Cinci idei de prânz sănătos, la pachet, pentru următoarea săptămână/ Rețete rapide cu ingrediente hrănitoare

G4Media, 13 septembrie 2025 14:50

Cu ingrediente hrănitoare și rețete rapide, aceste preparate sunt gândite pentru a mâncă bine și sănătos, chiar dacă nu suntem acasă.  Astfel economisim timp și...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
15:10
România, printre țările care blochează votul UE privind noi ținte ecologice pentru 2040 G4Media
Votul decisiv privind obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2040, programat pentru săptămâna viitoare, a fost amânat după ce mai multe state membre – inclusiv...   © G4Media.ro.
15:00
STUDIU Alimentația nesănătoasă, în special cea de tip fast-food, poate perturba rapid circuitele memoriei din creier G4Media
Un nou studiu realizat de cercetători de la UNC School of Medicine, publicat săptămâna aceasta în Neuron, oferă o perspectivă unică asupra modului în care...   © G4Media.ro.
15:00
Președintele Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când toate țările NATO vor face acelaşi lucru și vor opri achiziția de petrol rusesc și vor impune tarife Chinei / Ungaria, unul din statele NATO care respinge sancțiunile și depinde de energia din Rusia G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă într-o postare pe rețelele sociale că va impune sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO...   © G4Media.ro.
15:00
Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie la rugby, scor 10-43 cu Africa de Sud G4Media
Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din...   © G4Media.ro.
Acum o oră
14:50
14:30
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, printre care și echipamente de tip sovietic. Listele complete sunt clasificate, anunță ministrul Apărării G4Media
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile acesteia, dar...   © G4Media.ro.
14:30
Operaţiune masivă în Italia împotriva „primului nivel de criminalitate”, sute de tineri au fost arestați G4Media
Circa 380 de tineri au fost arestaţi şi alţi 1.100 au fost denunţaţi în Italia într-o operaţiune împotriva „primului nivel” de criminalitate, acuzaţi de diverse...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:20
Prima zi la CM de atletism de la Tokyo: Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime G4Media
Atleta Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea, sâmbătă, în finala probei de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo, informează News.ro. Cea mai bună...   © G4Media.ro.
14:10
Anonimitatea a murit / Orice persoană poate deveni subiect de conținut viral G4Media
În era rețelelor sociale, anonimitatea în spațiul public a devenit aproape imposibilă. Evenimente obișnuite, precum un incident într-un restaurant sau o ieșire la concert, pot...   © G4Media.ro.
14:10
Japonia a testat cu succes primul său tun electromagnetic naval G4Media
Japonia a intrat oficial în clubul statelor capabile să dezvolte arme ale viitorului. Ministerul Apărării de la Tokyo a anunțat că a testat cu succes,...   © G4Media.ro.
14:00
Reacția polonezilor în fața agresiunii Rusiei: mii de tineri fac antrenamente militare voluntare G4Media
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-şi completeze rândurile cu personal profesionist şi cu voluntari, pe...   © G4Media.ro.
13:50
13:50
Ce se poate întâmpla în organismul tău când consumi prea multe proteine G4Media
Alături de carbohidrați și grăsimi, proteinele reprezintă unul dintre principalii macronutrienți care alcătuiesc dieta noastră. Este, de asemenea, singurul macronutrient care ne furnizează aminoacizi. Când...   © G4Media.ro.
13:40
Grădiniță pentru câini: De ce sud-coreenii investesc sume uriașe în educația animalelor de companie (VIDEO) G4Media
Industria animalelor de companie din Coreea de Sud explodează, pe măsură ce rata natalității scade la niveluri record și tot mai multe familii aleg să...   © G4Media.ro.
13:30
Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino G4Media
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Marele Premiu de la San Marino la MotoGP, notează News.ro. Este al...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:20
Opoziția politică din Turcia, vizată de o nouă razie ordonată de procurorii loiali regimului autoritar Erdogan G4Media
Un procuror din Istanbul a ordonat sâmbătă arestarea a 48 de membri ai municipalităţii Bayrampasa, un district din Istanbul condus de opoziţie, inclusiv primarul, în...   © G4Media.ro.
13:10
Bătaie între interlopi în plină zi la Craiova, un mort și mai mulți răniți G4Media
Două clanuri de interlopi s-au bătut sâmbătă în plină zi la Craiova pe bulevardul Nicolae Romanescu, iar conflictul s-a soldat cu un mort și mai...   © G4Media.ro.
