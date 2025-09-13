Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident

19:20

Nu amendare, demolare. Organizaţiile de mediu se plâng că biserica ridicată de Gigi Becali pe malul Lacului Techirghiol afectează deja păsările protejate de lege de acolo. Şi spun că amenzile pe care omul de afaceri le-a plătit cu uşurinţă nu rezolvă problema reală. Sistarea oricăror lucrari este solicitată şi de Garda de Mediu. Însă verificările în teren sunt mai dificile. Agenţii s-au împotmolit în noroi, azi, când au mers în control. Aşa că acţiunea s-a amânat.