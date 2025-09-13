O fabrică de baterii din SUA va întârzia începerea producției, după ce autoritățile au arestat sute de imigranți
Digi24.ro, 13 septembrie 2025 13:20
O fabrică de baterii din statul Georgia, construită printr-un parteneriat între Hyundai Motor şi LG Energy Solution, va înregistra o întârziere de cel puţin două-trei luni în demararea producţiei, după ce săptămâna trecută a fost vizată de cel mai mare raid al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, transmite Reuters.
• • •
Acum 10 minute
13:50
Moșteanu, despre ajutorul militar acordat Ucrainei: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a calificat drept „o minciună şi o speculaţie” afirmaţia potrivit căreia România va trimite militari Ucraina și a acuzat opoziţia că propagă în spaţiul public neadevăruri care îl ajută pe Vladimir Putin. Totodată, el a vorbit și de ajutorul militar acordat Ucrainei, precizând că există liste clasificate, „pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele”.
13:50
Devenit duşmanul numărul unu al lui Donald Trump, preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a cerut populaţiei să se prezinte sâmbătă la cazărmi pentru exerciţii militare şi „a învăţa să tragă cu arma”, relatează AFP, preluat de News.ro.
Acum 30 minute
13:40
Un profesor de muzică din Craiova a fost reținut după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani. Detalii din anchetă # Digi24.ro
Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani. Anchetatorii au stabilit că faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie – septembrie 2025.
13:30
Grindeanu, despre intenția guvernului de a elimina plafonarea prețurilor la alimente: Nu am discutat în Coaliție. PSD nu este de acord # Digi24.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, sâmbătă, pe Facebook, că se opune renunțării „la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie”. „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, mai afirmă acesta.
Acum o oră
13:20
O fabrică de baterii din SUA va întârzia începerea producției, după ce autoritățile au arestat sute de imigranți # Digi24.ro
13:00
Ministrul Apărării: Cred că Rusia nu va ataca un stat NATO. Când ataci un stat NATO, toate statele NATO vor intra în război cu Rusia # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu a declarat duminică, 13 septembrie, că nu există vreun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO. Oficialul a reamintit că statele NATO sunt protejate de articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice.
13:00
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 septembrie
Acum 2 ore
12:20
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui Charlie Kirk, care a stârnit stupoare în rândul armatei SUA # Digi24.ro
Departamentul de Război al Statelor Unite (noua denumire a Pentagonului, rebotezat de Donald Trump) a anunţat că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea activistului şi comentatorului conservator Charlie Kirk.
12:10
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar nou. Acesta va avea o perioadă tranzitorie, în care principala sa misiune va fi de transparetizare și reorganizare a instituției, a explicat duminică dimineață Diana Buzoianu într-o conferință de presă.
12:10
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”, după întâlnirea cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, informează EFE, preluat de Agerpres.
Acum 4 ore
11:10
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone ale țării # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 13 septembrie, noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, vor fi rafale de vânt în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.
11:10
Cum a reușit o femeie să-și recupereze ceasul Rolex în valoare de 50.000 de euro, după ce l-a pierdut # Digi24.ro
În fiecare an, poliția municipală din Salon-de-Provence primește peste o mie de obiecte pierdute. Cheile, portofelele sau actele de identitate sunt cele mai frecvente. Dar, în urmă cu câțiva ani, un ceas Rolex estimat la 50.000 de euro a marcat serviciul de obiecte găsite, potrivit franceinfor.fr.
11:00
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România de la începutul războiului # Digi24.ro
Peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România din momentul începerii războiului în Ucraina, a declarat şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestor Florin Coman. Cei mai mulți dintre ei au venit prin zona montană a Maramureşului, dar au fost şi cazuri de ucraineni care s-au întors acasă pentru ca apoi să devină călăuze pentru alţi conaţionali.
10:10
Aproximativ 200 de oameni au fost evacuați de la Penitanciarul Găești după izbucnirea unui incendiu. Care ar fi fost cauza # Digi24.ro
Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă dimineață la Penitenciarul Găești. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate după ce fumul gros s-a răspândit în toată clădirea, anunță ISU Dâmbovița.
