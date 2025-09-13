Doi gemeni identici din Marea Britanie au fost diagnosticați cu aceeași boală extrem de rară, la 8 ani distanță
StirileProtv.ro, 13 septembrie 2025 13:20
Doi gemeni identici din Marea Britanie au fost diagnosticați cu aceeași boală rară, „una la un milion”, la opt ani distanță, relatează The Independent.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
13:50
Polonezii se înscriu la antrenamente militare voluntare, de teama unei agresiuni ruse. „Nu pot pur şi simplu să fugă” # StirileProtv.ro
Mii de polonezi se înscriu voluntar la antrenamente militare, în contextul în care armata caută să recruteze personal profesionist și voluntari, pe fondul temerilor tot mai mari legate de o posibilă agresiune a Rusiei, relatează Reuters.
Acum 30 minute
13:30
Scene șocante în Craiova. Un bărbat a fost ucis în bătaie cu bâtele în mijlocul străzii, iar 4 oameni au ajuns la spital # StirileProtv.ro
Un bărbat a murit, iar patru persoane rănite au ajuns la spital, în urma unui conflict care a avut loc, sâmbătă, pe un bulevard din Craiova.
13:30
Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile din Bruxelles din aprilie 2026 # StirileProtv.ro
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de droguri, potrivit ministrului apărării belgian, Theo Francken, informează sâmbătă EFE.
Acum o oră
13:20
Doi gemeni identici din Marea Britanie au fost diagnosticați cu aceeași boală extrem de rară, la 8 ani distanță # StirileProtv.ro
Doi gemeni identici din Marea Britanie au fost diagnosticați cu aceeași boală rară, „una la un milion”, la opt ani distanță, relatează The Independent.
Acum 2 ore
12:50
Ministrul Apărării respinge ideea trimiterii militarilor români în Ucraina: Asta este o minciună şi o speculaţie # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus că ideea trimiterii de militari români în Ucraina este o minciună propagată de opoziţie, care face jocul lui Vladimir Putin prin răspândirea unor speculaţii şi neadevăruri în spaţiul public.
12:50
Trupele Rusiei au folosit o tactică îndrăzneață pentru a intra într-un oraș ucrainean. Au mers 4 zile printr-un tunel # StirileProtv.ro
Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică, după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat pe linia frontului printr-un tunel subteran, au raportat observatori militari.
12:40
Un primar social-democrat al unui district din Istanbul a fost arestat sâmbătă, sub acuzaţii de corupţie, ceea ce face ca numărul membrilor arestaţi din rândurile principalului partid de opoziţie la nivel naţional să ajungă la 19.
12:30
Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă Rusia ar putea ataca un stat membru NATO: Nu este niciun semnal. Cred că nu va ataca # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că nu este niciun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO şi a adăugat că nu crede că acest lucru se va întâmpla.
12:10
The Guardian: Donald Trump refuză să facă apel la unitate după uciderea lui Charlie Kirk, într-o mişcare surprinzătoare # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din ţară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk, relatează The Guardian.
12:10
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte” # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, salută decizia agenţiei Moody’s, care a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, dar şi perspectiva negativă a țării.
12:00
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck. „Este ridicol” # StirileProtv.ro
Jennifer Lopez a stârnit opinii împărțite după ce și-a etalat abdomenul tonifiat în timpul unei sesiuni de shopping alături de Samuel, fiul de 13 ani al lui Ben Affleck.
Acum 4 ore
11:50
„Era un copil obişnuit”. Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk # StirileProtv.ro
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan.
11:50
Un studiu suedez de 15 ani arată clar ce alimente cresc riscul de demență și boli de inimă. Ce ar trebui să mănânci # StirileProtv.ro
Alimentația joacă un rol esențial în modul în care bolile cronice se acumulează odată cu înaintarea în vârstă.
11:30
Pentagonul îi va sancţiona pe angajaţii săi care au postat comentarii batjocoritoare sau negative despre Charlie Kirk # StirileProtv.ro
Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea lui Charlie Kirk, informează EFE.
10:50
Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă” # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă.
10:40
Record de longevitate în Japonia. Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani # StirileProtv.ro
Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a atins un nivel record de aproape 100.000, a anunțat guvernul, citat de BBC.
10:30
Jocuri pentru Nintendo Switch 2. Donkey Kong revine cu ”Bananza”, aventura 3D care redefinește seria # StirileProtv.ro
Nintendo are multe personaje cunoscute în portofoliu, iar anul acesta, sub lumina reflectoarelor, intră celebrul „Donkey Kong - Gorila puternică are treabă în Bananza”.
