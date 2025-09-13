NATO îşi mobilizează forţele în est prin noua misiune „Santinela Estică”. „Comportamentul Rusiei este periculos şi provocator”
Primanews.ro, 13 septembrie 2025 09:00
NATO îşi mobilizează forţele în est prin noua misiune „Santinela Estică”. „Comportamentul Rusiei este periculos şi provocator”
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 30 minute
09:00
NATO îşi mobilizează forţele în est prin noua misiune „Santinela Estică”. „Comportamentul Rusiei este periculos şi provocator” # Primanews.ro
NATO îşi mobilizează forţele în est prin noua misiune „Santinela Estică”. „Comportamentul Rusiei este periculos şi provocator”
Acum 2 ore
08:00
Preţurile la produsele de bază vor creşte de la 1 octombrie. Neînţelegeri între PSD şi Ilie Bolojan privind prelungirea plafonării # Primanews.ro
Preţurile la produsele de bază vor creşte de la 1 octombrie. Neînţelegeri între PSD şi Ilie Bolojan privind prelungirea plafonării
Acum 12 ore
00:20
Şeful de la „Apele Române” a fost demis. Ce i-a reproşat ministra Mediului lui Sorin Lucaci # Primanews.ro
Şeful de la „Apele Române” a fost demis. Ce i-a reproşat ministra Mediului lui Sorin Lucaci
00:20
Susţinere copleşitor majoritară la ONU pentru crearea unui stat palestinian. România, printre susţinători # Primanews.ro
Susţinere copleşitor majoritară la ONU pentru crearea unui stat palestinian. România, printre susţinători
00:10
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12:00 - Primul interviu după atacul cu drone ruseşti în Polonia # Primanews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12:00 - Primul interviu după atacul cu drone ruseşti în Polonia
Acum 24 ore
20:00
UPDATE. Femeie prinsă la intrarea în Parlament cu şase cuţite asupra sa / Era înscrisă pe lista AUR pentru un eveniment # Primanews.ro
UPDATE. Femeie prinsă la intrarea în Parlament cu şase cuţite asupra sa / Era înscrisă pe lista AUR pentru un eveniment
20:00
Suspect arestat în cazul uciderii lui Charlie Kirk. FBI confirmă capturarea / Trump: „Soţia lui este devastată” # Primanews.ro
Suspect arestat în cazul uciderii lui Charlie Kirk. FBI confirmă capturarea / Trump: „Soţia lui este devastată”
19:50
FMI sprijină reformele Guvernului Bolojan: „Eforturi esenţiale pentru reducerea deficitului” # Primanews.ro
FMI sprijină reformele Guvernului Bolojan: „Eforturi esenţiale pentru reducerea deficitului”
18:00
Deficitul extern depăşeşte 17 miliarde de euro în iulie, însă deteriorarea încetineşte uşor. Investiţiile străine directe cresc # Primanews.ro
Deficitul extern depăşeşte 17 miliarde de euro în iulie, însă deteriorarea încetineşte uşor. Investiţiile străine directe cresc
15:50
ULTIMA ORĂ Fidelis – oferta lunii septembrie de titluri de stat pentru populaţie adună subscrieri semnificativ mai mari decât la exerciţiile din vară. Preferinţă clară pentru titlurile denominate în euro # Primanews.ro
ULTIMA ORĂ Fidelis – oferta lunii septembrie de titluri de stat pentru populaţie adună subscrieri semnificativ mai mari decât la exerciţiile din vară. Preferinţă clară pentru titlurile denominate în euro
15:00
Ministrul Finanţelor s-a întâlnit cu marii finanţatori de pe Wall Street
13:00
FMI se aşteaptă la o creştere graduală a economiei României şi la reducerea inflaţiei până la finalul lui 2026 # Primanews.ro
FMI se aşteaptă la o creştere graduală a economiei României şi la reducerea inflaţiei până la finalul lui 2026
12:50
Polonia, mesaj pentru Donald Trump după ce preşedintele SUA a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greşeală” # Primanews.ro
Polonia, mesaj pentru Donald Trump după ce preşedintele SUA a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greşeală”
12:50
Franţa şi Germania trimit avioane de luptă pentru protejarea spaţiului aerian polonez # Primanews.ro
Franţa şi Germania trimit avioane de luptă pentru protejarea spaţiului aerian polonez
12:40
Femeie prinsă la intrarea în Parlament cu şase cuţite asupra sa / Era înscrisă pe lista AUR pentru un eveniment # Primanews.ro
Femeie prinsă la intrarea în Parlament cu şase cuţite asupra sa / Era înscrisă pe lista AUR pentru un eveniment
11:50
Investiţiile în economia naţională au crescut
Ieri
23:40
Nicuşor Dan: „România va începe o creştere vizibilă până cel târziu în 2027. Nu se pune problema de alegeri anticipate” # Primanews.ro
Nicuşor Dan: „România va începe o creştere vizibilă până cel târziu în 2027. Nu se pune problema de alegeri anticipate”
23:40
România condamnă ferm violarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE # Primanews.ro
România condamnă ferm violarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE
23:20
VIDEO. Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, a fost împuşcat mortal. Se conturează ideea unui asasinat politic # Primanews.ro
VIDEO. Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, a fost împuşcat mortal. Se conturează ideea unui asasinat politic
23:20
Ciprian Ciucu, despre alegerile în Capitală: „Nu este vorba despre ce vrea PSD, ci despre respectarea legii. Alegerile trebuie organizate” # Primanews.ro
Ciprian Ciucu, despre alegerile în Capitală: „Nu este vorba despre ce vrea PSD, ci despre respectarea legii. Alegerile trebuie organizate”
23:10
Noul program Rabla Auto pentru persoane fizice a fost aprobat: vouchere mai mici pentru maşinile electrice # Primanews.ro
Noul program Rabla Auto pentru persoane fizice a fost aprobat: vouchere mai mici pentru maşinile electrice
23:10
Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal # Primanews.ro
Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal
18:40
Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”. Ce măsuri aduce # Primanews.ro
Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”. Ce măsuri aduce
18:30
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici, în septembrie şi decembrie. Cine beneficiază de ajutor # Primanews.ro
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici, în septembrie şi decembrie. Cine beneficiază de ajutor
14:50
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici în septembrie şi decembrie # Primanews.ro
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici în septembrie şi decembrie
14:50
Guvern: Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 de lei / Tichete sociale de 500 de lei, pentru elevii defavorizaţi # Primanews.ro
Guvern: Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 de lei / Tichete sociale de 500 de lei, pentru elevii defavorizaţi
13:20
Românii trăiesc, în medie, cu 5 ani mai puţin decât restul europenilor. Suntem pe penultimul loc în UE la speranţa de viaţă. # Primanews.ro
Românii trăiesc, în medie, cu 5 ani mai puţin decât restul europenilor. Suntem pe penultimul loc în UE la speranţa de viaţă.
