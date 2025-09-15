Asasinarea lui Charlie Kirk și urmările sale sunt simptome ale unei democrații fragile
Euractiv.ro, 15 septembrie 2025 06:30
Violența politică în creștere este un „atac asupra experimentului american”, avertizează guvernatorul statului Utah, scrie „Washington Post” (SUA).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
07:20
Adunarea Generală a ONU a votat în favoarea soluției cu două state pentru Israel și Palestina # Euractiv.ro
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat vineri o rezoluție neobligatorie în favoarea unei soluții cu două state pentru Israel și Palestina, la câteva ore după ce premierul Netanyahu a respins ideea unui stat palestinian.
Acum 15 minute
07:10
Starmer: Marea Britanie nu va „ceda niciodată steagul” protestatarilor de extremă dreapta # Euractiv.ro
Exclusiv: premierul condamnă atacurile împotriva poliției, intimidarea rasistă a minorităților și folosirea steagului pentru a insufla frică, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
Acum 30 minute
07:00
Dronele ucrainene au vizat rafinăria de petrol Kiriși, una dintre cele mai mari din Rusia, declanșând un incendiu după ce au căzut resturi dintr-o dronă doborâtă, au declarat duminică oficiali ruși, notează „France 24” (Franța).
Acum o oră
06:50
Polonia a desfășurat 40.000 de soldați la granița cu Rusia: „Suntem pregătiți de război” # Euractiv.ro
Pe 10 septembrie, a fost încălcată o „linie roșie” care acum, trebuie să trezească Europa. Roiul de drone care a traversat cerul Poloniei cu puțin timp înainte de zorii zilei de miercuri este un semnal de avertizare pentru Varșovia și aliații săi.
06:40
În timp ce Trump vorbește despre posibilitatea unui accident, Polonia denunță o acțiune intenționată, iar Europa își desfășoară forțele aeriene, scrie Thomas Graindorge în „Le Point” (Franța).
06:30
Asasinarea lui Charlie Kirk și urmările sale sunt simptome ale unei democrații fragile # Euractiv.ro
Violența politică în creștere este un „atac asupra experimentului american”, avertizează guvernatorul statului Utah, scrie „Washington Post” (SUA).
Acum 12 ore
22:10
Ambasadorul Rusiei convocat la MAE după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc # Euractiv.ro
Din dispoziția șefei diplomației, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat duminică la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
Acum 24 ore
15:10
„Mulți medici conspiraționiști și-au câștigat un soi de relevanță pe care nu au avut-o niciodată” # Euractiv.ro
Dorel Săndesc, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara și prim-vicepreședinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, nu este un medic obișnuit.
15:00
Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul aerian național, a precizat sâmbătă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul românesc.
Ieri
17:30
Emanuel Martonca: AI-ul deschide posibilități aproape nelimitate. Nu trebuie văzut ca un concurent # Euractiv.ro
Inteligența Artificială merită folosit nu pentru că e nouă, ci pentru că poate crea valoare economică reală acolo unde contează cel mai mult, spune Emmanuel Martonca, Soft Fight. AI-ul trebuie folosit ca un instrument, nu văzut ca un concurent.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat într-un interviu acordat Euractiv că achizițiile de energie americană de către UE în valoare de 750 de miliarde de dolari sunt doar începutul.
17:10
ÎCCJ rescrie istoria dosarului ICA: Savonea o transformă pe Camelia Bogdan din judecător în acuzat # Euractiv.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a motivat soluția dată într-un dosar care are ca obiect „plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată”.
16:20
Mai mulți aliați NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a securiza Flancul estic, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.
14:30
Un nou ministru din Albania însărcinat cu achizițiile publice va fi imun la mită, amenințări sau încercări de a câștiga favoruri. Asta pentru că Diella este un robot cu inteligență artificială.
13:20
România și China: Deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Chinei la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.
12:10
Economiștii clujeni consideră că noile taxe au evitat recesiunea și un posibil colaps bancar # Euractiv.ro
Proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Așa s-au tradus în stradă măsurile fiscale recente. Dar, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB Cluj-Napoca), ele au avut și un rol esențial: au ținut România departe de o criză economică majoră.
