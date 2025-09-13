VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc diferenţa
Primasport.ro, 13 septembrie 2025 16:40
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc diferenţa
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
17:00
Jonathan Rottmann câştigă penultima şi cea mai lungă etapă din Turul ciclist al României # Primasport.ro
Jonathan Rottmann câştigă penultima şi cea mai lungă etapă din Turul ciclist al României
Acum 15 minute
16:50
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în meci! # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în meci!
Acum 30 minute
16:40
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc diferenţa # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc diferenţa
Acum o oră
16:30
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci de vis pentru oaspeţi # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci de vis pentru oaspeţi
16:20
Antrenorul unei echipe cu pretenţii din Liga 2 ar putea fi demis după startul de sezon sub aşteptări # Primasport.ro
Antrenorul unei echipe cu pretenţii din Liga 2 ar putea fi demis după startul de sezon sub aşteptări
16:20
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă
16:10
VIDEO | CS Afumaţi - Poli Iaşi 2-0. Succes mare obţinut de ilfoveni
16:10
Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie,
16:10
Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Primasport.ro
Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo
16:10
Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino la MotoGP # Primasport.ro
Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino la MotoGP
Acum 2 ore
16:00
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:50
Polemică între Gigi Becali şi Mihai Stoica! Patronul FCSB-ului a oferit un alt termen în care Dawa va reveni # Primasport.ro
Polemică între Gigi Becali şi Mihai Stoica! Patronul FCSB-ului a oferit un alt termen în care Dawa va reveni
15:20
Elias Charalambous nu o subestimează pe Csikszereda: „Va fi un meci foarte greu, trebuie să dăm tot” # Primasport.ro
Elias Charalambous nu o subestimează pe Csikszereda: „Va fi un meci foarte greu, trebuie să dăm tot”
Acum 4 ore
14:30
Trei persoane vor primii bani din urma transferului lui Louis Munteanu! Cine deţine procentele din suma care se va încasa în momentul în care atacantul va pleca de la CFR # Primasport.ro
Trei persoane vor primii bani din urma transferului lui Louis Munteanu! Cine deţine procentele din suma care se va încasa în momentul în care atacantul va pleca de la CFR
14:10
Andrea Mandorlini a analizat situaţia de la CFR Cluj: „Nu este uşor, trebuie să avem răbdare”. Cum gestionează tehnicianul italian starurile aduse de Ioan Varga în acest mercato # Primasport.ro
Andrea Mandorlini a analizat situaţia de la CFR Cluj: „Nu este uşor, trebuie să avem răbdare”. Cum gestionează tehnicianul italian starurile aduse de Ioan Varga în acest mercato
Acum 6 ore
13:00
VIDEO | FC Bacău – CSM Reşiţa, 0-0. Gazdele nu au reuşit să profite de avantajul numeric # Primasport.ro
VIDEO | FC Bacău – CSM Reşiţa, 0-0. Gazdele nu au reuşit să profite de avantajul numeric
12:40
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Care sunt echipele pe care le poate înfrunta România # Primasport.ro
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Care sunt echipele pe care le poate înfrunta România
12:10
David Popovici spune povestea lui Laur, campion la karate, care de la 6 ani se află în grija asistentei maternale # Primasport.ro
David Popovici spune povestea lui Laur, campion la karate, care de la 6 ani se află în grija asistentei maternale
12:10
Atacantul francez Anthony Martial a semnat cu echipa mexicană Monterrey
12:00
Scene de groază! Un fost fotbalist al lui Dinamo a suferit o accidentare horror în secunda opt: „Nu am mai văzut aşa ceva nici ca jucător, nici ca antrenor” # Primasport.ro
Scene de groază! Un fost fotbalist al lui Dinamo a suferit o accidentare horror în secunda opt: „Nu am mai văzut aşa ceva nici ca jucător, nici ca antrenor”
11:40
VIDEO | FC Bacău – CSM Reşiţa, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rămân în zece oameni # Primasport.ro
VIDEO | FC Bacău – CSM Reşiţa, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rămân în zece oameni
11:10
VIDEO | FC Bacău – CSM Reşiţa, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | FC Bacău – CSM Reşiţa, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 8 ore
11:00
Zeljko Kopic a dezvăluit motivul pentru care a renunţat la Dennis Politic: „Nu a fost o decizie grea” # Primasport.ro
Zeljko Kopic a dezvăluit motivul pentru care a renunţat la Dennis Politic: „Nu a fost o decizie grea”
10:20
România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton # Primasport.ro
România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton
10:10
Vin banii din China pentru Marius Şumudică! Ce salariu va încasa tehnicianul pe banca lui Yunnan Yukun # Primasport.ro
Vin banii din China pentru Marius Şumudică! Ce salariu va încasa tehnicianul pe banca lui Yunnan Yukun
09:50
A ieşit la iveală motivul gestului nervos făcut de Alexandru Musi! Fotbalistul lui Dinamo, iritat de comportamentul unui coleg de pe teren # Primasport.ro
A ieşit la iveală motivul gestului nervos făcut de Alexandru Musi! Fotbalistul lui Dinamo, iritat de comportamentul unui coleg de pe teren
09:50
Atletism: Rareş Toader a ratat calificarea în finală la aruncarea greutăţii, la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Primasport.ro
Atletism: Rareş Toader a ratat calificarea în finală la aruncarea greutăţii, la Campionatele Mondiale de la Tokyo