10:30
S-a încheiat IFA Berlin 2025, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa. Multe gadgeturi smart pentru casă # StirileProtv.ro
IFA Berlin este cel mai import târg de tehnologie din Europa. Spre deosebire de CES Las Vegas ori Mobile World Congress din Barcelona, IFA este plin de tehnologie pentru casă.
10:30
Emisiunea Vocea României a fost lider absolut de audiență. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit sezonul 13 # StirileProtv.ro
Voci puternice, emoții copleșitoare și interpretări memorabile au marcat, aseară, începutul sezonului 13 cu noroc.
10:20
Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă # StirileProtv.ro
Pe ce dăm banii și anul acesta sau dacă merită să dăm banii? Apple are o serie interesantă de produse cu tehnologii noi, dar nu prea se vorbește de AI.
10:20
La Palatul Culturii din Iași funcționează primul robot supraveghetor de muzeu din România. Vizitatorii îi ascultă ”ordinele” # StirileProtv.ro
La Palatul Culturii din Iași a fost adus primul robot supraveghetor de muzeu din România.
10:20
Record mondial. Cum arată cea mai înaltă plantă de floarea-soarelui din lume. Are o înalțime de peste 10 metri # StirileProtv.ro
Un fermier din statul american Indiana se mândrește cu ... cea mai înaltă plantă de floarea-soarelui. Aceasta a ajuns la înălțimea impresionantă de peste 10 metri.
10:20
Semnele subtile care arată lipsa de concentrare la copii. Cum îi putem ajuta, ne explică specialiștii la iLikeIT # StirileProtv.ro
Trăim într-o lume plină de notificări, jocuri, aplicații și ecrane care ne fură atenția în fiecare secundă.
10:20
Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă # StirileProtv.ro
Publicaţie independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina.
10:10
Kendall Jenner ar vrea să renunțe la modeling. Care este motivul. „O să mă opresc din tot. Nu glumesc” # StirileProtv.ro
Kendall Jenner, în vârstă de 29 de ani, a dezvăluit că are de gând să renunțe la cariera sa de model și să se retragă definitiv din lumina reflectoarelor, alegând în schimb să se concentreze pe adevărata ei pasiune: designul de interior.
10:10
iLikeIT. Emisiunea integrala din 13 septembrie 2025
10:00
Ce a pățit celebrul Boris Becker în închisoare, din cauza deținuților români. Amintiri de groază: ”M-a marcat profund” # StirileProtv.ro
Celebrul Boris Becker a dezvăluit că „nu se va recupera niciodată complet” după perioada petrecută într-o închisoare din Marea Britanie. El a povestit cum a fost „amenințat” de colegii de celulă în timpul detenției.
10:00
Fostul soț al lui Miley Cyrus s-a logodit. Cine e Gabriella Brooks, iubita lui Liam Hemsworth. FOTO # StirileProtv.ro
Liam Hemsworth și Gabriella Brooks s-au logodit. Modelul în vârstă de 29 de ani a confirmat vineri, 12 septembrie, că ea și actorul australian, în vârstă de 35 de ani, urmează să se căsătorească, printr-o postare emoționantă pe Instagram.
Acum 6 ore
09:50
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cheamă populaţia să se prezinte la cazărmi „pentru a învăţa să tragă cu arma” # StirileProtv.ro
Devenit dușmanul numărul unu al lui Donald Trump, președintele venezuelean Nicolas Maduro a cerut populației să se prezinte sâmbătă la cazărmi pentru exerciții militare și „a învăța să tragă cu arma”, relatează AFP.
09:50
Momentul în care o refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un metrou din SUA # StirileProtv.ro
Un videoclip șocant surprinde momentul în care o tânără refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte, SUA.
09:20
Politico: Trump a fost convins că Rusia nu vrea pace. Liderii UE îl presează să accepte o strategie comună pentru negocieri # StirileProtv.ro
O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și trebuie forțată să ajungă la masa negocierilor, scrie POLITICO.
09:10
Măsuri dure în Spania împotriva fumatului. Părinții ai căror copii sunt prinși că fumează vor fi amendați cu sume mari # StirileProtv.ro
Guvernul spaniol a aprobat un nou proiect de lege anti-fumat. Una dintre măsuri prevede amenzi usturătoare pentru părinții ai căror copii sunt prinși că fumează.
09:10
Carambol pe centura Timișoarei, din cauza neatenției. 11 persoane au fost implicate, printre care 5 minori # StirileProtv.ro
Carambol pe centura Timișoarei, din cauza neatenției. 11 persoane au fost implicate, printre care 5 minori.
