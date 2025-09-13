„Hățișul birocratic” nu iartă: Charlie Ottley, britanicul care a promovat România în toată lumea, nu reușește să obțină cetățenia
Digi24.ro, 13 septembrie 2025 17:40
Turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient decât jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a aplicat pentru cetățenia română, dar dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic, a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruță.
Manifestaţie uriașă pentru „libertatea de exprimare” la Londra, la apelul unui militant de extremă dreapta # Digi24.ro
Peste o sută de mii de oameni au participat sâmbătă la Londra la un miting pentru „libertatea de exprimare”, convocat de activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, au consemnat AFP şi Reuters.
Scoaterea plafonării adaosului la alimentele de bază. Fermierii avertizează că prețurile la raft ar putea crește # Digi24.ro
Guvernul a anunțat că de la 1 octombrie nu va mai fi prelungită plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Ionuț Lupu, reprezentant al crescătorilor de vaci de lapte a declarat, pentru Digi24, că orice intervenție a Executivului poate produce „distorsiuni foarte grave”, precum și o creștere a prețurilor la raft. El a adăugat că plafonarea a pus presiune pe costuri și nu a adus vreun „avantaj substanțial pentru fermieri” și a transmis Executivului că aceștia au nevoie de creditul fiscal și de măsuri prin care să fie realizate investiții în ferme.
„Hățișul birocratic” nu iartă: Charlie Ottley, britanicul care a promovat România în toată lumea, nu reușește să obțină cetățenia # Digi24.ro
Medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani: „Afectează accesul pacienţilor la tratamente” # Digi24.ro
Producătorii de medicamente generice atrag atenţia că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce afectează grav accesul pacienţilor la terapii esenţiale şi subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut, preţurile medicamentelor generice au scăzut constant.
Emisarul american Adam Boehler a indicat sâmbătă, în timpul unei rare vizite a unui oficial american la Kabul, că Statele Unite vor efectua un schimb de prizonieri cu guvernul taliban, relatează AFP.
NATO nu este pregătită pentru dronele rusești. „Ce vom face, vom trimite F-16 și F-35 de fiecare dată?” # Digi24.ro
Dronele rusești ieftine, fabricate din lemn și spumă, au invadat spațiul aerian al Poloniei săptămâna aceasta și au fost doborâte cu sisteme de arme în valoare de milioane de dolari, evidențiind lipsa de pregătire adecvată a NATO pentru astfel de amenințări.
Guvern: Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, să nu mai prelugească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Digi24.ro
Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază de la 1 octombrie a fost luată de coaliție, a precizat purtătoarea de cuvânt al Guvernulului Ioana Ene Dogioiu. Ea a adăugat că nu a existat „nicio opinie contrară” în coaliție la momentul în care a fost luată hotărârea.
Imaginați-vă un joc televizat în care prezentatorul cere concurentului să aleagă la întâmplare una dintre cele trei opțiuni: A, B sau C. După ce concurentul alege, să zicem, opțiunea B, prezentatorul dezvăluie că una dintre opțiunile rămase (să zicem C) nu conține premiul. În etapa finală, concurentul este întrebat dacă dorește să se răzgândească și să aleagă opțiunea A rămasă sau să rămână la alegerea inițială, B. Denumită problema Monty Hall după numele unui prezentator american de emisiuni de jocuri, această celebră enigmă a distrat matematicienii timp de decenii. Dar ne poate spune și ceva despre modul în care funcționează mintea și creierul uman, scrie în The Conversation Dragan Rangelov, Lector universitar în psihologie și neuroștiințe cognitive la Universitatea de Tehnologie Swinburne din Australia.
Daniel David: „În discuțiile cu sindicatele, aproape toți mi-au refuzat premisa că suntem în criză”. Ce spune ministrul despre demisie # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că își va da demisia dacă va trece moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa, în contextul în care, pentru a fi considerată adoptată, trebuie să voteze și parlamentari membri ai coaliției de guvernare. El totodată spune că, în discuții, diferitele părți implicate în sistemul de Educație i-au refuzat premisa situației de criză în care se afla România pentru a justifica măsurile de austeritate. Ministrul mai precizează că, dacă Coaliția îl va susține, va putea trece de la „logica de austeritate în cea reformă”.
Răfuială mortală la Craiova, după o șicanare în trafic. Un bărbat a fost ucis în altercație # Digi24.ro
Scene de o violență extremă s-au desfășurat pe o stradă din Craiova, acolo unde mai multe persoane s-au luat la bătaie după o șicanare în trafic.
