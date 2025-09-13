Daniel David: 'Dacă moţiunea AUR trece, îmi voi da demisia din funcţia de ministru al Educaţiei and #8221;
Bursa, 13 septembrie 2025 17:50
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că îşi va prezenta demisia dacă moţiunea simplă pe educaţie depusă de AUR va fi adoptată de Parlament.
• • •
Acum 5 minute
18:30
Tensiuni la graniţa UE: Rusia şi Belarus desfăşoară manevre militare, Polonia închide frontiera # Bursa
Declaraţia Kremlinului cu privire la încetarea negocierilor de pace cu Ucraina a venit în contextul în care Rusia şi Belarus au început exerciţii militare la scară largă, provocând alarmă de-a lungul flancului estic al NATO, la câteva zile după ce Varşovia a acuzat Moscova de trimiterea unor drone de atac peste spaţiul aerian polonez, o escaladare majoră care a stârnit tensiuni în Europa.
Acum o oră
18:00
Richard Marles: Australia investeşte 12 miliarde $ în facilităţi de apărare pentru submarinelor nucleare AUKUS # Bursa
Australia a anunţat că va investi 12 miliarde de dolari australieni (aproximativ 8 miliarde de dolari americani) pentru a înfiinţa facilităţi de apărare în vestul ţării, pentru a susţine livrarea submarinelor în cadrul acordului nuclear AUKUS.
17:50
Acum 2 ore
17:30
Emisarul american Adam Boehler a anunţat în timpul unei vizite rare la Kabul, că Statele Unite şi guvernul taliban vor realiza un schimb de prizonieri.
17:10
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru posibila renunţare, începând cu 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.
17:00
Preşedintele Nepalului, Ramchandra Paudel, a dizolvat parlamentul şi a convocat alegeri anticipate pe 5 martie, după o săptămână de violenţe soldate cu victime, care s-au încheiat odată cu numirea primei femei prim-ministru din ţară.
16:40
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi polonezii, autorităţile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO.
Acum 4 ore
16:30
Ioana Dogioiu: 'Decizia neprelungirii plafonării adaosului la alimente a fost luată de coaliţie fără opoziţie and #8221; # Bursa
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a precizat că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.
16:20
The Atlantic: Tesla îşi mută atenţia de la maşini către roboţi şi robotaxiuri - 'Master Planul IV and #8221; al lui Elon Musk generează controverse # Bursa
Deşi Tesla rămâne unul dintre liderii industriei vehiculelor electrice, and #8222;Master Planul IV and #8221; al lui Elon Musk marchează o schimbare radicală de direcţie.
16:10
Daniel David: Anul şcolar a început bine, în doar 1,8% dintre şcoli exista o anumită formă de boicot # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că începutul anului şcolar a fost unul bun, în ciuda nemulţumirilor exprimate de cadrele didactice.
16:10
Trump anunţă că va impune sancţiuni Rusiei atunci când toate ţările NATO vor face acelaşi lucru # Bursa
Donald Trump a anunţat că a trimis o scrisoare tuturor ţărilor NATO, în care le transmite că este dispus să impună sancţiuni dure Rusiei, cu condiţia ca toate statele Alianţei să adopte aceeaşi măsură şi să renunţe la achiziţia de petrol rusesc.
15:10
Un val de atacuri aeriene a ucis cel puţin 32 de persoane în Gaza City în timp ce Israelul îşi intensifică ofensiva şi îndeamnă palestinienii să evacueze.
15:00
România a trimis până acum 23 de pachete de ajutor militar Ucrainei, acestea fiind stabilite împreună cu armata ucraineană, în funcţie de nevoile de pe front şi de resursele disponibile ale armatei române.
14:40
AP News: Wall Street marchează noi recorduri pe aşteptări de reducere a dobânzii cheie de către Fed # Bursa
Bursa de la New York a continuat trendul ascendent, marcând noi recorduri istorice după publicarea unor date economice mixte care menţin deschisă perspectiva unei reduceri a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală (Fed).
14:40
AUR propune and #8222;Fondul Moldova and #8221;: instrument strategic pentru integrarea economică a Republicii Moldova în spaţiul românesc şi european # Bursa
AUR a anunţat lansarea unei iniţiative legislative pentru înfiinţarea and #8222;Fondului Moldova and #8221;, un instrument investiţional strategic menit să consolideze prezenţa economică a României în Republica Moldova şi să sprijine integrarea acesteia în spaţiul economic şi financiar românesc şi european.
Acum 6 ore
14:10
Un procuror turc a dispus arestarea a 48 de persoane, printre care şi primarul districtului Bayrampasa, condus de opoziţie, într-o anchetă privind corupţia.