10:00
Fitch a retrogradat ratingul Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Bayrou dă vina pe „elitele” care „neagă adevărul” # Digi24.ro
Agenţia Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, retrăgând celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) şi plasând-o la „A+” (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfăşurare şi al creşterii datoriei. Simbolistica este puternică: prin schimbarea categoriei ţării, agenţia americană de rating ia act de incapacitatea celor patru guverne care s-au succedat în ultimul an de a reduce în mod eficient deficitul public, scriu Reuters şi AFP, preluate de News.ro.
Acum 6 ore
09:50
Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă # Digi24.ro
O investigație realizată de publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina.
09:00
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah. Într-o transmisiune live, stând lângă scaunul gol al soţului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a citat din Biblie şi a vorbit despre dragostea lui pentru preşedintele Donald Trump, vicepreşedintele JD Vance, Statele Unite şi pentru cei doi copii ai cuplului, relatează BBC.
08:40
Germania, Franța şi Marea Britanie cer „încetarea imediată” a ofensivei militare israeliene în oraşul Gaza # Digi24.ro
Berlinul, Parisul şi Londra au cerut vineri „o încetare imediată a operaţiunilor militare israeliene în oraşul Gaza”, după ce armata israeliană şi-a anunţat intenţia de a-şi intensifica atacurile în oraş.
08:20
Cum îl descriu vecinii și colegii pe Tyler Robinson, tânărul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Mama lui, mândră de notele la școală # Digi24.ro
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson, suspectat pentru uciderea activistului conservator Charlie Kirk, părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mama sa chiar a postat pe Facebook un videoclip în care Tyler, cel mai mare dintre cei trei fii ai săi, citea cu voce tare scrisoarea şcolii care îi oferea bursa. „Este atât de entuziasmat să-şi înceapă drumul şi va fi atât de uimitor pentru el!”, a scris ea într-o altă postare. Patru ani mai târziu, Tyler riscă pedeapsa cu moartea.
Acum 8 ore
07:40
Agenţia de rating Moody's a confirmat vineri calificativul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă.
07:10
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump # Digi24.ro
Directorul FBI, Kash Patel, și-a încheiat vineri declarația privind arestarea lui Tyler Robinson, suspectul acuzat de uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, cu un mesaj curios adresat lui Kirk, cunoscut ca fiind un credincios creștin.
07:10
Când este cel mai bun moment să pui murături. Ce condimente recomandă chef Adi Hădean pentru borcane care rezistă toată iarna # Digi24.ro
Pentru ca legumele să rămână crocante și pline de savoare pe termen lung, fiecare etapă a conservării trebuie respectată cu atenție: de la alegerea momentului optim pentru a le pune în saramură, până la condimentele care le intensifică gustul și le prelungește rezistența.
07:10
Submarinele Chinei devin încă și mai periculoase. În curând vor fi dotate cu noile rachete hipersonice „de buzunar” YJ-19 # Digi24.ro
Flota de submarine de atac a Armatei Populare de Eliberare a Chinei va beneficia de o creștere semnificativă a capacității de transport al rachetelor odată cu integrarea noilor rachete de croazieră hipersonice YJ-19 cu motor scramjet, care au potențialul de a revoluționa capacitățile anti-navă ale flotei.
07:10
Succesiunea dinastiei Kim: fiica liderului de la Phenian, Ju Ae, câștigă teren pe scena politică nord-coreeană # Digi24.ro
Kim Jong-un pregătește, din umbră, o moștenitoare. Ju Ae, fiica liderului nord-coreean, cea care l-a însoţit în vizita sa la Beijing, la începutul lunii septembrie, este avansată drept posibilă succesoare a acestuia în fruntea Coreei de Nord, potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, citate, joi, de Reuters.
07:10
Greșeala catastrofală a Israelului în Qatar. De ce a declanșat Netanyahu atacul, cu toate că șefii Mossad și ai armatei s-au opus # Digi24.ro
Atacul din Qatar, în care avioane militare israeliene au bombardat o vilă unde s-ar fi aflat liderii politici ai grupării Hamas, a fost o eroare gravă care va îngreuna și mai mult negocierile privind încheierea războiului din Gaza, va afecta poziția Americii în Orientul Mijlociu și va submina Acordurile Abraham care oferă o cale spre un viitor mai bun în regiune, se arată într-o analiză The Economist.