Descoperire arheologică unică în Albania: prima necropolă romană monumentală, cu inscripții dedicate zeului Jupiter # Digi24.ro
O echipă de arheologi din Albania a descoperit prima necropolă romană monumentală din această țară, datată în secolele III–IV d.Hr. Mormântul, aflat în satul Strikçan din Bulqiza, conține inscripții dedicate zeului Jupiter și artefacte valoroase, precum țesături cu fir de aur, farfurii de sticlă și cuțite.
Salvarea umanității sau distrugerea ei? Impactul chatboturilor asupra sănătății mintale, semnal de alarmă pentru viitorul AI # Digi24.ro
Impactul neașteptat al chatboturilor asupra sănătății mintale este văzut de experți ca un semnal de alarmă pentru viitorul inteligenței artificiale. Nate Soares, specialist în siguranța AI și președinte al Machine Intelligence Research Institute, avertizează că micile derapaje observate astăzi ar putea deveni catastrofale odată cu apariția super-inteligenței, un scenariu în care tehnologia ar putea scăpa complet de sub control.
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru. De asemenea, el condiționează impunerea sancțiunilor și de momentul în care toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.
Adrian Cozma (PNL) îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Degeaba plafonăm prețuri și limităm concurența, dacă pierdem locuri de muncă # Digi24.ro
Deputatul PNL Adrian Cozma acuză PSD că „nu au niciun plan economic concret, doar pancarte”. Liberalul a declarat, sâmbătă, la Digi24 că „degeaba vom plafona prețuri și vom limita concurență, dacă vom pierde locuri de muncă și vom asista la retragerea de capital”, după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu este de acord cu intenția Coaliției de a elimina plafonul de prețuri la alimentele de bază începând cu 1 octombrie. De asemenea, deputatul mai afirmă că nu cunoaște discuțiile din Coaliție pe acest subiect și că în conducerea PNL nu s-a discutat această măsură.
Coadă la antrenamentele militare voluntare din Polonia. Gesturi disperate de teama unei agresiuni a Rusiei # Digi24.ro
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-şi completeze rândurile cu personal profesionist şi cu voluntari, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la agresiunea militară a Rusiei, informează sâmbătă Reuters.
Arme nucleare și convenționale în noua politică militară a Coreei de Nord. Anunțul de la Phenian # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a anunţat că viitorul congres al Partidului Muncitorilor va prezenta o politică ce va combina dezvoltarea forţelor nucleare cu modernizarea armelor convenţionale, au relatat sâmbătă mass-media de stat, potrivit EFE.
Moșteanu, despre ajutorul militar acordat Ucrainei: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a calificat drept „o minciună şi o speculaţie” afirmaţia potrivit căreia România va trimite militari Ucraina și a acuzat opoziţia că propagă în spaţiul public neadevăruri care îl ajută pe Vladimir Putin. Totodată, el a vorbit și de ajutorul militar acordat Ucrainei, precizând că există liste clasificate, „pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele”.
Devenit duşmanul numărul unu al lui Donald Trump, preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a cerut populaţiei să se prezinte sâmbătă la cazărmi pentru exerciţii militare şi „a învăţa să tragă cu arma”, relatează AFP, preluat de News.ro.
Un profesor de muzică din Craiova a fost reținut după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani. Detalii din anchetă # Digi24.ro
Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani. Anchetatorii au stabilit că faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie – septembrie 2025.
Grindeanu, despre intenția guvernului de a elimina plafonarea prețurilor la alimente: Nu am discutat în Coaliție. PSD nu este de acord # Digi24.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, sâmbătă, pe Facebook, că se opune renunțării „la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie”. „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, mai afirmă acesta.
O fabrică de baterii din SUA va întârzia începerea producției, după ce autoritățile au arestat sute de imigranți # Digi24.ro
O fabrică de baterii din statul Georgia, construită printr-un parteneriat între Hyundai Motor şi LG Energy Solution, va înregistra o întârziere de cel puţin două-trei luni în demararea producţiei, după ce săptămâna trecută a fost vizată de cel mai mare raid al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, transmite Reuters.
Ministrul Apărării: Cred că Rusia nu va ataca un stat NATO. Când ataci un stat NATO, toate statele NATO vor intra în război cu Rusia # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu a declarat duminică, 13 septembrie, că nu există vreun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO. Oficialul a reamintit că statele NATO sunt protejate de articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice.
