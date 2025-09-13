Povestea orașului subteran nazist abandonat, ascuns sub o frumoasă zonă rurală din Polonia

G4Media, 13 septembrie 2025 17:50

La prima vedere, nu este nimic neobișnuit în peisajul din jurul micii localități poloneze Pniewo. Ținutul este tipic pentru regiunea Voievodatului Lubusz: câmpuri vaste de...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
18:30
O explozie într-o cafenea din Madrid a rănit 14 persoane, una grav G4Media
O explozie într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid a rănit sâmbătă 14 persoane, dintre care una grav, au anunţat serviciile de urgenţă, citate de Reuters,...
Acum 30 minute
18:10
Hamas induce în eroare locuitorii din Gaza cu privire la zonele sigure, spune Israelul G4Media
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că vor „crește ritmul atacurilor" în Gaza City, având ca scop „vizarea infrastructurii teroriste a Hamas, perturbarea...
18:10
Tânăr fără permis, implicat într-un accident cu victimă, prins după ce a fugit de la locul faptei G4Media
Un tânăr în vârstă de 18 ani fără permis, autorul unui accident rutier soldat cu o victimă care a fost spitalizată, a fugit de la...
18:10
România, învinsă de vicecampioana olimpică Polonia, în primul meci la CM de volei de la Manil G4Media
Naţionala României a fost învinsă, sâmbătă, la Manila, de vicecampioana olimpică en-titre şi lider mondial, Polonia, scor 3-0, în primul meci din grupa B a...
Acum o oră
17:50
17:40
Ucraina găsește din ce în ce mai multe componente electronice rusești și belaruse în rachetele lansate asupra sa G4Media
Ucraina găsește din ce în ce mai multe componente electronice rusești și belaruse în resturile rachetelor lansate asupra sa de Moscova, a declarat un înalt...
17:40
Devierea asteroizilor periculoși ascunde un pericol uriaș / Lovit în locul greșit, un asteroid poate reveni pe traiectoria de coliziune G4Media
deea devierii unui asteroid pare simplă. Trimitem o navă spațială care să îl lovească și astfel îl deviem de pe cursul de coliziune cu Pământul....
17:40
VIDEO EXCLUSIV | Cum se distrează francezii alături de cățeii lor: Imagini inedite de la târgul TomWoof, organizat în cinstea patrupedelor G4Media
Micul oraș Thomery de lângă capitala franceză Paris a fost gazda unui eveniment inedit. Un festival organizat special pentru căței și deținătorii lor a reunit...
17:40
Daniel David anunță că își va da demisia din funcția de ministru al Educației dacă moțiunea simplă depusă de AUR va fi adoptată G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR,...
Acum 2 ore
17:30
Producătorii de medicamente generice se plâng că acestea ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani G4Media
Producătorii de medicamente generice atrag atenţia că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce...
17:30
Reacțiile pe rețelele sociale după uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk duc la concedieri și sancțiuni în SUA G4Media
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din...
17:20
Trei rețete cu roșii pentru cină/ Nelipsită în salate, roșia dă savoare și altor preparate G4Media
Dacă există un ingredient care nu lipsește din nicio salată, acela este roșia. Dar nu doar în salate își găsește locul – roșiile dau prospețime și...
17:10
Trei tineri ucraineni, blocați în Munții Maramureșului, au cerut intervenția Salvamont și a Poliției de Frontieră G4Media
Trei tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au solicitat, sâmbătă, ajutorul autorităţilor române, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ)...
17:00
România la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina – Tricolorii au adunat zece medalii G4Media
Sportivii români au obţinut, sâmbătă, zece medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de...
17:00
SUA și talibanii pregătesc un schimb de prizonieri, anunță emisarul american Adam Boehler G4Media
Emisarul american Adam Boehler a indicat sâmbătă, în timpul unei rare vizite a unui oficial american la Kabul, că Statele Unite vor efectua un schimb...
16:50
Senator dintr-un partid aflat la guvernare îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru posibila renunțare la plafonarea adaosului comercial la alimente G4Media
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl critică pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu o eventuală renunţare, de la 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial...
Acum 4 ore
16:30
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Nu e sărbătoare în Alicante fără prăjituri românești/ Claudia Boniș (Asociația Zestrea României) G4Media
În Alicante, ca pretutindeni în diasporă, comunitatea românească s-a reunit în cadrul unei Asociații, Zestrea României, pentru a rămâne aproape de tradițiile și limba de acasă, dar mai...
