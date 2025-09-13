Ștefan Baiaram, vizită emoționantă într-un loc special! Unde s-a afișat „decarul“ Universității Craiova imediat după revenirea de la națională
Fanatik, 13 septembrie 2025 17:50
Ștefan Baiaram nu a uitat de unde a pornit la drum în viață! „Vedeta“ Craiovei a fost, de curând, în vizită într-un loc care îi va rămâne în amintire pentru totdeauna
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
18:30
Clipe de groază petrecute chiar în fața lui Horațiu Moldovan. Colegul portarului român a fost preluat de ambulanță în Getafe – Real Oviedo 2-0 # Fanatik
Horațiu Moldovan a asistat la un episod trist la meciul din campionat al echipei sale. Ce s-a întâmplat în Getafe - Real Oviedo 2-0.
Acum 30 minute
18:10
Fotbaliștii români care au dat adevărate lovituri în domeniul imobiliar. Au investit masiv în construirea unor ansambluri rezidențiale, cu apartamente de lux # Fanatik
Cine sunt fotbaliștii români care au mare succes în domeniul imobiliar. Au cheltuit mulți bani pentru a ridica ansambluri rezidențiale.
Acum o oră
17:50
Ștefan Baiaram, vizită emoționantă într-un loc special! Unde s-a afișat „decarul“ Universității Craiova imediat după revenirea de la națională # Fanatik
Ștefan Baiaram nu a uitat de unde a pornit la drum în viață! „Vedeta“ Craiovei a fost, de curând, în vizită într-un loc care îi va rămâne în amintire pentru totdeauna
17:40
Didi Prodan, 30 de ani de ani de la golul fabulos cu Rangers. Mărturiile colegilor de la Steaua: „Mai frumos decât cel al lui Zidane!” # Fanatik
Pe 13 septembrie 1995, Steaua obținea prima victorie pe Ghencea în grupele Ligii Campionilor. 1-0 cu Glasgow Rangers, prin golul fabulos marcat de regretatul Didi Prodan în minutul 85.
Acum 2 ore
17:20
Gică Hagi, reacţie de ultimă oră! A acceptat oferta: „Acum sunt liber. Fotbalul întotdeauna a unit!” # Fanatik
Gică Hagi a acceptat oferta fără să stea pe gânduri: „Mă duc cu ambiție acolo!”. „Regele” este gata să revină pe terenul de fotbal
17:00
Ilie Balaci, la gimnastică înainte de fotbal: “Au trecut fraţii Boldici pe lângă el şi l-au luat la antrenament!” # Fanatik
Cum a ajuns Ilie Balaci fotbalist, deși plecase pe drumul gimnasticii. Ce rol au avut frații Boldici în cariera „Minunii Blonde”.
16:50
Hansi Flick, furios pe selecționerul Spaniei după accidentarea lui Lamine Yamal: „L-au forțat! Nu se face așa ceva!” # Fanatik
Lamine Yamal este indisponibil din cauza unei accidentări pentru FC Barcelona - Valencia, de duminică, iar Hansi Flick l-a acuzat frontal pe Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei.
16:40
Transfer neașteptat în străinătate pentru un jucător care în urmă cu câțiva ani se afla în vizorul celor de la FCSB, pe vremea când era internațional de tineret.
Acum 4 ore
16:20
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 2. Află când vor juca CSM București și Gloria Bistrița # Fanatik
Spectacolul campioanelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 2. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
16:00
Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat după 40 de minute. Video # Fanatik
Întors în China după meciurile echipei naționale din luna septembrie, Alex Mitriță a avut parte de un ghinion teribil și s-a accidentat după doar 40 de minute.
15:50
FCSB, probleme de lot pentru Csikszereda! Elias Charalambous, îngrijorat: „Trebuie să dăm tot!” # Fanatik
FCSB o va întâlni pe Csikszereda în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. Elias Charalambous a dezvăluit că roș-albaștrii nu se pot baza pe trei titulari în duelul cu nou-promovata.
