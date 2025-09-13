Reghe, în finală Formația antrenată de tehnicianul român, calificare dramatică în finala turneului continental
Laurențiu Rghecampf (49 de ani) s-a calificat în finala CECAFA Kagame Cup alături de Al-Hilal Omdurman, după ce a învins-o pe APR, scor 3-1.
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele pentru grupele următoarei ediții. Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți # Golazo.ro
UEFA a stabilit urnele pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, 2026-2027.
Sfârșit tragic O patinatoare a murit la doar 23 de ani, după ce a fost lovită de un camion # Golazo.ro
Patinatoarea italiană Julia Marie Gaiser și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic.
Juventus - Inter LIVE de la 19:00, în etapa #3 din Serie A » Cristi Chivu, la primul Derby D'Italia pe banca nerazzurrilor # Golazo.ro
Juventus și Inter se întâlnesc într-un meci din cadrul etapei #3 din Serie A. Partida de pe Allianz Stadium este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 19:00.
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre persoanele care l-au ajutat să devină fotbalistul de astăzi. Atacantul, abandonat de tatăl său, căruia „nu îi poartă pică”, a fost crescut de mamă, cu sprijinul unchiului și al bunicii. Alibec a explicat cum a fost copilăria sa în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
Copii au vrut să-l declare nebun Fostul fotbalist a fost supus unui control psihiatric, după ce familia a vrut să pună mâna pe averea lui # Golazo.ro
Fostul fotbalist paraguayan Salvador Cabanas (45 de ani) a câștigat procesul prin care copiii săi voiau să îl declare incapabil de a-și administra averea.
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute # Golazo.ro
Alexandru Mitriță s-a accidentat în meciul dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, din campionatul Chinei.
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore # Golazo.ro
Sâmbătă dimineața, un bărbat a urcat pe un stâlp al nocturnei stadionului Ceahlăul și a refuzat să coboare timp de mai multe ore. Același bărbat s-ar fi urcat pe stâlpul telegondolei din oraș, în urmă cu câteva zile. Individul ar avea nemulțumiri pentru că ar fi anchetat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Luat cu Ambulanța de pe teren Colegul lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo a suferit o accidentare dură # Golazo.ro
Nacho Vidal (30 de ani), colegul lui Horațiu Moldovan (27 de ani) la Real Oviedo, a suferit o accidentare dură și a fost luat cu ambulanța de pe teren.
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri # Golazo.ro
Locul unde s-a aflat până de curând arena „Vicente Calderon” este total schimbat, după ce în locul stadionului a fost construit un parc.
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiterii de la naționala României # Golazo.ro
Pentru a înțelege cum s-a ratat calificarea directă la CM 2026, GOLAZO.ro a analizat cifrele, jucătorii convocați și provocările care îl testează pe Il Luce.
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală” # Golazo.ro
David Popovici își sărbătorește ziua de naștere și o dedică copiilor care întâmpină dificultăți materiale.
Hansi Flick, atac la selecționer Mesaj fără menajamente, după accidentarea lui Lamine Yamal: „Naționala Spaniei nu are grijă de jucători” # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani) a primit o lovitură înaintea de startul în faza principală a Ligii Campionilor. Lamine Yamal (18 ani), unul dintre jucătorii de bază ai echipei, va lipsi de la partida de duminică împotriva celor de la Valencia. Atacantul are șanse minime să fie recuperat până joi, când catalanii vor juca împotriva celor de la Newcastle.
Campionatele Mondiale de la Tokyo Rareș Toader și Alina Rotaru Kottmann au ratat calificarea în finală la aruncarea greutății, respectiv săritura în lungime # Golazo.ro
La Campionatele Mondiale de la Tokyo, România a făcut deplasarea cu 9 sportivi, care vor concura de-a lungul a mai multor zile.
„Îmi provoacă stres și anxietate” Antrenorul lui Andrei Rațiu, despre criza prin care trece Rayo Vallecano # Golazo.ro
Inigo Perez (37 de ani), antrenorul lui Rayo Vallecano, echipă la care evoluează și internaționalul român Andrei Rațiu (27 de ani), spune că situația actuală a clubului îi provoacă „stres și anxietate”.
„Îmi era frică!” Amalia Lică, steaua gimnasticii ritmice din România, dezvăluie ce a simțit înainte și după obținerea argintului de la CM # Golazo.ro
În august, la Rio de Janeiro, Amalia Lică trăia cea mai importantă zi din cariera sa de sportivă, câștigând argintul mondial în proba de măciuci. Sportiva a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro, în care vorbește despre această performanță.
