Pete Hegseth: Pentagonul îi va sancţiona pe angajaţii care au postat comentarii ironice sau negative despre Charlie Kirk
Bursa, 13 septembrie 2025 11:50
Departamentul Apărării al SUA a anunţat că va sancţiona membrii armatei care au postat pe reţelele de socializare comentarii negative sau batjocoritoare despre moartea activistului şi comentatorului conservator Charlie Kirk.
Acum 5 minute
12:20
NATO lansează operaţiunea and #8222;Sentinelul Estic and #8221; pentru a consolida apărarea flancului estic # Bursa
NATO a luat o decizie de a consolida apărarea pe flancul estic al Europei ca răspuns la încălcarea spaţiului aerian polonez de către drone ruseşti.
Acum 30 minute
12:00
Kim Jong Un anunţă că va prezenta politica nucleară a ţării la viitoarea reuniune a partidului # Bursa
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunţat că va prezenta o politică de promovare comună a armelor nucleare şi a puterii militare convenţionale în cadrul unei viitoare reuniuni cheie a partidului său unic, a informat sâmbătă agenţia de presă a statului, KCNA.
12:00
The Guardian: Trump refuză apelul la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk şi acuză and #8222;stânga radicală and #8221; # Bursa
Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din ţară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk, preferând să considere radicalii and #8222;vicioşi şi oribili and #8221; din stânga politicii americane ca fiind singura problemă.
Acum o oră
11:50
11:30
Alexandru Nazare: Decizia Moody and #39;s, confirmarea faptului că Guvernul a luat măsurile corecte stabilizarea traiectoriei fiscal-bugetară # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară, după ce agenţia Moody and #39;s a reconfirmat ratingul suveran al României la and #8221;Baa3 and #8221; şi perspectiva negativă, că decizia este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a ţării şi and #8221;ne dă încredere că putem depăşi această perioadă dificilă and #8221;.
Acum 2 ore
11:10
Ministrul Mediului: Vom avea un director interimar la Apele Române, care are un mandat foarte clar de reorganizare # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că a fost numit un nou director la Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) care are un mandat foarte clar de reorganizare şi a precizat că acesta este Florin Ghiţă, care în perioda 2014 - 2023 a fost şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea.
11:00
Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată # Bursa
Agenţia Fitch a retrogradat ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, retrăgând celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) şi plasând-o la and #8222;A+ and #8221; (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfăşurare şi al creşterii datoriei.
10:50
Trump anunţă că va trimite Garda Naţională la Memphis: and #8222;Vom rezolva problema criminalităţii, la fel cum am făcut-o la Washington and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump a anunţat că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale la Memphis, în Tennessee, pentru a combate criminalitatea, după ce, într-o mişcare fără precedent, administraţia sa a preluat luna trecută controlul asupra poliţiei în Washington, D.C..
10:40
O coaliţie de lideri europeni l-a convins pe preşedintele american Donald Trump că Rusia nu are intenţia de a încheia războiul din Ucraina şi trebuie presată să participe la negocieri.
10:30
Acum 4 ore
10:20
DOSARELE EPSTEIN RAMAN CLASIFICATE; REPUBLICANII AU BLOCAT PUBLICAREA LOR (II) Ce ştim despre dosarele Epstein? # Bursa
Un set masiv de documente din ancheta privind pedofilul JeffreyEpstein a fost făcut public luni de o comisie a Congresului.
09:50
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va oferi un sprijin ferm Israelului într-o vizită programată înainte de summitul condus de Franţa pentru recunoaşterea unui stat palestinian.
09:40
Donald Trump, îl va primi vineri la cină pe premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster, New Jersey, a anunţat Casa Albă.
09:40
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere and #8222;fiecare centimetru and #8221; din teritoriul aliaţilor NATO # Bursa
Statele Unite au declarat în Consiliul de Securitate al ONU că and #8222;vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO and #8221;, după ce drone suspectate a fi ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei.
09:40
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că multe detalii referitoare la garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja puse pe hârtie, adăugând că trupele străine prezente pe teren ar semnala sprijinul politic pentru Kiev.
09:30
Adunarea Generală a ONU a adoptat cu o majoritate covârşitoare, o declaraţie care propune and #8222;măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile and #8221; pentru realizarea unei soluţii cu două state în conflictul israeliano-palestinian.
09:30
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că România a trimis oficial către Comisia Europeană Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) renegociat.
09:20
Moody and #39;s menţine ratingul ţării noastre la and #8222;Baa3 and #8221;, dar păstrează perspectiva negativă din cauza riscurilor fiscale # Bursa
Agenţia de rating Moody and #39;s a confirmat calificativul României la nivelul and #8222;Baa3 and #8221;, menţinând însă perspectiva negativă, din cauza riscurilor majore privind implementarea planului ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului.