07:10
Un virus comun, prezent și în România, ascunde riscuri grave. Medicii explică: „Este asociat cu mai multe tipuri de cancer” # Digi24.ro
Virusul Papiloma Uman (HPV) face parte din familia Papillomaviridae și este unul dintre cele mai răspândite virusuri, cu peste 200 de tulpini identificate. Cele mai importante sunt tulpinile oncogene, cum ar fi HPV 16 și 18, responsabile de majoritatea cazurilor de cancer de col uterin, dar și de alte tipuri de cancer.
07:10
Povestea gemenilor diagnosticați cu aceeași boală extrem de rară, la 8 ani distanță. Nici medicii nu înțeleg cum a fost posibil # Digi24.ro
Doi gemeni identici din Marea Britanie au fost diagnosticați cu aceeași afecțiune rară, la opt ani distanță. Medicii spun că se înregistrează un caz al acestei boli puțin cunoscute la un milion de oameni.
07:10
Ziua Pompierilor 2025: Ce expoziții și evenimente sunt organizate în subunitățile din București și din întreaga țară pe 13 septembrie # Digi24.ro
Ziua Pompierilor din România este sărbătorită în fiecare an la 13 septembrie, în amintirea curajului dovedit de pompierii militari în Bătălia de la Dealul Spirii din 1848.
07:10
„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că Rusia nu vrea pace în Ucraina. Pasul următor este și mai greu # Digi24.ro
O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și că trebuie forțată să vină la masa negocierilor. Acum, ei au sarcina dificilă de a găsi o strategie comună pentru realizarea acestui obiectiv împreună cu imprevizibila administrație de la Casa Albă.
Acum 12 ore
02:40
Acum 24 ore
00:40
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO # Digi24.ro
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi ruseşti, relatează Reuters.
00:00
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Anunțul făcut de ministrul Dragoș Pîșlaru # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri seară, într-o postare pe Facebook, că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.
12 septembrie 2025
23:40
Donald Trump îl va primi la cină, la clubul său de golf din Bedminster (New Jersey, nord-est), pe prim-ministrul din Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a anunţat Casa Albă. Această întâlnire are loc la trei zile după un atac fără precedent al Israelului care a vizat liderii mişcării islamiste palestiniene Hamas, reuniţi într-un complex rezidenţial din centrul capitalei Doha.
23:40
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav bolnavă și ar fi luat banii pentru tratament # Digi24.ro
O angajată a Poștei Române a fost reținută de polițiști, după ce ar fi furat titluri de stat de peste un milion de lei.
23:30
Bărbat beat, prins la volan în Mureş. El abia îşi redobândise permisul de conducere, după ce i-a fost anulat pentru fapte similare # Digi24.ro
Un bărbat care avea o concentraţie de aproape 2 la mie alcool pur în aerul expirat a fost prins la volanul unui autovehicul pe un drum din judeţul Mureş, la doar o zi după ce şi-a redobândit permisul de conducere, care îi fusese anulat pentru fapte similare.
23:30
23:10
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia # Digi24.ro
Statele Unite s-au alăturat aliaților occidentali într-o declarație colectivă, vineri, pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor rusești în Polonia și pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, relatează TVPWorld.
23:00
Trei bărbați și o femeie, trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat pentru a-i afla PIN-ul cardului. Victima a murit la spital # Digi24.ro
Trei bărbați și o femeie au fost trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat în județul Ilfov pentru a-i afla PIN-ul de la cardul bancar.
23:00
Ipoteză tulburătoare în cazul nigerianului care a violat o prostituată, în Capitală. Poliția face un apel către alte posibile victime # Digi24.ro
Anchetatorii din Bucureşti au suspiciuni că nigerianul de 30 de ani care a fost arestat preventiv după ce a strâns de gât şi a violat o prostituată a mai comis fapte similare, folosind cam acelaşi mod de operare. Poliţia face apel la posibilele victime să sesizeze autorităţile.
