Începând de luni, 15 septembrie, Telespectatorii Antena Stars primesc mai mult acces în culisele Mireasa
Jurnalul.ro, 13 septembrie 2025 00:30
Emisiunea Mireasa. Direct din culise îşi dublează intervalul de difuzare. Ştirile Antena Stars, nou interval de difuzare
Pe 13 septembrie 2025, patru zodii atrag karma pozitivă. Luna în faza de Lună Gibbosă în scădere ne aduce tuturor un moment de pauză și reflecție asupra situației actuale. Este o energie ce ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat până acum și încotro ne îndreptăm.
DSU dezminte afirmaţiile BNS privind concedierile: Măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ # Jurnalul.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) dezminte, vineri, afirmaţiile Blocului Naţional Sindical (BNS) potrivit cărora s-ar pregăti concedieri în serviciile de ambulanţă şi creşterea costurilor de funcţionare prin reorganizarea acestora, susţinând că măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ din cadrul serviciilor de ambulanţă.
Uniunea Europeană a prelungit vineri sancțiunile împotriva unor oficiali și entități din Rusia care contribuie la efortul de război împotriva Ucrainei, au declarat surse diplomatice agenției France Presse.
O femeie de 54 de ani din Iași a fost internată după ce ar fi prins și mâncat un porumbel. Polițiștii au deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, iar cercetările continuă la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor.
Monica Anghel dezvăluie detalii despre cele două intervenții chirurgicale pe care le-a suferit # Jurnalul.ro
Cântăreaţa Monica Anghel s-a confruntat recent cu probleme de sănătate. Artista a suferit două operații la ochi în decurs de o săptămână.
9 obiceiuri zilnice ale oamenilor care par mereu în control – și cum le poți adopta și tu # Jurnalul.ro
Ai întâlnit vreodată persoane care par să aibă mereu totul sub control? Sunt punctuali, fac față imprevizibilului cu calm și rămân echilibrați chiar și în mijlocul haosului.
Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din România, programat inițial să fie finalizat în vara acestui an, se află în impas. Motivul: Guvernul nu a alocat finanțarea necesară, iar licitația pentru achiziția camerelor video nu a fost lansată.
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole în mijlocul orașului și pe Calea Griviței # Jurnalul.ro
În al 20-lea weekend al proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”, Calea Victoriei devine din nou principala scenă culturală a Capitalei, cu un program divers organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Programul „Străzi deschise – București” se extinde în acest weekend și pe Calea Griviței (sectorul 1), acolo unde au loc activități pentru întreaga familie.
Acțiunile europene au înregistrat pierderi vineri, pe fondul scăderilor din sectorul de sănătate și al incertitudinii privind ratingul de credit al Franței, în timp ce investitorii anticipează o posibilă reducere a dobânzii de referință în SUA.
Trezirile nocturne pot afecta calitatea somnului și pot indica, uneori, alte afecțiuni. Specialiștii recomandă mai multe metode pentru a adormi rapid.
Guvernul nu mai finanțează cele 400 de radare fixe. Vitezomanii răsuflă ușurați. România, în topul accidentelor # Jurnalul.ro
România rămâne, deocamdată, fără radare fixe, deși este țara europeană cu cele mai multe victime în accidente provocate de viteză excesivă.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci, în urma eșecului proiectelor de infrastructură de apărare împotriva inundațiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Într-un mesaj ferm adresat noilor episcopi ai Bisericii Catolice, Papa Leon XIV a subliniat că acuzațiile de abuz sexual nu pot fi „puse într-un sertar” și trebuie tratate cu milă și adevărată dreptate, atât față de victime, cât și față de cei acuzați.
În perioada ianuarie - iulie 2025, datoria externă totală a crescut cu 15.264 milioane euro, până la 220.157 milioane euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).
Dispeceratele poliției naționale și polițiilor locale ar putea fi integrate pentru o mai bună coordonare a intervențiilor, reiese dintr-un comunicat al Executivului referitor la întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.
Prăjitura cu prune și scorțișoară este un desert de toamnă simplu și aromat, potrivit atât pentru ocazii speciale, cât și pentru momentele de răsfăț din timpul săptămânii.
8 obiceiuri de weekend care te țin pe loc și cum să îți recapeți energia pentru săptămâna viitoare # Jurnalul.ro
Weekendul ar trebui să fie un timp pentru relaxare și reîncărcare – dar tu te simți epuizat duminică seara?
În weekendul 13-14 septembrie, proiectul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” transformă Calea Victoriei și Calea Griviței din Capitală în spații pietonale și scene culturale pentru întreaga comunitate.