13:00
13:00
Rugby Championship runda 4: Africa de Sud câștigă fără precedent în Noua Zeelandă / Argentina, victorie la limită cu Australia G4Media
Africa de Sud a înregistrat un rezultat istoric, sâmbătă dimineața, în runda a 4-a din Rugby Championship, competiția de elită a emisferei sudice, după ce...   © G4Media.ro.
12:40
Ministrul Apărării despre vârsta de pensionare: Discuția e la anumite deduceri, nu la vârstă / Ar fi foarte grav să depopulăm sistemul naţional de apărare – de armată, Ministerul de Interne și serviciile secrete G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat la Prima TV că în ultima perioadă discuţia privnd creşterea vârstei de pensionare la militari se ”rostogoleşte” în spaţiul...   © G4Media.ro.
12:20
După ce a testat sistemele de apărare împotriva dronelor ale Poloniei, Rusia a testat și răspunsul polonezilor la dezinformare (Politico) G4Media
Dezinformarea a încercat să pună incursiunea cu drone pe seama Ucrainei și să prezinte Polonia ca fiind slabă și confuză. Nu doar spațiul aerian al...   © G4Media.ro.
12:10
Noua tactică a militarilor ruși în Ucraina: s-au târât printr-un tunel și au intrat în orașul strategic Kupiansk G4Media
Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat...   © G4Media.ro.
12:10
Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo – Care sunt cele mai vechi recorduri ce pot fi doborâte în Japonia G4Media
Dacă „Mondo” Duplantis nu încetează să bată recordul mondial la săritura cu prăjina, centimetru după centimetru, unele performanțe istorice rezistă de foarte mulți ani. În...   © G4Media.ro.
12:10
Prăjitură răsturnată cu caise sau/și piersici – savurează aromele fructelor în combinație cu un pandișpan pufos G4Media
Puține deserturi evocă atât de bine gustul verii precum prăjiturile cu fructe. Aromele naturale, dulceața ușor acrișoară și textura moale a aluatului creează o combinație greu...   © G4Media.ro.
12:10
Noua miză a miliardarului Jeff Bezos: un start-up de 3 miliarde de dolari care vrea să învingă bătrânețea. Primele cercetări vizează reprogramarea celulelor și utilizarea inteligenței artificiale pentru prelungirea vieții G4Media
De trei ani, un proiect ambițios finanțat cu 3 miliarde de dolari promite să schimbe pentru totdeauna modul în care privim bătrânețea. Altos Labs, compania...   © G4Media.ro.
12:10
Mossad ar fi refuzat să efectueze o operațiune terestră pentru a ucide liderii Hamas din Qatar. În schimb, atacul a fost unul aerian al Forțelor Armate Israeliene G4Media
Au apărut relatări privind disensiuni pe scară largă în rândul liderilor de securitate de vârf înaintea operațiunii, care, potrivit Wall Street Journal, implica lansarea de...   © G4Media.ro.
12:00
Un profesor craiovean a fost reținut de poliție pentru că ar fi avut relații sexuale cu o fată de 16 ani G4Media
Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui...   © G4Media.ro.
12:00
Violența bandelor criminale scăpată de sub control la Bruxelles, militarii ar putea patrula prin oraș din aprilie 2026 G4Media
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de...   © G4Media.ro.
11:40
Top 10 alimente sănătoase pentru câini și pisici: Ce să le oferi pentru o dietă echilibrată G4Media
Dacă iubești animalele, știi deja cât de mult contează alimentația pentru sănătatea și energia lor zilnică. Exact ca noi, câinii și pisicile au nevoie de...   © G4Media.ro.
11:40
STUDIU Dieta mediteraneană „verde” poate încetini îmbătrânirea creierului G4Media
Dieta mediteraneană „verde”, care include suplimentar ceai verde și planta acvatică Mankai, poate ajuta cu o îmbătrânire mai lentă a creierului, potrivit unui nou studiu,...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:20
Vânt puternic în localități din 11 județe până duminică seara G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabile începând de sâmbătă seara, până duminică seara,...   © G4Media.ro.
11:20
Pentagonul îi va sancţiona pe angajații care au postat comentarii ironice sau negative despre Charlie Kirk, deși Administrația Trump clamează că e campioana libertății de exprimare G4Media
Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de...   © G4Media.ro.
11:00
Bula inteligenței artificiale și riscul unei crize financiare de proporții / Miza uriașă din spatele unei piețe supraevaluate G4Media
Creșterea fulminantă a pieței bursiere americane pare să fie susținută aproape în totalitate de o singură promisiune, cea a productivității nelimitate adusă de inteligența artificială...   © G4Media.ro.
