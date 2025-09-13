CSM Oradea, învinsă de Borac Cacak la Turneul Memorial ”Toni Alexe”
Primasport.ro, 13 septembrie 2025 21:20
CSM Oradea, învinsă de Borac Cacak la Turneul Memorial ”Toni Alexe”
• • •
Acum 10 minute
21:30
Italienii, verdict în privinţa lui Cristi Chivu după meciul cu Juventus! "Se vede învins"
21:30
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
Acum 30 minute
21:20
21:20
Radu Petrescu, Marcel Bîrsan şi Iulian Călin arbitrează meciurile de duminică din Superliga
21:10
România, în grupă cu Italia, Slovacia şi Turcia, la Campionatul European de Polo din 2026
Acum o oră
21:00
VIDEO | Juventus - Inter 4-3! Echipa lui Cristi Chivu pierde "Derby d'Italia" în prelungiri
Acum 2 ore
20:10
VIDEO | Real Sociedad - Real Madrid 1-2. ”Galacticii” rezistă în inferioritate numerică
20:10
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
20:00
CSM Constanţa – Parnassos Strovolou 39-22, în turul I al European Cup
19:50
Cristi Pustai revine unde a impresionat!
19:50
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! Pauză la Torino
19:40
Denis Cheryshev în SuperLiga? "Urmează să vedem ce se întâmplă în zilele următoare"
19:40
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
Acum 4 ore
19:30
Magaye Gueye s-a întors în România şi a fost prezentat de noua echipă. Senegalezul a fost dat afară de Dinamo în 2020
19:30
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
19:10
VIDEO | Juventus - Inter este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
19:00
Exequiel Palacios s-a accidentat cu Eintracht Frankfurt şi va lipsi câteva luni
19:00
VIDEO | DVSC Schaffler - Gloria Bistriţa 33-34. Succes dramatic pentru românce în Liga Campionilor
18:50
Verdict în privinţa eliminării lui Matos! "Pot să cred că nu ai văzut" | EXCLUSIV
18:50
VIDEO | Adrian Mihalcea a mutat inspirat la 0-3. ”Anul acesta m-a schimbat”
18:50
VIDEO | Juventus - Inter, astăzi, de la ora 19:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
18:40
VIDEO | Bogdan Andone a pierdut dramatic victoria cu UTA. ”Nu e prima dată”
18:40
România, învinsă de vicecampioana olimpică Polonia, în primul meci la CM de volei de la Manila
18:10
S-a aflat când va reveni pe teren Adrian Şut
18:00
Pep Guardiola nu se gândeşte să plece de la City. ”Vreau să continui”
18:00
Campioana Dinamo Bucureşti, învinsă surprinzător la Buzău
18:00
VIDEO | UTA - FC Argeş 3-3. Arădenii au o revenire de zile mari şi repetă scenariul din meciul cu Craiova
17:40
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele fac remontada!
Acum 6 ore
17:30
VIDEO | Juventus - Inter, astăzi, de la ora 19:00, în direct la Prima Sport 1! Primul Derby d'Italia ca antrenor pentru Chivu
17:20
Zece medalii pentru România la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina
17:20
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat sprintul la Misano. Liderul clasamentului general din MotoGP a căzut
17:10
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo a suferit o accidentare gravă în Belgia
17:00
Jonathan Rottmann câştigă penultima şi cea mai lungă etapă din Turul ciclist al României
16:50
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în meci!
16:40
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc diferenţa
16:30
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci de vis pentru oaspeţi
16:20
Antrenorul unei echipe cu pretenţii din Liga 2 ar putea fi demis după startul de sezon sub aşteptări
16:20
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă
16:10
VIDEO | CS Afumaţi - Poli Iaşi 2-0. Succes mare obţinut de ilfoveni
16:10
Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie,
16:10
Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo
16:10
Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino la MotoGP
16:00
VIDEO | UTA - FC Argeş , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:50
Polemică între Gigi Becali şi Mihai Stoica! Patronul FCSB-ului a oferit un alt termen în care Dawa va reveni
Acum 8 ore
15:20
Elias Charalambous nu o subestimează pe Csikszereda: „Va fi un meci foarte greu, trebuie să dăm tot”
14:30
Trei persoane vor primii bani din urma transferului lui Louis Munteanu! Cine deţine procentele din suma care se va încasa în momentul în care atacantul va pleca de la CFR
14:10
Andrea Mandorlini a analizat situaţia de la CFR Cluj: „Nu este uşor, trebuie să avem răbdare”. Cum gestionează tehnicianul italian starurile aduse de Ioan Varga în acest mercato
Acum 12 ore
13:00
VIDEO | FC Bacău – CSM Reşiţa, 0-0. Gazdele nu au reuşit să profite de avantajul numeric
12:40
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Care sunt echipele pe care le poate înfrunta România
12:10
David Popovici spune povestea lui Laur, campion la karate, care de la 6 ani se află în grija asistentei maternale
