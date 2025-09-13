Daniel David: 'Dacă moţiunea AUR trece, îmi voi da demisia din funcţia de ministru al Educaţiei and #8221;

21:40

Autorităţile georgiene au anunţat vineri că doi cetăţeni ucraineni arestaţi cu o zi înainte în Tbilisi, având asupra lor 2,4 kg de hexogen (RDX), ar fi fost recrutaţi de serviciile secrete de la Kiev pentru a introduce explozibili în Rusia, relatează AFP, de la care informăm cele ce urmează.