Moșteanu: România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare
Economica.net, 13 septembrie 2025 16:40
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile acesteia, dar şi de stocurile armatei române, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, relatează Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
16:40
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile acesteia, dar şi de stocurile armatei române, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, relatează Agerpres.
16:40
Palatul Vulturul Negru din Oradea, deschis vizitatorilor cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului # Economica.net
Cea mai spectaculoasă clădire comercială în stil Secession din Transilvania, Palatul Vulturul Negru din Oradea, construită la începutul secolului XX, a fost vizitată sâmbătă de peste 200 de orădeni şi turişti într-un tur ghidat organizat cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (13-14 septembrie), relatează Agerpres.
16:40
Moșteanu vrea aducerea unui investitor privat la Steaua. „Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei şi al statului român” # Economica.net
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat sâmbătă că doreşte încheierea unui parteneriat între clubul Steaua Bucureşti şi un investitor privat, pentru ca echipa să poată promova în prima ligă de fotbal, însă contractul dintre cele două părţi trebuie să fie "beton" pentru ca brandul să rămână la Armata Română.
16:40
Poliția de Frontieră a confiscat aproximativ 40.000 de ţigarete şi 9,6 kilograme de tutun ascunse într-un camion bulgar # Economica.net
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat au descoperit, într-un autocamion condus de un cetăţean bulgar, aproximativ 40.000 de ţigarete şi 9,6 kilograme de tutun, estimate la o valoare de peste 60.000 de lei.
Acum 2 ore
15:10
Străzile Bruxelles-ului ar putea fi patrulate de soldați începând din august 2026, ca răspuns la creșterea de incidente armate în ultimii ani # Economica.net
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de droguri, potrivit ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, informează sâmbătă EFE, relatează Agerpres.
15:10
Grindeanu anunță că PSD nu susține renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, şi că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliţia de guvernare, relatează Agerpres.
15:10
Armata israeliană a declarat sâmbătă că peste 250.000 de locuitori din Fâşia Gaza au părăsit deja oraşul Gaza şi se îndreaptă către sudul enclavei palestiniene, din cauza bombardamentelor israeliene, a ordinelor de relocare forţată şi a ameninţării unei invazii terestre, informează EFE, transmite Agerpres.
15:10
Poliția de Frontieră a descoperit 135 de autoturisme și utilaje furate din străinătate în primele opt luni ale anului # Economica.net
Poliţiştii de frontieră au descoperit, în perioada ianuarie - august 2025, în urma misiunilor desfăşurate în punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă, 135 de autovehicule şi utilaje furate din străinătate, relatează Agerpres.
15:10
ANM: Coduri galbene de vânt puternic pentru 11 județe începând de sâmbătă seara până duminică seara # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabile începând de sâmbătă seara, până duminică seara, transmite Agerpres.
15:10
Anamaria Gavrilă (POT): Propun ca statul să răscumpere acţiunile ArcelorMittal Hunedoara şi să retehnologizeze uzina prin programul SAFE # Economica.net
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, solicită Guvernului să intervină urgent pentru salvarea fabricii ArcelorMittal Hunedoara, prin răscumpărarea acţiunilor şi retehnologizarea uzinei folosind programul SAFE.
15:10
Ionuţ Moşteanu: Dronele rusești care intră în spațiul aerian al României vor fi doborâte # Economica.net
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi polonezii, autorităţile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, relatează Agerpres.
15:10
Siria negociază un acord de securitate cu Israelul, anunță președintele Ahmed al-Sharaa # Economica.net
Preşedintele interimar sirian Ahmed al-Sharaa a declarat vineri că țara sa negociază cu Israelul pentru a ajunge la un acord de securitate care ar permite ca Israelul să părăsească zonele pe care le-a ocupat de la răsturnarea lui Bashar al-Assad în decembrie trecut, relatează AFP, transmite Agerpres.
15:10
Trump anunță că e gata să impună sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor face același lucru. Președintele american cere oprirea cumpărării de petrol rusesc de către statele alianței # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru şi când toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.
