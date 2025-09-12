Când urmează să se mute Georgiana Lobonț și familia ei în noua casă. Cu ce probleme s-au confruntat pe parcursul lucrărilor
SpyNews, 12 septembrie 2025 22:20
Georgiana Lobonț și soțul ei își construiesc casa nouă. Lucrările sunt în toi, iar cântăreața recunoaște că nu a fost un proces tocmai ușor, asta pentru că au existat și probleme legate de muncitori. Artista și familia ei ar fi trebuit să se mute în casa noua de Crăciun.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
22:30
Totul despre Tyler Robinson, tânărul arestat pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cine a ajutat, de fapt, la prinderea lui # SpyNews
Tyler Robinson, tânărul suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk are 22 de ani și e originar din sudul statului Utah. Bărbatul a fost arestat în Washington County la aproximativ 33 de ore după ce activistul a fost împușcat mortal la Utah Valley University (UVU), în Orem, în timpul unui discurs.
Acum 15 minute
22:20
Cum și-a luat Virgil Ianțu țeapă de la un dezvoltator imobiliar | În situația lui au fost mulți români. Detalii exclusive # SpyNews
Virgil Ianțu a fost victima unui dezvoltator imobiliarAlături de alte zeci de victime, prezentatorul a deschis un procesJudecătorii au dat o hotărâre definitivă
22:20
Marcată de propriile traume din copilărie, încearcă să-și protejeze fetele. Andreea Bălan: „Sunt unele chestii care rămân pe viață” # SpyNews
Marcata de propriile traume din copilarie, incearca sa si protejele fetele. Artista încearcă să le crească pe cele mici altfel. Le învață și le pregătește pentru viață. Pentru momentele cand ea nu va mai fi tot timpul in preajma lor.
22:20
Ispita supremă de la Insula Iubirii pune punct oricăror speculații! Frumușelul Teo face lumină: are sau nu o iubită? | VIDEO # SpyNews
Deși a plecat cu Ella de la Insula Iubirii, relația lor s-a destrămat chiar înainte de a începe cu adevărat! Cei doi s-au separat încă din Thailanda, deși au ieșit de mână de la ultimul bonfire. Acum, Teo Costache spune că este în căutarea dragostei adevărate și dezvăluie cum trebuie să fie viitoarea lui iubită
22:20
Avem dovada! Ea e șeful! Adda și Cătălin Rizea, shopping doar pe muzica ei! Ea comandă, el se supune | PAPARAZZI # SpyNews
Adda și Cătălin Rizea se completează reciproc! Ea alege, el vine cu banii și achită! Paparazzii Spynews.ro au surprins imaginile momentușui cu cei doi! Adda demonstrează că este ”șeful în casă”, iar Cătălin Rizea este un soț iubitor.
22:20
Când urmează să se mute Georgiana Lobonț și familia ei în noua casă. Cu ce probleme s-au confruntat pe parcursul lucrărilor # SpyNews
Georgiana Lobonț și soțul ei își construiesc casa nouă. Lucrările sunt în toi, iar cântăreața recunoaște că nu a fost un proces tocmai ușor, asta pentru că au existat și probleme legate de muncitori. Artista și familia ei ar fi trebuit să se mute în casa noua de Crăciun.
Acum 2 ore
21:30
Mireasa - Capriciile Iubirii. Adin și Lavinia s-au sărutat. Ce au declarat cei doi când au fost întrebați dacă formează un cuplu # SpyNews
După câteva săptămâni de apropiere și discuții sincere, Adin și Lavinia nu au mai amânat momentul. Cei doi concurenți de la Mireasa, sezonul 12, s-au sărutat și au confirmat că formează un cuplu în cadrul emisiunii.
21:10
Unde locuiește Ion Șaulescu de la Mireasa, după ce s-a despărțit de Raluca. Cu ce se ocupă în prezent fostul concurent # SpyNews
Raluca și Ion Șaulescu s-au despărțit din nou, după câteva luni de când s-au împăcat ultima dată. Fosta concurentă a recunoscut că el a fost cel care a plecat de acasă, după ce au pus punct relației.
Acum 4 ore
20:30
Tily Niculae, mesaj sincer despre momentele dificile. Ce a transmis actrița care a anunțat recent că a divorțat: "Mă face să mă gândesc..." | FOTO # SpyNews
La câteva zile după ce a confirmat divorțul de tatăl copiilor ei, Tily Niculae a transmis un mesaj emoționant și plin de înțelepciune despre cum trece prin momente grele în viață. Ce gânduri a împărtășit cu fanii și cum reușește să găsească puterea de a merge mai departe, în orice situație.