15:40
Laurenţiu Reghecampf face spectacol în Africa! Al Hilal s-a calificat în finală după un meci interzis cardiacilor # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a obținut o nouă victorie la noua sa echipă, Al-Hilal Omdurman, și s-a calificat în finala CECAFA Kagame.
15:20
Fiica unui președinte de club din SuperLiga, participantă în noul sezon de Vocea României. A întors patru scaune şi juraţii s-au bătut pe ea # Fanatik
Apariție surpriză la Vocea României! Fiica unui președinte de club din SuperLiga a avut o prestaţie de excepţie şi a întors toate cele patru scaune.
15:00
Programul etapei a 11-a din SuperLiga. Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo și derby-ul Clujului # Fanatik
LPF a anunțat programul etapei a 11-a din SuperLiga, în care vor avea loc dueluri extrem de pasionante. Când se va disputa Universitatea Craiova - Dinamo și derby-ul Clujului.
15:00
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana # Fanatik
Victor Pițurcă pune preț pe meniul său zilnic, astfel că există unele alimente pe care nu le mănâncă niciodată. Care sunt acestea?
14:50
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă # Fanatik
Cine sunt femeile care au format un cuplu cu tenismenul Carlos Alcaraz. Câștigătorul US Open 2025 a fost destul de discret cu relațiile sale.
14:40
Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani a rupt tăcerea # Fanatik
Influencera preferată a fotbaliștilor, acuzată că a apelat la operații estetice. Ce a spus tânăra de 26 de ani despre transformările care au stârnit controverse.
Acum 6 ore
14:20
Ianis Hagi, în formă excelentă după transferul la Alanyaspor! „Prințul” ar putea debuta sâmbătă în Turcia # Fanatik
Ianis Hagi s-a transferat în această vară la Alanyaspor, iar „Prințul” se află într-o formă de zile mari. Mijlocașul de națională ar putea debuta sâmbătă în Turcia.
14:10
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența artificială pe Radu Drăgușin # Fanatik
Inteligența Artificială a realiat un top 10 cu cei mai frumoși fotbaliști din Premier League și se pare că Radu Drăgușin a fost și el inclus.
13:50
Inter nu renunță la fotbalistul rivalei! Când ar putea sosi acesta sub comanda lui Cristi Chivu # Fanatik
Inter este interesată în continuare de un jucător important de la o rivală din Serie A. Când s-ar putea produce transferul.
13:30
Echipa națională a României și-a aflat posibilii adversari din liga B UEFA Nations League. Peste ce oponenți ar putea da „tricolorii”.
13:20
David Popovici continuă să facă lucruri importante pentru oamenii care au nevoie de ajutor, iar ultimul său gest are în vizor un sportiv de perspectivă.
12:50
Louis Munteanu, transferat gratis la CFR Cluj: “Fiorentina l-a lăsat liber!”. Câţi bani ia Neluţu Varga dacă îl vinde pe atacant. Exclusiv # Fanatik
Detalii incredibile despre transferul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Cum a reușit Neluțu Varga să pună mâna pe atacant fără să plătească vreun ban.
12:40
Dezastru la revelaţia SuperLigii după pauza internaţională! Trei jucători de bază, out: “Unul şi-a rupt clavicula, altul a făcut ruptură de ligamente! Pierderi importante” # Fanatik
Una dintre revelațiile noului sezon de SuperLiga se confruntă cu trei pierderi extrem de importante. Fotbaliștii vor lipsi chiar și până la trei luni
Acum 8 ore
12:20
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova # Fanatik
Cum îl cheamă pe Mirel Rădoi, de fapt și ce nume are acesta în buletin? Puține persoane știau acest detaliu despre antrenorul de la Universitatea Craiova.