15:10
Cât câştigă un creator digital: firma lui Emily Burghelea a avut afaceri nete de 1,8 milioane lei în 2024, cu 11% mai mici decât în 2023, cu un salariat # Economica.net
Creatorul de conţinut digital Emily Burghelea e unic asociat la firma Glamssy Studio Shop Online, potrivit informaţiilor obţinute de Economica.net de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Acum 6 ore
12:10
Aproape 15 milioane de euro pentru IMM-urile din Valea Jiului. MIPE a relansat un apel de proiecte pentru susținerea companiilor din zonă # Economica.net
Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a relansat apelul „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, din cadrul Programului Tranziție Justă, pentru ITI Valea Jiului, informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
12:10
Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat Parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri legislative pentru 5 martie 2026, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, relatează AFP, transmite Agerpres.
12:10
Administrația Apele Române au un nou director interimar. Diana Buzoianu l-a numit pe Florin Ghiță în funcție, cu mandatul de a reorganiza instituția # Economica.net
Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă, care a fost şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, SGA Ilfov-Bucureşti, a anunţat, sâmbătă dimineaţa, ministrula Mediului, Diana Buzoianu, relatează Agerpres.
12:10
Pentagonul îi va sancționa pe angajații săi care au făcut comentarii negative sau batjocoritoare despre activistul conservator Charlie Kirk, recent asasinat # Economica.net
Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea activistului şi comentatorului conservator Charlie Kirk, informează agenția spaniolă de presă EFE, transmite Agerpres.
12:10
Alexandru Nazare: Decizia Moody’s de menținere a ratingului este o nouă confirmare că Guvernul a luat măsurile corecte pentru a stabiliza finanțele țării # Economica.net
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a reacționat la decizia luată de agenția Moody’s vineri seară de a menține ratingul României în categoria investițională, spunând că acesta reprezintă o confirmare nouă că Guvernul a luat măsurile corecte de stabilizare a traiectoriei fiscal-bugetare ale României.
12:10
BNS lansează primul sindicat din România dedicat lucrătorilor de pe platforme digitale, precum Uber, Bolt și Glovo # Economica.net
Blocul Național Sindical (BNS) anunță lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizație sindicală din România creată special pentru angajații care activează prin platforme precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt sau alte aplicații similare.
12:10
Războiul lui Trump cu energia verde pune în pericol investiții de 500 de miliarde de dolari – raport # Economica.net
Un raport al Rhodium Group arată că schimbarea abruptă de politică a administrației Trump ar putea reduce cu mai mult de jumătate ritmul decarbonizării în SUA. Celebra deja lege „One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) este estimată să reducă construcția de noi capacități de energie curată cu 53–59% în următorul deceniu și ar putea să pună în pericol peste 500 de miliarde de dolari de investiții în energie curată și transporturi. Potrivit unui raport Wood Mackenzie / ACP, citat de OilPrice, comenzile de turbine eoliene au scăzut cu aproximativ 50% în prima jumătate a anului 2025, iar contractele de achiziție de energie (PPA) au înregistrat scăderi semnificative.
Acum 8 ore
09:50
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, relatează Agerpres.
Acum 24 ore
23:40
Pasajul Ciurel: Sâmbătă la prânz se deschide circulația pe strada Amilcar Săndulescu # Economica.net
Primăria Sectorului 6 anunță că sâmbătă la prânz se va circula pe strada Amilcar Săndulescu. Amintim că scopul modernizării acestei artere a fost facilitarea tranzitului către și dinspre Pasajul Ciurel.
23:40
UPDATE Vești bune pentru toți românii. Am trecut ultimul examen din 2025 și scăpăm de junk. Moody’s ne păstrează în lumea bună, cu rating de investiții: Riscurile rămân ridicate # Economica.net
După ce Fitch și Standard and Poor's (S&P) au menținut România în categoria investițională, chiar dacă la un pas de coșul de gunoi (junk), a venit rândul Moody's, ultima componentă a tripletei de agenții de rating din top, să ia aceeași decizie. Este o veste bună pentru români și pentru guvern, care ar trebui să reușească să se împrumute la costuri măcar stabile.
22:00
Anunț alarmant de la BNR! Record istoric: Datoria externă a României a crescut cu 8 miliarde de euro doar în iulie, cât 2,5% din PIB. O lună cât 40% din tot creditul de la FMI, CE, BM luat în criza din 2009 # Economica.net
Record istoric trist marcat de România în luna iulie. Datoria externă a țării a crescut cu nu mai puțin de 8 miliarde de euro într-o singură lună, ajungând la peste 220 de miliarde de euro, cu circa 40 de miliarde de euro mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Creșterea este uriașă, echivalentă cu aproape 2,5% din PIB sau 40% din întregul credit de 20 de miliarde de euro contractat de România de la FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană în precedenta criză majoră, cea din 2009. Singura veste relativ bună ar fi că ne împrumutăm pe termen lung, în timp ce datoria pe termen scurt scade.