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje # Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani) a prefațat meciul cu Csikszereda, din etapa #9 a Ligii 1.
Îl critică pe Mbappe Reacția unui fost fotbalist al lui Manchester City, după dezvăluirile făcute de mama starului de la Real Madrid: „Nu e normal” # Golazo.ro
Samir Nasri (38 de ani) îl consideră pe Kylian Mbappe (26 de ani) imatur.
Ancelotti îi pune condiții lui Neymar Ce trebuie să facă superstarul lui Santos dacă vrea să joace cu Brazilia la CM 2026 # Golazo.ro
Carlo Ancelotti (66 de ani) a explicat care e situația lui Neymar (33 de ani) și ce ar trebui să facă jucătorul lui Santos dacă vrea să fie prezent la Campionatul Mondial din 2026.
„Tată, unde sunt prietenii tăi?” Marian Aliuță, despre problemele cu banii și prietenii care l-au părăsit: „Înainte erau mulți” # Golazo.ro
Marian Aliuță vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre cheltuielile inutile pe care le-a făcut în viața sa, dar și despre prietenii care l-au părăsit.
„Lui Bîrligea nu i-a convenit” Mihai Pintilii, despre nemulțumirile atacantului de la FCSB și cum le-a depășit: „Asta l-a ținut pe teren” # Golazo.ro
Mihai Pintilii (40 de ani) a vorbit despre nemulțumirile lui Daniel Bîrligea (25 de ani) la FCSB.
România „transferă” din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României # Golazo.ro
Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundaș central la Maccabi Haifa, a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România.
Își anunță retragerea? A câștigat 7 trofee cu Barcelona, a fost campion mondial cu Franța, acum e liber de contract și ar putea pune ghetele-n cui # Golazo.ro
Samuel Umtiti (31 de ani) a rămas fără echipă presa din Franța scrie că retragerea e tot mai aproape.
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie” # Golazo.ro
Josue Homawoo (27 de ani), fundașul celor de la Standard Liege, a avut parte de clipe de groază la ultimul meci de campionat.
Îl contrazice pe Angelescu Chivulete senior, despre fazele controversate din meciul U Cluj - Rapid: „Arbitrul a procedat corect” # Golazo.ro
Florin Chivulete (61 de ani), tatăl arbitrului Andrei Chivulete (38 de ani) și fost arbitru FIFA, a analizat deciziile luate în meciul U Cluj - Rapid 0-0.
Cum arată, de fapt, Camp Nou Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor de la arena Barcelonei # Golazo.ro
Camp Nou, în pline lucrări. Cum arată în acest moment stadionul Barcelonei.
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre” # Golazo.ro
Igor Protti (57 de ani), fostul atacant de la Lazio și Napoli, a oferit detalii despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticat cu cancer.
OUT 3 luni Pierdere mare pentru Real Madrid! Ratează meciurile cu Atletico, Juventus, Barcelona și Liverpool # Golazo.ro
Antonio Rudiger s-a accidentat la antrenamentele lui Real Madrid de vineri.
Mutu, tranșant cu Dobre și Rațiu Antrenorul avertizează: „Acum 3 luni unde era?!” + „Poate l-am supraevaluat” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani), fost selecționer al naționalei U21 și fost antrenor al Rapidului, a comentat prestațiile lui Alex Dobre (27 de ani) și Andrei Rațiu (27 de ani) la echipa națională.
„M-a mințit mereu!” Fost internațional, dezvăluiri despre patronul Rapidului, despre bani, pariuri, accidentul vascular cerebral și Lucescu # Golazo.ro
Tiberiu Ghioane, 44 de ani, a evoluat un deceniu la Dinamo Kiev, șapte sezoane în Liga Campionilor, inclusiv alături de Andriy Shevchenko. L-a criticat dur pe George Copos, cu care nu s-a înțeles la Rapid
„Mă gândesc la altă strategie” Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări la U Cluj după remiza cu Rapid » Pe cine a remarcat # Golazo.ro
U Cluj - Rapid 0-0. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a fost încântat de prestația lui Virgiliu Postolachi (25 de ani).
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa” # Golazo.ro
U Cluj - Rapid 0-0. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a reacționat dur după remiza de pe Cluj Arena.
