Secretarul pentru energie al lui Trump vede o dependență „pe termen lung” a UE de SUA
Euractiv.ro, 12 septembrie 2025 17:40
Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat într-un interviu acordat Euractiv că achizițiile de energie americană de către UE în valoare de 750 de miliarde de dolari sunt doar începutul.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
17:40
Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat într-un interviu acordat Euractiv că achizițiile de energie americană de către UE în valoare de 750 de miliarde de dolari sunt doar începutul.
Acum o oră
17:10
ÎCCJ rescrie istoria dosarului ICA: Savonea o transformă pe Camelia Bogdan din judecător în acuzat # Euractiv.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a motivat soluția dată într-un dosar care are ca obiect „plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată”.
Acum 2 ore
16:20
Mai mulți aliați NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a securiza Flancul estic, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.
Acum 4 ore
14:30
Un nou ministru din Albania însărcinat cu achizițiile publice va fi imun la mită, amenințări sau încercări de a câștiga favoruri. Asta pentru că Diella este un robot cu inteligență artificială.
Acum 6 ore
13:20
România și China: Deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Chinei la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.
12:10
Economiștii clujeni consideră că noile taxe au evitat recesiunea și un posibil colaps bancar # Euractiv.ro
Proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Așa s-au tradus în stradă măsurile fiscale recente. Dar, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB Cluj-Napoca), ele au avut și un rol esențial: au ținut România departe de o criză economică majoră.
12:10
O femeie a fost depistată, vineri, la intrarea în Parlament, având șase cuțite asupra sa. Polițiștii și jandarmii fac verificări.
Acum 12 ore
08:20
Banca digitală Revolut a anunțat joi că a depășit 4 milioane de clienți în Italia, plasându-se printre primele cinci bănci italiene ca număr de clienți, după ce s-a clasat și pe primul loc printre băncile străine care operează în țară.
08:10
Va ridica oare uciderea lui Charlie Kirk, un influencer carismatic de dreapta, îndoieli cu privire la Primul Amendament, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia), analizând impactul acestei crime asupra vieții politice americane.
07:50
„Suntem trădați”: Qatarul reacționează oficial la atacurile israeliene pe teritoriul său # Euractiv.ro
Prim-ministrul qatarez acuză Israelul că sabotează eforturile de mediere pentru ostaticii din Gaza. Un atac care, potrivit lui, distruge „orice speranță” de eliberare a lor, scrie „Le Point” (Franța).
07:50
Roma susține „înființarea unui stat care să permită poporului palestinian să își realizeze visul de a trăi în siguranță în propria casă”, scrire „Avvenire” (Italia).
07:40
Comisia Europeană a furnizat a opta tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF) acordat Ucrainei, în valoare de 1 miliard de euro, notează „RAI News” (Italia).
07:40
Karol Lasota (Inovo): Nu pierdeți ani dovedindu-vă potențialul la nivel local. Țintiți piața globală # Euractiv.ro
Marile victorii se obțin pe piața globală sau pe cea americană, spune investitorul polonez Karol Lasota, optimist în legătură cu potențialul Europei Centrale și de Est în sectorul tehnologic.
07:30
Trump reacționează în urma pătrunderii dronelor rusești în spațiul NATO, dar nu o condamnă # Euractiv.ro
Reacția aparent ambiguă a lui Trump a contrastat comparativ cu cea a liderilor europeni, care s-au grăbit să condamne unanim apariția dronelor pe teritoriul Poloniei, constată „The Wall Street Journal” (SUA).
07:20
Kaja Kallas despre războiul din Ucraina: „Este realist că va continua încă câțiva ani” # Euractiv.ro
Kaja Kallas avertizează că războiul din Ucraina ar putea dura ani, în ciuda tentativelor de armistițiu, și spune că miza reală este ordinea mondială, amenințată de ambițiile Rusiei și Chinei, scrie „La Razon” (Spania).
07:10
Nava, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, a fost atacată în timp ce efectua o operațiune de recunoaștere în apropierea portului Novorossiya, scrie „La Razon” (Spania).