20:30
Dana Roba se vede din nou mamă! Ce spune make-up artistul despre noul ei iubit: „Spre surprinderea voastră...” # SpyNews
Dana Roba are două fiice din căsnicia cu fostul soț, dar se vede mamă din nou. Make-up artistul a mărturisit că își mai dorește încă un copil și că se vede căsătorită pentru a doua oară. Vedeta spune, totuși, că își dorește ca partenerul ei să fie un tată în adevăratul sens al cuvântului.
20:10
Răzvan, un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş.I s-a făcut rău în timp ce își aştepta mama. Băiatul împlinise 13 ani pe 5 septembrie | FOTO # SpyNews
Răzvan, un băiat de 13 ani din Maramureș, a murit subit în fața școlii, în timp ce își aștepta mama. Elev în clasa a VI-a, Răzvan împlinise recent 13 ani, pe 5 septembrie.
19:50
A dat de înțeles că nu au o relație, dar s-a afișat din nou cu el! Ispita Amelia de la Insula iubirii, alături de Andrei Lemnaru: „Ceva frumos pe ziua de azi” | FOTO # SpyNews
În urmă cu câteva zile, ispita Amelia l-a filmat pe Andrei Lemnaru de la Insula iubirii la ea acasă. Urmăritorii s-au gândit că este ceva între cei doi, dar bruneta a dat de înțeles că nu au o relație. Cei doi au apărut din nou împreună recent.
19:30
Familiile românilor care au murit înecați în Italia cer despăgubiri! Suma cerută nu e deloc una mică # SpyNews
Familiile românilor care și-au pierdut viața înecați în Italia solicită despăgubiri. Suma cerută este una considerabilă.
19:10
O dronă misterioasă a fost găsită pe o plajă din apropierea României. Experții militari au demarat o anchetă # SpyNews
O dronă de origine necunoscută a fost descoperită vineri pe plaja de nord a orașului Burgas, în Bulgaria. Un echipaj specializat de la Baza Navală Burgas a intervenit rapid pentru recunoaștere și transportul dispozitivului. Autoritățile militare au demarat o anchetă pentru a stabili proveniența și scopul dronei.
19:10
Adrian Minune, experiența paranormală care l-a marcat. Ce s-a întâmplat în momentul în care soția lui și-a visat tatăl, decedat de mulți ani # SpyNews
Adrian Minune a avut parte de o experiență cel puțin neașteptată, după ce soția lui și-a visat tatăl. Bărbatul a murit pe când ea era un copil, iar manelistul este marcat de situația respectivă, pentru care nu a găsit nici în prezent vreo explicație.
18:40
Ispita Nicoleta Balint de la Insula iubirii a renunțat la acidul hialuronic din buze. Cum arată acum blonda: „Parcă lipsește ceva” | FOTO # SpyNews
Ispita Nicoleta Balint de la Insula iubirii a decis că este momentul să facă o schimbare, așa că și-a topit acidul hialuronic din buze. Este pentru prima dată când a renunțat la intervenția estetică și a optat pentru un aspect natural.
Acum 6 ore
18:30
Tatăl refugiatei ucise în America nu a putut părăsi Ucraina pentru a ajunge la înmormântarea fiicei sale. Restricțiile de război nu l-au lăsat să își ia adio # SpyNews
Tatăl tinerei refugiate din Ucraina, ucisă în Statele Unite, nu a putut părăsi țara pentru a-i fi alături fiicei sale pe ultimul drum. Din cauza restricțiilor impuse bărbaților apți de luptă în contextul războiului cu Rusia, autoritățile ucrainene nu i-au permis să călătorească.
17:50
O influenceriță celebră de la noi, supărată pe colegele de breaslă, după ce nu a obținut niciun premiu pentru activitatea din mediul online: „Știu că am fost votată masiv” # SpyNews
De curând, a avut loc un eveniment în cadrul căruia le sunt recunoscute meritele influencerilor, indiferent despre ce categorie este vorba. O influenceriță se declară nemulțumită pentru că nu a primit niciun premiu, în condițiile în care spune că a fost extrem de votată de comunitatea ei.
17:30
Ce facem în București: Ultimul Weekend Session din acest sezon la Casa Filipescu-Cesianu - Fundația Dan Voiculescu prezintă campania „Conștient, nu dependent” # SpyNews
Bucureștenii sunt invitați să își petreacă weekendul 13-14 septembrie în grădina Casei Filipescu-Cesianu, unde are loc ultimul Weekend Session din acest sezon - un festival cultural care aduce împreună muzică, film, artă și dialog social.