„Am avut penalty!” Costel Gâlcă, convins că Rapid merita victoria la Cluj: „Păcat pentru jucători” # Golazo.ro
U Cluj - Rapid 0-0. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după remiza de pe Cluj Arena.
Dan Nistor scrie istorie Mijlocașul lui U Cluj a urcat pe locul 2 în topul all-time al prezențelor în Liga 1! Câte meciuri îl despart de prima poziție # Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani) a strâns 490 de meciuri jucate în Superliga.
Rapid, proteste vehemente FOTO: Două penalty-uri cerute în decurs de câteva secunde! VAR a spus NU de fiecare dată # Golazo.ro
U Cluj - Rapid 0-0. Giuleștenii au cerut penalty în ultimele minute ale partidei din etapa #9 a Ligii 1.
Băluță poate rata transferul Motivul pentru care nu a plecat încă în SUA, deși a fost prezentat de Los Angeles FC # Golazo.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) ar putea avea probleme cu transferul la Los Angeles FC.
„Nu sunt aici să revoluționez” Cristi Chivu l-a apărat pe Calhanoglu înainte de Derby D'Italia: „Asta am văzut la el” # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat derby-ul cu Juventus din etapa #3 din Serie A.
S-a întors de la cafea A dispărut înainte să semneze contractul, iar după 10 zile a fost prezentat de o echipă din altă țară # Golazo.ro
Guillermo Ochoa (40 de ani) a semnat, joi, un contract valabil pe un sezon, cu echipa cipriotă AEL Limassol.
Programul etapei #11 Rundă plină de meciuri tari în Liga 1: U Craiova - Dinamo, „Primvs Derby” și U Cluj - CFR # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #11 din Liga 1, una în care vor avea loc trei meciuri tari.
„Numai neadevăruri xenofobe!” Președintele Csikszereda, în fața Comisiei FRF: „Să-și depună demisiile! Mi-au spus că abuzez de toleranța românilor” # Golazo.ro
Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, consideră că citația clubului la Comisia de Disciplină a fost o decizie severă.
„Halep o poate ajuta” Ce scrie presa americană despre jucătoarea care a pierdut ultimele două finale de Grand Slam # Golazo.ro
Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA) a pierdut ultimele două finale de Grand Slam disputate, la Wimbledon și US Open.
„Hagi n-ar trebui să fie selecționer” Un fost „tricolor” susține că Gică ar trebui să preia naționala abia „peste 10 ani” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani) a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia echipa națională.
„Ramzan Kadyrov mă iubea” Florentin Petre, fascinat de dictatorul cecen: „Se vorbea de răpiri, dar nu mi-a fost frică. Sunt doar povești” » Și nu e singurul! # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani) a vorbit despre perioada petrecută în Rusia, la Terek Grozny, clubul patronat de temutul lider cecen Ramzan Kadyrov.
Rădoi, de partea lui Lucescu Fostul selecționer analizează situația naționalei: „Asta se aștepta! Nu facem altceva decât să ne dăm în cap” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida cu Farul Constanța, din etapa #9 a Ligii 1.
Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta” # Golazo.ro
Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul Universității Craiova, a vorbit despre convocarea la naționala României.
„Pentru asta sunt aici” Islam Slimani, primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj » Ce obiectiv are algerianul # Golazo.ro
Islam Slimani (37 de ani) a oferit primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj. Experimentatul fotbalistul dorește să-i ajute pe fotbaliștii grupării din Gruia să progreseze.
Mititelu nu renunță FCU Craiova a fost exclusă de FRF, nu mai poate juca nicăieri în acest sezon, dar anunță: „Antrenamentele continuă” # Golazo.ro
FCU Craiova le-a transmis suporterilor că activitatea la club va continua cu jucătorii rămași în lot.
Mike Powell (61 de ani), legenda atletismului, a fost suspendat de Federația Mondială de Atletism.
Musi, băgat în ședință Zeljko Kopic a explicat ce așteaptă de la fotbalistul care a aruncat banderola de căpitan al naționalei U21 # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a reacționat după ce Alexandru Musi (21 de ani) a aruncat banderola, nervos, când Costin Curelea l-a schimbat în meciul cu San Marino, 2-0.
Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America” # Golazo.ro
Asasinarea liderului MAGA Charlie Kirk a înspăimântat lumea, care așteaptă cu teamă Mondialul de fotbal. Fani din lumea întreagă au cerut FIFA să mute CM din Statele Unite
