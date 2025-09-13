"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital

08:40

Pe frontul din Ucraina, pacea pare tot mai departe. Ideea unui acord între Rusia şi Ucraina a dispărut după ce Kremlinul a anunţat că a luat o pauză de la negocieri. De la Casa Albă, preşedintele Donald Trump cunoaşte situaţia, dar spune că "e nevoie de doi oameni pentru a dansa tango". Între timp, NATO ia măsuri, ca să întărească flancul estic. Alianţa a lansat o operaţiune care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.