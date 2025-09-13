Florin Ghiță, numit director interimar la Apele Române
Jurnalul.ro, 13 septembrie 2025 14:50
Florin Ghiță, de la Apele Române, numit director interimar după pierderea a 300 de milioane de euro din fonduri UE, cu mandat de reformă.
• • •
Aproape jumătate dintre persoanele cu diabet nu știu că au boala, arată un nou studiu global # Jurnalul.ro
Un studiu publicat în The Lancet Diabetes & Endocrinology atrage atenția asupra unei realități îngrijorătoare: 44% dintre persoanele cu diabet, cu vârsta de peste 15 ani, nu știu că suferă de această afecțiune. Cercetarea, realizată pe baza datelor din 204 țări între 2000 și 2023, subliniază importanța testărilor regulate și a depistării timpurii.
Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în județul Mureș. El a suferit răni grave la nivelul feței și estec în stare critică. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate.
Hoții au pătruns, joi noaptea, într-un oficiu poștal din Reșița, dar nu au sustras nimic. Polițiștii continuă cercetările pentru tentativă de furt calificat, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.
Un grav accident rutier între un camion, o autoutilitară și un motociclu a avut loc sâmbătă între Olcea și Belfir, județul Bihor. O femeie a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitată la fața locului, iar starea ei rămâne instabilă.
Dormitorul ar trebui să fie un loc al relaxării și al somnului odihnitor, dar știai că anumite flori pot să-ți afecteze calitatea somnului?
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) și-a consolidat echipa la nivel local prin desemnarea lui Liviu Negoiță ca președinte al organizației din Capitală. Decizia a fost luată la Tulcea, în cadrul ședinței Nucleului Central de Conducere, unde s-a discutat despre efectele crizei economice și direcțiile de dezvoltare ale partidului.
Statele Unite au suspendat o parte din finanțarea pentru programul lor emblematic de combatere a SIDA, potrivit organizațiilor internaționale și membrilor Congresului, care avertizează că reducerile afectează deja pacienții și opresc proiecte esențiale la nivel global, notează CNN.
Becali temură: Moșteanu susține parteneriatul cu un privat pentru ca Steaua să revină în prima divizie!” # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susține că decizia privind managementul sportiv trebuie să aparțină investitorului, dar insistă ca brandul Steaua să rămână protejat printr-un contract clar. El estimează că echipa va mai evolua un sezon în a doua divizie, urmând ca apoi să promoveze în prima ligă
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit și mai multe persoane au fost rănite # Jurnalul.ro
Un bărbat a murit, patru au fost răniți și trei reținuți după un conflict pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Poliția și procurorii criminaliști au preluat cazul.
Aurul a urcat luni la un nou maxim istoric, atingând 3.616 dolari pe uncie, în contextul în care investitorii pariază tot mai mult pe reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală şi pe fondul tensiunilor legate de independenţa băncii centrale americane, scrie FT.
Persoanele născute în aceste luni au calități de suflete pereche platonice, fiind mereu atente la nevoile celorlalți și sprijinindu-i atunci când se află în dificultate.
„România a trimis până acum 23 de pachete de echipament militar către Ucraina!”, dezvăluie ministrul Apărării # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România a trimis până acum 23 de pachete de echipament militar către Ucraina, în funcție de nevoile armatei ucrainene și de disponibilitățile armatei române.
Rețele Electrice România a investit 19 milioane de lei în modernizarea stației de transformare IRUM din municipiul Deva # Jurnalul.ro
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a finalizat lucrările de modernizare pentru stația 110/20kV IRUM, din municipiul Deva, pentru a eficientiza activitatea de distribuție a energiei electrice în zonă. Investiția, în valoare totală de peste 19 milioane lei a fost realizată integral din surse proprii, ca parte a strategiei companiei de a dezvolta rețeaua de distribuție a energiei electrice având în vedere principiile de calitate și reziliență.
Cinci autoturisme au fost implicate într-un carambol pe DN 2F, la ieșirea din Bacău spre Vaslui, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul se desfășoasră dirijat, alternativ, până la reluarea normală a circulației.
Moody's confirmă ratingul României, dar avertizează asupra riscurilor legate de implementarea planului de consolidare fiscală # Jurnalul.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a confirmat vineri ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă, dar atrage atenţia asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală.
După o despărțire, oamenii fac tot ce îi ajută să evite durerea. Asta înseamnă, uneori, să găsească pe cineva nou, rapid.
