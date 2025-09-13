Cinci idei de prânz sănătos, la pachet, pentru următoarea săptămână/ Rețete rapide cu ingrediente hrănitoare
G4Media, 13 septembrie 2025 14:50
Cu ingrediente hrănitoare și rețete rapide, aceste preparate sunt gândite pentru a mâncă bine și sănătos, chiar dacă nu suntem acasă. Astfel economisim timp și... © G4Media.ro.
• • •
Acum 30 minute
15:10
Votul decisiv privind obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2040, programat pentru săptămâna viitoare, a fost amânat după ce mai multe state membre – inclusiv... © G4Media.ro.
15:00
STUDIU Alimentația nesănătoasă, în special cea de tip fast-food, poate perturba rapid circuitele memoriei din creier # G4Media
Un nou studiu realizat de cercetători de la UNC School of Medicine, publicat săptămâna aceasta în Neuron, oferă o perspectivă unică asupra modului în care... © G4Media.ro.
15:00
Președintele Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când toate țările NATO vor face acelaşi lucru și vor opri achiziția de petrol rusesc și vor impune tarife Chinei / Ungaria, unul din statele NATO care respinge sancțiunile și depinde de energia din Rusia # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă într-o postare pe rețelele sociale că va impune sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO... © G4Media.ro.
15:00
Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie la rugby, scor 10-43 cu Africa de Sud # G4Media
Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din... © G4Media.ro.
Acum o oră
14:50
14:30
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, printre care și echipamente de tip sovietic. Listele complete sunt clasificate, anunță ministrul Apărării # G4Media
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile acesteia, dar... © G4Media.ro.
14:30
Operaţiune masivă în Italia împotriva „primului nivel de criminalitate”, sute de tineri au fost arestați # G4Media
Circa 380 de tineri au fost arestaţi şi alţi 1.100 au fost denunţaţi în Italia într-o operaţiune împotriva „primului nivel” de criminalitate, acuzaţi de diverse... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:20
Prima zi la CM de atletism de la Tokyo: Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime # G4Media
Atleta Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea, sâmbătă, în finala probei de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo, informează News.ro. Cea mai bună... © G4Media.ro.
14:10
În era rețelelor sociale, anonimitatea în spațiul public a devenit aproape imposibilă. Evenimente obișnuite, precum un incident într-un restaurant sau o ieșire la concert, pot... © G4Media.ro.
14:10
Japonia a intrat oficial în clubul statelor capabile să dezvolte arme ale viitorului. Ministerul Apărării de la Tokyo a anunțat că a testat cu succes,... © G4Media.ro.
14:00
Reacția polonezilor în fața agresiunii Rusiei: mii de tineri fac antrenamente militare voluntare # G4Media
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-şi completeze rândurile cu personal profesionist şi cu voluntari, pe... © G4Media.ro.
13:50
Noi tensiuni în coaliție. Premierul Bolojan ar vrea să elimine plafonarea adaosului la alimentele de bază, Sorin Grindeanu cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a prezentat sâmbătă pe rețelele sociale ”zvonul” că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie... © G4Media.ro.
13:50
Alături de carbohidrați și grăsimi, proteinele reprezintă unul dintre principalii macronutrienți care alcătuiesc dieta noastră. Este, de asemenea, singurul macronutrient care ne furnizează aminoacizi. Când... © G4Media.ro.
13:40
Grădiniță pentru câini: De ce sud-coreenii investesc sume uriașe în educația animalelor de companie (VIDEO) # G4Media
Industria animalelor de companie din Coreea de Sud explodează, pe măsură ce rata natalității scade la niveluri record și tot mai multe familii aleg să... © G4Media.ro.
13:30
Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino # G4Media
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Marele Premiu de la San Marino la MotoGP, notează News.ro. Este al... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:20
Opoziția politică din Turcia, vizată de o nouă razie ordonată de procurorii loiali regimului autoritar Erdogan # G4Media
Un procuror din Istanbul a ordonat sâmbătă arestarea a 48 de membri ai municipalităţii Bayrampasa, un district din Istanbul condus de opoziţie, inclusiv primarul, în... © G4Media.ro.
13:10
Două clanuri de interlopi s-au bătut sâmbătă în plină zi la Craiova pe bulevardul Nicolae Romanescu, iar conflictul s-a soldat cu un mort și mai... © G4Media.ro.
13:00
Sorin Grindeanu lansează o nouă temă ce poate produce tensiune în coaliție. El preia zvonul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie și anunță că cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a prezentat sâmbătă pe rețelele sociale ”zvonul” că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie... © G4Media.ro.
