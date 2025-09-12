Începând de luni, 15 septembrie, Telespectatorii Antena Stars primesc mai mult acces în culisele Mireasa

20:30

Cea de-a doua ediție a show-ului The Ticket, difuzată sâmbătă seara, de la ora 20.00, la Antena 1, promite emoții la intensitate maximă. Este ediția în care se va obține atât cea mai mică sumă din acest sezon, cât și o sumă care se apropie de 4.000 de Euro. Concurenții care ajung la acest prag au nevoie de un moment de respiro pentru a-și calma emoțiile, iar tensiunea se transmite direct publicului din sală și celor de acasă.