12:00
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor # Fanatik
Ianis Hagi a recunoscut la un moment dat care e mâncarea lui preferată. Se pare că sunt și momente în care fotbalistul gătește singur.
11:50
Cristi Chivu i-a răspuns omologului Igor Tudor înainte de Juventus – Inter: „Nu trebuie să facem asta!” # Fanatik
Cristi Chivu a prefațat derby-ul dintre Juventus și Inter. Tehnicianul român a anunțat că noua achiziție a „nerazzurrilor” ar putea să debuteze în acest meci.
11:40
Cât plătește Cristi Borcea impozitul pentru apartamentul din Miami al fiicei sale. Locuința Melissei a costat peste 1 milion de dolari, are piscine, dar și plajă privată # Fanatik
Cristi Borcea este cel care plătește impozitul pentru apartamentul fiicei sale din Miami. Melissa are o locuință cu adevărat fabuloasă.
11:20
Atac dur al unui campion mondial suspendat pentru dopaj: „Consumi cocaină și ești suspendat șase luni, eu am primit doi ani pentru un sirop de tuse!” # Fanatik
Un fost internațional argentinian, campion mondial în 2022, va reveni în curând pe gazon după o suspendare de doi ani pentru dopaj.
11:10
Bogdan Baratky, revoltat după U Cluj – Rapid 0-0: „Opt penalty-uri neacordate în 9 etape e un bilanț care sfidează statistica!” # Fanatik
Bogdan Baratky a contabilizat opt penalty-uri neacordate pentru Rapid în primele 9 etape, fiind revoltat după ce giuleştenilor le-au fost refuzate două lovituri de pedeapsă în finalul meciului cu U Cluj, scor 0-0.
10:50
Josue Homawoo a căzut inconștient pe gazon în secunda 8 în Belgia! Clipe de groază: ”N-am văzut așa ceva nici ca jucător, nici ca antrenor!” # Fanatik
Fostul fundaș al lui Dinamo, Josue Homawoo, a fost aproape de o tragedie, după ce a căzut inconștient pe teren la un meci în Belgia.
10:40
Cristiano Ronaldo a câștigat în ultimul an aproape de două ori mai mulți bani decât Lionel Messi! Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume # Fanatik
Cristiano Ronaldo conduce detașat topul celor mai bine plătiți sportivi din lume! Unde se situează Lionel Messi și cum arată Top 10
Acum 12 ore
10:20
Ce salariu primește David Popovici de la statul român. ”Atât poate să-i dea Dinamo. E plătit foarte bine” # Fanatik
David Popovici, cel mai mare sportiv român al momentului, a impresionant la CM de Natație de la Singapore. Ce salariu încasează înotătorul de la Dinamo.
10:10
Elena Udrea, admirată de Giovanni Becali: „A jucat rol de super mafioată! A stat în puşcărie şi n-a turnat pe nimeni! Putea să dezmembreze această ţară” # Fanatik
"N-a ciripit nimic!" Impresarul Giovanni Becali admiră comportamentul pe care l-a avut fostul ministru Elena Udrea în închisoare.
10:00
Rareș Toader, ghinion teribil la Mondialele de atletism de la Tokyo. Cum a ratat calificarea în finala de aruncarea greutății # Fanatik
Rareș Toader a ratat accederea în finala probei de aruncarea greutății de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, după un concurs fantastic.
09:50
Zeljko Kopic a făcut lumină: dinamoviștii au fost constrânși să îl cedeze pe Politic la FCSB la schimb cu Musi! Cum s-a ajuns în această situație # Fanatik
Zeljko Kopic a vorbit fără rezerve despre schimbul Politic - Musi făcut de Dinamo și FCSB în această vară. Ce a dezvăluit antrenorul croat al „câinilor”
09:30
Andrea Mandorlini pregătește un debut la Metaloglobus – CFR Cluj: ”Fizic e cel mai pregătit dintre cei veniți”. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu. Video # Fanatik
CFR Cluj urmează să întâlnească Metaloglobus, iar antrenorul Andrea Mandorlini se gândește serios să-i ofere debutul unui jucător proaspăt sosit.