17:20
Dacă l-ai văzut pe copilul din imagine, sună la 112! Mădălin are 11 ani, suferă de epilepsie și e căutat de două săptămâni | FOTO # SpyNews
Dacă l-ai văzut pe băiatul din imaginea de mai jos, sună la 112! Mădălin are 11 ani, suferă de epilepsie și este dispărut de două săptămâni. Autoritățile îl caută cu disperare, iar familia trăiește clipe de coșmar. A fost emis Ro-Alert în cinci județe.
17:10
O tânără, apel disperat, după ce a cerut ordin de restricție împotriva fostului iubit. Motivul halucinant pentru care nu i-ar fi fost aprobată cererea: „Sunt amenințată, hărțuită” # SpyNews
O tânără face un apel disperat, după ce i-a fost respinsă cererea pentru ordinul de restricție. Alexandra, mama unei fetițe, se teme pentru viața ei. Femeia a mărturisit că trece prin momente grele și spera ca, într-un final, să se facă dreptate și să obțină acel ordin de restricție.
16:50
Prințul Harry a efectuat o vizită surpriză la Kiev, în mijlocul tensiunilor internaționale. A fost invitat de guvernul ucrainean pentru a oferi sprijin armatei într-un moment dificil.
16:40
În 2025, industria îngrijirii părului traversează o transformare profundă. Șampoanele nu mai sunt simple produse de curățare, ci au formule sofisticate, concepute pentru a susține sănătatea scalpului și a firului de păr, cu ingrediente naturale, biodegradabile și cu efecte demonstrate științific. Experții în cosmetologie subliniază că tendințele evoluează rapid, reflectând preocuparea crescută pentru eficiență și sustenabilitate.
Acum 8 ore
16:30
Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost prins și reținut. Donald Trump a făcut anunțul de ultimă oră # SpyNews
Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost capturat și reținut de autorități. Informația a fost confirmată de președintele Donald Trump printr-un anunț de ultimă oră.
16:30
Emma de la Mireasa, sezonul 11, mesaj cu subînțeles, după presupusa despărțire dintre ea și Adrian. Ce a transmis fosta concurentă: „Pentru veșnicie...” # SpyNews
Emma și Adrian de la Mireasa, sezonul 11, s-ar fi separat, după două luni de când s-a terminat emisiunea. Foștii concurenți nu s-au mai afișat deloc împreună și și-au șters și pozele de cuplu. Tânăra a negat că ar fi divorțat deja.
16:10
The Ticket aduce sâmbătă seara cea mai mică sumă obținută până acum, dar și un premiu de aproape 4.000 de Euro # SpyNews
Cea de-a doua ediție a show-ului The Ticket, difuzată sâmbătă seara, de la ora 20.00, la Antena 1, promite emoții la intensitate maximă. Este ediția în care se va obține atât cea mai mică sumă din acest sezon, cât și o sumă care se apropie de 4.000 de Euro. Concurenții care ajung la acest prag au nevoie de un moment de respiro pentru a-și calma emoțiile, iar tensiunea se transmite direct publicului din sală și celor de acasă.
16:00
Marian Vanghelie, reacție nervoasă după ce Oana Mizil a spus că politicianul ar fi trimis trei bărbați la ea acasă: ”E totul eronat” # SpyNews
Scandalul dintre Marian Vanghelie și Oana Mizil continuă! Politicianul a reacționat pentru prima dată, după ce s-a spus că a trimis trei bărbați acasă la ea pentru a lua mașinile. Marian Vanghelie a fost foarte revoltat și a făcut declarații la Viața fără filtru.
15:20
Mădălina Ghenea, situație disperată! Un șofer de taxi a plecat cu ghiozdanul fetiței sale și nu s-a mai întors niciodată | FOTO # SpyNews
Mădălina Ghenea se confruntă cu o situație disperată! Fetița ei a rămas fără ghiozdanul de școală, după ce un șofer de taxi a plecat cu el și nu s-a mai întors niciodată. Mădălina Ghenea a mărturisit că fiica ei plânge în hohote.
15:00
Andreea Popescu, transformare radicală! După 7 ani, vedeta a decis că e timpul să facă o schimbare | FOTO # SpyNews
Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a decis să facă o transformare radicală după șapte ani. Artista spune că se află într-o nouă etapă a vieții, în care începe să se simtă din nou bine în pielea ei, după cele trei nașteri.
15:00
Celebrul DJ Valeron urmează să cânte în România. Este unul dintre cei mai apreciați DJ din lume, în special pentru show-urile pe care le face la Scorpios Mykonos. Ediția din acest an din București va avea loc în luna octombrie și promite a fi un mix între muzica electronică și cea clasică.
