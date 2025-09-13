Moşteanu: „ Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina”
G4Media, 13 septembrie 2025 22:50
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că avioanele au văzut drona care a intrat în spaţiul aerian naţional şi au fost foarte aproape să o... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
23:10
Timpul de joacă pentru un câine este momentul în care el se poate desfășura liber și să exploreze natura din jurul său. Stăpânul poate observa... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
23:00
Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi aflat la debut, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Konyaspor, pentru care a jucat şi... © G4Media.ro.
23:00
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, precum şi „regretabilă şi... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:50
Moşteanu: „ Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina” # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că avioanele au văzut drona care a intrat în spaţiul aerian naţional şi au fost foarte aproape să o... © G4Media.ro.
22:40
Avioane rusești MiG-31 cu rachete hipersonice Kinjal, zbor de 4 ore în cadrul exercițiilor „Zapad 2025” # G4Media
Avioane de vânătoare ruseşti MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor internaţionale din Marea Barents, în... © G4Media.ro.
Acum o oră
22:20
Chiar dacă a trecut canicula sunt necesari în continuare doi litri de apă pe zi? Știința spune ce cantitatea optimă ar trebui să consumăm pentru a fi hidratați și sănătoși # G4Media
De-a lungul anilor, oamenii au consumat litri și litri de apă crezând că idealul este de cel puțin doi litri pe zi. S-a spus și... © G4Media.ro.
22:20
Adrian Câciu: În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente # G4Media
În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a precizat deputatul PSD Adrian Câciu, care consideră că purtătorul de... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:40
Un câine din Peru a devenit erou după ce imaginile de pe o cameră de supraveghere arată cum a mușcat dintr-o dinamită aruncată spre casa... © G4Media.ro.
21:40
Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, aflată la 900 km de graniță, lovită de Ucraina în urma unui atac cu drone # G4Media
O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Başchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă... © G4Media.ro.
21:20
VIDEO | Masa care unește: Alba Iulia a stabilit sâmbătă, pentru a treia oară, un nou record mondial, cu cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume # G4Media
UPDATE ora 20.50 Alba Iulia a stabilit sâmbătă, pentru a treia oară, un nou record mondial, după „Marea Îmbrăţişare a Cetăţii Alba Carolina”, în 2009,... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:00
Zelenski: Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei. La început, cu paşi mici, apoi cu pierderi mari # G4Media
Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc... © G4Media.ro.
20:50
VIDEO | Cum e să ai 20 și-un pic de ani și să ghidezi turiștii prin Cazinoul din Constanța. Povestea monumentului spusă de tineri # G4Media
Cazinoul din Constanța, redeschis în urmă cu trei luni după reabilitare, a atras deja peste 150.000 de vizitatori din întreaga lume, potrivit unui material publicat... © G4Media.ro.
20:30
De ce s-a blocat programul „Cornul și laptele”/ Explicațiile MADR și semnalul de alarmă tras de procesatori/ Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale a Laptelui: „Acel 2% la TVA a blocat tot programul # G4Media
Deja a trecut o săptămână de când a început școala, iar elevii din România nu primesc încă laptele, cornul și mărul, la școală, deși banii... © G4Media.ro.
20:20
Ministrul Apărării, la scurt timp după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc: Populaţia nu a fost în pericol # G4Media
Forţele Aeriene au interceptat sâmbătă o dronă rusească, dar populaţia nu a fost în pericol, a afirmat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, transmite Agerpres. „Scurtă informare.... © G4Media.ro.
20:10
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au atribuit companiei de apărare Applied Research Associates (ARA) un contract pe doi ani pentru dezvoltarea unei bombe de generație... © G4Media.ro.
20:10
Fenomen cosmic fără precedent / Astronomii investighează cea mai neobișnuită explozie de raze gamma detectată vreodată # G4Media
O echipă internațională de astronomi a descoperit un fenomen cosmic fără precedent. Este vorba despre o explozie de raze gamma (denumită GRB 250702B)care durează aproape... © G4Media.ro.
19:40
Câinii ar putea resimți schimbările aduse de toamnă, precum ziua mai scurtă și temperaturile mai scăzute. De multe ori, s-ar putea ca ei să aibă... © G4Media.ro.
19:30
Mii de persoane participă la un marș pro-palestinian la Auckland: „Nu normalizaţi genocidul” şi „Arătaţi că aveţi coloană, susţineţi Palestina” # G4Media
Mii de persoane au participat sâmbătă la un marş pro-palestinian la Auckland, cel mai mare oraş din Noua Zeelandă, informează Reuters. Organizatorii au vorbit despre... © G4Media.ro.