Test de personalitate: Prima imagine pe care o vezi îți dezvăluie punctul tău forte în relații # Jurnalul.ro
Privește cu atenție imaginea și răspunde spontan: Ce ai observat prima dată? Alegerea ta spune multe despre felul în care te raportezi la ceilalți și ce calități te definesc în relațiile personale sau profesionale.
Horoscop zilnic, 14 Septembrie 2025: Vindecare pentru Tauri și oportunități pentru Scorpioni # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 14 Septembrie 2025: Balanțele fac planuri pe termen lung, iar Săgetătorii află informații prețioase.
DIICOT: Peste 50 de persoane reținute, într-o operațiune complexă împotriva criminalității organizate # Jurnalul.ro
DIICOT a reținut în ultimele trei săptămâni 53 de persoane în cadrul unor operațiuni împotriva criminalității organizate, pentru infracțiuni grave precum trafic de droguri, spălare de bani, trafic de persoane, proxenetism și viol asupra unui minor. 33 de persoane au fost arestate preventiv.
Meteorologii anunță pentru București cer variabil și vânt slab sâmbătă noaptea, cu temperaturi minime de 13–15 grade, iar duminică vreme normală termic, cu vânt moderat și rafale de 35–40 km/h și cu temperaturi maxime de 25–27 grade.
Instagram introduce noi funcții: Monitorizarea vizitatorilor și capturilor de ecran la povești # Jurnalul.ro
Instagram este a treia cea mai folosită aplicație din lume în acest an, cu 38 de milioane de descărcări.
Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin, vestul Carpaților Meridionali și mai multe județe # Jurnalul.ro
Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de până la 100 km/h la altitudini mari, valabilă de sâmbătă seara.
Incident șocant la București: Wole Soyinka, laureat Nobel, răpit și jefuit de un taximetrist după aterizarea pe Aeroportul Otopeni # Jurnalul.ro
Incident șocant pe Aeroportul Henri Coandă: Wole Soyinka, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură și invitat de onoare la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, a fost victima unui taximetrist care l-a dus într-un loc izolat, l-a forțat să introducă codul PIN pe un POS și l-a abandonat în toiul nopții. Poliția a reținut șoferul, iar cazul ridică semne de întrebare privind siguranța pasagerilor pe cel mai mare aeroport din România.
„Venetic” este un cuvânt folosit de secole în limba română, dar nu mereu cu o conotație pozitivă.
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa.
O săptămână de aur: 3 Zodii chinezești încep o perioadă plină de reușite pe 15 septembrie 2025 # Jurnalul.ro
Între 15 și 21 septembrie 2025, trei zodii chinezești se bucură de noroc și evenimente pozitive. Este una dintre acele săptămâni în care totul pare să se întâmple la momentul potrivit.
Horoscop săptămânal, 15 – 21 Septembrie 2025: O nouă iubire pentru Berbeci și o schimbare uriașă pentru Fecioare # Jurnalul.ro
Săptămâna 15 – 21 septembrie 2025 aduce intensitate maximă pe cerul astrologic: sezonul eclipselor continuă, pregătind pentru fiecare zodie un nou început.
NATO lansează operațiunea „Eastern Sentry” după incursiunea dronelor rusești în Polonia # Jurnalul.ro
Tensiunile la granița de est a Europei cresc după ce Polonia a raportat o incursiune masivă de drone rusești pe teritoriul său. NATO răspunde printr-o nouă operațiune de apărare, implicând mai multe state membre și mobilizând forțe aeriene și navale.
Două persoane au fost rănite sâmbătă dimineață, în localitatea Căpâlna, județul Alba, după ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu un TIR care transporta un buldoexcavator.
Mulți rămânem în relații nepotrivite dintr-o multitudine de motive. Printre acestea, este posibil să ne fie teamă în mod subconștient să fim singuri. Și, din moment ce suntem proiectați biologic să oferim și să primim iubire, este firesc să ne căutăm perechea în această lume. Dar uneori prelungim ceea ce ar trebui să fie o relație temporară și, din greșeală, ne stabilim în ea definitiv.
Avertizare METEO imediată. Ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate # Jurnalul.ro
Meteorologii au emis mai multe avertizări de ploi torențiale, grindină și vijelii.