07:00
Utilizarea mijloacelor „militare” împotriva Braziliei poate fi doar o bravadă, dar riscurile nu pot fi ignorate, scrie „O Globo” (Brazilia) într-un editorial.
06:50
Faptul că UE rămâne într-o stare de stagnare după luni de încercări și erori pare de la sine înțeles; se află în căutarea ei înșiși, într-un fel de izbăvire pe care o îmbrățișează și Ursula von der Leyen, scrie „20 Minutos” (Spania).
Acum 24 ore
19:40
Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR: Moldova are de ales între credință și Europa # Euractiv.ro
Context.ro a analizat rețelele online de dezinformare, care împing tema "persecuției ortodocșilor". Le-a găsit atât în Republica Moldova, cât și în România.
18:40
Premierii Ilie Bolojan și Rossen Jeliazkov au discutat despre un nou pod peste Dunăre, cooperare pe transport și securitate la Marea Neagră, anunță un comunicat de presă al Guvernului României.
18:40
România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca documentul să parcurgă apoi procedura de aprobare din partea CE, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
18:30
Cea mai lungă conductă de apă din România, inaugurată joi, alimentează localități din Cluj și Sălaj # Euractiv.ro
Conducta Cluj-Sălaj, lungă de 164 km, a fost inaugurată. Investiția de 457 milioane lei, bani din fonduri europene, aduce apă pentru 230.000 de locuitori și face ca 99% din clujenii să aibă acces la rețea.
Ieri
17:50
Nicușor Dan: România, de 10 ani sub atac hibrid al Rusiei. Sunt instituții care nu funcționează # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a criticat modul în care funcționează unele instituții în statul român, într-un interviu pentru B1TV, precizând că de zece ani România se află în război hibrid cu Federația Rusă.
17:20
Naționalismul în creștere, care divizează Europa, competitivitatea, lipsa unei piețe financiare europene puternice, sunt presiunile cu care se confruntă companiile europene, spune președintele AHK România, Volker Raffel, CEO E.ON Romania.
14:00
Inflația a urcat la aproape 10% în luna august/ Guvern: Iaca a venit cocoașa frumușică # Euractiv.ro
Rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.
12:50
Un barometru Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, arată că AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare.
12:40
La 31 martie 2024, România a aderat oficial la Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, marcând un moment istoric în evoluția sa.
09:50
Rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.
09:30
Un ONG-ist american de origine maghiară a îndemnat Congresul SUA să impună sancțiuni Ungariei # Euractiv.ro
Un oficial central-european de origine maghiară al unei organizații non-guvernamentale (ONG), cu sediul în SUA, a cerut, marți, Congresului american să impună sancțiuni împotriva Ungariei în cadrul unei audieri în parlamentul american, la Washington.
09:30
Uniunea Europeană a petrecut ultimii trei ani plătind arme, muniții, tehnologie, echipamente, alimente și alte materiale esențiale în conflictul dintre Ucraina și invadatorul rus, scrie „Diario de Noticias” (Portugalia).
09:20
Washingtonul este pregătit să impună taxe suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China și India, dacă Uniunea Europeană face același lucru, pentru a limita finanțarea războiului Moscovei, a declarat pentru AFP un oficial american.
09:00
Patrioții vor depune o moțiune de cenzură împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Strasbourg, reprezentantul facțiunii „Patrioți pentru Europa” în Parlamentul European, Jordan Bardella.
08:50
Faptul că Administrația de la Washington nu s-a opus planurilor statului evreu și nu a condamnat formal operațiunea constituie o ruptură majoră a pactului care, de zeci de ani, lega monarhia din Golf de Statele Unite, scrie „Le Monde” (Franța).
08:50
Mary Borysova (Amazon): AI începe să joace un rol important în luarea deciziilor clinice complexe # Euractiv.ro
Viitorul AI în domeniul sănătății nu va consta în instrumente independente, ci va ajuta la creșterea discretă a calității, siguranței și eficienței îngrijirii, spune Mary Borysova, designer de produs la Amazon.