12:10
O femeie a fost depistată, vineri, la intrarea în Parlament, având șase cuțite asupra sa. Polițiștii și jandarmii fac verificări.
08:20
Banca digitală Revolut a anunțat joi că a depășit 4 milioane de clienți în Italia, plasându-se printre primele cinci bănci italiene ca număr de clienți, după ce s-a clasat și pe primul loc printre băncile străine care operează în țară.
08:10
Va ridica oare uciderea lui Charlie Kirk, un influencer carismatic de dreapta, îndoieli cu privire la Primul Amendament, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia), analizând impactul acestei crime asupra vieții politice americane.
07:50
„Suntem trădați”: Qatarul reacționează oficial la atacurile israeliene pe teritoriul său # Euractiv.ro
Prim-ministrul qatarez acuză Israelul că sabotează eforturile de mediere pentru ostaticii din Gaza. Un atac care, potrivit lui, distruge „orice speranță” de eliberare a lor, scrie „Le Point” (Franța).
07:50
Roma susține „înființarea unui stat care să permită poporului palestinian să își realizeze visul de a trăi în siguranță în propria casă”, scrire „Avvenire” (Italia).
07:40
Comisia Europeană a furnizat a opta tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF) acordat Ucrainei, în valoare de 1 miliard de euro, notează „RAI News” (Italia).
07:40
Karol Lasota (Inovo): Nu pierdeți ani dovedindu-vă potențialul la nivel local. Țintiți piața globală # Euractiv.ro
Marile victorii se obțin pe piața globală sau pe cea americană, spune investitorul polonez Karol Lasota, optimist în legătură cu potențialul Europei Centrale și de Est în sectorul tehnologic.
07:30
Trump reacționează în urma pătrunderii dronelor rusești în spațiul NATO, dar nu o condamnă # Euractiv.ro
Reacția aparent ambiguă a lui Trump a contrastat comparativ cu cea a liderilor europeni, care s-au grăbit să condamne unanim apariția dronelor pe teritoriul Poloniei, constată „The Wall Street Journal” (SUA).
07:20
Kaja Kallas despre războiul din Ucraina: „Este realist că va continua încă câțiva ani” # Euractiv.ro
Kaja Kallas avertizează că războiul din Ucraina ar putea dura ani, în ciuda tentativelor de armistițiu, și spune că miza reală este ordinea mondială, amenințată de ambițiile Rusiei și Chinei, scrie „La Razon” (Spania).
07:10
Nava, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, a fost atacată în timp ce efectua o operațiune de recunoaștere în apropierea portului Novorossiya, scrie „La Razon” (Spania).
07:00
Utilizarea mijloacelor „militare” împotriva Braziliei poate fi doar o bravadă, dar riscurile nu pot fi ignorate, scrie „O Globo” (Brazilia) într-un editorial.
06:50
Faptul că UE rămâne într-o stare de stagnare după luni de încercări și erori pare de la sine înțeles; se află în căutarea ei înșiși, într-un fel de izbăvire pe care o îmbrățișează și Ursula von der Leyen, scrie „20 Minutos” (Spania).
11 septembrie 2025
19:40
Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR: Moldova are de ales între credință și Europa # Euractiv.ro
Context.ro a analizat rețelele online de dezinformare, care împing tema "persecuției ortodocșilor". Le-a găsit atât în Republica Moldova, cât și în România.
18:40
Premierii Ilie Bolojan și Rossen Jeliazkov au discutat despre un nou pod peste Dunăre, cooperare pe transport și securitate la Marea Neagră, anunță un comunicat de presă al Guvernului României.
18:40
România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca documentul să parcurgă apoi procedura de aprobare din partea CE, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
18:30
Cea mai lungă conductă de apă din România, inaugurată joi, alimentează localități din Cluj și Sălaj # Euractiv.ro
Conducta Cluj-Sălaj, lungă de 164 km, a fost inaugurată. Investiția de 457 milioane lei, bani din fonduri europene, aduce apă pentru 230.000 de locuitori și face ca 99% din clujenii să aibă acces la rețea.