16:30
Prințul Harry vizitează Ucraina și aduce un omagiu veteranilor și familiilor acestora G4Media
Prinţul Harry al Marii Britanii, aflat într-o vizită surpriză în Ucraina alături de o echipă a fundaţiei sale caritabile pentru persoanele cu dizabilităţi, Invictus Games...
16:10
Ministrul Educaţiei: Salariul profesorilor nu scade, timpul de lucru rămâne același, 40 de ore pe săptâmână, dar norma didactică creşte de la 18 la 20 de ore / Banii din plata orelor suplimentare acoperă salariile și bursele G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că suma plătită pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei pe an înainte de luarea măsurilor...
16:00
Standard Liege anunță primele rezultate în cazul lui Josué Homawoo, fost jucător dinamovist, accidentat violent la cap la meciul de vineri seara G4Media
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo s-a accidentat grav la un duel aerian vineri seară, la meciul dintre echipa sa, Standard Liege, şi FC Malines, din...
16:00
VIDEO Mii de persoane s-au adunat pe străzile din centrul Londrei pentru mitingul organizat de extremistul Tommy Robinson / În același timp are loc și un contra-protest anti-rasism G4Media
Mii de persoane s-au adunat în centrul Londrei pentru un marș organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în timp ce are loc și...
15:50
„Un om care ajută animalele nu poate fi rău!” Interviu cu Raluca Băleanu, medic stomatolog și protector al animalelor, despre iubirea necondiționată și responsabilitatea noastră (VIDEO) G4Media
Raluca Băleanu, medic stomatolog și consilier la Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, povestește cum iubirea pentru animale i-a marcat viața.
15:50
Un bărbat a supraviețuit atacului unui urs în Mureș/ Rănit, a ajuns în localitate să ceară ajutor G4Media
Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, în apropierea localităţi Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a...
15:40
Daniel David: Anul școlar a început bine, în doar 1,8% dintre școli exista o anumită formă de boicot G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că anul şcolar a început bine, în pofida contextului generat de nemulţumirile cadrelor didactice. El a precizat că în...
15:30
Un Lucid Air a fost surprins în București. Un exemplar asemănător a atins de curând un record de autonomie: 1.205 km/încărcare G4Media
Un Lucid Air cu numere străine a fost surprins într-o parcare din București, fotografiile fiind distribuite pe un grup de Facebook. Contextul face povestea mai...
15:30
„Master Planul IV”: Renunță Tesla la mașini pentru a se concentra pe roboți? Viziunea lui Elon Musk stârnește controverse G4Media
Deși Tesla produce unele dintre cele mai bune vehicule electrice de pe piață, ultima viziune a lui Elon Musk, prezentată în „Master Planul IV", sugerează...
15:30
Putin relaxează condițiile de relocare pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan / În 2024, în contextul războiului din Ucraina, doar 31.700 de persoane au accesat acest mecanism – cel mai mic număr din ultimii ani G4Media
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei,...
15:10
România, printre țările care blochează votul UE privind noi ținte ecologice pentru 2040 G4Media
Votul decisiv privind obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2040, programat pentru săptămâna viitoare, a fost amânat după ce mai multe state membre – inclusiv...
15:00
STUDIU Alimentația nesănătoasă, în special cea de tip fast-food, poate perturba rapid circuitele memoriei din creier G4Media
Un nou studiu realizat de cercetători de la UNC School of Medicine, publicat săptămâna aceasta în Neuron, oferă o perspectivă unică asupra modului în care...
15:00
Președintele Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când toate țările NATO vor face acelaşi lucru și vor opri achiziția de petrol rusesc și vor impune tarife Chinei / Ungaria, unul din statele NATO care respinge sancțiunile și depinde de energia din Rusia G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă într-o postare pe rețelele sociale că va impune sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO...
15:00
Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie la rugby, scor 10-43 cu Africa de Sud G4Media
Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din...
14:50
Cinci idei de prânz sănătos, la pachet, pentru următoarea săptămână/ Rețete rapide cu ingrediente hrănitoare G4Media
Cu ingrediente hrănitoare și rețete rapide, aceste preparate sunt gândite pentru a mâncă bine și sănătos, chiar dacă nu suntem acasă.  Astfel economisim timp și...
Acum 6 ore
14:30
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, printre care și echipamente de tip sovietic. Listele complete sunt clasificate, anunță ministrul Apărării G4Media
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile acesteia, dar...
