ciolacu: "Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficitul bugetar". Social democraţii au sărit în apărarea lui Ciolacu
00:00
UPDATE. Explozii în Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas
00:00
9 septembrie 2025
20:10
Guvernul a desecretizat sumele plătite cu zborurile oficiale ale lui Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu: Între decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter
19:40
România primeşte aproape 17 miliarde de euro pentru apărare, prin programul SAFE, a doua cea mai mare alocare după Polonia
18:40
România primeşte aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE, a doua cea mai mare alocare după Polonia
18:40
Toţi ochii sunt în această seară pe Prima TV. Cipru - România, în exclusivitate, de la 21:45
17:00
16:10
VIDEO. Cel puţin 20 de oameni ucişi când aşteptau să ia pensia. Bombardament puternic al ruşilor asupra unui sat din Doneţk