09:20
Mărturia fotbalistului român care l-a „sufocat” pe Zidane: „Dimensiunea piciorului său era pur și simplu uriașă” # Fanatik
Tiberiu Ghioane l-a avut ca adversar pe fostul mare internațional francez, într-un amical al naționalei României, disputat în 2002
09:10
“Mircea Lucescu va rămâne selecţioner în această campanie!” Verdict în direct la Fanatik SuperLiga după dezastrul din preliminarii # Fanatik
Viitorul lui Mircea Lucescu la cârma echipei naționale. Verdictul specialiștilor FANATIK despre selecționerul României.
08:40
Strategia lui Giovanni Becali pentru barajul pentru Mondiale! Cum arată “primul 11” al României # Fanatik
Giovanni Becali a făcut primul 11 ideal al României în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Cum arată echipa gândită de Ioan Becali și care sunt primele rezerve.
08:30
Revoluția lui Răzvan Lucescu! PAOK a renunțat la 17 fotbaliști în perioada de transferuri încheiată aseară în Grecia # Fanatik
Echipa din Salonic, antrenată de tehnicianul român, a mutat masiv în perioada de transferuri care în Grecia s-a încheiat aseară
08:10
Serialul de pe Netflix, cu doar 4 episoade, care a spart toate topurile, are peste 145 de milioane de ore de vizionare. În rol principal este David Beckham # Fanatik
Un serial de pe Netflix cu doar 4 episoade și cu David Beckham în rolul principal a făcut furori pe platforma de streaming.
07:40
“Joci la Cluj cu cimitirul elefanților, sau mai bine spus cu FC Eunucii și te aperi cu tot ce ai pe bancă”. Reacție virulentă după egalul Rapidului de la Cluj # Fanatik
Marian Iancu a reacționat din nou, în stilul deja caracteristic, după ce Universitatea Cluj și Rapid au terminat la egalitate
07:10
Jucătorii unei echipe din SuperLiga au avut parte de o mobilizare aparte înaintea etapei a noua
07:10
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv # Fanatik
Cine va fi noul șef al Direcției ANAF din București. Schimbări pe bandă rulantă în rândul conducerilor din Capitală pentru Fisc
06:40
Cu ce se ocupă fiul lui Ronaldihno. Puștiul de 20 de ani s-a ferit să spună cine este tatăl lui, tocmai pentru a fi remarcat datorită talentului său.
06:00
La 43 de ani, Serena Williams a luat o decizie neașteptată. Legendara sportivă a făcut marele anunț: „Am fost uluită când am văzut” # Fanatik
Serena Williams a făcut o mutare îndrăzneață în carieră. Cel mai recent anunț al legendarei tenismene a luat pe toată lumea prin surprindere.
Acum 24 ore
05:30
Cine conduce mașina electrică primită de Mihaela Cambei de la Ion Țiriac. Vicecampioana Olimpică are 22 de ani, dar nu deține permis de conducere # Fanatik
La cine a ajuns autoturismul primit de Mihaela Cambei de la Ion Țiriac. Vicecampioana olimpică la haltere nu are carnet de șofer.
04:40
După mai bine de 25 de ani alături de David Beckham, Victoria dezvăluie secretul unui mariaj longeviv și de succes. Cum reușesc să se înțeleagă cei doi după atât de mult timp: ”Suntem foarte norocoși” # Fanatik
Victoria Beckham dezvăluie cum funcționează căsnicia cu David Beckham după mai bine de două decenii petrecute împreună.
03:10
Ce ocupație are Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu. Arată impecabil la 52 de ani # Fanatik
Ce meserie are Consuelo Matos, fosta parteneră a antrenorului Adrian Mutu. Frumoasa brunetă într-o formă de zile mari, la 52 de ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.