08:40
Comisia Europeană nu intenționează să confiște activele rusești înghețate în Occident, însă le folosește pentru acordarea de împrumuturi sub formă de „reparații” Ucrainei, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
08:30
Miercuri, odată cu instalarea noului prim-ministru Sébastien Lecornu, succesor al lui François Bayrou, aproape 500 de acțiuni de protest, reunind 29.000 de persoane, au fost înregistrate în întreaga țară.
08:20
Pătrunderea dronelor rusești în Polonia ar putea afecta sprijinul polonez pentru Ucraina # Euractiv.ro
Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, avertizează că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar putea afecta sprijinul polonez pentru Ucraina, scrie „Suspline” (Ucraina).
08:10
Prim-ministrul polonez a denunțat miercuri o „provocare la scară mare” după interceptarea mai multor „drone rusești” care au intrat în spațiul aerian al acestei țări, care se învecinează cu Rusia și cu Ucraina, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Ungaria își exprimă deplina solidaritate cu Polonia în ceea ce privește incidentul cu drona din timpul nopții, a scris Viktor Orbán pe pagina sa de socializare, după ce deasupra teritoriului Poloniei au fost doborâte miercuri dimineață drone rusești.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Dan, despre concedierile din administrația locală: Cu mine sau fără mine, Coaliția va avea discuția # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri dacă există un acord politic în acest moment pe concedierile din primării și din consilii județene și dacă vor fi concediați 10% dintre funcționari.
16:00
Freedom House România și New Data Academy organizează joi o conferință dedicată Republicii Moldova.
15:50
Nicușor Dan, despre spionul moldovean: Sunt informații pe care le am, nu pot să spun mai mult # Euractiv.ro
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Bălan, este suspectat că a transmis KGB Belarus informații secrete de stat de natură "să pună în pericol securitatea națională a României".
14:50
Rutte: Dronele ajunse în spațiul aerian al Poloniei nu reprezintă "un incident izolat" # Euractiv.ro
Șeful NATO a precizat miercuri că Aliații sunt "vigilenți" și vor apăra "fiecare centimetru din teritoriul NATO".
12:30
Nicușor Dan: Rusia trebuie oprită și constrânsă să vină la masa negocierilor/ Ce spune Oana Țoiu # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri că Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez noaptea trecută, că "se comportă agresiv, testându-ne constant limitele".
11:30
Doi deputați, ceartă în plen: "Propagandist infect"/ "Nu sexul e problema, creierul poate fi" # Euractiv.ro
Deputatul AUR Mihail Neamțu și deputatul USR Alexandru Dimitriu au avut miercuri un schimb dur de replici în pleenul Camerei Deputaților, presărat cu injurii.
10:50
Grup de drone de război, detectat la granița cu România. Din nou au fost ridicate avioane F-16 # Euractiv.ro
În noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România.
10:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține miercuri în plenul PE de la Strasbourg discursul anual privind Starea Uniunii.
09:50
Viktor Orbán cere UE rambursarea costurilor pentru securizarea frontierelor, susținând că Ungaria a blocat peste un milion de migranți ilegali din 2015, dar este sancționată zilnic cu un milion de euro de Bruxelles.
09:40
SAFE: UE a finalizat alocarea împrumuturilor în valoare totală de 150 de miliarde de euro # Euractiv.ro
Împrumuturile avantajoase în valoare de 150 de miliarde de euro acordate de Uniunea Europeană pentru proiecte de apărare au fost contractate integral de un total de 19 țări membre ale UE, a anunțat marți Comisia Europeană, citată de „Reuters”.
09:30
Ucraina transformă peisajul militar cu niște drone terestre care sunt letale pentru armata rusă # Euractiv.ro
Pe fronturile ucrainene, o nouă generație de vehicule fără pilot nu se mai ocupă doar de evacuarea răniților sau de transportul de materiale, acestea iau cu asalt tranșee și chiar capturează prizonieri de război, scrie „La Razon” (Spania).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.