19:20
O adolescentă din Ploiești, salvată de polițiști și jandarmi de la un gest suicidal de la etajul unei parcări supraetajate # G4Media
O adolescentă care voia să se sinucidă aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul municipiului Ploieşti a fost salvată, sâmbătă, de poliţişti şi... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:00
De ce m-am îndrăgostit de brânzeturile din Turcia / Top 5 brânzeturi: Beyaz Peyniri, Ezine Peyniri, Cecil Peyniri, Chechil și Otlu Peyniri # G4Media
Trei zile întregi am bătut cu mare plăcere podgoriile din Bozcaada, ca să aflu cât mai multe despre industria viticolă din aceste locuri care, alături de... © G4Media.ro.
18:50
Pe vârful La Bola del Mundo, tricoul roșu Jonas Vingegaard a câștigat sâmbătă, în solitar, etapa a 20-a și penultima a Vuelta, făcând un pas... © G4Media.ro.
18:50
Tusk: Au început operațiunile preventive ale forțelor aeriene poloneze și aliate în spațiul nostru / Amenințare de atacuri cu drone rusești deasupra Ucrainei # G4Media
Operațiuni preventive ale forțelor aeriene poloneze și aliate au început în spațiul nostru din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în... © G4Media.ro.
18:50
Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a judeţului / Există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian # G4Media
Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii... © G4Media.ro.
18:30
O explozie într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid a rănit sâmbătă 14 persoane, dintre care una grav, au anunţat serviciile de urgenţă, citate de Reuters,... © G4Media.ro.
18:10
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că vor „crește ritmul atacurilor” în Gaza City, având ca scop „vizarea infrastructurii teroriste a Hamas, perturbarea... © G4Media.ro.
18:10
Tânăr fără permis, implicat într-un accident cu victimă, prins după ce a fugit de la locul faptei # G4Media
Un tânăr în vârstă de 18 ani fără permis, autorul unui accident rutier soldat cu o victimă care a fost spitalizată, a fugit de la... © G4Media.ro.
18:10
România, învinsă de vicecampioana olimpică Polonia, în primul meci la CM de volei de la Manil # G4Media
Naţionala României a fost învinsă, sâmbătă, la Manila, de vicecampioana olimpică en-titre şi lider mondial, Polonia, scor 3-0, în primul meci din grupa B a... © G4Media.ro.
17:50
Povestea orașului subteran nazist abandonat, ascuns sub o frumoasă zonă rurală din Polonia # G4Media
La prima vedere, nu este nimic neobișnuit în peisajul din jurul micii localități poloneze Pniewo. Ținutul este tipic pentru regiunea Voievodatului Lubusz: câmpuri vaste de... © G4Media.ro.
17:40
Ucraina găsește din ce în ce mai multe componente electronice rusești și belaruse în rachetele lansate asupra sa # G4Media
Ucraina găsește din ce în ce mai multe componente electronice rusești și belaruse în resturile rachetelor lansate asupra sa de Moscova, a declarat un înalt... © G4Media.ro.
17:40
Devierea asteroizilor periculoși ascunde un pericol uriaș / Lovit în locul greșit, un asteroid poate reveni pe traiectoria de coliziune # G4Media
deea devierii unui asteroid pare simplă. Trimitem o navă spațială care să îl lovească și astfel îl deviem de pe cursul de coliziune cu Pământul.... © G4Media.ro.
17:40
VIDEO EXCLUSIV | Cum se distrează francezii alături de cățeii lor: Imagini inedite de la târgul TomWoof, organizat în cinstea patrupedelor # G4Media
Micul oraș Thomery de lângă capitala franceză Paris a fost gazda unui eveniment inedit. Un festival organizat special pentru căței și deținătorii lor a reunit... © G4Media.ro.
17:40
Daniel David anunță că își va da demisia din funcția de ministru al Educației dacă moțiunea simplă depusă de AUR va fi adoptată # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR,... © G4Media.ro.
17:30
Producătorii de medicamente generice se plâng că acestea ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani # G4Media
Producătorii de medicamente generice atrag atenţia că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce... © G4Media.ro.
17:30
Reacțiile pe rețelele sociale după uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk duc la concedieri și sancțiuni în SUA # G4Media
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din... © G4Media.ro.