09:20
Diana Buzoianu l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale and #8222;Apele Române and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat demiterea directorului Administraţiei Naţionale Apele Române, Sorin Lucaci, invocând necesitatea unei reforme profunde şi a unei conduceri cu experienţă reală.
Acum 12 ore
00:00
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a respins acuzaţiile privind încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti, invocând and #8222;lipsa de dovezi and #8221; şi acuzând NATO că alimentează conflictul din Ucraina, potrivit unui comunicat al Ambasadei Rusiei.
Acum 24 ore
21:50
Ministerul Justiţiei a anunţat vineri că a recepţionat decizia autorităţilor elene referitoare la extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Documentele necesare au fost transmise Ministerului Afacerilor Interne, instituţia responsabilă de preluarea fostului lider democrat din custodia Greciei.
21:40
Autorităţile georgiene au anunţat vineri că doi cetăţeni ucraineni arestaţi cu o zi înainte în Tbilisi, având asupra lor 2,4 kg de hexogen (RDX), ar fi fost recrutaţi de serviciile secrete de la Kiev pentru a introduce explozibili în Rusia, relatează AFP, de la care informăm cele ce urmează.
21:20
Nepal a încheiat vineri criza politică declanşată de protestele de stradă care au dus la demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, prin desemnarea fostei preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, la conducerea guvernului interimar, transmite EFE, de la care transmitem cele ce urmează. Ea devine astfel prima femeie care preia funcţia de premier în istoria ţării.
21:10
Un avion Boeing 737-800 al companiei United Airlines, cu 135 de pasageri şi şapte membri ai echipajului la bord, a efectuat vineri o aterizare de urgenţă pe Aeroportul Internaţional Kansai din Osaka, după ce la bord a fost semnalată suspiciunea unui incendiu în cala aeronavei, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
21:10
Parlamentul European exercită presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la sfârşitul lunii iulie între UE şi SUA, ceea ce ar putea genera tensiuni chiar în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relaţiile cu preşedintele Donald Trump.
20:40
NATO a anunţat vineri lansarea Operaţiei Eastern Sentry, o activitate de apărare cu caracter exclusiv defensiv, coordonată de Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), potrivit news.ro, care afirmă cele ce urmează. Măsura vine ca răspuns la încălcările repetate ale spaţiului aerian aliat de către drone ruseşti, inclusiv în Polonia şi România, unde fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul naţional.
20:40
Inflaţia va rămâne ridicată până la finalul anului 2026, iar creşterea economică va fi de doar 1% în 2025 (în scădere faţă de prognoza din primăvară, care era de 1,6%) şi de 1,4% în 2026, însă se preconizează că economia va creşte gradual pe fondul consolidării fiscale, esenţială pentru a remedia deficitele gemene în creştere.
20:30
Preţurile la produsele de bază vor creşte de la 1 octombrie, întrucât premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării adaosului comercial, au declarat surse politice din PSD pentru HotNews.ro, de la care relatăm cele ce umrează. Măsura, introdusă pentru prima dată în iunie 2023 sub mandatul lui Marcel Ciolacu, expiră la 30 septembrie.
20:20
Rusia a respins acuzaţiile Chişinăului privind o posibilă ingerinţă în alegerile parlamentare din Republica Moldova, calificându-le drept and #8222;nefondate and #8221;.
20:00
ArcelorMittal a anunţat oprirea definitivă a producţiei la unitatea sa din Hunedoara, decizie motivată de costurile ridicate la energia electrică şi de presiunea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează. Fabrica producea profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură.
20:00
SUA suspendă dialogul cu Kosovo din cauza instabilităţii create de prim-ministrul Albin Kurti # Bursa
Statele Unite au suspendat pe termen nelimitat and #8222;dialogul strategic and #8221; cu Kosovo, acuzându-l pe premierul interimar Albin Kurti că, prin recentele sale declaraţii şi acţiuni, a alimentat tensiuni şi instabilitate.
19:50
Preţurile la alimentele de bază urcă din octombrie, după ce Guvernul nu prelungeşte plafonarea adaosului comercial # Bursa
19:40
Deputatul USR Cătălin Drulă a confirmat că intenţionează să candideze la Primăria Capitalei, subliniind că organizarea de alegeri anticipate după vacantarea postului de edil general este o obligaţie legală a Guvernului, nu o opţiune politică.
19:10
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, cu care a discutat despre pace, credinţă şi parcursul european al ţării. Suveranul pontif i-a transmis că and #8222;Moldova este văzută şi auzită and #8221;.
19:10
Diana Buzoianu cere reforme la Romsilva: 'Nu voi accepta directori cu probleme de integritate and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat într-un interviu că foşti angajaţi ai Romsilva au câştigat în primă instanţă dreptul la bonusuri de pensionare, întrucât această prevedere nu a fost eliminată din contractul colectiv de muncă.