14:10
Grecia coordonează o iniţiativă regională pentru modernizarea coridorului de transport Alexandroupolis-Odesa, care va traversa Bulgaria, România şi Moldova.
13:50
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a postat pe reţelele sociale un zvon potrivit căruia plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie ridicată începând cu 1 octombrie.
13:50
Politico: Polonia avertizează asupra campaniei ruseşti de dezinformare după incursiunea dronelor în spaţiul aerian # Bursa
Dezinformarea a încercat să atribuie incursiunea dronelor Rusiei Ucrainei şi să prezinte Polonia ca fiind slabă şi confuză.
13:50
QNA: Qatar convoacă summit de urgenţă al lumii arabe şi islamice după atacul israelian din Doha # Bursa
Qatar a confirmat că va găzdui un summit de urgenţă al statelor arabe şi islamice pe 15 septembrie, ca răspuns la atacul israelian recent care a vizat lideri Hamas pe teritoriul său.
13:20
Kremlinul a anunţat că negocierile de pace cu Ucraina, menite să pună capăt conflictului, sunt suspendate, fără a fi stabilită o dată pentru reluarea discuţiilor.
13:10
Reuters: Poliţia londoneză se pregăteşte pentru confruntări între protestatari de extremă dreapta şi demonstranţi anti-rasism # Bursa
Poliţia din Londra va trimite mai mulţi ofiţeri, dupa ce protestatarii de extremă dreapta, anti-imigraţie şi demonstranţi anti-rasism vor organiza mitinguri rivale, iar autorităţile temându-se de posibile conflicte.
12:40
Boeing, amendată cu peste 3 milioane de dolari pentru încălcări repetate ale regulilor de siguranţă # Bursa
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a propus o amendă de 3,1 milioane de dolari împotriva Boeing, acuzând compania de încălcări grave şi repetate ale regulilor de siguranţă, inclusiv acţiuni legate de incidentul din ianuarie 2024, când un avion Alaska Airlines 737 MAX 9 a suferit o avarie majoră în zbor.
Acum 8 ore
12:30
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că atacul cu drone din Polonia a fost o provocare, o testare, iar răspunsul aliaţilor şi al polonezilor a fost unul ferm.
12:20
NATO lansează operaţiunea and #8222;Sentinelul Estic and #8221; pentru a consolida apărarea flancului estic # Bursa
NATO a luat o decizie de a consolida apărarea pe flancul estic al Europei ca răspuns la încălcarea spaţiului aerian polonez de către drone ruseşti.
12:00
Kim Jong Un anunţă că va prezenta politica nucleară a ţării la viitoarea reuniune a partidului # Bursa
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunţat că va prezenta o politică de promovare comună a armelor nucleare şi a puterii militare convenţionale în cadrul unei viitoare reuniuni cheie a partidului său unic, a informat sâmbătă agenţia de presă a statului, KCNA.
12:00
The Guardian: Trump refuză apelul la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk şi acuză and #8222;stânga radicală and #8221; # Bursa
Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din ţară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk, preferând să considere radicalii and #8222;vicioşi şi oribili and #8221; din stânga politicii americane ca fiind singura problemă.
11:50
Pete Hegseth: Pentagonul îi va sancţiona pe angajaţii care au postat comentarii ironice sau negative despre Charlie Kirk # Bursa
Departamentul Apărării al SUA a anunţat că va sancţiona membrii armatei care au postat pe reţelele de socializare comentarii negative sau batjocoritoare despre moartea activistului şi comentatorului conservator Charlie Kirk.
11:30
Alexandru Nazare: Decizia Moody and #39;s, confirmarea faptului că Guvernul a luat măsurile corecte stabilizarea traiectoriei fiscal-bugetară # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară, după ce agenţia Moody and #39;s a reconfirmat ratingul suveran al României la and #8221;Baa3 and #8221; şi perspectiva negativă, că decizia este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a ţării şi and #8221;ne dă încredere că putem depăşi această perioadă dificilă and #8221;.
11:10
Ministrul Mediului: Vom avea un director interimar la Apele Române, care are un mandat foarte clar de reorganizare # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că a fost numit un nou director la Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) care are un mandat foarte clar de reorganizare şi a precizat că acesta este Florin Ghiţă, care în perioda 2014 - 2023 a fost şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea.
11:00
Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată # Bursa
Agenţia Fitch a retrogradat ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, retrăgând celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) şi plasând-o la and #8222;A+ and #8221; (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfăşurare şi al creşterii datoriei.
10:50
Trump anunţă că va trimite Garda Naţională la Memphis: and #8222;Vom rezolva problema criminalităţii, la fel cum am făcut-o la Washington and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump a anunţat că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale la Memphis, în Tennessee, pentru a combate criminalitatea, după ce, într-o mişcare fără precedent, administraţia sa a preluat luna trecută controlul asupra poliţiei în Washington, D.C..