17:50
Nicușor Dan: România, de 10 ani sub atac hibrid al Rusiei. Sunt instituții care nu funcționează # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a criticat modul în care funcționează unele instituții în statul român, într-un interviu pentru B1TV, precizând că de zece ani România se află în război hibrid cu Federația Rusă.
17:20
Naționalismul în creștere, care divizează Europa, competitivitatea, lipsa unei piețe financiare europene puternice, sunt presiunile cu care se confruntă companiile europene, spune președintele AHK România, Volker Raffel, CEO E.ON Romania.
14:00
Inflația a urcat la aproape 10% în luna august/ Guvern: Iaca a venit cocoașa frumușică # Euractiv.ro
Rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.
12:50
Un barometru Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, arată că AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare.
12:40
La 31 martie 2024, România a aderat oficial la Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, marcând un moment istoric în evoluția sa.
09:50
Rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.
09:30
Un ONG-ist american de origine maghiară a îndemnat Congresul SUA să impună sancțiuni Ungariei # Euractiv.ro
Un oficial central-european de origine maghiară al unei organizații non-guvernamentale (ONG), cu sediul în SUA, a cerut, marți, Congresului american să impună sancțiuni împotriva Ungariei în cadrul unei audieri în parlamentul american, la Washington.
09:30
Uniunea Europeană a petrecut ultimii trei ani plătind arme, muniții, tehnologie, echipamente, alimente și alte materiale esențiale în conflictul dintre Ucraina și invadatorul rus, scrie „Diario de Noticias” (Portugalia).
09:20
Washingtonul este pregătit să impună taxe suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China și India, dacă Uniunea Europeană face același lucru, pentru a limita finanțarea războiului Moscovei, a declarat pentru AFP un oficial american.
09:00
Patrioții vor depune o moțiune de cenzură împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Strasbourg, reprezentantul facțiunii „Patrioți pentru Europa” în Parlamentul European, Jordan Bardella.
08:50
Faptul că Administrația de la Washington nu s-a opus planurilor statului evreu și nu a condamnat formal operațiunea constituie o ruptură majoră a pactului care, de zeci de ani, lega monarhia din Golf de Statele Unite, scrie „Le Monde” (Franța).
08:50
Mary Borysova (Amazon): AI începe să joace un rol important în luarea deciziilor clinice complexe # Euractiv.ro
Viitorul AI în domeniul sănătății nu va consta în instrumente independente, ci va ajuta la creșterea discretă a calității, siguranței și eficienței îngrijirii, spune Mary Borysova, designer de produs la Amazon.
08:40
Comisia Europeană nu intenționează să confiște activele rusești înghețate în Occident, însă le folosește pentru acordarea de împrumuturi sub formă de „reparații” Ucrainei, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
08:30
Miercuri, odată cu instalarea noului prim-ministru Sébastien Lecornu, succesor al lui François Bayrou, aproape 500 de acțiuni de protest, reunind 29.000 de persoane, au fost înregistrate în întreaga țară.
08:20
Pătrunderea dronelor rusești în Polonia ar putea afecta sprijinul polonez pentru Ucraina # Euractiv.ro
Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, avertizează că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar putea afecta sprijinul polonez pentru Ucraina, scrie „Suspline” (Ucraina).
08:10
Prim-ministrul polonez a denunțat miercuri o „provocare la scară mare” după interceptarea mai multor „drone rusești” care au intrat în spațiul aerian al acestei țări, care se învecinează cu Rusia și cu Ucraina, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Ungaria își exprimă deplina solidaritate cu Polonia în ceea ce privește incidentul cu drona din timpul nopții, a scris Viktor Orbán pe pagina sa de socializare, după ce deasupra teritoriului Poloniei au fost doborâte miercuri dimineață drone rusești.
10 septembrie 2025
16:10
Dan, despre concedierile din administrația locală: Cu mine sau fără mine, Coaliția va avea discuția # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri dacă există un acord politic în acest moment pe concedierile din primării și din consilii județene și dacă vor fi concediați 10% dintre funcționari.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.