13:00
Rugby Championship runda 4: Africa de Sud câștigă fără precedent în Noua Zeelandă / Argentina, victorie la limită cu Australia # G4Media
Africa de Sud a înregistrat un rezultat istoric, sâmbătă dimineața, în runda a 4-a din Rugby Championship, competiția de elită a emisferei sudice, după ce... © G4Media.ro.
12:40
Ministrul Apărării despre vârsta de pensionare: Discuția e la anumite deduceri, nu la vârstă / Ar fi foarte grav să depopulăm sistemul naţional de apărare – de armată, Ministerul de Interne și serviciile secrete # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat la Prima TV că în ultima perioadă discuţia privnd creşterea vârstei de pensionare la militari se ”rostogoleşte” în spaţiul... © G4Media.ro.
12:20
După ce a testat sistemele de apărare împotriva dronelor ale Poloniei, Rusia a testat și răspunsul polonezilor la dezinformare (Politico) # G4Media
Dezinformarea a încercat să pună incursiunea cu drone pe seama Ucrainei și să prezinte Polonia ca fiind slabă și confuză. Nu doar spațiul aerian al... © G4Media.ro.
12:10
Noua tactică a militarilor ruși în Ucraina: s-au târât printr-un tunel și au intrat în orașul strategic Kupiansk # G4Media
Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat... © G4Media.ro.
12:10
Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo – Care sunt cele mai vechi recorduri ce pot fi doborâte în Japonia # G4Media
Dacă „Mondo” Duplantis nu încetează să bată recordul mondial la săritura cu prăjina, centimetru după centimetru, unele performanțe istorice rezistă de foarte mulți ani. În... © G4Media.ro.
12:10
Prăjitură răsturnată cu caise sau/și piersici – savurează aromele fructelor în combinație cu un pandișpan pufos # G4Media
Puține deserturi evocă atât de bine gustul verii precum prăjiturile cu fructe. Aromele naturale, dulceața ușor acrișoară și textura moale a aluatului creează o combinație greu... © G4Media.ro.
12:10
Noua miză a miliardarului Jeff Bezos: un start-up de 3 miliarde de dolari care vrea să învingă bătrânețea. Primele cercetări vizează reprogramarea celulelor și utilizarea inteligenței artificiale pentru prelungirea vieții # G4Media
De trei ani, un proiect ambițios finanțat cu 3 miliarde de dolari promite să schimbe pentru totdeauna modul în care privim bătrânețea. Altos Labs, compania... © G4Media.ro.
12:10
Mossad ar fi refuzat să efectueze o operațiune terestră pentru a ucide liderii Hamas din Qatar. În schimb, atacul a fost unul aerian al Forțelor Armate Israeliene # G4Media
Au apărut relatări privind disensiuni pe scară largă în rândul liderilor de securitate de vârf înaintea operațiunii, care, potrivit Wall Street Journal, implica lansarea de... © G4Media.ro.
12:00
Un profesor craiovean a fost reținut de poliție pentru că ar fi avut relații sexuale cu o fată de 16 ani # G4Media
Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui... © G4Media.ro.
12:00
Violența bandelor criminale scăpată de sub control la Bruxelles, militarii ar putea patrula prin oraș din aprilie 2026 # G4Media
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de... © G4Media.ro.
11:40
Top 10 alimente sănătoase pentru câini și pisici: Ce să le oferi pentru o dietă echilibrată # G4Media
Dacă iubești animalele, știi deja cât de mult contează alimentația pentru sănătatea și energia lor zilnică. Exact ca noi, câinii și pisicile au nevoie de... © G4Media.ro.
11:40
Dieta mediteraneană „verde”, care include suplimentar ceai verde și planta acvatică Mankai, poate ajuta cu o îmbătrânire mai lentă a creierului, potrivit unui nou studiu,... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabile începând de sâmbătă seara, până duminică seara,... © G4Media.ro.
11:20
Pentagonul îi va sancţiona pe angajații care au postat comentarii ironice sau negative despre Charlie Kirk, deși Administrația Trump clamează că e campioana libertății de exprimare # G4Media
Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de... © G4Media.ro.
11:00
Bula inteligenței artificiale și riscul unei crize financiare de proporții / Miza uriașă din spatele unei piețe supraevaluate # G4Media
Creșterea fulminantă a pieței bursiere americane pare să fie susținută aproape în totalitate de o singură promisiune, cea a productivității nelimitate adusă de inteligența artificială... © G4Media.ro.
