UBT Cluj, a treia victorie consecutivă în meciurile amicale
Primasport.ro, 13 septembrie 2025 22:50
UBT Cluj, a treia victorie consecutivă în meciurile amicale
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
23:10
CSM Oradea a câştigat pentru a cincea oară Cupa României la polo
Acum 30 minute
22:50
UBT Cluj, a treia victorie consecutivă în meciurile amicale
22:40
VIDEO | Bayern - Hamburger 5-0. Nou-promovata nu a avut nicio şansă
Acum o oră
22:30
Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor
22:30
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, în direct la Prima Sport 1! Korenica ratează primul penalty din acest sezon # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, în direct la Prima Sport 1! Korenica ratează primul penalty din acest sezon
Acum 2 ore
22:10
Veşti proaste pentru Dennis Man! Ce s-a întâmplat la meciul lui PSV Eindhoven cu NEC Nijmegen # Primasport.ro
Veşti proaste pentru Dennis Man! Ce s-a întâmplat la meciul lui PSV Eindhoven cu NEC Nijmegen
22:10
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, în direct la Prima Sport 1! Korenica egalează din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, în direct la Prima Sport 1! Korenica egalează din penalty
21:50
Tottenham, succes clar pe terenul lui West Ham în Premier League
21:50
VIDEO | Dezastru pentru Marcus Coco la debut! Eroare comisă de fundaşul cu 260 de meciuri în Ligue 1 # Primasport.ro
VIDEO | Dezastru pentru Marcus Coco la debut! Eroare comisă de fundaşul cu 260 de meciuri în Ligue 1
21:40
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, în direct la Prima Sport 1! Huiban înscrie dintr-un penalty provocat de Coco # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, în direct la Prima Sport 1! Huiban înscrie dintr-un penalty provocat de Coco
21:30
Italienii, verdict în privinţa lui Cristi Chivu după meciul cu Juventus! "Se vede învins" # Primasport.ro
Italienii, verdict în privinţa lui Cristi Chivu după meciul cu Juventus! "Se vede învins"
21:30
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
21:20
CSM Oradea, învinsă de Borac Cacak la Turneul Memorial ”Toni Alexe”
21:20
Radu Petrescu, Marcel Bîrsan şi Iulian Călin arbitrează meciurile de duminică din Superliga # Primasport.ro
Radu Petrescu, Marcel Bîrsan şi Iulian Călin arbitrează meciurile de duminică din Superliga
Acum 4 ore
21:10
România, în grupă cu Italia, Slovacia şi Turcia, la Campionatul European de Polo din 2026 # Primasport.ro
România, în grupă cu Italia, Slovacia şi Turcia, la Campionatul European de Polo din 2026
21:00
VIDEO | Juventus - Inter 4-3! Echipa lui Cristi Chivu pierde "Derby d'Italia" în prelungiri # Primasport.ro
VIDEO | Juventus - Inter 4-3! Echipa lui Cristi Chivu pierde "Derby d'Italia" în prelungiri
20:10
VIDEO | Real Sociedad - Real Madrid 1-2. ”Galacticii” rezistă în inferioritate numerică # Primasport.ro
VIDEO | Real Sociedad - Real Madrid 1-2. ”Galacticii” rezistă în inferioritate numerică
20:10
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
20:00
CSM Constanţa – Parnassos Strovolou 39-22, în turul I al European Cup
19:50
Cristi Pustai revine unde a impresionat!
19:50
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! Pauză la Torino
19:40
Denis Cheryshev în SuperLiga? "Urmează să vedem ce se întâmplă în zilele următoare"
19:40
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
19:30
Magaye Gueye s-a întors în România şi a fost prezentat de noua echipă. Senegalezul a fost dat afară de Dinamo în 2020 # Primasport.ro
Magaye Gueye s-a întors în România şi a fost prezentat de noua echipă. Senegalezul a fost dat afară de Dinamo în 2020
19:30
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
Acum 6 ore
19:10
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
19:00
Exequiel Palacios s-a accidentat cu Eintracht Frankfurt şi va lipsi câteva luni
19:00
VIDEO | DVSC Schaffler - Gloria Bistriţa 33-34. Succes dramatic pentru românce în Liga Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | DVSC Schaffler - Gloria Bistriţa 33-34. Succes dramatic pentru românce în Liga Campionilor
18:50
Verdict în privinţa eliminării lui Matos! "Pot să cred că nu ai văzut" | EXCLUSIV
18:50
VIDEO | Adrian Mihalcea a mutat inspirat la 0-3. ”Anul acesta m-a schimbat”
18:50
VIDEO | Juventus - Inter, astăzi, de la ora 19:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Juventus - Inter, astăzi, de la ora 19:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
18:40
VIDEO | Bogdan Andone a pierdut dramatic victoria cu UTA. ”Nu e prima dată”
18:40
România, învinsă de vicecampioana olimpică Polonia, în primul meci la CM de volei de la Manila # Primasport.ro
România, învinsă de vicecampioana olimpică Polonia, în primul meci la CM de volei de la Manila
18:10
S-a aflat când va reveni pe teren Adrian Şut
18:00
Pep Guardiola nu se gândeşte să plece de la City. ”Vreau să continui”
18:00
Campioana Dinamo Bucureşti, învinsă surprinzător la Buzău
18:00
VIDEO | UTA - FC Argeş 3-3. Arădenii au o revenire de zile mari şi repetă scenariul din meciul cu Craiova # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş 3-3. Arădenii au o revenire de zile mari şi repetă scenariul din meciul cu Craiova
17:40
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele fac remontada! # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele fac remontada!
17:30
VIDEO | Juventus - Inter, astăzi, de la ora 19:00, în direct la Prima Sport 1! Primul Derby d'Italia ca antrenor pentru Chivu # Primasport.ro
VIDEO | Juventus - Inter, astăzi, de la ora 19:00, în direct la Prima Sport 1! Primul Derby d'Italia ca antrenor pentru Chivu
17:20
Zece medalii pentru România la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina
17:20
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat sprintul la Misano. Liderul clasamentului general din MotoGP a căzut # Primasport.ro
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat sprintul la Misano. Liderul clasamentului general din MotoGP a căzut
Acum 8 ore
17:10
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo a suferit o accidentare gravă în Belgia
17:00
Jonathan Rottmann câştigă penultima şi cea mai lungă etapă din Turul ciclist al României # Primasport.ro
Jonathan Rottmann câştigă penultima şi cea mai lungă etapă din Turul ciclist al României
16:50
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în meci! # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în meci!
16:40
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc diferenţa # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc diferenţa
16:30
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci de vis pentru oaspeţi # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci de vis pentru oaspeţi
16:20
Antrenorul unei echipe cu pretenţii din Liga 2 ar putea fi demis după startul de sezon sub aşteptări # Primasport.ro
Antrenorul unei echipe cu pretenţii din Liga 2 ar putea fi demis după startul de sezon sub aşteptări
16:20
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă # Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă
16:10
VIDEO | CS Afumaţi - Poli Iaşi 2-0. Succes mare obţinut de ilfoveni
16:10
Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie,
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.