08:40
Concert memorabil Andrea Bocelli la Unforgettable Festival 2025, în centrul Capitalei. Spectatori veniți de pretutindeni # StirileProtv.ro
Au fost momente de neuitat în centrul Capitalei, unde mii de oameni au ascultat, live, muzica lui Andrea Bocelli.
08:40
Cutremur cu magnitudinea de 7,4 în apropierea coastei de est a regiunii ruse Kamceatka. Nu există risc de tsunami # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă în apropierea coastei de est a regiunii Kamceatka din Rusia, însă nu există risc de tsunami, informează Reuters.
08:30
A doua cea mai mare putere economică din UE este în cădere. Fitch a retrogradat ratingul de credit suveran al Franței # StirileProtv.ro
Agenţia Fitch a retrogradat, vineri, ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.
08:30
Un preot din Neamț și-a lovit partenera și pe fiul lor de 17 ani, după ce s-au luat la ceartă. A fost deschis un dosar penal # StirileProtv.ro
Un preot din județul Neamț s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție, după ce și-a agresat fizic, de două ori, partenera de viață și pe fiul lor de 17 ani.
08:20
Scandal cu Monica Tatoiu, care a sunat la 112: ”Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot”. Poliția: Afirmații nefondate # StirileProtv.ro
Poliţia Capitalei a precizat, vineri seară, că afirmaţiile făcute de Monica Tatoiu potrivit cărora a fost ”scuipată şi ameninţată” în faţa poliţiştilor după ce a încercat să oprească o nuntă ”nu reflectă realitatea faptică a incidentului”.
08:20
Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sudul și vestul țării, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua # StirileProtv.ro
Sâmbătă se încălzește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade în ținuturile sudice și în vest. Ploile apar trecător în zonele montane, dar s-ar putea să vină o aversă-două și în sud, în centru și în ținuturile estice.
08:20
Un copil de 11 ani din Sălaj, care suferă de epilepsie, este căutat în cinci județe. Poliția face apel la populație # StirileProtv.ro
Este alertă în cinci județe, după mai bine de două săptămâni de la dispariția unui copil de 11 ani din Sălaj, care suferă de epilepsie.
08:10
Elevul din Maramureș care a murit la școală trecuse recent un control medical. Medicii nu au descoperit nimic suspect # StirileProtv.ro
Tragedie la o școală din Maramureș. Un băiat de 13 ani a murit vineri, după ce i s-a făcut rău la finalul orei de sport.
08:10
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.
08:10
Un tânăr de 20 de ani din Câmpulung Muscel, reținut după ce a încercat să-i fure telefonul unui adolescent # StirileProtv.ro
Un individ de 20 de ani din Câmpulung Muscel a ajuns în spatele gratiilor, după ce a încercat să-i fure telefonul unui adolescent și a devenit agresiv.
08:10
Alertă în Dolj. Un urs a fost surprins la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova # StirileProtv.ro
Autoritățile din Dolj sunt în alertă, după ce un urs și-a făcut apariția la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova, în localitatea Brădești.
08:00
Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. VIDEO # StirileProtv.ro
O dronă adusă de valuri a fost găsită vineri dimineața pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnițke, iar armata a transportat-o la o bază militară pentru a o examina, relatează presa bulgară.
08:00
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO # StirileProtv.ro
Statele Unite au declarat vineri, în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi rusești, relatează Reuters.
Acum 8 ore
07:50
Un șofer beat a izbit violent trei mașini parcate pe o stradă din București, în timp ce fugea de poliție. Ce alcoolemie avea # StirileProtv.ro
Un tânăr de 21 de ani care s-a urcat băut la volan a făcut accident, în Sectorul 3 al Capitalei, în timp ce fugea de poliție.
07:40
Vot extrem de important la ONU pentru soluția celor două state între Israel și palestinieni. România a votat alături de arabi # StirileProtv.ro
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (ONU) a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile” pentru o soluţie cu două state între Israel şi palestinieni.
07:30
Ora de iarnă 2025 aduce din nou întrebarea clasică: când dăm ceasurile cu o oră înapoi? Schimbarea aduce modificări în programul zilnic și poate influența ritmul biologic, motiv pentru care mulți se întreabă cum să se adapteze mai ușor la acest interval.
07:20
Horoscop săptămâna 15 - 21 septembrie 2025. Ce aduce Luna Nouă cu eclipsă de Soare în Fecioară pentru zodii # StirileProtv.ro
Săptămâna 15-21 septembrie este marcată de Luna Nouă în Fecioară, însoțită de o eclipsă parțială de Soare, eveniment care anunță noi începuturi pentru zodii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.