 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerrazzuri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”

Sâmbătă dimineața, un bărbat a urcat pe un stâlp al nocturnei stadionului Ceahlăul și a refuzat să coboare timp de mai multe ore. Același bărbat s-ar fi urcat pe stâlpul telegondolei din oraș, în urmă cu câteva zile. Individul ar avea nemulțumiri pentru că ar fi anchetat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).