Marte este considerat a fi factorul pământului, energiei, forței și curajului. Marte va intra în Balanță pe 13 septembrie 2025. Când Marte intră în Balanță, acest tranzit ne va învăța cum să menținem echilibrul.
Mulți proprietari de pisici nu își dau seama că, la fel ca oamenii, pisicile pot suferi de demență. O cercetare recentă a descoperit multe asemănări între demența felină și cea umană, constatând că deficiențele cognitive se pot dezvolta în moduri similare.
Sfecla roșie este o legumă apreciată pentru numeroasele sale beneficii asupra sănătății.
După 13 septembrie 2025, trei zodii încep să trăiască o perioadă mult mai ușoară și mai frumoasă. Tranzitul Soare conjunct Mercur are rolul de a simplifica ceea ce până acum era complicat, de a risipi confuzia și de a ne ajuta să vedem lucrurile limpede.
Începând de luni, 15 septembrie, Telespectatorii Antena Stars primesc mai mult acces în culisele Mireasa # Jurnalul.ro
Emisiunea Mireasa. Direct din culise îşi dublează intervalul de difuzare. Ştirile Antena Stars, nou interval de difuzare
Pe 13 septembrie 2025, patru zodii atrag karma pozitivă. Luna în faza de Lună Gibbosă în scădere ne aduce tuturor un moment de pauză și reflecție asupra situației actuale. Este o energie ce ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat până acum și încotro ne îndreptăm.
DSU dezminte afirmaţiile BNS privind concedierile: Măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ # Jurnalul.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) dezminte, vineri, afirmaţiile Blocului Naţional Sindical (BNS) potrivit cărora s-ar pregăti concedieri în serviciile de ambulanţă şi creşterea costurilor de funcţionare prin reorganizarea acestora, susţinând că măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ din cadrul serviciilor de ambulanţă.
Uniunea Europeană a prelungit vineri sancțiunile împotriva unor oficiali și entități din Rusia care contribuie la efortul de război împotriva Ucrainei, au declarat surse diplomatice agenției France Presse.
O femeie de 54 de ani din Iași a fost internată după ce ar fi prins și mâncat un porumbel. Polițiștii au deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, iar cercetările continuă la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor.
Monica Anghel dezvăluie detalii despre cele două intervenții chirurgicale pe care le-a suferit # Jurnalul.ro
Cântăreaţa Monica Anghel s-a confruntat recent cu probleme de sănătate. Artista a suferit două operații la ochi în decurs de o săptămână.
9 obiceiuri zilnice ale oamenilor care par mereu în control – și cum le poți adopta și tu # Jurnalul.ro
Ai întâlnit vreodată persoane care par să aibă mereu totul sub control? Sunt punctuali, fac față imprevizibilului cu calm și rămân echilibrați chiar și în mijlocul haosului.
Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din România, programat inițial să fie finalizat în vara acestui an, se află în impas. Motivul: Guvernul nu a alocat finanțarea necesară, iar licitația pentru achiziția camerelor video nu a fost lansată.
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole în mijlocul orașului și pe Calea Griviței # Jurnalul.ro
În al 20-lea weekend al proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”, Calea Victoriei devine din nou principala scenă culturală a Capitalei, cu un program divers organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Programul „Străzi deschise – București” se extinde în acest weekend și pe Calea Griviței (sectorul 1), acolo unde au loc activități pentru întreaga familie.
Acțiunile europene au înregistrat pierderi vineri, pe fondul scăderilor din sectorul de sănătate și al incertitudinii privind ratingul de credit al Franței, în timp ce investitorii anticipează o posibilă reducere a dobânzii de referință în SUA.
Trezirile nocturne pot afecta calitatea somnului și pot indica, uneori, alte afecțiuni. Specialiștii recomandă mai multe metode pentru a adormi rapid.
Guvernul nu mai finanțează cele 400 de radare fixe. Vitezomanii răsuflă ușurați. România, în topul accidentelor # Jurnalul.ro
România rămâne, deocamdată, fără radare fixe, deși este țara europeană cu cele mai multe victime în accidente provocate de viteză excesivă.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci, în urma eșecului proiectelor de infrastructură de apărare împotriva inundațiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Într-un mesaj ferm adresat noilor episcopi ai Bisericii Catolice, Papa Leon XIV a subliniat că acuzațiile de abuz sexual nu pot fi „puse într-un sertar” și trebuie tratate cu milă și adevărată dreptate, atât față de victime, cât și față de cei acuzați.