18:40
Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) ar obţine 39% din voturile alegătorilor decişi la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, ceea ce i-ar asigura majoritatea în noul Parlament, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Republican Internaţional (IRI) la comanda autorităţilor de la Washington, citat de Deschide.MD, care afirmă cele ce urmează.
18:30
Statele Unite au cerut Ungariei şi altor state membre UE să îşi suspende relaţiile energetice cu Rusia, atât în ceea ce priveşte gazele naturale, cât şi tehnologia nucleară, potrivit unei declaraţii făcute vineri la Bruxelles de Chris Wright, secretarul american al Energiei, citat de Politico, care afirmă cele ce urmează.
18:30
După şase ani consecutivi de secetă severă, nivelul barajelor din Maroc a coborât la doar 26% din capacitate, iar fermierii depind tot mai mult de apa desalinizată, de peste cinci ori mai scumpă decât sursele convenţionale, potrivit Reuters, care afirmă cele ce urmează.
18:20
OMV a confirmat că intenţionează să reducă cheltuielile cu 400 milioane euro până la sfârşitul anului 2027, plan ce include şi disponibilizări, potrivit HotNews.ro. Grupul austriac a precizat că and #8222;protejarea afacerii pentru viitor şi consolidarea competitivităţii and #8221; impun aceste măsuri, dar nu a menţionat impactul asupra subsidiarelor, inclusiv asupra OMV Petrom.
18:00
Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene a relansat apelul and #8222;Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului and #8221; - componenta and #8222;Investiţii pentru dezvoltarea IMM and #8221;, din cadrul Programului Tranziţie Justă, destinat oraşelor din Valea Jiului, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:00
Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) le urează and #8221;La mulţi ani! and #8221; constructorilor din România, cu ocazia Zilei Naţionale a Constructorilor, aniversată în data de 14 septembrie
17:30
Compania românească de telecomunicaţii Digi a angajat banca de investiţii Rothschild pentru a analiza o posibilă listare la Bursa din Madrid a filialei sale spaniole în 2026.
17:10
Oficiali NATO: 'Incursiunea dronelor ruseşti în Polonia a scos la iveală lipsa de pregătire a NATO în materie de apărare antiaeriană and #8221; # Bursa
Conţinutul anunţului programat nu este încă cunoscut, însă oficialii NATO şi-au exprimat îngrijorarea, potrivit Politico, privind lipsa de pregătire adecvată a Alianţei în materie de apărare antiaeriană, în special împotriva dronelor.
17:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat că răbdarea sa faţă de omologul său rus, Vladimir Putin, and #8222;se epuizează rapid and #8221; şi a sugerat posibilitatea aplicării de sancţiuni asupra băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja însă ferm în această direcţie.
16:50
Rusia ameninţă Danemarca cu măsuri militare ca reacţie la producerea de combustibil pentru rachetele ucrainene # Bursa
Rusia ameninţă cu acţiuni militare ca răspuns la producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene găzduită de Danemarca.
16:40
Conferinţe BusinessMark pentru profesionişti în HR, real estate, logistică şi sustenabilitate organizate în Bucureşti # Bursa
În luna septembrie vor avea loc la Bucureşti conferinţe dedicate profesioniştilor din domenii precum: resurse umane şi employer branding, real estate şi construcţii, supply chain şi logistică, sustenabilitate şi ESG.
16:20
EDP critică premierul Albaniei după numirea unui and #8222;ministru and #8221; AI: 'Doar oamenii ar trebui să guverneze, nu algoritmii and #8221; # Bursa
Partidul Democrat European (EDP), care reprezintă democraţii europeni şi face parte din grupul Renew Europe în Parlamentul European, l-a criticat astăzi pe premierul Albaniei pentru and #8222;ministrul and #8221; său generat de inteligenţă artificială, afirmând că într-o democraţie doar oamenii ar trebui să guverneze, nu algoritmii.
16:10
DOSARELE EPSTEIN RAMAN CLASIFICATE; REPUBLICANII AU BLOCAT PUBLICAREA LOR (I) Transparenţa în cazul Epstein, o problemă dificilă pentru Congres # Bursa
În urma unui vot strâns, miercuri, republicanii din Senat au respins efortul democraţilor de a introduce în legea anuală de autorizare a apărării un amendament care ar fi obligat la publicarea dosarelor din ancheta privind traficul sexual în care a fost implicat defunctul Jeffrey Epstein
16:10
Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă: Migraţia ilegală în UE a scăzut cu 21% în primele opt luni din 2025 # Bursa
Sosirile de imigranţi ilegali în Uniunea Europeană au scăzut cu 21% între ianuarie şi august 2025, ajungând la 112.385.
16:10
Consiliul de administraţie al Băncii Rusiei a decis, vineri, să reducă dobânda-cheie cu 100 puncte de bază, de la 18% la 17% pe an, relatează Interfax, de la care transmitem cele ce urmează. Analiştii anticipau o scădere, dar majoritatea mizau pe o reducere mai amplă, de 200 puncte de bază.