11:00
Florin Ghiță devine director interimar la Apele Române după demiterea șefului de către ministrul Diana Buzoianu / Ghiță provine din instituția care a ratat 300 de milioane de euro din fonduri UE G4Media
Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin...   © G4Media.ro.
10:50
Fitch retrogradează ratingul Franței, afectată de criză, la cel mai scăzut nivel din istorie G4Media
Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri ratingul suveran al Franței la cel mai scăzut nivel din istorie, retrăgând economiei a doua ca mărime din...   © G4Media.ro.
10:30
Record negativ pentru Tadej Pogacar – Campionul mondial, locul 29 în Marele Premiu al Quebecului / Slovenul nu mai terminase o cursă de o zi în afara primilor 20 de trei ani G4Media
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a încheiat vineri Marele Premiu de la Québec pe poziția a 29-a, la 26 de secunde de învingătorul francez Julian...   © G4Media.ro.
10:30
Trei refugiați ucraineni au devenit călăuze pentru conaționali care voiau să intre ilegal în România G4Media
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România, majoritatea prin zona montană a Maramureşului, dar au fost...   © G4Media.ro.
10:20
Paramount critică angajamentul celor peste 4000 de actori, artiști și producători de a boicota instituțiile de film israeliene: „„Avem nevoie de mai multă implicare și comunicare, nu de mai puțină” G4Media
Paramount a declarat vineri că condamnă angajamentul semnat la începutul acestei săptămâni de peste 4.000 de actori, artiști și producători, inclusiv câteva vedete de la...   © G4Media.ro.
10:10
MOTIVAREA judecătoarei Savonea în cazul Cameliei Bogdan: fosta judecătoare ar fi aplicat legislația europeană în materie de confiscare, deși nu era transpusă în legislația română și se aplica pentru viitor / Experți: miza este revizuirea sentinței de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul lui Dan Voiculescu G4Media
Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătoarea Lia Savonea, susţine în motivarea deciziei privind-o pe fosta judecătoare Camelia Bogdan că aceasta din urmă ar...   © G4Media.ro.
10:00
FOTO – VIDEO | Locul din Maramureș unde natura dictează ritmul vieții / Case risipite pe dealuri, hrana din gospodărie și povești spuse în jurul vetrei G4Media
Viața într-un sat izolat de munte are un ritm pe care orașul l-a pierdut de mult. Casele sunt așezate rar, pe câte un deal, despărțite...   © G4Media.ro.
09:50
Fotbalul și cruzimea nu fac echipă: Apel global pentru salvarea câinilor din Maroc / ONG-urile din America Latină se alătură inițiativei G4Media
51 de organizații pentru protecția animalelor din America Latină s-au alăturat campaniei de oprire a uciderii câinilor fără stăpân din Maroc înainte de Cupa Mondială...   © G4Media.ro.
09:30
Incendiu la Penitenciarul Găești din Dâmbovița, 200 de deținuți au fost evacuați G4Media
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa, citat de Agerpres. ”În jurul orei 07:55,...   © G4Media.ro.
09:30
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliaților NATO după ce Rusia a trimis drone și o rachetă în Polonia G4Media
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:20
Bulgaria investighează o dronă de proveniență necunoscută găsită pe o plajă din Burgas G4Media
O dronă adusă de valuri a fost descoperită vineri dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke, iar armata a transportat-o la o bază...   © G4Media.ro.
09:00
08:40
Cum își exprimă pisicile afecțiunea: Comportamente firești pe care nu ar trebui să le pedepsim G4Media
Pisicile au un limbaj propriu, bazat pe instincte, pe care oamenii le interpretează uneori greșit. De la frământatul cu lăbuțele până la „cadourile” neașteptate lăsate...   © G4Media.ro.
08:40
Traficul rutier restricţionat pe mai multe străzi din București în acest weekend. Vezi rutele ocolitoare G4Media
Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente sportive, cultural-artistice şi adunări...   © G4Media.ro.
08:40
Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk? Tocmai câștigase o bursă universitară G4Media
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de...   © G4Media.ro.
08:10
Designerul care a creat și pentru Lady Gaga, reciclează kimonouri japoneze și îmbină treningul cu croșeturi va face spectacol într-o piață de vechituri din Timișoara G4Media
În 2011, designerul timișorean Dinu Bodiciu s-a făcut remarcat în urma colaborării cu faimoasa cântăreața Lady Gaga, căruia i-a creat un costum cu sacou și...   © G4Media.ro.
08:00
Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conţinutului G4Media
Enciclopedia Britannica şi Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le foloseşte ilegal materialele în ”motorul său de răspunsuri”, bazat pe...   © G4Media.ro.