11:00
Florin Ghiță devine director interimar la Apele Române după demiterea șefului de către ministrul Diana Buzoianu / Ghiță provine din instituția care a ratat 300 de milioane de euro din fonduri UE # G4Media
Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin... © G4Media.ro.
10:50
Fitch retrogradează ratingul Franței, afectată de criză, la cel mai scăzut nivel din istorie # G4Media
Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri ratingul suveran al Franței la cel mai scăzut nivel din istorie, retrăgând economiei a doua ca mărime din... © G4Media.ro.
10:30
Record negativ pentru Tadej Pogacar – Campionul mondial, locul 29 în Marele Premiu al Quebecului / Slovenul nu mai terminase o cursă de o zi în afara primilor 20 de trei ani # G4Media
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a încheiat vineri Marele Premiu de la Québec pe poziția a 29-a, la 26 de secunde de învingătorul francez Julian... © G4Media.ro.
10:30
Trei refugiați ucraineni au devenit călăuze pentru conaționali care voiau să intre ilegal în România # G4Media
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România, majoritatea prin zona montană a Maramureşului, dar au fost... © G4Media.ro.
10:20
Paramount critică angajamentul celor peste 4000 de actori, artiști și producători de a boicota instituțiile de film israeliene: „„Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare, nu de mai puțină” # G4Media
Paramount a declarat vineri că condamnă angajamentul semnat la începutul acestei săptămâni de peste 4.000 de actori, artiști și producători, inclusiv câteva vedete de la... © G4Media.ro.
10:10
MOTIVAREA judecătoarei Savonea în cazul Cameliei Bogdan: fosta judecătoare ar fi aplicat legislația europeană în materie de confiscare, deși nu era transpusă în legislația română și se aplica pentru viitor / Experți: miza este revizuirea sentinței de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul lui Dan Voiculescu # G4Media
Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătoarea Lia Savonea, susţine în motivarea deciziei privind-o pe fosta judecătoare Camelia Bogdan că aceasta din urmă ar... © G4Media.ro.
10:00
FOTO – VIDEO | Locul din Maramureș unde natura dictează ritmul vieții / Case risipite pe dealuri, hrana din gospodărie și povești spuse în jurul vetrei # G4Media
Viața într-un sat izolat de munte are un ritm pe care orașul l-a pierdut de mult. Casele sunt așezate rar, pe câte un deal, despărțite... © G4Media.ro.
09:50
Fotbalul și cruzimea nu fac echipă: Apel global pentru salvarea câinilor din Maroc / ONG-urile din America Latină se alătură inițiativei # G4Media
51 de organizații pentru protecția animalelor din America Latină s-au alăturat campaniei de oprire a uciderii câinilor fără stăpân din Maroc înainte de Cupa Mondială... © G4Media.ro.
09:30
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa, citat de Agerpres. ”În jurul orei 07:55,... © G4Media.ro.
09:30
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliaților NATO după ce Rusia a trimis drone și o rachetă în Polonia # G4Media
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:20
O dronă adusă de valuri a fost descoperită vineri dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke, iar armata a transportat-o la o bază... © G4Media.ro.
09:00
08:40
Cum își exprimă pisicile afecțiunea: Comportamente firești pe care nu ar trebui să le pedepsim # G4Media
Pisicile au un limbaj propriu, bazat pe instincte, pe care oamenii le interpretează uneori greșit. De la frământatul cu lăbuțele până la „cadourile” neașteptate lăsate... © G4Media.ro.
08:40
Traficul rutier restricţionat pe mai multe străzi din București în acest weekend. Vezi rutele ocolitoare # G4Media
Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente sportive, cultural-artistice şi adunări... © G4Media.ro.
08:40
Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk? Tocmai câștigase o bursă universitară # G4Media
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de... © G4Media.ro.
08:10
Designerul care a creat și pentru Lady Gaga, reciclează kimonouri japoneze și îmbină treningul cu croșeturi va face spectacol într-o piață de vechituri din Timișoara # G4Media
În 2011, designerul timișorean Dinu Bodiciu s-a făcut remarcat în urma colaborării cu faimoasa cântăreața Lady Gaga, căruia i-a creat un costum cu sacou și... © G4Media.ro.
08:00
Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conţinutului # G4Media
Enciclopedia Britannica şi Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le foloseşte ilegal materialele în ”motorul său de răspunsuri”, bazat pe... © G4Media.ro.
