Ce însemnă inscripția „Oh, Bella Ciao” de pe capsa unui glonț, găsită după asasinarea lui Charlie Kirk

21:00

Când ești pe drum, mai ales în traficul aglomerat sau pe autostrăzi, poți fi tentat să ignori cât carburant mai ai în rezervor. Mulți șoferi fac această greșeală care le poate pune siguranța în pericol, de aceea este recomandat să te asiguri că automobilul are întotdeauna suficient combustibil.