22:00
NATO va lansa „Eastern Sentry”, o operațiune destinată consolidării apărării flancului său estic, în urma incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez # Economica.net
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunţat vineri, la Bruxelles, că Alianţa Nord-Atlantică va lansa o nouă operaţiune, denumită "Eastern Sentry" (Santinela de Est), pentru a-şi consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează dpa, Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
21:50
Ministrul Mediului Diana Buzoianu l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Sorin Lucaci # Economica.net
Ministrul Mediului Diana Buzoianu l-a demis vineri din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci, transmite Agerpres.
21:20
Vodafone a încheiat un parteneriat cu UEFA și UC3 pentru pentru sprijinirea fotbalului european # Economica.net
Vodafone a încheiat un parteneriat multianual cu UEFA și UC3(1) pentru a sprijini dezvoltarea fotbalului european feminin și masculin, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
21:00
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de vineri, iar valoarea tranzacţiilor a urcat la 61,11 milioane de lei (12,05 milioane de euro), de la 35,36 de milioane de lei (6,97 de milioane de euro), în şedinţa precedentă, transmite Agerpres.
20:30
Autostrada Transilvania: A fost emisă autorizația de construire pentru nodul rutier de la Românași # Economica.net
A fost emisă autorizația de construire pentru nodul rutier de la Românași, o verigă importantă din Autostrada Transilvania (A3), anunță vineri Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor.
20:30
Lanțul Magazine Diana a anunțat astăzi că a deschis în localitatea Tismana, Gorj, o nouă unitate. Magazinul se află pe Strada Tismana, nr. 4. Cu o suprafață de aproximativ 200 mp, spațiul este gândit pentru cumpărături rapide și la îndemână, oferind produsele esențiale pe care clienții le caută aproape de casă.
20:30
Europenii au, începând de vineri, control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate # Economica.net
Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană "Regulamentul privind datele", care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente şi automobilele, şi deblochează în acelaşi timp oportunităţile pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
20:30
Garda Națională de Mediu: 85% dintre deşeurile generate în București ajung la groapa de gunoi netratate # Economica.net
O pondere de 85% dintre deşeurile generate în sectoarele Bucureştiului ajung la groapa de gunoi netratate, iar în urma celui mai recent control efectuat în teren au fost aplicate amenzi de 430.000 de lei, arată datele publicate de Garda Naţională de Mediu (GNM), pe pagina de Facebook a instituţiei, relatează Agerpres.
20:30
Bărbatul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, un locuitor din Utah în vârstă de 22 de ani # Economica.net
Individul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, reţinut de autorităţi, a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, un locuitor din Utah în vârstă de 22 de ani, potrivit unor media locale care se bazează pe surse din cadrul investigaţiei, informează vineri EFE, transmite Agerpres.
20:30
Indonezia a preluat controlul asupra unei părți din cea mai mare mină de nichel din lume # Economica.net
Autorităţile indoneziene au preluat controlul asupra unei părţi din cea mai mare mină de nichel din lume, deţinută indirect de grupul francez Eramet, din cauza lipsei unei autorizaţii de exploatare forestieră, a declarat vineri un oficial indonezian, transmite AFP, relatează Agerpres.
19:00
Banca Centrală a Rusiei a decis vineri să reducă dobânda de referinţă cu un punct procentual, până la 17%, pe fondul intensificării temerilor cu privire la încetinirea economiei şi al presiunii companiilor care cereau o reducere a costului creditului, transmite AFP, relatează Agerpres.
19:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat 105 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația de joi # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 105 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de joi, când a împrumutat 700 milioane de lei, la dobânzi de 7,60% pe an, respectiv 7,67% pe an, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, relatează Agerpres.
19:00
Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de peste 17,22 de miliarde de euro în primele șapte luni din 2025 # Economica.net
Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 17,226 de miliarde de euro în perioada ianuarie - iulie 2025, în creștere cu 17,25% comparativ cu 14,691 de miliarde de euro în perioada similară din 2024, informează Banca Națională a României (BNR) printr-un comunicat.