14:30
Operaţiune masivă în Italia împotriva „primului nivel de criminalitate”, sute de tineri au fost arestați G4Media
Circa 380 de tineri au fost arestaţi şi alţi 1.100 au fost denunţaţi în Italia într-o operaţiune împotriva „primului nivel" de criminalitate, acuzaţi de diverse...
14:20
Prima zi la CM de atletism de la Tokyo: Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime G4Media
Atleta Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea, sâmbătă, în finala probei de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo, informează News.ro. Cea mai bună...
14:10
Anonimitatea a murit / Orice persoană poate deveni subiect de conținut viral G4Media
În era rețelelor sociale, anonimitatea în spațiul public a devenit aproape imposibilă. Evenimente obișnuite, precum un incident într-un restaurant sau o ieșire la concert, pot...
14:10
Japonia a testat cu succes primul său tun electromagnetic naval G4Media
Japonia a intrat oficial în clubul statelor capabile să dezvolte arme ale viitorului. Ministerul Apărării de la Tokyo a anunțat că a testat cu succes,...
14:00
Reacția polonezilor în fața agresiunii Rusiei: mii de tineri fac antrenamente militare voluntare G4Media
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-şi completeze rândurile cu personal profesionist şi cu voluntari, pe...
13:50
Noi tensiuni în coaliție. Premierul Bolojan ar vrea să elimine plafonarea adaosului la alimentele de bază, Sorin Grindeanu cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a prezentat sâmbătă pe rețelele sociale "zvonul" că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie...
13:50
Ce se poate întâmpla în organismul tău când consumi prea multe proteine G4Media
Alături de carbohidrați și grăsimi, proteinele reprezintă unul dintre principalii macronutrienți care alcătuiesc dieta noastră. Este, de asemenea, singurul macronutrient care ne furnizează aminoacizi. Când...
13:40
Grădiniță pentru câini: De ce sud-coreenii investesc sume uriașe în educația animalelor de companie (VIDEO) G4Media
Industria animalelor de companie din Coreea de Sud explodează, pe măsură ce rata natalității scade la niveluri record și tot mai multe familii aleg să...
13:30
Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino G4Media
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Marele Premiu de la San Marino la MotoGP, notează News.ro. Este al...
13:20
Opoziția politică din Turcia, vizată de o nouă razie ordonată de procurorii loiali regimului autoritar Erdogan G4Media
Un procuror din Istanbul a ordonat sâmbătă arestarea a 48 de membri ai municipalităţii Bayrampasa, un district din Istanbul condus de opoziţie, inclusiv primarul, în...
13:10
Bătaie între interlopi în plină zi la Craiova, un mort și mai mulți răniți G4Media
Două clanuri de interlopi s-au bătut sâmbătă în plină zi la Craiova pe bulevardul Nicolae Romanescu, iar conflictul s-a soldat cu un mort și mai...
13:00
Sorin Grindeanu lansează o nouă temă ce poate produce tensiune în coaliție. El preia zvonul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie și anunță că cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a prezentat sâmbătă pe rețelele sociale "zvonul" că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie...
13:00
Rugby Championship runda 4: Africa de Sud câștigă fără precedent în Noua Zeelandă / Argentina, victorie la limită cu Australia G4Media
Africa de Sud a înregistrat un rezultat istoric, sâmbătă dimineața, în runda a 4-a din Rugby Championship, competiția de elită a emisferei sudice, după ce...
12:40
Ministrul Apărării despre vârsta de pensionare: Discuția e la anumite deduceri, nu la vârstă / Ar fi foarte grav să depopulăm sistemul naţional de apărare – de armată, Ministerul de Interne și serviciile secrete G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat la Prima TV că în ultima perioadă discuţia privnd creşterea vârstei de pensionare la militari se "rostogoleşte" în spaţiul...
Acum 8 ore
12:20
După ce a testat sistemele de apărare împotriva dronelor ale Poloniei, Rusia a testat și răspunsul polonezilor la dezinformare (Politico) G4Media
Dezinformarea a încercat să pună incursiunea cu drone pe seama Ucrainei și să prezinte Polonia ca fiind slabă și confuză. Nu doar spațiul aerian al...
12:10
Noua tactică a militarilor ruși în Ucraina: s-au târât printr-un tunel și au intrat în orașul strategic Kupiansk G4Media
Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat...
12:10
Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo – Care sunt cele mai vechi recorduri ce pot fi doborâte în Japonia G4Media
Dacă „Mondo" Duplantis nu încetează să bată recordul mondial la săritura cu prăjina, centimetru după centimetru, unele performanțe istorice rezistă de foarte mulți ani. În...
