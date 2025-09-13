Florin Ghiță, numit director interimar la Apele Române

07:50

Mulți rămânem în relații nepotrivite dintr-o multitudine de motive. Printre acestea, este posibil să ne fie teamă în mod subconștient să fim singuri. Și, din moment ce suntem proiectați biologic să oferim și să primim iubire, este firesc să ne căutăm perechea în această lume. Dar uneori prelungim ceea ce ar trebui să fie o relație temporară și, din greșeală, ne stabilim în ea definitiv.