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 septembrie
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui Charlie Kirk, care a stârnit stupoare în rândul armatei SUA # Digi24.ro
Departamentul de Război al Statelor Unite (noua denumire a Pentagonului, rebotezat de Donald Trump) a anunţat că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea activistului şi comentatorului conservator Charlie Kirk.
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar nou. Acesta va avea o perioadă tranzitorie, în care principala sa misiune va fi de transparetizare și reorganizare a instituției, a explicat duminică dimineață Diana Buzoianu într-o conferință de presă.
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”, după întâlnirea cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, informează EFE, preluat de Agerpres.
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone ale țării # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 13 septembrie, noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, vor fi rafale de vânt în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.
Cum a reușit o femeie să-și recupereze ceasul Rolex în valoare de 50.000 de euro, după ce l-a pierdut # Digi24.ro
În fiecare an, poliția municipală din Salon-de-Provence primește peste o mie de obiecte pierdute. Cheile, portofelele sau actele de identitate sunt cele mai frecvente. Dar, în urmă cu câțiva ani, un ceas Rolex estimat la 50.000 de euro a marcat serviciul de obiecte găsite, potrivit franceinfor.fr.
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România de la începutul războiului # Digi24.ro
Peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România din momentul începerii războiului în Ucraina, a declarat şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestor Florin Coman. Cei mai mulți dintre ei au venit prin zona montană a Maramureşului, dar au fost şi cazuri de ucraineni care s-au întors acasă pentru ca apoi să devină călăuze pentru alţi conaţionali.
Aproximativ 200 de oameni au fost evacuați de la Penitanciarul Găești după izbucnirea unui incendiu. Care ar fi fost cauza # Digi24.ro
Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă dimineață la Penitenciarul Găești. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate după ce fumul gros s-a răspândit în toată clădirea, anunță ISU Dâmbovița.
Fitch a retrogradat ratingul Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Bayrou dă vina pe „elitele” care „neagă adevărul” # Digi24.ro
Agenţia Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, retrăgând celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) şi plasând-o la „A+” (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfăşurare şi al creşterii datoriei. Simbolistica este puternică: prin schimbarea categoriei ţării, agenţia americană de rating ia act de incapacitatea celor patru guverne care s-au succedat în ultimul an de a reduce în mod eficient deficitul public, scriu Reuters şi AFP, preluate de News.ro.
Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă # Digi24.ro
O investigație realizată de publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina.
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah. Într-o transmisiune live, stând lângă scaunul gol al soţului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a citat din Biblie şi a vorbit despre dragostea lui pentru preşedintele Donald Trump, vicepreşedintele JD Vance, Statele Unite şi pentru cei doi copii ai cuplului, relatează BBC.
Germania, Franța şi Marea Britanie cer „încetarea imediată” a ofensivei militare israeliene în oraşul Gaza # Digi24.ro
Berlinul, Parisul şi Londra au cerut vineri „o încetare imediată a operaţiunilor militare israeliene în oraşul Gaza”, după ce armata israeliană şi-a anunţat intenţia de a-şi intensifica atacurile în oraş.
Cum îl descriu vecinii și colegii pe Tyler Robinson, tânărul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Mama lui, mândră de notele la școală # Digi24.ro
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson, suspectat pentru uciderea activistului conservator Charlie Kirk, părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mama sa chiar a postat pe Facebook un videoclip în care Tyler, cel mai mare dintre cei trei fii ai săi, citea cu voce tare scrisoarea şcolii care îi oferea bursa. „Este atât de entuziasmat să-şi înceapă drumul şi va fi atât de uimitor pentru el!”, a scris ea într-o altă postare. Patru ani mai târziu, Tyler riscă pedeapsa cu moartea.
Agenţia de rating Moody's a confirmat vineri calificativul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă.
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump # Digi24.ro
Directorul FBI, Kash Patel, și-a încheiat vineri declarația privind arestarea lui Tyler Robinson, suspectul acuzat de uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, cu un mesaj curios adresat lui Kirk, cunoscut ca fiind un credincios creștin.
Când este cel mai bun moment să pui murături. Ce condimente recomandă chef Adi Hădean pentru borcane care rezistă toată iarna # Digi24.ro
Pentru ca legumele să rămână crocante și pline de savoare pe termen lung, fiecare etapă a conservării trebuie respectată cu atenție: de la alegerea momentului optim pentru a le pune în saramură, până la condimentele care le intensifică gustul și le prelungește rezistența.
