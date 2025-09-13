Moşteanu vrea un investitor privat la clubul Steaua: Trebuie un „contract beton” ca acest brand să rămână al Armatei

22:00

Record istoric trist marcat de România în luna iulie. Datoria externă a țării a crescut cu nu mai puțin de 8 miliarde de euro într-o singură lună, ajungând la peste 220 de miliarde de euro, cu circa 40 de miliarde de euro mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Creșterea este uriașă, echivalentă cu aproape 2,5% din PIB sau 40% din întregul credit de 20 de miliarde de euro contractat de România de la FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană în precedenta criză majoră, cea din 2009. Singura veste relativ bună ar fi că ne împrumutăm pe termen lung, în timp ce datoria pe termen scurt scade.