10:40
O coaliţie de lideri europeni l-a convins pe preşedintele american Donald Trump că Rusia nu are intenţia de a încheia războiul din Ucraina şi trebuie presată să participe la negocieri.
Acum 12 ore
10:30
O coaliţie de lideri europeni l-a convins pe preşedintele american Donald Trump că Rusia nu are intenţia de a încheia războiul din Ucraina şi trebuie presată să participe la negocieri.
10:20
DOSARELE EPSTEIN RAMAN CLASIFICATE; REPUBLICANII AU BLOCAT PUBLICAREA LOR (II) Ce ştim despre dosarele Epstein? # Bursa
Un set masiv de documente din ancheta privind pedofilul JeffreyEpstein a fost făcut public luni de o comisie a Congresului.
09:50
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va oferi un sprijin ferm Israelului într-o vizită programată înainte de summitul condus de Franţa pentru recunoaşterea unui stat palestinian.
09:40
Donald Trump, îl va primi vineri la cină pe premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster, New Jersey, a anunţat Casa Albă.
09:40
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere and #8222;fiecare centimetru and #8221; din teritoriul aliaţilor NATO # Bursa
Statele Unite au declarat în Consiliul de Securitate al ONU că and #8222;vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO and #8221;, după ce drone suspectate a fi ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei.
09:40
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că multe detalii referitoare la garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja puse pe hârtie, adăugând că trupele străine prezente pe teren ar semnala sprijinul politic pentru Kiev.
09:30
Adunarea Generală a ONU a adoptat cu o majoritate covârşitoare, o declaraţie care propune and #8222;măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile and #8221; pentru realizarea unei soluţii cu două state în conflictul israeliano-palestinian.
09:30
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că România a trimis oficial către Comisia Europeană Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) renegociat.
09:20
Moody and #39;s menţine ratingul ţării noastre la and #8222;Baa3 and #8221;, dar păstrează perspectiva negativă din cauza riscurilor fiscale # Bursa
Agenţia de rating Moody and #39;s a confirmat calificativul României la nivelul and #8222;Baa3 and #8221;, menţinând însă perspectiva negativă, din cauza riscurilor majore privind implementarea planului ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului.
09:20
Diana Buzoianu l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale and #8222;Apele Române and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat demiterea directorului Administraţiei Naţionale Apele Române, Sorin Lucaci, invocând necesitatea unei reforme profunde şi a unei conduceri cu experienţă reală.
Acum 24 ore
00:00
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a respins acuzaţiile privind încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti, invocând and #8222;lipsa de dovezi and #8221; şi acuzând NATO că alimentează conflictul din Ucraina, potrivit unui comunicat al Ambasadei Rusiei.
12 septembrie 2025
21:50
Ministerul Justiţiei a anunţat vineri că a recepţionat decizia autorităţilor elene referitoare la extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Documentele necesare au fost transmise Ministerului Afacerilor Interne, instituţia responsabilă de preluarea fostului lider democrat din custodia Greciei.
21:40
Autorităţile georgiene au anunţat vineri că doi cetăţeni ucraineni arestaţi cu o zi înainte în Tbilisi, având asupra lor 2,4 kg de hexogen (RDX), ar fi fost recrutaţi de serviciile secrete de la Kiev pentru a introduce explozibili în Rusia, relatează AFP, de la care informăm cele ce urmează.
21:20
Nepal a încheiat vineri criza politică declanşată de protestele de stradă care au dus la demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, prin desemnarea fostei preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, la conducerea guvernului interimar, transmite EFE, de la care transmitem cele ce urmează. Ea devine astfel prima femeie care preia funcţia de premier în istoria ţării.
21:10
Un avion Boeing 737-800 al companiei United Airlines, cu 135 de pasageri şi şapte membri ai echipajului la bord, a efectuat vineri o aterizare de urgenţă pe Aeroportul Internaţional Kansai din Osaka, după ce la bord a fost semnalată suspiciunea unui incendiu în cala aeronavei, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
21:10
Parlamentul European exercită presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la sfârşitul lunii iulie între UE şi SUA, ceea ce ar putea genera tensiuni chiar în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relaţiile cu preşedintele Donald Trump.
20:40
NATO a anunţat vineri lansarea Operaţiei Eastern Sentry, o activitate de apărare cu caracter exclusiv defensiv, coordonată de Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), potrivit news.ro, care afirmă cele ce urmează. Măsura vine ca răspuns la încălcările repetate ale spaţiului aerian aliat de către drone ruseşti, inclusiv în Polonia şi România, unde fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul naţional.