The Ticket aduce sâmbătă seara cea mai mică sumă obținută până acum, dar și un premiu de aproape 4.000 de Euro # Jurnalul.ro
Cea de-a doua ediție a show-ului The Ticket, difuzată sâmbătă seara, de la ora 20.00, la Antena 1, promite emoții la intensitate maximă. Este ediția în care se va obține atât cea mai mică sumă din acest sezon, cât și o sumă care se apropie de 4.000 de Euro. Concurenții care ajung la acest prag au nevoie de un moment de respiro pentru a-și calma emoțiile, iar tensiunea se transmite direct publicului din sală și celor de acasă.
Astrologia ne spune că fiecare zodie are atât calități, cât și defecte. Unele sunt cunoscute pentru bunătatea și empatia lor, altele pentru abilitatea de a socializa și a aduce armonie în jurul lor. Dar există și zodii care, prin trăsăturile lor mai dificile, pot ridica semnale de alarmă în relații.
Protest al sindicatelor din administraţia publică locală, pe 15 septembrie, în Capitală # Jurnalul.ro
Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală vor participa, pe 15 septembrie, în Capitală, la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunţate de Guvern, iar o delegaţie a manifestanţilor va discuta cu prim-ministrul Ilie Bolojan, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului Naţional "Forţa Legii", Ringo Dămureanu.
Djokovic lasă Belgradul pentru Atena: „Fiul favorit” al Serbiei se stabilește în Grecia # Jurnalul.ro
Novak Djokovic a rupt legătura cu Serbia după ce a fost numit „trădător” de guvernul lui Vucic. Tenismenul și-a schimbat rezidența la Atena, unde s-a mutat cu familia sa, și de unde își va continua activitatea sportivă.
Incredibil! Charlie Ottley a aplicat pentru cetățenie română. Statul îi plimbă dosarul de 5 ani # Jurnalul.ro
Turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient decât jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a aplicat pentru cetăţenia română iar dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic, a anunţat ministrul Economiei, Radu Miruţă.
Mai mult de 57% dintre români efectuează tranzacții prin Internet Banking sau Mobile Banking, iar peste o treime plătesc cu aceste servicii în mod frecvent.
UE ar putea renunţa la gazele ruseşti peste un an, susţine secretarul american al Energiei # Jurnalul.ro
Uniunea Europeană ar putea abandona gazele ruseşti în următoarele şase până la 12 luni, prin înlocuirea lor cu gaze naturale lichefiate din SUA, iar Washingtonul şi-a comunicat această poziţie către oficialii UE în cursul acestei săptămâni, a declarat vineri secretarul american al Energiei, Chris Wright, transmite Reuters.
ChatGPT ar putea fi dotat cu o funcție pentru a alerta autoritățile în caz de risc de sinucidere # Jurnalul.ro
ChatGPT ar putea fi dotat cu o funcție pentru a alerta de urgență autoritățile în cazul în care depistează o persoană care vrea să se sinucidă. Propunerea vine de la Sam Altman, fondatorul companiei OpenAI, cea care deține ChatGPT.
Ministrul Justiției, după ce instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienți solicită tratamente: „Trebuie să evite excese” # Jurnalul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat vineri că protestul din justiție nu poate anihila responsabilitatea de a soluționa cauze urgente.
Utilizatorii de servicii de comunicații electronice trebuie informați la depășirea abonamentului # Jurnalul.ro
ANCOM readuce în atenția utilizatorilor de servicii de telefonie și de acces la internet dreptul de fi informați atunci când consumă integral resursele incluse în abonament și când acumulează costuri suplimentare de 250 lei (50 euro), fără TVA, peste valoarea acestuia.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că răbdarea sa cu omologul său rus Vladimir Putin "se epuizează rapid" şi a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi a sectorului petrolier ruseşti, relatează AFP.
Murăturile în saramură cu miere îmbină gustul dulce-acrișor, transformând rețeta clasică într-o experiență culinară rafinată.
Un accident pe Centura Timișoarei, în Moșnița Veche, a implicat patru mașini și zece persoane, dintre care patru minori. Pompierii și ambulanțele SAJ intervin, acordând îngrijiri medicale unei femei.
Când dragostea se stinge, adevărul doare. Totuși, mulți aleg să se agațe de iluzii și să-și spună povești menite să justifice o căsnicie care nu mai funcționează. De la speranța că timpul va vindeca totul, până la teama de singurătate, iată cele mai frecvente 15 minciuni prin care oamenii se conving să rămână într-o relație care le răpește liniștea.