19:00
McDonald’s a ajuns la 110 restaurante în România. Compania a inaugurat o unitate nouă în nordul țării # Economica.net
Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, anunță că a inaugurat astăzi unitatea McDonald’s Baia Mare Sud Drive-Thru, ajungând astfel la 110 unități la nivel național. Noul restaurant se află în incinta centrului comercial Shopping Park Baia Mare, pe Bulevardul Unirii nr. 21.
19:00
Răzvan Coman, președintele ACA: Anul acesta este unul dramatic, cu o producţie extrem de mică de miere # Economica.net
Anul 2025 s-a dovedit unul deosebit de dificil pentru apicultura românească, cu pierderi semnificative atât la nivelul producţiei de miere, cât şi al efectivelor de albine, a declarat vineri, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Răzvan Coman.
19:00
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România se apropie de obiectivul strategic de a-şi asigura consumul de carne din producţia internă, reducând dependenţa de importuri # Economica.net
România se apropie de obiectivul strategic de a-şi asigura consumul de carne din producţia internă, reducând dependenţa de importuri, ceea ce arată că programele demarate de Ministerul Agriculturii şi şi Dezvoltării Rurale (MADR) produc rezultate concrete, susţine ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
19:00
Președintele Autorităţii Bancare Europene, Jose Manuel Campa, va pleca din funcție la 31 ianuarie 2026 din motive personale # Economica.net
Preşedintele Autorităţii Bancare Europene (EBA), spaniolul Jose Manuel Campa, va demisiona din funcţie la data de 31 ianuarie 2026, "din motive personale", cu trei ani înainte de sfârşitul oficial al mandatului său, a confirmat vineri pentru EFE un purtător de cuvânt al organismului european de supervizare, transmite Agerpres.
19:00
Happy Cinema anunță deschiderea unui nou cinematograf la Arad, în Agora Mall, un centru comercial modern, dedicat comunității locale. Inaugurarea noului cinematograf va avea loc pe 16 septembrie 2025.
19:00
BEI va finanța peste 350 000 de companii europene pentru investiții în eficiență energetică # Economica.net
Peste 350 000 de companii din întreaga Europă vor putea face investiții în eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde de euro. Inițiativa privind eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), condusă de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și susținută de Comisia Europeană, are drept scop ajutarea IMM-urilor care folosesc tehnologii dovedite de economisire de energie pentru a-și reduce facturile de energie și a-și mări reziliența și competitivitatea.
19:00
OMV plănuiește să taie din cheltuieli 400 de milioane de euro și să-și reducă posturile din Austria # Economica.net
Grupul austriac OMV, acţionarul majoritar de la OMV Petrom, a anunţat vineri că a demarat un amplu program destinat consolidării rezilienţei organizaţionale în contextul comercial, economic şi geopolitic actual, program care include măsuri de eficientizare, inclusiv un obiectiv de reducere a costurilor, la nivelul întregului grup, cu 400 de milioane de euro până la sfârşitul anului 2027, informează Reuters, transmite Agerpres.
Ieri
16:20
România „face maraton” cu giganţii de pe Wall Street. Ministrul Finanţelor s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Bank of America, Citibank, Goldman Sachs şi JP Morgan în SUA # Economica.net
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut, în cadrul vizitei sale de lucru în SUA, mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai Bank of America, Citibank, Goldman Sachs şi JP Morgan.
16:10
Giganţii auto din Europa vor să amâne moartea motoarelor pe ardere internă – Întâlnire cu Ursula von der Leyen # Economica.net
Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un schimb de opinii cu privire la viitorul sectorului, transmite AFP.
16:00
Anunţ de la Primăria Capitalei – Primarul şi arhitectul şef ar putea face parte din Comisia Tehnică de Circulaţie # Economica.net
Primarul general şi arhitectul şef vor face parte din Comisia Tehnică de Circulaţie a Municipiului Bucureşti, conform unui proiect de hotărâre supus dezbaterii publice pe site-ul PMB.
15:50
Casa Națională de Asigurări de Sănătate îi asigură pe pacienții oncologici că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistență medicală, iar în prezent nu există discontinuități în tratamentul de care aceștia beneficiază.
15:50
Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanţate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate, a anunţat premierul Ilie Bolojan, după întâlnirea avută vineri, la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.