Submarinele Chinei devin încă și mai periculoase. În curând vor fi dotate cu noile rachete hipersonice „de buzunar” YJ-19 # Digi24.ro
Flota de submarine de atac a Armatei Populare de Eliberare a Chinei va beneficia de o creștere semnificativă a capacității de transport al rachetelor odată cu integrarea noilor rachete de croazieră hipersonice YJ-19 cu motor scramjet, care au potențialul de a revoluționa capacitățile anti-navă ale flotei.
Succesiunea dinastiei Kim: fiica liderului de la Phenian, Ju Ae, câștigă teren pe scena politică nord-coreeană # Digi24.ro
Kim Jong-un pregătește, din umbră, o moștenitoare. Ju Ae, fiica liderului nord-coreean, cea care l-a însoţit în vizita sa la Beijing, la începutul lunii septembrie, este avansată drept posibilă succesoare a acestuia în fruntea Coreei de Nord, potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, citate, joi, de Reuters.
Greșeala catastrofală a Israelului în Qatar. De ce a declanșat Netanyahu atacul, cu toate că șefii Mossad și ai armatei s-au opus # Digi24.ro
Atacul din Qatar, în care avioane militare israeliene au bombardat o vilă unde s-ar fi aflat liderii politici ai grupării Hamas, a fost o eroare gravă care va îngreuna și mai mult negocierile privind încheierea războiului din Gaza, va afecta poziția Americii în Orientul Mijlociu și va submina Acordurile Abraham care oferă o cale spre un viitor mai bun în regiune, se arată într-o analiză The Economist.
Un virus comun, prezent și în România, ascunde riscuri grave. Medicii explică: „Este asociat cu mai multe tipuri de cancer” # Digi24.ro
Virusul Papiloma Uman (HPV) face parte din familia Papillomaviridae și este unul dintre cele mai răspândite virusuri, cu peste 200 de tulpini identificate. Cele mai importante sunt tulpinile oncogene, cum ar fi HPV 16 și 18, responsabile de majoritatea cazurilor de cancer de col uterin, dar și de alte tipuri de cancer.
Povestea gemenilor diagnosticați cu aceeași boală extrem de rară, la 8 ani distanță. Nici medicii nu înțeleg cum a fost posibil # Digi24.ro
Doi gemeni identici din Marea Britanie au fost diagnosticați cu aceeași afecțiune rară, la opt ani distanță. Medicii spun că se înregistrează un caz al acestei boli puțin cunoscute la un milion de oameni.
Ziua Pompierilor 2025: Ce expoziții și evenimente sunt organizate în subunitățile din București și din întreaga țară pe 13 septembrie # Digi24.ro
Ziua Pompierilor din România este sărbătorită în fiecare an la 13 septembrie, în amintirea curajului dovedit de pompierii militari în Bătălia de la Dealul Spirii din 1848.
„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că Rusia nu vrea pace în Ucraina. Pasul următor este și mai greu # Digi24.ro
O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și că trebuie forțată să vină la masa negocierilor. Acum, ei au sarcina dificilă de a găsi o strategie comună pentru realizarea acestui obiectiv împreună cu imprevizibila administrație de la Casa Albă.
Moșteanu, reacție după lansarea „Santinelei Estice”: Unitate, vigilență, reacție rapidă, răspunsurile corecte la agresiunea Rusiei # Digi24.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu consideră că lansarea operațiunii Santinela Estică de către NATO este „răspunsul ferm al Alianței la provocările și încălcările spațiului aerian de către Rusia în Polonia, România și alte state de pe flancul estic”.
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO # Digi24.ro
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi ruseşti, relatează Reuters.
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Anunțul făcut de ministrul Dragoș Pîșlaru # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri seară, într-o postare pe Facebook, că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.
Întâlnire la clubul de golf: Trump și premierul din Qatar vor discuta, în contextul crizei din Gaza # Digi24.ro
Donald Trump îl va primi la cină, la clubul său de golf din Bedminster (New Jersey, nord-est), pe prim-ministrul din Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a anunţat Casa Albă. Această întâlnire are loc la trei zile după un atac fără precedent al Israelului care a vizat liderii mişcării islamiste palestiniene Hamas, reuniţi într-un complex rezidenţial din centrul capitalei Doha.
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav bolnavă și ar fi luat banii pentru tratament # Digi24.ro
O angajată a Poștei Române a fost reținută de polițiști, după ce ar fi furat titluri de stat de peste un milion de lei.