13:20
Polonia introduce restricţii de trafic aerian după incidentul cu dronele ruseşti
13:00
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia # Primanews.ro
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia
10:10
Inflaţia anuală a urcat până aproape de 10%, în august, după creşterea TVA. Cel mai mult s-a scumpit pâinea # Primanews.ro
Inflaţia anuală a urcat până aproape de 10%, în august, după creşterea TVA. Cel mai mult s-a scumpit pâinea
Mai mult de 2 zile în urmă
01:50
Prima reacţie a Casei Albe după ce 19 drone ruseşti au intrat în Polonia
00:20
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea a 19 drone ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul / Cum se apără Moscova # Primanews.ro
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea a 19 drone ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul / Cum se apără Moscova
00:10
Nicuşor Dan: România este pregătită să răspundă oricărei ameninţări, nu există motive de îngrijorare pentru populaţie # Primanews.ro
Nicuşor Dan: România este pregătită să răspundă oricărei ameninţări, nu există motive de îngrijorare pentru populaţie
10 septembrie 2025
20:40
Franţa, paralizată azi de proteste: „Blocaţi totul!” / Mobilizare de amploare a forţelor de ordine / Zeci de persoane reţinute # Primanews.ro
Franţa, paralizată azi de proteste: „Blocaţi totul!” / Mobilizare de amploare a forţelor de ordine / Zeci de persoane reţinute
20:20
La doar o zi după atacul din Qatar, Israelul bombardează intens o altă capitală din regiune # Primanews.ro
La doar o zi după atacul din Qatar, Israelul bombardează intens o altă capitală din regiune
19:50
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul / Cum se apără Moscova # Primanews.ro
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul / Cum se apără Moscova
19:40
Prima reacţie a Casei Albe după ce 19 drone ruseşti au intrat în Polonia şi au fost doborâte # Primanews.ro
Prima reacţie a Casei Albe după ce 19 drone ruseşti au intrat în Polonia şi au fost doborâte
18:50
Şedinţă a coaliţiei la Guvern - pe agendă, pachetul de măsuri privind reforma administraţiei locale # Primanews.ro
Şedinţă a coaliţiei la Guvern - pe agendă, pachetul de măsuri privind reforma administraţiei locale
18:40
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul # Primanews.ro
UPDATE. Reuniune de urgenţă / Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul
18:40
Spaţiul aerian al României a fost încălcat din nou de drone ruseşti. Nicuşor Dan: Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor / Ce avertizează Ministrul de Externe şi Ministrul Apărării # Primanews.ro
Spaţiul aerian al României a fost încălcat din nou de drone ruseşti. Nicuşor Dan: Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor / Ce avertizează Ministrul de Externe şi Ministrul Apărării
18:40
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare # Primanews.ro
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare
16:00
Nicuşor Dan, despre situaţia economică: Mesajul meu este de stabilitate. Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului # Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre situaţia economică: Mesajul meu este de stabilitate. Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului
13:40
Spaţiul aerian al României a fost încălcat astăzi de drone ruseşti. Nicuşor Dan: Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor / Ce avertizează Ministrul de Externe şi Ministrul Apărării # Primanews.ro
Spaţiul aerian al României a fost încălcat astăzi de drone ruseşti. Nicuşor Dan: Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor / Ce avertizează Ministrul de Externe şi Ministrul Apărării
13:30
VIDEO. Preşedinta Comisiei Europene: Se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială, trebuie să apară o „Europă nouă” # Primanews.ro
VIDEO. Preşedinta Comisiei Europene: Se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială, trebuie să apară o „Europă nouă”
12:50
Egal în Cipru pentru Naţională şi primul loc în audienţe pentru Prima TV
12:30
Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul # Primanews.ro
Alertă NATO: Tusk invocă Articolul 4 după intrarea dronelor ruseşti în Polonia / Ce prevede articolul
12:30
Vremea se răceşte. Atenţionări meteo de ploi şi vânt puternic
10:40
Ministrul Economiei a concediat 21 de administratori speciali. Salariile ajungeau şi la 30.000 lei lunar # Primanews.ro
Ministrul Economiei a concediat 21 de administratori speciali. Salariile ajungeau şi la 30.000 lei lunar
09:00
Sorin Grindeanu anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică # Primanews.ro
Sorin Grindeanu anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică
08:00
Netanyahu afirmă că războiul din Gaza se va încheia 'imediat' dacă Hamas acceptă propunerea lui Trump # Primanews.ro
Netanyahu afirmă că războiul din Gaza se va încheia 'imediat' dacă Hamas acceptă propunerea lui Trump
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.