15:00
Într-o zi obișnuită, consideri că apa de la robinet e ceva garantat. Îți umpli cana, speli legumele, pornești mașina de spălat și nu te gândești nicio clipă că fluxul constant ar putea fi întrerupt. Dar atunci când presiunea scade brusc sau curge doar aer pe țeavă, lucrurile se schimbă imediat.
14:50
Ella Vișan de la Insula Iubirii a trecut prin cea mai grea provocare, după despărțirea de Andrei Lemnaru. Abia acum a spus ce simte: ”Oameni care mint cu dovezile pe masă” # SpyNews
Ella Vișan de la Insula Iubirii a făcut declarațiile care nimeni nu se aștepta, pe rețelele de socializare. Fosta concurentă a trecut prin cea mai grea provocare când s-a despărțit de Andrei Lemnaru. Puțini știau ce simte, dar a decis să vorbească public.
Acum 12 ore
14:10
Alegerea unui inel de logodnă reprezintă un moment important și plin de emoție. Inelul de logodnă nu marchează doar începutul unei promisiuni, ci și trebuie să fie în acord cu stilul pe care vrei să îl etalezi zilnic. Într-o piață cu atât de multe opțiuni, aurul alb se remarcă tot mai des. Ce îl face, însă, să atragă atâtea priviri? Ce aduce în plus față de aurul galben? Descoperim împreună ce se află în spatele popularității inelelor de logodnă din aur alb!
14:00
Emil Gânj, implicat în alte două morți din Mureș! Polițiștii sunt disperați, după luni întregi de căutări # SpyNews
Apar noi detaii halucinante despre trecutul lui Emil Gânj! Presupsul criminal din Mureș ar fi implicat în alte două morți din Mureș. Poliția a ajuns la disperare, după luni întregi de căutări fără rezultat.
13:30
Când vine vorba de costume de baie, alegerea potrivită îți garantează atât confort, cât și stil. Indiferent că te relaxezi la piscină sau te aventurezi pe valurile mării, un costum de baie bine ales îți poate transforma experiența într-o adevărată plăcere. Este esențial să optezi pentru materiale de calitate superioară, care îți oferă protecție UV și se adaptează perfect siluetei tale. Un material respirabil și flexibil te va ajuta să te simți confortabil, indiferent de activitățile pe care le desfășori. Alege un design care să te reprezinte, fie că este vorba de un model clasic sau unul modern, și asigură-te că îți pune în valoare punctele forte.
13:20
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui # SpyNews
Un celebru fotbalist din România a trecut printr-o situație dificilă. Sportivul a fost nevoit să poarte brățară de monitorizare dintr-o eroare. Fosta lui soție i-a făcut reclamație, dar în cele din urmă instanța i-a dat dreptate fotbalistului.
13:00
Betty Salam, declarație de dragoste publică pentru Roberto Tudor: ”Măi, tu știi?”. Cum s-au afișat cei doi amorezi | FOTO # SpyNews
După divorțul de Cătălin Vișănescu, Betty Salam radiază de fericire alături de noul său iubit, Roberto Tudor. Cei doi și-au asumat relația și sunt tot mai apropiați, împărtășindu-și momentele tandre pe rețelele de socializare. Iată ce declarație publică făcut Betty Salam: „Măi, tu știi?”
12:50
Dima și Sabrina de la Mireasa, declarații emoționante după nuntă! Fosta concurentă a pregătit un moment care i-a lăsat pe toți cu ochii în lacrimi # SpyNews
Dima și Sabrina de la Mireasa, sezonul 7, s-au căsătorit și au avut parte de un eveniment foarte emoționant. Foștii concurenți au făcut declarații exclusive la Știrile Antena Stars despre nunta lor. Sabrina a pregătit un moment care a lăsat pe toată lumea cu ochii în lacrimi.
12:50
Mersul la solar și arderea grăsimilor abdominale, două subiecte de interes, vor fi dezbătute de la ora 18:00, la MediCOOL, cu Natalia Mateuț și Radu Siffredi! # SpyNews
MediCOOL explică sănătatea pe înțelesul tuturor, iar gazda emisiunii, dr. Mihai Pautov, le aduce zilnic telespectatorilor subiecte care îi pot duce pe toți către o viață armonioasă și plină de vitalitate. Astăzi, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Natalia Mateuț și Radu Siffredi se vor afla în platoul emisiunii pentru a vorbi deschis despre provocările stilului lor de viață.