22:30
Criză în Nepal: Preşedintele a dizolvat parlamentul şi a anunţat alegeri legislative pentru 5 martie # Digi24.ro
Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, relatează AFP.
22:00
Record de longevitate în Japonia: Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani # Digi24.ro
Țara cu cea mai mare speranță de viață din lume își confirmă renumele de „națiune a centenarilor”. Guvernul nipon a anunțat că aproape 100.000 de persoane au trecut de vârsta de 100 de ani, un record istoric pus pe seama dietei sănătoase, a stilului de viață activ și a unei culturi care prețuiește echilibrul și comunitatea, relatează BBC.
21:50
Coreea de Nord execută oameni pentru distribuirea de filme și programe TV străine, potrivit unui raport al ONU # Digi24.ro
Guvernul nord-coreean aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele surprinse vizionând și distribuind filme și seriale străine, potrivit unui important raport al ONU. Țara, care rămâne în mare parte izolată de lume, supune populația la mai multă muncă forțată, restricționându-i în același timp libertățile, se mai arată în raport. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a constatat că, în ultimul deceniu, statul nord-coreean a înăsprit controlul asupra „tuturor aspectelor vieții cetățenilor”.
21:30
Concluziile delegației FMI după o vizită de zece zile în România. Cum evaluează specialiștii Fondului reformele Guvernului Bolojan # Digi24.ro
Inflaţia va rămâne ridicată până la finalul anului 2026, iar creşterea economică va fi de doar 1% în 2025 (faţă de prognoza din primăvară, când era de 1,6%) şi de 1,4% în 2026, însă se preconizează că economia va creşte gradual pe fondul consolidării fiscale, se arată în concluziile delegaţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, care s-a aflat în România în perioada 3-12 septembrie. De asemenea, FMI mai preconizează că recentul pachet de reforme anunțat de guvernul român pentru 2025-2026, inclusiv reformele fiscale, este binevenit şi reprezintă un pas important înainte, însă punerea sa integrală în aplicare şi măsurile suplimentare de ajustare din 2027 pentru a reduce deficitul fiscal sub 3% din PIB sunt esenţiale pentru restabilirea sustenabilităţii fiscale şi macroeconomice.
21:30
Ministra Mediului l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea „Apele Române”. Care a fost motivul deciziei # Digi24.ro
Diana Buzoianu a anunțat, vineri, că l-a demis pe Sorin Lucaci din funcția de director al Administrației Naționale „Apele Române”. Ministra Mediului a adăugat că țara noastră a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, „bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor”.
20:50
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la Institutul Socola, întrucât a avut un comportament neadecvat.
20:40
20:30
Oficial BNR: „Politicienii să înțeleagă că suntem aproape de marginea prăpastiei”. Ce deficit ar putea avea România la finalul anului # Digi24.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat vineri, într-o intervenție la Digi24, că situația economică a României rămâne tensionată, în contextul în care reforma administrației locale a fost amânată, iar proiecte din al doilea pachet de măsuri fiscale au fost contestate la CCR. El avertizează politicienii că trebuie să înțeleagă că „suntem foarte aproape de marginea prăpastiei”.
20:30
România salută lansarea operațiunii „Santinela Estică” a NATO. „Un mesaj puternic privind determinarea noastră comună” # Digi24.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, și ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, au salutat, în mesaje pe rețelele de socializare, lansarea operațiunii „Santinela Estică”, de întărire a apărării pe flancul Estic. „Aceasta este răspunsul ferm al Alianței la repetatele provocări și încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei în Polonia, în România și în alte state de pe flancul Estic”, a comentat ministrul Apărării.
20:00
Rusia a respins acuzațiile autorităților moldovene că ar încerca să intervină în alegerile parlamentare. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că aceste acuzații ar fi fără dovezi. Totodată, ea a criticat presupusa implicare a Vestului în treburile interne ale Republicii Moldova, scrie NewsMaker.
19:30
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump # Digi24.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la Ungaria și Slovacia, ultimele state UE care cumpără combustibili fosili din Rusia, să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului de a pune capăt dependenței de Moscova. Și să cumpere, în schimb, din America.