17:20
Trei rețete cu roșii pentru cină/ Nelipsită în salate, roșia dă savoare și altor preparate # G4Media
Dacă există un ingredient care nu lipsește din nicio salată, acela este roșia. Dar nu doar în salate își găsește locul – roșiile dau prospețime și... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:10
Trei tineri ucraineni, blocați în Munții Maramureșului, au cerut intervenția Salvamont și a Poliției de Frontieră # G4Media
Trei tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au solicitat, sâmbătă, ajutorul autorităţilor române, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ)... © G4Media.ro.
17:00
România la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina – Tricolorii au adunat zece medalii # G4Media
Sportivii români au obţinut, sâmbătă, zece medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de... © G4Media.ro.
17:00
Emisarul american Adam Boehler a indicat sâmbătă, în timpul unei rare vizite a unui oficial american la Kabul, că Statele Unite vor efectua un schimb... © G4Media.ro.
16:50
Senator dintr-un partid aflat la guvernare îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru posibila renunțare la plafonarea adaosului comercial la alimente # G4Media
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl critică pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu o eventuală renunţare, de la 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial... © G4Media.ro.
16:30
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Nu e sărbătoare în Alicante fără prăjituri românești/ Claudia Boniș (Asociația Zestrea României) # G4Media
În Alicante, ca pretutindeni în diasporă, comunitatea românească s-a reunit în cadrul unei Asociații, Zestrea României, pentru a rămâne aproape de tradițiile și limba de acasă, dar mai... © G4Media.ro.
16:30
Prinţul Harry al Marii Britanii, aflat într-o vizită surpriză în Ucraina alături de o echipă a fundaţiei sale caritabile pentru persoanele cu dizabilităţi, Invictus Games... © G4Media.ro.
16:10
Ministrul Educaţiei: Salariul profesorilor nu scade, timpul de lucru rămâne același, 40 de ore pe săptâmână, dar norma didactică creşte de la 18 la 20 de ore / Banii din plata orelor suplimentare acoperă salariile și bursele # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că suma plătită pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei pe an înainte de luarea măsurilor... © G4Media.ro.
16:00
Standard Liege anunță primele rezultate în cazul lui Josué Homawoo, fost jucător dinamovist, accidentat violent la cap la meciul de vineri seara # G4Media
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo s-a accidentat grav la un duel aerian vineri seară, la meciul dintre echipa sa, Standard Liege, şi FC Malines, din... © G4Media.ro.
16:00
VIDEO Mii de persoane s-au adunat pe străzile din centrul Londrei pentru mitingul organizat de extremistul Tommy Robinson / În același timp are loc și un contra-protest anti-rasism # G4Media
Mii de persoane s-au adunat în centrul Londrei pentru un marș organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în timp ce are loc și... © G4Media.ro.
15:50
„Un om care ajută animalele nu poate fi rău!” Interviu cu Raluca Băleanu, medic stomatolog și protector al animalelor, despre iubirea necondiționată și responsabilitatea noastră (VIDEO) # G4Media
Raluca Băleanu, medic stomatolog și consilier la Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, povestește cum iubirea pentru animale i-a marcat viața. © G4Media.ro.
15:50
Un bărbat a supraviețuit atacului unui urs în Mureș/ Rănit, a ajuns în localitate să ceară ajutor # G4Media
Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, în apropierea localităţi Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a... © G4Media.ro.
15:40
Daniel David: Anul școlar a început bine, în doar 1,8% dintre școli exista o anumită formă de boicot # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că anul şcolar a început bine, în pofida contextului generat de nemulţumirile cadrelor didactice. El a precizat că în... © G4Media.ro.
15:30
Un Lucid Air a fost surprins în București. Un exemplar asemănător a atins de curând un record de autonomie: 1.205 km/încărcare # G4Media
Un Lucid Air cu numere străine a fost surprins într-o parcare din București, fotografiile fiind distribuite pe un grup de Facebook. Contextul face povestea mai... © G4Media.ro.
15:30
„Master Planul IV”: Renunță Tesla la mașini pentru a se concentra pe roboți? Viziunea lui Elon Musk stârnește controverse # G4Media
Deși Tesla produce unele dintre cele mai bune vehicule electrice de pe piață, ultima viziune a lui Elon Musk, prezentată în „Master Planul IV”, sugerează... © G4Media.ro.
15:30
Putin relaxează condițiile de relocare pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan / În 2024, în contextul războiului din Ucraina, doar 31.700 de persoane au accesat acest mecanism – cel mai mic număr din ultimii ani # G4Media
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei,... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.