09:20
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1! Formaţia din Gruia are nevoie de toate cele trei puncte # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1! Formaţia din Gruia are nevoie de toate cele trei puncte
09:20
VIDEO | UTA - FC Argeş, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby de tradiţie la Arad între revelaţiile sezonului # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby de tradiţie la Arad între revelaţiile sezonului
Acum 24 ore
00:20
Dezastru mare pentru FCSB! Jucătorul campioanei e OUT pentru un an | EXCLUSIV
00:10
Rapid s-a săturat! Victor Angelescu, discurs dur faţă de arbitrajul din meciurile giuleştenilor în acest sezon: „Oricine ar fi arbitrul are ceva cu noi. Eu vorbesc degeaba şi probabil că unii stau şi râd prin birouri” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Rapid s-a săturat! Victor Angelescu, discurs dur faţă de arbitrajul din meciurile giuleştenilor în acest sezon: „Oricine ar fi arbitrul are ceva cu noi. Eu vorbesc degeaba şi probabil că unii stau şi râd prin birouri” | VIDEO EXCLUSIV
00:00
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, impresionat de noul transfer de la „U” Cluj: „Atâta linişte, maturitate, foarte inteligent în deciziile pe care le-a luat” # Primasport.ro
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, impresionat de noul transfer de la „U” Cluj: „Atâta linişte, maturitate, foarte inteligent în deciziile pe care le-a luat”
12 septembrie 2025
23:50
Trebuia acordat penalty în U Cluj – Rapid? „Remarc reflexul prost al lui Cisse. Nu ai voie...” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Trebuia acordat penalty în U Cluj – Rapid? „Remarc reflexul prost al lui Cisse. Nu ai voie...” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
Trebuia acordat penalty în U Cluj – Rapid? „Remarc reflexul prostg al lui Cisse. Nu ai voie...” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Trebuia acordat penalty în U Cluj – Rapid? „Remarc reflexul prostg al lui Cisse. Nu ai voie...” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
VIDEO | Costel Gâlcă nu s-a putut abţine după remiza cu „U” Cluj! Antrenorul Rapidului, mesaj direct către conducere: „Am avut penalty! Am spus-o şi o repet!" # Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă nu s-a putut abţine după remiza cu „U” Cluj! Antrenorul Rapidului, mesaj direct către conducere: „Am avut penalty! Am spus-o şi o repet!"
23:10
Lovitură de proporţii pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a accidentat şi e OUT # Primasport.ro
Lovitură de proporţii pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a accidentat şi e OUT
23:00
VIDEO | "U" Cluj - Rapid 0-0! Remiză albă în derby-ul etapei
22:30
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Keita # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Keita
22:10
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început repriza secundă # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început repriza secundă
22:00
„Îmi ajunge! Nu sunt aici pentru a răsturna totul cu susul în jos”. Cristi Chivu nu a suportat şi a răbufnit înainte de partida cu Juventus # Primasport.ro
„Îmi ajunge! Nu sunt aici pentru a răsturna totul cu susul în jos”. Cristi Chivu nu a suportat şi a răbufnit înainte de partida cu Juventus
21:50
Cât a investit Ioan Varga în transferurile de la CFR Cluj? „Nu trebuie să te aştepţi la salarii astronomice” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Cât a investit Ioan Varga în transferurile de la CFR Cluj? „Nu trebuie să te aştepţi la salarii astronomice” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie monumentală ratată de Christensen # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie monumentală ratată de Christensen
21:10
Unde consideră Marius Bilaşco că a greşit Sebastian Colţescu în CFR-FCSB: „Analiza e una singură. Nu se mai discuta despre nimic altceva” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Unde consideră Marius Bilaşco că a greşit Sebastian Colţescu în CFR-FCSB: „Analiza e una singură. Nu se mai discuta despre nimic altceva” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
20:30
Gică Hagi revine pe teren şi va face echipă cu foste mari glorii din fotbalul mondial! Toate detaliile evenimentului # Primasport.ro
Gică Hagi revine pe teren şi va face echipă cu foste mari glorii din fotbalul mondial! Toate detaliile evenimentului
20:00
VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor 0-3. Orădenii se impun categoric şi urcă pe primul loc în Liga 2 # Primasport.ro
VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor 0-3. Orădenii se impun categoric şi urcă pe primul loc în Liga 2
19:50
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, astăzi, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj - Rapid, astăzi, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
19:50
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ioan Hora asigură victoria orădenilor # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ioan Hora asigură victoria orădenilor
19:30
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii marchează din nou # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Ceahlăul – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii marchează din nou
18:40
Primele cuvinte ale lui Islam Slimani în tricoul lui CFR! Ce impresii a adunat atacantul algerian de la venirea în România # Primasport.ro
Primele cuvinte ale lui Islam Slimani în tricoul lui CFR! Ce impresii a adunat atacantul algerian de la venirea în România
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.