11:50
Telespectatorii Antena Stars primesc mai mult acces în culisele Mireasa. Emisiunea Mireasa. Direct din culise îşi dublează intervalul de difuzare. Ştirile Antena Stars, nou interval de difuzare # SpyNews
Din dorința de a le oferi telespectatorilor mai mult conținut exclusiv şi acces direct în culisele celui mai iubit show matrimonial, Mireasa, emisiunea Mireasa. Direct din culise, prezentată de Andreea Frătilă, își prelungește programul. Începând de luni, 15 septembrie, emisiunea va dura o oră și va fi difuzată de luni până vineri, de la 12:30 la 13:30. Andreea Frățilă aduce imagini inedite, detalii exclusive și momente din spatele camerelor, astfel încât publicul să fie mereu la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul emisiunii și să trăiască fiecare poveste alături de concurenți.
11:40
Andreea Bostănică, amenințată de un fan! Influencerița a trecut prin teroare: ”Normal că te sperie” # SpyNews
Andreea Bostănică a trecut printr-o situație neplăcută! Influencerița a dezvăluit că primește mii de mesaje de la fanii ei, dar nu de fiecare dată acestea sunt pozitive. Iată ce s-a întâmplat când un fan a aflat în timp real unde este Andreea Bostănică.
11:30
Rețetă de musaca cipriotă, gătită de Horia Manea! Un preparat delicios, întâlnit pe insulele din Cipru # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, gogoșari în oțet, un fel principal, musaca cipriotă, şi un desert, fursecuri cu ciocolată albă și afine.
11:10
Irina Loghin, victima unei înșelătorii! Avocata artistei a făcut un anunț important, de teamă că i-ar putea fi afectată imaginea # SpyNews
Irina Loghin a ajuns victima unei înșelătorii! Avocata artistei a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre ce s-a întâmplat, de teama că imaginea cântăreței ar putea fi afectată. Irina Loghin a fost foarte revoltată.
10:50
Afacerea controversată pe care ar fi vrut să o deschidă Monica Tatoiu! Mulți ar fi judecat-o crunt! # SpyNews
Monica Tatoiu a șocat pe toată lumea cu o mărturisire neașteptată. Femeia de afaceri a recunoscut că, într-o perioadă a vieții, a avut o idee de business extrem de controversată și pentru care multe persoane ar fi judecat-o.
10:30
Focuri de armă în campusul unei universitări! Poliția a intervenit de urgență. Studenții, văzuți în timp ce fugeau să se salveze # SpyNews
S-a declanșat alerta, vineri, la o universitate din Boston. S-au auzit mai multe focuri de armă și studenții au fost văzuți în timp ce alergau să își salveze viețile. Mai multe echipaje de poliție au intervenit de urgență.
09:40
Oana Radu nu s-a căsătorit cu Șerban Balaban! Ce a fost, de fapt, evenimentul despre care toată lumea credea că este nuntă # SpyNews
Oana Radu a făcut declarațiile la care nimeni nu se aștepta! Artista a dezvăluit că evenimentul pe care l-a organizat alături de Șerban Balaban nu a fost o nuntă. Deși toată lumea credea că s-au căsătorit, Oana Radu a mărturist că, de fapt, nu au devenit soț și soție.
Acum 24 ore
09:00
Primele imagini cu lunetistul care l-ar fi asasinat pe Charlie Kirk. Este căutat în continuare de FBI | FOTO # SpyNews
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk! A fost găsită și arma cu care activistul a fost împușcat. FBI îl caută în continuare pe criminal, care a fugit fără urmă de la locul tragediei.
08:50
Cristina Cioran, prima reacție după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare: “It is what it is” # SpyNews
Cristina Cioran a reacționat pentru prima dată, după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei a fost condamnat la închisoare! Alex Dobrescu va petrece patru ani în spatele gratiilor! Iată ce decizie a luat Cristina Cioran.
01:00
Alex Pițurcă, mesaj cu subînțeles. Pe cine pune la punct, indirect, fostul fotbalist: ”Orice prost poate...” | FOTO # SpyNews
Dacă în trecut nu acorda prea multă atenție rețelelor de socializare, în prezent Alex Pițurcă e tot mai activ în mediul online. De curând, a stârnit curiozitatea fanilor cu mesajul său. Deși nu a menționat pe nimeni direct, a lăsat loc de interpretări.
00:20
Dovada că Alex Bodi și iubita lui, Anca, fac totul împreună! Cum și unde s-au fotografiat de această dată cei doi îndrăgostiți | FOTO # SpyNews
Alex Bodi și iubita lui, Anca, demonstrează că după ce s-au despărțit și împăcat de câteva ori, relația lor merge acum perfect. Cei doi fac totul împreună. Nu o spunem noi, ci fotografia făcută publică de afacerist vorbește de la. Unde au mers și cum au ales să-și petreacă timpul împreună.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.