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, spune că litoralul românesc are mai puțini turiști decât anul trecut și consideră că o majorare suplimentară a TVA-ului pentru sectorul Horeca ar fi o măsură greșită.
Credincioșii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci pe 14 septembrie 2025. Crucea este, în creștinism, simbol al biruinței vieții asupra morții.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri la Palatul Victoria o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. Discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că opt proiecte de spitale, care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), vor fi transferate pe fonduri europene nerambursabile, prin Programul Sănătate 2021–2027.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că pacienții oncologici beneficiază în continuare de tratamente fără întreruperi. CNAS monitorizează constant fondurile și a redistribuit 405 milioane lei pentru a acoperi necesarul medicamentelor, evitând sincope în sistem.
Pe 12 septembrie 2025 a avut loc, la sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, din București, o ședință de urgență generată de trecerea neașteptată la cele veșnice a fostului președinte Sorin Stanciu.
Sprijin pentru fermierii români și din restul statelor europene, plăți directe, stimulente pentru agricultura ecologică, acces la tehnologie și finanțare pentru tinerii care fac agricultură - asta prevede programul de sprijin PAC, spune Gabriela Firea, europarlamentar PSD.
Doi studenți români inovează siguranța pe două roți cu Horizon și sunt incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
Doi tineri vizionari din Cluj-Napoca, Vlad Panțîru și Cristian George, studenți în anul al II-lea la Universitatea Babeș-Bolyai, au intrat în atenția publicului și a specialiștilor printr-o inovație cu potențial de a salva vieți. Proiectul lor - Horizon, un dispozitiv care transformă viziera căștii de motociclist în ecran inteligent - le-a adus nominalizarea în cadrul campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că presupusul ucigaş al activistului conservator Charlie Kirk a fost arestat, transmit AFP, Reuters şi EFE.
O nouă generație a tenisului românesc încearcă să scrie propria pagină de istorie, în competiția unde țara noastră a atins de trei ori marea finală
Dolarul rămâne stabil în timp ce traderii așteaptă datele privind inflația din SUA și reuniunea BCE # Jurnalul.ro
Dolarul s-a menținut stabil joi, în timp ce traderii așteaptă datele cheie privind prețurile de consum din SUA pentru a orienta traiectoria reducerii ratei dobânzii de către Rezerva Federală, în timp ce euro a rămas neschimbat înaintea reuniunii Băncii Centrale Europene (BCE), potrivit Reuters.
Femeia în vârstă de 35 de ani, care a intrat, vineri, cu șase cuțite de diferite mărimi în Parlamentul României se numește Diana Lavric. Ea este cetățean moldovean.
Mersul la solar și arderea grăsimilor abdominale, două subiecte de interes, vor fi dezbătute de la ora 18:00, la MediCOOL, cu Natalia Mateuț și Radu Siffredi! # Jurnalul.ro
MediCOOL explică sănătatea pe înțelesul tuturor, iar gazda emisiunii, dr. Mihai Pautov, le aduce zilnic telespectatorilor subiecte care îi pot duce pe toți către o viață armonioasă și plină de vitalitate. Astăzi, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Natalia Mateuț și Radu Siffredi se vor afla în platoul emisiunii pentru a vorbi deschis despre provocările stilului lor de viață.
Timpul pare să ne alunece printre degete și iată-ne în pragul ultimului trimestru al anului 2025. Pe măsură ce ne apropiem de noul an, rămân o multitudine de oportunități de creștere, extindere și obținere a unor rezultate extraordinare. Î
Mama unei adolescente internate după ce a consumat canabis a ajutat la prinderea dealerilor: „A pus mâna pe telefon și i-a întins o capcană” # Jurnalul.ro
Un caz recent finalizat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava scoate în evidență o implicare rară, dar extrem de eficientă, a unei mame care și-a asumat un rol activ în prinderea dealerilor de droguri care i-au pus în pericol fiica.
Femeile din grupuri defavorizate se confruntă cu bariere multiple atunci când încearcă să intre pe piața muncii. Fie că vorbim despre mame singure, femei din mediul rural, victime ale violenței domestice sau persoane cu nivel scăzut de educație, toate aceste categorii sunt expuse unui risc crescut de excluziune socială și economică.
Peste 160 de persoane, suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic, arestate în Turcia # Jurnalul.ro
161 de persoane, suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic, au fost arestate în Turcia. Arestările au avut loc într-o săptămână, transmit oficialii turci.
